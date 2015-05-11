Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:24</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_tsarstvoval_no_vam_ne_izmenil_42290"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42290_ne_izmenil_2017000.jpg" width=206 alt="«Я царствовал, но вам не изменил!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Радион</b></span> <span style="font-size: large;">«Я царствовал, но вам не изменил!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины нам изменяют</font></em></span></p><p>Расскажу короткую и абсолютно реальную историю. Молодая красивая девушка продинамила возрастного женатого кавалера, который, в свою очередь, не растерялся и попросил: «А давай моим друзьям расскажем, что у нас все было, а то я в их глазах плохо буду выглядеть». Сразу вспоминается анекдот: «Маня, давай переспим. — Ладно, только ты никому не рассказывай. — Ну тогда не надо». <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_tsarstvoval_no_vam_ne_izmenil_42290">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Расскажу короткую и абсолютно реальную историю. Молодая красивая девушка продинамила возрастного женатого кавалера, который, в свою очередь, не растерялся и попросил: «А давай моим друзьям расскажем, что у нас все было, а то я в их глазах плохо буду выглядеть». Сразу вспоминается анекдот: «Маня, давай переспим. — Ладно, только ты никому не рассказывай. — Ну тогда не надо».

В этом случае, видимо, мужчине было неловко признаться друзьям, что он волочился за малолеткой, а она отказала. Но все равно остаются вопросы.

Зачем ему вообще надо было за кем-то волочиться, когда у него уже состоявшаяся семья с двадцатилетним стажем? Почему его личная жизнь, из чего бы она ни состояла, находится в такой прямой зависимости от мнения друзей? С каких пор измена жене расценивается как возможность повысить статус в мужской компании?

Только ленивая женщина не пыталась обсуждать вопросы, связанные с мужской неверностью, поэтому я прошу прощения за то, что поднимаю тему, которая успела набить оскомину.

Под изменой давайте будем понимать только случаи, где, как говорят американцы, дошло до четвертой базы. Флирт в интернете, наполненные смыслом взгляды и интригующие телефонные разговоры оставим в покое, иначе мы вообще не выплывем на берег. К тому же я бы хотела сузить круг «подозреваемых». В одном из своих монологов standup-комик Юлия Ахметова жаловалась на то, что ее парень изменил ей через месяц знакомства. Мне сразу захотелось спросить: «С кем? С девушкой, с которой он познакомился два месяца назад? Так, может, это она думает, что он ей изменяет с тобой?».

Сейчас стало очень сложно рассуждать об измене — свобода выбора затрудняет определение самого статуса отношений. Приведу пример. Мужчина, с которым я активно встречалась в течение года (и у нас все было), торжественно мне заявил при очередной встрече: «Лена, я хочу тебе что-то предложить!». Естественно, сразу мелькает мысль: «Батюшки! Да неужто?!» А он продолжает: «Хочу предложить тебе стать моей девушкой! Давай с этого момента все другие связи будем считать неприемлемыми!». И вот я сижу и думаю, радоваться мне или обижаться.

Понимаете, я-то думала, что у меня уже есть парень, а он, оказывается, все это время был свободен и находился в процессе выбора. Тогда помогите назвать то, что у меня было. Кто он, этот мой больше-чем-fuckmate-меньше-чем-boyfriend? А я тогда кто? Претендентка, участвовавшая в конкурсе на звание официальной девушки? Почему я так дотошно отношусь к формулировке статуса в отношениях?

Потому что именно статус определяет, насколько понятие измены будет релевантно в каждом конкретном случае.

Давайте рассматривать только тех мужчин, с которыми точно не запутаешься, формально определившихся, то есть женатых официально или в крайнем случае проживающих совместно уже на протяжении некоторого времени и имеющих общих детей.

Начну с того, что популярный на женских форумах вопрос «почему мужчины изменяют?» такой же тупиковый, как, например, вопрос «почему в одной и той же семье один ребенок вырос нормальным, а второй — моральный урод и алкоголик?». Поэтому гораздо продуктивнее будет поразмышлять не «почему?», а «какие факторы и жизненные обстоятельства могут способствовать или, наоборот, мешать мужчине ходить налево?».

