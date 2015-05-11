Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_srazu_vlyubilas_v_naslednika_42249"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42249_3fea6d2c399ea4de286caea8bb87698.jpg" width=206 alt="«Я сразу влюбилась в Наследника»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://diletant.media/articles/36615545/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я сразу влюбилась в Наследника»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Воспоминания о встрече</font></em></span></p><p>Скандал вокруг предстоящего фильма Алексея Учителя «Матильда» все не утихает. Пока одни собирают подписи о том, что фильм о романе балерины Кшесинской с будущим императором Николаем II оскорбляет чувства верующих, мы обратимся к воспоминаниям самой балерины. Ее встреча с наследником состоялась после выпускного экзамена в балетном училище. Юная Матильда влюбилась в цесаревича с первого взгляда, а подтолкнул их друг к другу, сам того не ведая, император Александр III. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_srazu_vlyubilas_v_naslednika_42249">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Скандал вокруг предстоящего фильма Алексея Учителя «Матильда» все не утихает. Пока одни собирают подписи о том, что фильм о романе балерины Кшесинской с будущим императором Николаем II оскорбляет чувства верующих, мы обратимся к воспоминаниям самой балерины. Ее встреча с наследником состоялась после выпускного экзамена в балетном училище. Юная Матильда влюбилась в цесаревича с первого взгляда, а подтолкнул их друг к другу, сам того не ведая, император Александр III.

Выпускной экзамен. 23 марта 1890 года

Наконец настал желанный день. Стоя на сцене за опущенной занавесью, мы сознавали, мы чувствовали, что в маленьком нашем театре собирается Царская семья на нас посмотреть. Спектакль прошел прекрасно. Каждая из нас старалась поддержать честь нашей школы. По аплодисментам нельзя было определить, кто больше понравился, так как всем аплодировали одинаково, чтобы никого не обидеть.

После спектакля всех участников собрали в большом репетиционном зале вместе со всем начальством, с классными дамами, учителями и высшим персоналом Дирекции Императорских театров во главе с И. А. Всеволожским. Ученики и ученицы балетного и драматического отделений остались в тех костюмах, в которых выступали. Зал, в котором всех собрали, соединялся со школьным театром длинным, широким коридором, вдоль которого были расположены классы.

Из зала было видно, как из театра вышла Царская семья и медленно двигалась в нашем направлении. Во главе шествия выделялась маститая фигура Императора Александра Третьего, который шел под руку с улыбавшейся Императрицей Марией Федоровной. За ним шел еще совершенно молодой Наследник Цесаревич Николай Александрович и четыре брата Государя: Великий Князь Владимир Александрович с супругой, Великой Княгиней Марией Павловной, Великий Князь Алексей Александрович, генерал-адмирал, Великий Князь Сергей Александрович со своей красивой супругой Елизаветой Федоровной и недавно женившийся Великий Князь Павел Александрович со своей молодой супругой Великой Княгиней Александрой Георгиевной (которая ожидала своего первого ребенка, Марию Павловну, родившуюся 6 апреля 1890 года) и генерал-фельдмаршал Великий Князь Михаил Николаевич со своими четырьмя сыновьями.

По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом приходящих. Но Государь, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом: «А где же Кшесинская?»

Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. Начальница и классные дамы засуетились. Они собирались подвести двух первых учениц, Рыхлякову и Скорсюк, но тотчас подвели меня, и я сделала Государю глубокий поклон, как полагалось. Государь протянул мне руку со словами:

- Будьте украшением и славою нашего балета.

Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостивые слова Государя. Потом я поцеловала руку Государыни, как требовалось.

Я так была ошеломлена тем, что произошло, что почти не сознавала происходящего вокруг меня. Слова Государя звучали для меня как приказ. Быть славой и украшением русского балета — вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие Государя было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы.

Когда все по очереди были представлены Государю и Государыне и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитанниц, где был сервирован ужин на трех столах — двух длинных и одном поперечном.

Войдя в столовую, Государь спросил меня:

- А где ваше место за столом?

- Ваше Величество, у меня нет своего места за столом, я приходящая ученица, — ответила я.

Государь сел во главе одного из длинных столов, направо от него сидела воспитанница, которая должна была читать молитву перед ужином, а слева должна была сидеть другая, но он ее отодвинул и обратился ко мне:

- А вы садитесь рядом со мною.

Наследнику он указал место рядом и, улыбаясь, сказал нам:

- Смотрите только не флиртуйте слишком.

Перед каждым прибором стояла простая белая кружка. Наследник посмотрел на нее и, повернувшись ко мне, спросил:

- Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете?

Этот простой вопрос, такой пустячный, остался у меня в памяти. Так завязался мой разговор с Наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника. Как сейчас, вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на Наследника, я забывала об этом, все было как сон.

(Из книги Матильды Кшесинской «Воспоминания»)

Источник: diletant.media





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