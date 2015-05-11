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Феликс Лонголиус (Felix Longolius)   , Сегодня, 13:00

Я слышу голоса. Это моя суперсила
Феликс Лонголиус: Границы между внутренним и внешним размываются при расстройстве границ «Я»


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Расщепление расщепления


Психиатр Саймон Маккарти Джонс: Шизофрении, какой мы ее знали, больше не существует




Я замечаю вещи, которые другие не видят, не слышат или не чувствуют. Я слышу голоса. С 15 лет я страдаю параноидальной шизофренией. Часто это делало меня счастливым, но иногда это невыносимо. Я задаюсь вопросом, как «нормальные» могут быть так уверены в реальности. Они никогда не ошибаются? А почему мне нельзя ошибаться? Разве не говорят, что человеку свойственно ошибаться?

Я замечаю вещи, которые другие не видят, не слышат или не чувствуют. С 15 лет я страдаю параноидальной шизофренией. Часто это делало меня счастливым, но это может стать и невыносимым.

Поезд как раз въехал на станцию, когда я потянул за ручной тормоз. Вагон остановился, но двери еще не открылись. Я ждал, когда придет машинист поезда, чтобы посмотреть, что за «чрезвычайная ситуация» произошла. «Веселящий газ», — сказал я ему. Сегодня я знаю, что это были обонятельные галлюцинации, но тогда я был абсолютно уверен, что в метро распылили газ. После моего объяснения многие пассажиры начали смеяться, что я воспринял как подтверждение. «Веселящий газ?»

Машинист раздраженно перевел ручной тормоз в прежний режим и поехал дальше. Но для меня дело было еще не закончено. Преисполненный гражданским долгом, я пошел к ближайшему полицейскому участку, рассказал о газе в метро и еще отметил, что также, возможно, я был отравлен ЛСД. Служащий выразил понимание в ответ на мой сигнал об атаке «в такие времена».

Но потом мы сошлись на мнении, что вариант с отравлением был вероятнее. Он вызвал скорую. Я попросил воды для борьбы с «отравлением», на что он отправил меня в туалет. Пока скорая была в пути, я пил столько воды, сколько мог, потому что, честно говоря, мне казалось, что лихорадка от этого усиливается.

Психоз может быть безумно интересным

Прибыв в университетскую клинику, я должен был ждать в коридоре. И ждать. И ждать вызова так долго, что мнимая лихорадка стала слабее и я покинул здание.

На территории со мной заговорили еще двое мужчин из службы безопасности, которые кого-то искали, возможно, меня. Но со своими любезными манерами я под их описание на данный момент, видимо, не попадал, и я смог оттуда уйти.

Когда звучат чужие голоса

Болезнь привела к тому, что Феликс Лонголиус делал вещи, которые он делать не хотел. Он постоянно слышал голоса с опасными требованиями.

Этот эпизод произошел примерно 15 лет назад. Тогда мое первое пребывание в психиатрическом отделении было позади, и я хотел избежать последующих. Если бред продолжается долго, то из него сплетается довольно большая сеть. Посторонним кажется, что я в этой сети запутываюсь, но для меня она скорее трамплин, катапультирующий меня на чудовищную высоту. Потому что психоз может быть безумно интересным.

Несмотря на это, сегодня я задаюсь вопросом, можно ли еще однажды остановить этот ход вещей. Могла бы у меня быть жизнь, в которой я не дрейфовал бы в иллюзиях? В которой я не стал бы бездомным и не оказался бы в закрытой психиатрии?

Возможно, предрасположенность к болезни была заложена во мне еще в колыбели, и она, так или иначе, нашла бы возможность развиться. Чаще всего она вспыхивает в возрасте с 16 до 25 лет.

Даже обычно трудное половое созревание дает много поводов для сомнений, но большинство людей преодолевают их, не заболевая психически. В моем случае добавилась сложная семейная ситуация.