Что в нашей жизни может способствовать измене? Мужчины оправдываются тем, что у них плохая жена, которая перестала их удовлетворять в постели и совсем подурнела.

Так вот, по-моему, этот аспект не имеет к мужской измене прямого отношения. Более того, мне так кажется, мужья часто идут налево даже в случае самого что ни на есть нормально функционирующего брака. Мне известен пример, когда одна женщина встречалась с женатым мужчиной несколько лет, и все это время он рассказывал, что жена — дура и стерва, они не спят вместе уже много лет, и он не уходит, потому что жалеет жену, ведь у нее, кстати говоря, рак матки, и ей недавно вырезали все женские органы.

Но в нашем тесном мире случайно оказалось, что знакомая этой любовницы работает вместе с несчастной женой, у которой, слава богу, все в порядке и которая только что вышла из декретного отпуска, благополучно родив второго ребенка. Я не буду сейчас комментировать мужскую склонность к сочинительству (хотя Фрейд бы тут точно не удержался), но считаю, что мужские рассказы о женах-дурах часто очень сильно преувеличены, особенно когда целью таких рассказов является запудривание чьих-то податливых мозгов. Так что давайте сразу определимся: жена, какая бы она ни была, хоть с маткой, хоть без, здесь ни при чем. Да, если жена сварливая и стервозная, и жить вместе стало невыносимо, это повод выражать недовольство, выяснять отношения и даже делить имущество. Но если мужчина все-таки держится за брак, значит, не так все плохо, как он рассказывает.

Что у нас остается? Три аспекта: 1) традиционное отношение к мужской измене как к социально приемлемому поведению, 2) феминизация общества, 3) низкая самооценка мужчины.

Первый пункт, в принципе, не нуждается в дополнительных комментариях. В двух словах, исторически так сложилось, что наше общество существует в патриархальной парадигме, и дела уже давно обстоят таким образом, что «кто платит, тот девушку и танцует». Несмотря на борьбу против отношения к женщине как к объекту купли-продажи, мы почти не движемся вперед. Более того, мужская измена как вариант дополнительного потребления в интимной сфере переросла в достоинство, которым можно бравировать перед друзьями. Мужчина из примера, с которого я начала разговор, был готов скорее врать о том, что он изменял, чем о том, что не изменял! Уже мало кто может с гордостью сказать, что у него была только одна женщина, которую он любил всю жизнь. Так что желание волочиться, будучи в законном браке, — это уже даже не соревновательный инстинкт, это социальная необходимость, musthave для поддержания мужского «позитивного лица» в потребительском обществе. Ну как для кого-то туфли Маноло Бланик.

Второй пункт надо прокомментировать. В последнее время бросается в глаза пропаганда свободного и ни к чему не обязывающего секса в средствах массовой информации как декларация женской сексуальной свободы. С бешеной скоростью плодятся сериалы и фильмы, в которых говорят: «нужен здоровый секс — и неважно с кем».

Двадцать пятым кадром вдалбливается в голову мысль о том, что если у тебя не было секса неделю, то ты уже должна на стенку лезть и начинать бегать в поисках удовлетворения. Мы создаём избыток предложений для реализации мужского спроса! Мужчина может получить желаемое легко, бесплатно, быстро, а женщина при этом не только не обидится, но еще будет чувствовать себя свободной, независимой, соблазнительной и получившей то, что она, оказывается, хотела — секс, которого у нее не было аж неделю… Поймите меня правильно, я не пропагандирую здесь всеобщий женский целибат, ни в коем случае. Но хочу сказать: если женатого мужчину вдруг посетит мысль о внебрачной связи, препятствия для реализации сведены к минимуму. А это уже фактор риска, не так ли?

И третий пункт. Я заметила, что у неверных мужчин, даже при внешней полноценности и непоколебимой социальной значимости, где-то внутри есть сомнения в своей мужественности, поэтому им требуется постоянное подтверждение мужской полноценности.

Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Каждый раз, когда я смотрю этот фильм, не устаю восхищаться тем, как Ю.В. Яковлев сыграл роль управдома Бунши. Оказавшись на месте царя, Бунша никак не может перестроиться, и за царским обедом ведет себя, как в советском общепите. Он прищуривает глазки, целует царице ручки, начинает жаловаться на жизнь: «А вы думаете нам, царям, легко?» Короче, пускает в ход все свои привычные приемы обольщения, которые нет-нет, да и срабатывают в ресторане «Синяя птица». Сразу понятно, что этот туповатый мямля Бунша — регулярный ходок налево. «Я царствовал, но Вам не изменил!» — клянется он жене, которую тоже бесподобно играет Н. Л. Крачковская, хотя очевидно, что если бы была его воля, то он бы «поцарствовал» по полной программе.

С мужчиной, которому хватает возможностей для самоутверждения, измена тоже может случиться, но это будет ситуация из пункта первого, часто не на трезвую голову и вряд ли что-то серьезное. Однако в нашей реальности мы скорее встретим на улице кого-то вроде Бунши, мужчину, который не имеет возможности осуществить свои мужские амбиции на работе, потому что он там не такой уж незаменимый специалист и профессионал своего дела, как ему хотелось бы думать. Дома толковая и практичная жена будет организовывать домашний быт, решать, какой купить телевизор и в какой садик отдать детей. И даже если такой мужчина зарабатывает больше жены, он вообще ничего не контролирует в своем доме. Для него связь с другой женщиной — это возможность наврать с три короба о раке матки и о том, как царям тяжело идти по жизни. А заодно самоутвердиться за счет женской доверчивости.

Что может помешать измене? Хорошее воспитание и соответствующий характер. Вы спросите: «А любовь как сдерживающий фактор?» Да, сильное чувство держит людей рядом, но на отсутствие или наличие измен в истории развития отношений, по-моему, если и влияет, то лишь частично. Любовь скорее поможет простить измену, а вот удержать от нее в случае соблазна помогают явно какие-то другие механизмы. Так что не надо задаваться вопросом «насколько сильно он меня любит?». Лучше спросить: «хорошо ли он воспитан?» Если в родительской семье заложен фундамент из моральных ценностей, переступить через порядочность и честь, впитанные с молоком матери, ответственность за семью, чувство долга и эмпатию, будет сложнее, чем кажется. К сожалению, хорошее воспитание как свойство личности в последнее время встречается все реже и реже. Кроме того, чтобы «царствовать» и не изменять, нужны определенная сила духа и добрая воля, а это вымирающие черты характера.

Мужская измена была, есть и всегда будет. Кроме того, никаких сдерживающих моментов вроде недоступности или невозможности реализации уже нет, благодаря активной пропаганде женской сексуальной свободы. Соответственно, повсеместно встречаются случаи «заблудившихся» мужей, т.е. пошел с другом выпить пива и заблудился, как ежик в тумане. Очнулся неизвестно-с-кем-неизвестно-где. Или случаи «polite social f… ers», т.е. пошли с друзьями, допустим, в баню, друзья вызвали баб, было неудобно отказаться.

Но самый примечательный случай — это случай управдома Бунши, когда измена становится образом жизни и мужчина сознательно находится в постоянном поиске даже не просто случайных связей, а отношений на стороне, потому что таким образом он компенсирует чувство неудовлетворенности, недовольства собой, отсутствия контроля над ситуацией в своем доме и на своей работе. Бывает так, что мужчина внешне по всем признакам хозяин судьбы со всеми атрибутами, а ведет себя, как управдом Бунша. А потом оказывается, что путевку в жизнь ему дал тесть, чтобы дочка не отказывала себе в привычном образе жизни. Такой муж с высокой степенью вероятности будет искать поддержку на стороне, потому что дома все знают, кто сколько стоил на входе. А любой мужчина, не спрашивайте почему, должен иметь возможность хотя бы раз в какое-то время честно и проникновенно сказать какой-нибудь женщине: «Здравствуйте. Царь, очень приятно!» и поймать в ответ искренний, восхищенный взгляд.

Ну и что из этого следует? Ровным счетом ничего. Как поется в песне: «Следует жить! Шить саpафаны и легкие платья из ситца!» Сейчас лето, пора отпусков и приятного времяпрепровождения. Поезжайте на озеро, а лучше на море, купайтесь, кушайте больше сезонных фруктов, высыпайтесь, отдыхайте, живите. Забудьте то, что сейчас прочитали, и больше никогда не думайте об этой ерунде.

Источник: lady.tut.by





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