Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_shagayu_po_moskve_georgiya_danelii_42502"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42502_4240f2bacb0d1489378515952137581.jpg" width=206 alt="«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Молчанова, <a href=http://diletant.media/articles/35418306/?sphrase_id=5227810>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Гениальный фильм о Москве</font></em></span></p><p>Один из самых знаменитых фильмов-плакатов, прекрасно иллюстрирует Москву начала 60-х, заката «оттепели». Картина Георгия Данелии вышла на экраны в 1964 году, причем премьера состоялась в только что открывшемся кинотеатре «Россия» – самом крупном на тот момент в Европе. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_shagayu_po_moskve_georgiya_danelii_42502">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Один из самых знаменитых фильмов-плакатов, прекрасно иллюстрирует Москву начала 60-х, заката «оттепели». Картина Георгия Данелии вышла на экраны в 1964 году, причем премьера состоялась в только что открывшемся кинотеатре «Россия» – самом крупном на тот момент в Европе.

В том же году с размахом прошел всемирный форум молодежи, что должно было намекнуть мировой общественности, мол мы не только можем стучать башмаками (легендарная «Кузькина мать» Хрущева) и бряцать ядерным оружием, но и созидать. Одноименная песня мгновенно становится хитом, который на манер главного героя Николая (Никита Михалков) насвистывается молодежью по всей стране. Фильм заряжает своим оптимизмом и являет зрителю не идеальных героев, которых мы привыкли видеть в советских картинах того времени, а очень живых и человечных персонажей с избытком юношеского романтизма и наивности.

Никита Михалков, благодаря протекции сценариста фильма Геннадия Шпаликова, получил свою первую главную роль — ему на тот момент было всего 18 лет, однако характер свой Никита Сергеевич, показывал уже тогда. Однажды, Михалков попросил Георгия Данелию повысить ему ставку с 8 до 25 рублей, но режиссер поступил по-хитрому и сказал, что пригласит другого на его место. Естественно, молодой актер не совладал с эмоциями и сдался, что называется, со слезами на глазах и сдал своего брата Андрона, который того «учил» таким образом жизни, и будущему мэтру пришлось уступить.





Многие вещи в этой картине сложились случайно. Некоторые сцены, такие как эпизод с полотером в квартире известного писателя появились из-за конфликта Данелии с цензурой, представителям которой то не нравились актеры, то никак не усматривался смысл картины, дескать «не глубоко» автор раскрывает характеры героев. В ответ ироничный режиссер придумал сцену, в которой молодой сибирский писатель Володя Ермаков (Алексей Локтев) отправляется в гости к писателю Воронову (Аркадий Смирнов), чтобы обсудить дальнейшие творческие планы. Однако, тот случайно попадает на полотера, которого принимает за именитого писателя. Тот в пух и в прах разносит его повесть о просто «хороших людях», не давая тому даже рта раскрыть. Циничный «полотер» (Владимир Басов) олицетворял цензоров, которые пулеметной очередью расстреливали задумки Данелии. Как говорил сам режиссер: «Полотер у нас оказался подкованным: прочитал рассказ Володи и высказал ему то, что говорили нам «они» (цензоры). А Володя не соглашается и говорит полотеру то, что говорили им мы».

История создания хита «Я иду, шагаю по Москве» получилась не менее забавной. Данелия вспоминает, как долго он вымучивал мелодию с композитором Петровым, отбраковав множество вариантов, пока, наконец, не принял один из них. Текст поручил написать сценаристу Геннадию Шпаликову, который обещал выполнить задание за три дня. Потом он исчез и появился в день выдачи зарплаты, но без текста. Когда Данелия пригрозил, что не возьмет того в ресторан вместе со всей съемочной группой, он практически моментально выдал известный всем куплет: «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу…». В тот же вечер в процессе подготовки к съемкам Шпаликов сочинил остальные три куплета. Этот случай еще раз показывает, насколько изобретательным и тонким руководителем был Данелия.





Как появилась идея фильма? Однажды, сценарист Геннадий Шпаликов буквально ворвался в квартиру Георгия Данелии с шампанским, начав эмоционально рассказывать об идее сценария. И сходу стал описывать: летний дождь, по пустынной улице идет девушка с туфлями в руках. Далее в кадре появляется парень на велосипеде с зонтиком и кружит вокруг нее, защищая от дождя. На роль девушки пробовались две молодые актрисы из ГИТИСа, с ними удалось отснять большую часть материала, но в какой-то момент они не пришли на съемки. Финальный эпизод с крупным планом ног девушки был на грани срыва, и тут Данелия находит выход из создавшегося положения. Он пригласил на финальный эпизод журналистку, которая приехала к режиссеру взять у него интервью. Оценив положительно сценарий друга, Данелия резонно спросил у него: «А что дальше?». «А дальше придумаем», — оживленно ответил сценарист. Под конец вечера Шпаликов умудрился облить новые обои теплым шампанским в комнате, где все происходило. Больше всего негодовала мама Данелии, но после премьеры и последующего оглушительного успеха картины она передала другу Шпаликову, что если его следующая идея будет такой же удачной, он может и другую стену в их квартире залить шампанским.

Съемки фильма проходили летом и осенью 1963 года в Москве. В кадре столица предстает нам с высоты птичьего полета с ее изящными улочками, утопающими в зелени — именно такой теплой атмосферы режиссер добивался от фильма. Все это стало возможно благодаря команде талантливых коллег по киноцеху: Андрею Петрову, сочинившему запоминающуюся музыку, Геннадию Шпаликову, который привнес особую сценарную технику и, конечно же, текст к песне «Я шагаю по Москве», а благодаря Вадиму Юсову — гениальному оператору — мы получили уникальное произведение, которое не раз отмечали специальными призами на международных кинофестивалях. Георгий Данелия помог молодым актерам раскрыться так, что их полюбили миллионы зрителей — Инна Чурикова, Евгений Стеблов, Алексей Локтев в одночасье стали звездами. Данелии удалось воплотить свою мечту, снять фильм-сказку о светлых и добрых людях, которые случайно встретились в объятиях теплой и приветливой Москвы.

Источник: diletant.media





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