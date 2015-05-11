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Анна Петрова для lady.tut.by   вторник, 13 декабря 2016 года, 09.00

«Я в домике»
О личных границах в интернете


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Что в реальности творится на рынке мобильной связи


Зона online




— Включите уведомление о прочтении письма, — настойчиво предлагает мне моя электронная почта. Последний кусочек личного пространства отбирают. Ну как они не понимают, что у человека должна быть возможность ответить на письмо тогда, когда ему будет удобно на него ответить? Не хочу уведомлений. Я в домике.

— Я же вижу, что сообщение прочитано! Почему не отвечают? — периодически можно услышать гневные упреки непонимающих: то, что человек прочитал сообщение, не означает автоматом, что у него есть возможность на него ответить.

— Я вам вчера отправила! Вы что — не получили?!

— Я же вижу, что человек онлайн, какие-то посты лайкает, а на мое сообщение не отвечает!

Мы живем во времена, когда муж с женой обсуждают свои сегодняшние планы на ужин в комментариях к чьему-то посту в социальной сети. О каких границах может идти речь?

У нас в целом нет нормального понимания личных границ. В очередях, в общественном транспорте нам дышат в ухо и наступают на ноги. Все, кому не лень, интересуются нашими доходами и причинами отсутствия детей. И мы не очень умеем эти самые границы отстаивать, нас этому никто не учил. А в интернете личные границы и вовсе размыты, и чем больше развиваются технологии, тем больше размываются границы, и уже вообще непонятно, что удобно, нормально и как себя вести, чтобы тебя приняли за приличного человека.

Раньше при наличии только одного лишь телефона было достаточно не звонить людям после 21.00, и это уже делало из тебя воспитанного человека. Позже, с появлением всевозможных интернет мессенджеров, можно было написать человеку в любое время, не боясь его побеспокоить: будет в Сети — прочтет. Сейчас же периодически кто-нибудь жалуется на то, что ему написали ночью сообщение в социальной сети, а пришедшее уведомление его разбудило — какая наглость и бестактность. То есть мы находимся онлайн даже когда спим, и теперь вообще непонятно, что удобно, а что нет.

Сегодня звонить по телефону уже чуть ли не дурной тон, а на телефонный звонок все чаще реагируешь с удивлением и недоумением. Вроде как зачем вторгаться в личное пространство человека таким наглым образом, если все можно решить посредством интернета?

— А что, сейчас кто-то еще пользуется телефонами? — часто можно услышать сегодня.

— Дай мне номер своего телефона, — сказал мне человек, с которым я работаю уже года три. — Не для себя, мне для рекламного отдела надо, — сразу же оправдал он себя.

Да, сегодня мы действительно все реже прибегаем к телефонным звонкам, но зачем они нужны, если мы и так на связи 24 часа в сутки?

Скайпы, вайберы, вотсапы и т. п. У вас горит зеленый значок 24 часа в сутки? Вы выключаете на ночь ноутбуки? Телефоны? Уведомления?

Иногда пишешь кому-нибудь важное, извинившись, что не в рабочее время, а человек отвечает: «Вы что, не волнуйтесь, какое рабочее время, я всегда на связи». Или напишешь кому-нибудь утром, снова важное, по работе, а человек отвечает тебе только поздно вечером. А ты уже в пижаме и какао стынет.

По мнению специалистов, одна из причин постоянного стресса современного человека — именно вот это вот неумение вовремя «выключаться». Потому что даже когда книжку читаешь, одним глазом все равно в почте, а услышав уведомление, уже засыпая, можешь встать с постели — и понеслось.

Нет привычки выключаться — по вечерам, по выходным, в отпуске. Рабочие контакты тесно переплетены с личными в одних и тех же мессенджерах, и пока все не вырубишь, вторжение в личное пространство неизбежно.

Еще один огромный пласт темы нарушения личных границ в интернете — комментарии под постами и фотографиями на личных страницах. Непаханое поле. «Имею право на свое мнение» — как оправдание любого хамства.

— Если мне не нравится ваше фото, я имею право прийти и сказать вам это.

— А зачем вы это написали, если не готовы слышать разные мнения?

Если страница и комментарии не закрыты, то любой человек, пробегая мимо, может бесцеремонно вторгнуться в наше личное пространство и высказать нам свое мнение о нас, хотя его вообще-то никто ни о чем не спрашивал.

— Если вы выложили фото или запись в публичный доступ, то будьте готовы услышать чужое мнение, — часто говорят нам, подразумевая под этим на самом деле, что придут люди и польют вас как следует грязью.

Но это мнение сильно напоминает обвинение жертвы: сам виноват, сиди тихо и не высовывайся, тогда и мы тебя не тронем со своим мнением. А опубликовал — будь готов услышать мнение. Будь готов ко всему. Как ночью в темном переулке — к пьяным, к неадекватным, к агрессивным. Пришел — расхлебывай. Так и здесь. Опубликовал? Хлебай. Логика примерно такая же.

Вообще-то нет, конечно. Чем виртуальный мир в этом отношении отличается от реального? По улицам мы же тоже ходим в открытом доступе, для кого-то наряжаемся, волосы укладываем, губы красим. По той же логике на улице к нам могут подходить люди и говорить: «А мне не нравится. Этот тон тебе не идет. А что? Накрасила — будь готова услышать правду. Мое мнение, имею право».

Иногда, кстати, виртуальная жизнь выползает в реальную. Многие, особенно популярные, много пишущие в сетях, говорят о том, что на улице, в магазине, в кафе к ним подходят люди и говорят: «Здравствуйте, а я такой-то из фейсбука», или «А я читаю ваш фейсбук». И сейчас я выскажу вам все, что я о вас думаю, ха-ха.

— А что же вы хотели, — говорят нам. — Это обратная сторона публичности.

Но где та грань, которая отделяет личное мнение от обыкновенного хамства?

С одной стороны — это личный выбор каждого, потому что да, понятно, что можно сделать страницу из десяти друзей, закрыть комментарии и вообще ничего не публиковать. Но это опять же сродни совету «а лучше из дома не выходить от греха подальше». А ведь всего-то надо понять одну простую вещь: страница в социальной сети — это личное пространство человека. С чего мы решили, что, пробегая мимо, можем сказать ему, какой он дурак?

Говорят, грядет новая тенденция — удалять свои аккаунты и уходить из виртуального мира навсегда. Программисты вон даже изобрели способ, при помощи которого можно с легкостью разом удалить из Сети все данные о себе.

Но не всегда нужны столь радикальные меры, и интернет, и социальные сети не такое уж зло. Просто время от времени надо всего лишь вовремя захлопнуть крышку ноутбука, которая сегодня уже символизирует дверь в твой дом.

Источник: lady.tut.by




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Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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