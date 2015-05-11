— Включите уведомление о прочтении письма, — настойчиво предлагает мне моя электронная почта. Последний кусочек личного пространства отбирают. Ну как они не понимают, что у человека должна быть возможность ответить на письмо тогда, когда ему будет удобно на него ответить? Не хочу уведомлений. Я в домике.
— Я же вижу, что сообщение прочитано! Почему не отвечают? — периодически можно услышать гневные упреки непонимающих: то, что человек прочитал сообщение, не означает автоматом, что у него есть возможность на него ответить.
— Я вам вчера отправила! Вы что — не получили?!
— Я же вижу, что человек онлайн, какие-то посты лайкает, а на мое сообщение не отвечает!
Мы живем во времена, когда муж с женой обсуждают свои сегодняшние планы на ужин в комментариях к чьему-то посту в социальной сети. О каких границах может идти речь?
У нас в целом нет нормального понимания личных границ. В очередях, в общественном транспорте нам дышат в ухо и наступают на ноги. Все, кому не лень, интересуются нашими доходами и причинами отсутствия детей. И мы не очень умеем эти самые границы отстаивать, нас этому никто не учил. А в интернете личные границы и вовсе размыты, и чем больше развиваются технологии, тем больше размываются границы, и уже вообще непонятно, что удобно, нормально и как себя вести, чтобы тебя приняли за приличного человека.
Раньше при наличии только одного лишь телефона было достаточно не звонить людям после 21.00, и это уже делало из тебя воспитанного человека. Позже, с появлением всевозможных интернет мессенджеров, можно было написать человеку в любое время, не боясь его побеспокоить: будет в Сети — прочтет. Сейчас же периодически кто-нибудь жалуется на то, что ему написали ночью сообщение в социальной сети, а пришедшее уведомление его разбудило — какая наглость и бестактность. То есть мы находимся онлайн даже когда спим, и теперь вообще непонятно, что удобно, а что нет.
Сегодня звонить по телефону уже чуть ли не дурной тон, а на телефонный звонок все чаще реагируешь с удивлением и недоумением. Вроде как зачем вторгаться в личное пространство человека таким наглым образом, если все можно решить посредством интернета?
— А что, сейчас кто-то еще пользуется телефонами? — часто можно услышать сегодня.
— Дай мне номер своего телефона, — сказал мне человек, с которым я работаю уже года три. — Не для себя, мне для рекламного отдела надо, — сразу же оправдал он себя.
Да, сегодня мы действительно все реже прибегаем к телефонным звонкам, но зачем они нужны, если мы и так на связи 24 часа в сутки?
Скайпы, вайберы, вотсапы и т. п. У вас горит зеленый значок 24 часа в сутки? Вы выключаете на ночь ноутбуки? Телефоны? Уведомления?
Иногда пишешь кому-нибудь важное, извинившись, что не в рабочее время, а человек отвечает: «Вы что, не волнуйтесь, какое рабочее время, я всегда на связи». Или напишешь кому-нибудь утром, снова важное, по работе, а человек отвечает тебе только поздно вечером. А ты уже в пижаме и какао стынет.
По мнению специалистов, одна из причин постоянного стресса современного человека — именно вот это вот неумение вовремя «выключаться». Потому что даже когда книжку читаешь, одним глазом все равно в почте, а услышав уведомление, уже засыпая, можешь встать с постели — и понеслось.
Нет привычки выключаться — по вечерам, по выходным, в отпуске. Рабочие контакты тесно переплетены с личными в одних и тех же мессенджерах, и пока все не вырубишь, вторжение в личное пространство неизбежно.
Еще один огромный пласт темы нарушения личных границ в интернете — комментарии под постами и фотографиями на личных страницах. Непаханое поле. «Имею право на свое мнение» — как оправдание любого хамства.
— Если мне не нравится ваше фото, я имею право прийти и сказать вам это.
— А зачем вы это написали, если не готовы слышать разные мнения?
Если страница и комментарии не закрыты, то любой человек, пробегая мимо, может бесцеремонно вторгнуться в наше личное пространство и высказать нам свое мнение о нас, хотя его вообще-то никто ни о чем не спрашивал.
— Если вы выложили фото или запись в публичный доступ, то будьте готовы услышать чужое мнение, — часто говорят нам, подразумевая под этим на самом деле, что придут люди и польют вас как следует грязью.
Но это мнение сильно напоминает обвинение жертвы: сам виноват, сиди тихо и не высовывайся, тогда и мы тебя не тронем со своим мнением. А опубликовал — будь готов услышать мнение. Будь готов ко всему. Как ночью в темном переулке — к пьяным, к неадекватным, к агрессивным. Пришел — расхлебывай. Так и здесь. Опубликовал? Хлебай. Логика примерно такая же.
Вообще-то нет, конечно. Чем виртуальный мир в этом отношении отличается от реального? По улицам мы же тоже ходим в открытом доступе, для кого-то наряжаемся, волосы укладываем, губы красим. По той же логике на улице к нам могут подходить люди и говорить: «А мне не нравится. Этот тон тебе не идет. А что? Накрасила — будь готова услышать правду. Мое мнение, имею право».
Иногда, кстати, виртуальная жизнь выползает в реальную. Многие, особенно популярные, много пишущие в сетях, говорят о том, что на улице, в магазине, в кафе к ним подходят люди и говорят: «Здравствуйте, а я такой-то из фейсбука», или «А я читаю ваш фейсбук». И сейчас я выскажу вам все, что я о вас думаю, ха-ха.
— А что же вы хотели, — говорят нам. — Это обратная сторона публичности.
Но где та грань, которая отделяет личное мнение от обыкновенного хамства?
С одной стороны — это личный выбор каждого, потому что да, понятно, что можно сделать страницу из десяти друзей, закрыть комментарии и вообще ничего не публиковать. Но это опять же сродни совету «а лучше из дома не выходить от греха подальше». А ведь всего-то надо понять одну простую вещь: страница в социальной сети — это личное пространство человека. С чего мы решили, что, пробегая мимо, можем сказать ему, какой он дурак?
Говорят, грядет новая тенденция — удалять свои аккаунты и уходить из виртуального мира навсегда. Программисты вон даже изобрели способ, при помощи которого можно с легкостью разом удалить из Сети все данные о себе.
Но не всегда нужны столь радикальные меры, и интернет, и социальные сети не такое уж зло. Просто время от времени надо всего лишь вовремя захлопнуть крышку ноутбука, которая сегодня уже символизирует дверь в твой дом.
Источник: lady.tut.by
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