Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 16 июня 2017 года, 03.32</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_umenshil_tebya_dorogaya_42060"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42060_content_.jpg" width=206 alt="«Я уменьшил тебя, дорогая»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Латуненко, <a href=https://psy-practice.com/publications/lichnye-otnosheniya/ya_umenshil_tebya_dorogaya_razrushitelnaya_sila_ob/>psy-practice.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я уменьшил тебя, дорогая»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Для чего один партнер обесценивает другого?</font></em></span></p><p>Не так давно я написала статью о разрушительной силе упрека. Но кроме упрека в отношениях люди пользуются еще одной формой эмоционального насилия, которую распознать , как и упрек, не так легко, но которая, будучи встроенной наряду с упреками в систему ценностей человека, разрушает и самого любителя обесценивать и тех, кто оказался в ближнем радиусе действия такого человека. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_umenshil_tebya_dorogaya_42060">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Не так давно я написала статью о разрушительной силе упрека. Но кроме упрека в отношениях люди пользуются еще одной формой эмоционального насилия, которую распознать , как и упрек, не так легко, но которая, будучи встроенной наряду с упреками в систему ценностей человека, разрушает и самого любителя обесценивать и тех, кто оказался в ближнем радиусе действия такого человека.

Речь на этот раз пойдет об обесценивании, которое отличается от упрека только тем, что эксплуатирует чувство стыда.

Упрек же направлен векторно на чувство вины. Когда нас упрекают, мы чувствуем собственную «плохость» и упрек всегда звучит со скрытым посланием: « Ты плохой. Что-то с тобой не так».

Что касается обесценивания, оно всегда содержит некоторое оценочное суждение или сравнение с кем-либо более хорошим и в обесценивании всегда есть ощущение, что вы становитесь меньше, чем вы есть. Вам порой бывает очень стыдно за то, что вы именно такой, как вы есть, и вам все время хочется получить похвалу. Но увы, в отношениях вы снова и снова получаете плохую оценку со стороны значимого человека. Вам все время сообщают, что вы не дотягиваете до ожиданий того, кто вас оценивает.

Критика – это и есть обесценивание. Критическое замечание – это довольно распространенная форма обесценивания, которую многие родители применяют, как форму воспитания к детям, так и для общения с партнером по браку. После критического замечания вам еще могут давать совет и рекомендацию, на предмет того, как вам лучше поступать, хотя вы и не спрашивали ни у кого советов.

Таким образом, обесценивание направлено на то, чтобы вы почувствовали себя полным ничтожеством, несостоятельным, несамостоятельным инфантильным, глупым и абсолютно неприспособленным для жизни человеком.

Для чего один партнер обесценивает другого?

Если упрек позволяет манипулировать человеком, загоняя его в чувство вины, то обесценивание – это манипуляция на стыде.

Обесценивающий внушает вам, что вы не пригодны для самостоятельной жизни. Вряд ли это осознанная манипуляция. Скорее всего, обесценивающий партнер делает это для того, чтобы вы от него никуда не делись и все больше зависели от него и его мнения. «Уменьшая» вас путем обесценивания, он повышает в ваших глазах свою значимость и вырастает в собственном статусе на вашем ничтожном фоне.

Такому партнеру сложно принять, что если вы поверите в себя и вырветесь из его ловушки обесценивания, то вы можете расправить крылья и улететь в небо. Он этого очень боится. Он делает все, чтобы манипулируя вами, держать вас возле себя на коротком поводке. Ведь логика подсказывает: если я такой ничтожный и плохой, то для чего ты до сих пор со мной рядом? Что ты тут делаешь?

Это нарциссический механизм, при котором у обесценивающего, кроме того, чтобы удержать вас рядом с собой в позиции полного инфантила, есть еще одна выгода.

На самом деле такому партнеру, который часто обесценивает, не хватает самому уверенности в себе, у него у самого очень низкая самооценка и он ее таким образом повышает постоянно за ваш счет.

Такому человеку не настолько нужны отношения, насколько ему нужны ощущения собственного величия на фоне других людей. И если вы в какой-то момент перекроете краник похвалы и дифирамбов в его адрес, то сразу же ощутите усиление обесценивания в свой адрес.

Обесценивающий всегда голоден на похвалу и благодарности и если он их от вас не получает в открытую, то он получит похвалу все равно путем обесценивания вас. То есть он, обесценивая вас, таким образом хвалит себя. Добывает себе ощущение собственной значимости.

Я замечаю из моей практики, что упреками все-таки больше пользуются женщины, манипулируя на чувстве вины мужчин, а вот обесценивание – это более излюбленный прием мужчин, которые «умножают на ноль» свою вторую половинку, лишая ее веры в собственные силы.

Собственно говоря, и упрек и обесценивание, которое длительно применяется в семье как форма общения по праву можно назвать эмоциональным насилием одного человека над другим, но чаще это происходит в обе стороны и тогда семья становится союзом двух (или одного) рабов и двух (или одного) господ. И это то место, где страдают все, в том числе и дети, кто попадает в поле этого незаметного семейного насилия.

Работать с этим феноменом взаимоотношений нужно точно так же, как и с упреком.

1. Обесценивание всегда заменимо на просьбу или вопрос.

2. Обесценивание звучит там, где неудовлетворенна потребность в признании. И если ваш партнер или вы общаетесь именно в таком формате, то попросите друг друга чаще говорить взаимную похвалу и выражать благодарность друг другу.

3. А также легализуйте страх потери в паре. Поговорите друг с другом насколько вы боитесь потерять ваши отношения и как используете страх потери партнера для удовлетворения собственных потребностей.

4. Обсудите тот факт, что в вашей паре присутствует эмоциональное насилие на стыде.

5. Научитесь общаться в форме «Я-сообщений» и исключите «Ты-сообщения». Как только вы слышите обесценивание, останавливайте его сразу же фразой: «Мне неприятны твои слова. Если тебе сейчас что-то нужно просто попроси меня.»

6. Работу с обесцениваниями начинайте с осознавания того, что это то явление, с которым вы и ваш партнер уже имели дело в детстве. И что именно ваши родители применяли к вам данные методы воспитания. Они не знали тогда, что это причиняет вам боль и делали для вас все самое лучшее, на что были способны. Теперь ваша задача перестать делать это друг с другом.

7. Если самостоятельная работа с упреками и обесцениванием показалась вам очень сложной, обратитесь к семейному психологу, который может вас «натренировать» на более здоровые формы общения в вашей семье.

Источник: econet.ru





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