Мой отец рано умер, мать заболела рассеянным склерозом и стала винить в этом меня. Я воспринял это серьезно и хотел все исправить. Я бы с удовольствием ей помог! Но не мог найти того винта, который я мог бы повернуть, чтобы изменить ее состояние. Кроме этой гнетущей обстановки дома, у меня появился еще один фактор риска, от которого все врачи единогласно предостерегают: еще подростком я часто употреблял марихуану.

«Вы слышите голоса?» — спросил меня один из врачей

Мои чувства следовали ритму наркотиков. Каждые полчаса-час я курил голубые сигареты Gauloises, они, так сказать, задавали такт. Каждые три-четыре часа мелодию, под которую успешно исчезало не только большинство забот, но и мир вокруг меня, освежала самокрутка. Когда мы собирались вместе с друзьями, играл целый оркестр, потому что тогда мы еще и пили.

Каждые два месяца мы отдавали себя во власть галлюциногенных наркотиков, большому финалу. Выход из наркотического опьянения после этого был новым началом для всего, музыка кончалась, пластинка жизненного этапа отыграла и звукосниматель часами царапал заключительную канавку этого боящегося реальности круговорота чувств.

В 22 года я впервые оказался в психиатрическом отделении. «Вы слышите голоса?» — спросил меня тогда один из врачей.

«Нет», — ответил я и логично подумал: «Судя по тому, как вы это спрашиваете, вы что-то со мной сделаете, если я отвечу честно».

Безумие как наркотик

С помощью лекарств из жизни Феликса Лонголиуса исчезает все фантастическое. Но что приходит после этого? Тут он говорит о пустоте реальности и своей тоске по безумию.

При этом именно голоса привели меня в такое положение. Неделей ранее на шоссе я вдруг услышал: «Итак, господин Лонголиус, теперь командуем мы». Я закрыл глаза и ехал дальше до тех пор, пока не врезался в ограждение. Ущерб был незначительным. Однако на следующий день, передвигаясь на машине по городу, я внезапно ощутил странный запах и подумал, что в моем автомобиле через газовые сопла распыляется психотропный газ. В смертельном страхе я выбежал из машины посреди дороги. Позади меня ехала полиция, которая забрала меня в участок. Меня забрала моя тетя и поехала со мной в больницу. Врач хотел поместить меня в закрытый стационар. Диагноз: параноидальная шизофрения.

Да, я слышал много голосов. Или телепатировал. Или все больше разделял свой внутренний голос на разные личности. Но я лучше описал бы это по-другому: это было моей суперспособностью.

При психозе границы между внутренним и внешним размываются. Это называется расстройством границ «Я».

Когда утрачивается ощущение самого себя, рушится весь мир. Ведь собственное сознание — условие для познания внешнего мира. Это развивалось шаг за шагом. Я замечал странные вещи. Мелочи приобрели для меня иной смысл. Треск в системе отопления был для меня посланием, отправленным другими жильцами дома. Тогда пришли и первые голоса.

Позднее я принял участие в телепатических конференциях, вел беседы с инопланетянами. Это было волнующе и прекрасно. Однажды я встретил инопланетян в лесу, они стояли передо мной, подобные голограмме. Они были очень милы и выглядели абсолютно здоровыми. Настолько здоровыми, что было бы неуместно им сказать, что они возникли всего лишь в больном воображении.

Однажды я отказался принимать лекарства

Ампутация, и, в зависимости от точки зрения, освобождение от мира моих мыслей с помощью психиатрии была для меня по-настоящему ужасной. Я сопротивлялся этому. Однажды я отказался принимать лекарства. Не в первый раз. Но в этот раз, пока я еще беседовал с врачом, вокруг меня незаметно собрались санитары. Внезапно они набросились на меня и потащили в мою палату.

