Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 22 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_tebya_ne_ponimayu_41846"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41846_vishn.jpg" width=206 alt="Я тебя (не) понимаю" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Алчанова, <a href=http://thedevochki.com/2017/04/10/ya-tebya-ne-ponimayu/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Я тебя (не) понимаю</span></p><p>Наши родители считали советы и наставления проявлением любви и единственным способом коммуникации. Ты должна, ты обязан, слушай маму, бабушку, учительницу, соседок во дворе, подруг, мужа. Потом стали популярны книги о поиске себя, принципы толерантности и невмешательства, психотерапия и новые ценности. Теперь каждый сам решает, как жить. Неприлично лезть в чужую голову с непрошеными советами. Оценочные суждения? Извините, не спрашивали, сама разберусь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_tebya_ne_ponimayu_41846">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наши родители считали советы и наставления проявлением любви и единственным способом коммуникации. Ты должна, ты обязан, слушай маму, бабушку, учительницу, соседок во дворе, подруг, мужа. Потом стали популярны книги о поиске себя, принципы толерантности и невмешательства, психотерапия и новые ценности. Теперь каждый сам решает, как жить. Неприлично лезть в чужую голову с непрошеными советами. Оценочные суждения? Извините, не спрашивали, сама разберусь.

Мы хоть и пытаемся быть свободными, но зависим от чужого мнения, поддержки и понимания. На самом деле никто никого не понимает. Кажется, мы просто притворяемся.

Мне повезло общаться с разными и о разном. В моем окружении есть мамы в декрете, владельцы бизнеса, волонтеры, студенты, офисные сотрудники, верующие и атеисты, феминистки и сторонники традиционных ценностей. Раньше безумно гордилась – могу найти общий язык с любым человеком, не осуждать, красиво спорить и уступать.

Со временем знакомые становятся друзьями, вас связывает больше, чем кофе в обед, а чужие ценности приходится не просто воспринимать на слух, но чувствовать. Иногда эти ценности становятся мягким ковриком – приятно, как дома. Порой это галька на морском пляже, которая не дает отвлечься, держит в тонусе, но не до боли. Временами кажется, что ходишь по битому стеклу, и только терпение и уважение не дают порезаться или сойти.

Люди раскрываются со временем. То, что привлекло, окажется мелочью, а нюансы, которым не придавала значения, станут камнем преткновения в ваших отношениях.

Раньше слышала о вере отдаленно, а сейчас верующие друзья пропускают день рождения, если он совпадает с Пасхой. Мягкость нового знакомого казалась милой, но при ближайшем рассмотрении – человеку плевать на события вокруг (от пробок в городе до войны в стране). Забота окажется навязчивостью, а острый сарказм скрывает комплексы.

В детстве воровали вишни в соседском дворе и курили в подъезде дешевые сигареты – понять друг друга было легко. Шло время, были эти сигареты в подъезде и двойки за экзамены, и отчим, который не дарил подарки, и лучшая подруга в другой стране, и мальчик, которому не нравилась. А еще бесполезный университет и поездки – то в Херсон, то в Париж, книги и фильмы, встречи и разговоры, характер, взгляды, родители – все это сформировало тебя, вылепило, мало что теперь можно изменить.

Друзья детства растворились во времени, вокруг новые люди. Вы выросли в разных мирах, с разными взглядами, в разном достатке. Да и взрослые мы сталкиваемся с противоречиями похлеще, чем дележка ворованных вишен.

Люди, которые рядом, ходили по другим дорогам на других каблуках, пели другие песни и обнимали других мужчин. И сейчас, когда критически важно выслушать друг друга, подбодрить, помочь, ты негромко говоришь: «Я тебя понимаю».

Сейчас модно понимать и принимать. Оба слова мне не нравятся. Если под принятием имеется в виду глотать чужое говно не жуя, это не вписывается в мои стандарты. Понимание – приятнее, но недостижимо в принципе.

Как понять подругу, которая встречалась с мужчинами и полюбила женщину. Как понять шефа, который задерживается на работе допоздна и намекает, что ты мало делаешь. Как понять знакомых, которые решились на второго ребенка, когда денег не хватает даже на памперсы. И, наконец, как понять противоречащие моим принципам поступки – не пойти на выборы, но пойти в дельфинарий, не заплатить за проезд в автобусе, но дать взятку в ГАИ, давать милостыню у церкви и носить шубу.

Как общаться, когда между вами пропасть, когда разные вкусы и взгляды, но люди – родные? И как быть, когда хочется, чтобы поняли тебя?

Осуждать легко и приятно. Вешать ярлыки и давать советы просто. «Бросай его», «уходи с этой работы», «съезжай от родителей». В каждой фразе сквозит «мы не похожи, мы думаем по-разному, перейди в мою систему координат, сделай понятные мне вещи». В каждом слове читается «поймите меня кто-нибудь».

Можно зазубрить теоремы и правила, различать знакомые слова, выучить устройство двигателя внутреннего сгорания. Можно прочитать несколько книг по психологии, сходить на тренинги, узнать новое, узнать себя, в конце концов, но даже одно и то же предложение читать с разной скоростью и интонацией. И очень вряд ли можно понять другого человека до конца и искренне.

Все недомолвки, ссоры, едкие комментарии и непрошеные советы – от дисгармонии с собой. От необходимости постоянно доказывать свою правоту и искать единомышленников. Озвучивать мнение, заглядывая в рот каждому встречному с просящим взглядом – оцени меня, согласись. Словно от заветной фразы «я тебя понимаю» сойдется пазл, включится давно потухшая лампочка, соединит с Вселенским разумом – никогда не будешь одинок.

Это – иллюзия понимания. Мы ищем подросткового спасения, но на самом деле ищем просто любви. Легко сказать «я тебя понимаю», не вкладывая особый смысл. Выслушать и заткнуть человека мнимым согласием. Сложнее прислушаться к себе, прожить каждую эмоцию, каждое желание, каждую каплю горя, ненависти, зависти и радости.

Мы не всегда будем в гармонии, не сможем понять близких и принять их – но сможем выбрать важное. Радоваться, когда совпадут любимые фильм и книга, когда найдем время для встречи, когда общие воспоминания и планы. Искать схожесть, имея в виду не идентичность, но взгляд в одном направлении. И стремиться хоть немного разделить чужую радость и боль, пусть не понимая.

А если поделятся болью – сесть рядом, взять за руку, выслушать, не пытаясь найти логическое объяснение. Можно для спокойствия сказать: «Я тебя понимаю». Вы же поняли слова знакомого языка.

Источник: thedevochki.com





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