Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 13 мая 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_predstavlyal_sebe_set_kak_otkrytuyu_platformu_kotoraya_pozvolit_kazhdomu_i_povsyudu_delitsya_informatsiej_41930"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41930_58c69d0d5f1be723c84e322.jpg" width=206 alt="«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Основатель интернета считает, что глобальная сеть в опасности</font></em></span></p><p>Сэр Тим Бернерс-Ли, человек, придумавший интернет, рассказал о своих опасениях относительно будущего интернета – после того, как WikiLeaks сообщили, что ЦРУ может вскрывать Whatsapp и Smart TVs. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_predstavlyal_sebe_set_kak_otkrytuyu_platformu_kotoraya_pozvolit_kazhdomu_i_povsyudu_delitsya_informatsiej_41930">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сэр Тим Бернерс-Ли, человек, придумавший интернет, рассказал о своих опасениях относительно будущего интернета – после того, как WikiLeaks сообщили, что ЦРУ может вскрывать Whatsapp и Smart TVs.

Через 28 лет после того, как Тим Бернерс-Ли разработал первый проект всемирной паутины, он опубликовал открытое письмо, перечислив три проблемы, которые необходимо решить для безопасного будущего интернета.

В письме, которое было опубликовано Фондом всемирной паутины, Бернерс-Ли начал так: «Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией, получать доступ к новым возможностям и сотрудничать, невзирая на географические и культурные границы.

Во многих смыслах, сеть оправдала мои ожидания, хотя нужно было постоянно сражаться, чтобы она оставалась открытой.

Но за последние 12 месяцев я начал все больше волноваться о трех тенденциях, с которыми, как я считаю, мы должны справиться, чтобы интернет по-прежнему служил всему человечеству».

Тим Бернерс-Ли остановился на каждой из этих тенденций:

1. Необходимо вернуть контроль над нашими персональными данными.

Мы не знали о том, что мы имеем контроль над своими данными, и мы решили поделиться им. Более того, часто у нас нет возможности дать знать разным сайтам, какие данные мы не хотели бы сообщать – особенно третьим лицам. В репрессивных политических режимах легко увидеть, какой вред это может принести – блогеров арестовывают или убивают, за политическими оппонентами следят.

Но даже в странах, где, как мы считаем, правительства действуют в интересах своих граждан, слежка за всеми, все время, зашла слишком далеко.

Такая тенденция имеет негативное влияние на свободу слова и мешает использовать интернет для поиска информации по ряду вопросов, будь то религия, сексуальность или интимные вопросы относительно здоровья.

2. Необходимо решить проблему «fake news».

Сегодня большинство людей получают новости и информацию в интернете всего лишь через несколько десятков социальных сетей и поисковых машин.

Эти сайты зарабатывают деньги, когда мы кликаем на ссылки, которые они показывают. Они решают, что нам показать, основываясь на алгоритмах, которым они научились на основе наших персональных данных, которые они постоянно собирают.

В результате этого, эти сайты постоянно показывают нам контент, который, как им кажется, нам понравится – это означает, что ложная информация или «fake news» - удивляющая, шокирующая или взывающая к нашим предубеждениям – будет распространяться как пожар.

Посредством использования данных и армии ботов, люди с плохими намерениями могут легко распространять ложную информацию в финансовых или политических целях.

3. Политики должны быть более открытыми.

Политическая реклама онлайн быстро стала сложной индустрией.

Тот факт, что большинство пользователей интернета получают информацию всего лишь от десятков платформ, а все более сложные алгоритмы основываются на использовании персональных данных, означает, что политические кампании теперь создают индивидуальную рекламу, направленную прямо на пользователя.

По данным одного источника, в американских выборах 2016 года было создано около 50000 различных вариантов рекламы, которая распространялась в Фейсбук ежедневно – ситуация, которую невозможно мониторить.

Подобная индивидуальная реклама позволяет обещать разные, возможно противоречащие вещи разным группам людей. Является ли это демократией?

Сэр Тим Бернерс-Ли планирует работать с этими тенденциями в рамках пятилетней стратегии Фонда всемирной паутины, который он запустил в 2009 году.

Напомним, в прошлом году Freedom House сообщил, что цензура интернета растет шестой год подряд, и что две трети интернет-пользователей живут в странах, где критика правительства, военных или управляющих семей подлежит цензуре.

Перевод: Дарья Новаторова

Источник: nooregistry.ru





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