Меня держали за все конечности, и я увидел одного из мужчин, набирающий лекарство в шприц. Он еще быстро спросил про дозу: «Теперь делаем пять или десять?» Незадолго до того, как он сделал укол, я перестал сопротивляться, чтобы он меня не поранил. В инъекции был галдол, сильный нейролептик, то есть лекарство, которое борется с бредовыми галлюцинациями.

Я сомневался в правовом обосновании такого принудительного лечения. Более того, борьба против него превратилась в новое безумие. До сегодняшнего дня я не уверен, что все, что было сделано со мной, было законно. Даже если это и не было поводом для «юридического скандала», как я тогда считал.

Во время психоза я многократно пытался вернуть контроль над своим «Я», вступая в диалог со своими голосами. Чьи эти голоса? Медики сказали бы, что они симптом психоза. Они исходят от меня, а не от инопланетян или кого-то еще.

Хотя я до сих пор в этом не уверен, но предположим, что медицина права и голоса в действительности — мои «громкие мысли». Тогда они исходят непосредственно от моего «Я». Это возникает, как они мне сказали, из моего внутреннего мира, моих чувств, страхов, тревог и желаний, короче, всего того, из чего состоит мое мышление. То есть, если голоса меня идентифицируют, то я все еще идентифицирую сам себя.

Самоидентификация. Но что, если голоса хотят привести меня к самоубийству? Если они хотят чего-то иного, чем я?

Тогда я оказываюсь в конфликте с собственным «Я». Тогда я бы хотел убедить ту часть своего «Я», которая хочет довести меня до самоубийства, что это неправильно. Странная ситуация, но именно в такой я однажды находился. Потому что однажды голоса обратились против меня. Они давили на то, что я должен совершить самоубийство. Что я тогда и попытался сделать, к счастью, безуспешно.

Как шизофрения меняет жизнь

Под слежкой камер, завербованный спецслужбами: то, что Феликс Лонголиус считал своей жизнью, в действительности было проявлением его болезни. Что такое шизофрения? И как она меняет жизнь?

После попытки самоубийства он снова оказался в психиатрическом отделении. После этого началась длительная фаза стабильности. Я даже возобновил учебу. Но через несколько лет я снова потерял все, что построил.

Я бросил учебу, потерял работу и свою квартиру, оказался на улице. Последовали очередные госпитализации в отделение психиатрии, которые сменялись фазами, во время которых я снова занимался телепатией, инопланетянами и лучевыми пушками.

Теперь, годы спустя, лекарства стали для меня желанны

Потому что мое обращение со многими заблуждениями, причиной которых, как считали окружающие, является болезнь, было совершенно не строгим. Теперь, спустя несколько лет, лекарства стали для меня желанным инструментом.

Хотя отредактированный с его помощью материал, мир, кажется, еще скрывает тайны, которые мне открылись бы лишь психотически. Но это не более чем догадки. Доза правильная. Множеству сокровищ, которые я открыл в состоянии болезни, и думал,что смогу купить на них мир, я позволяю сиять лишь в воспоминаниях.

На самом деле все пережитое я и сегодня не считаю фантазией и не все предположительно психотическое — болезнью. Правильная доза значит для меня также способность слышать голоса, которые мне приятны. Если говорить о той жизни, в которой я мог бы сказать: «Заберите, пожалуйста, у меня все голоса, я считаю их галлюцинациями!», то поезд ушел и вокзал тоже снесли.

Моя жизнь — это борьба с реальностью и лекарствами, которые забирают у меня иллюзии. В поисках правильной дозы я пережил много приключений. К сожалению, они часто заканчивались на жестком полу психиатрической клиники, которая заставляет молчать мой внутренний мир.

Я задаюсь вопросом, как «нормальные» могут быть так уверены в реальности. Они никогда не ошибаются? А почему мне нельзя ошибаться? Разве не говорят, что человеку свойственно ошибаться?

Феликс Лонголиус совместно со своим соавтором Шарлоттой Крюгер написал книгу о своей жизни. Она называется «Я могу ошибаться» («Ich mag mich irren»).

Источник: inosmi.ru




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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