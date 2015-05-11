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Ольга Кареева   вторник, 14 марта 2017 года, 13.00

«Я потерпел два бесславных поражения в браке и за всю жизнь так и не нашел единомышленников»
138 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна


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«Европа, обезумев, совершила что-то невероятное»


Принципы творчества от Альберта Эйнштейна




Научный путь Эйнштейна известен многим: от компаса, подаренного отцом, через теорию относительности к Нобелевской премии по физике. Но жизнь гения вне физических лабора-торий заслужила не меньшего внимания. Рассказываем, кто привёл учёного к E=mc2 и кому мы должны быть благодарны за физика, изменившего мир.

Сын, которого не любили

Говорят, когда родился маленький Альберт, его мать, Паулина Эйнштейн, воскликнула: «О Боже, какого уродца я произвела на свет!». Голова новорождённого ребенка была настолько велика, что обеспокоенные родители сначала приняли её размер за патологическое уродство. Через несколько недель жизни мальчика она приобрела нормальный вид, но теперь уже тело Альберта казалось родным чересчур толстоватым. Вдобавок к странной внешности ребёнок развивался с большим торможением, до трёх лет почти не говорил, а до девяти не мог произносить предложения без предварительной подготовки. Каждую фразу мальчику приходилось долго проговаривать про себя.

Ко всему прочему, на первый взгляд застенчивый и тихий, Эйнштейн страдал сильными припадками ярости, во время которых мог покалечить стоящих рядом людей. Так, под горячую руку будущего гения однажды попала его младшая сестра Майя — тяжёлый предмет прилетел малышке точно в голову. Эти приступы в своей жизни физик будет переживать еще неоднократно.

Большой любви к сыну родители не испытывали. Они раздражались, когда Альберт не мог выговорить простейшие предложения и считали его недоразвитым. Из-за проблем со здоровьем мальчик стал для родителей обузой.

Когда Эйнштейну было 15 лет, семья приняла решение переехать в Милан — без него. Мальчик оставался заканчивать обучение в гимназии, в которой его не выносили и которую он не выносил сам. Учителя поставили на ребёнке клеймо глупца только за неумение решать шаблонные задания. Уже в зрелом возрасте, словно об этом, Эйнштейн скажет: «Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она про-живёт всю жизнь, считая себя дурой».

По родным Альберт скучал очень сильно. Настолько, что вскоре, покинув ненавистную гимназию, собственным ходом отправился к родителям в Италию. Без железнодорожного билета и аттестата о среднем образовании.

К сожалению, приезду Эйнштейна никто не был рад. Паулина и Герман, отец Альберта, бы-ли расстроены тем, что юноша самовольно покинул гимназию без нужной корочки. Мысль о том, что виной этому могли быть сбежавшие в другую страну родители, им в голову почему-то не пришла.

Почти «в своей тарелке»

А вот отношения с товарищами по гимназии в Аарау, куда его отправили «доучиваться» после провала на вступительных в Цюрихский Политехникум, у Эйнштейна складывались неплохо. Он часто играл на скрипке и даже выступал дуэтом с контрабасистом Гансом Биландом. Позже друг очень точно охарактеризует Альберта в гимназические времена: «Уверенный в себе, в серой фетровой шляпе, сдвинутой назад на его пышной чёрной шевелюре, он энергично вышагивал туда и обратно, очень быстро, я бы даже сказал — в сумасшедшем темпе, который навязывал его беспокойный дух, вмещающий в себя целый мир. Ничто не ускользало от быстрого взгляда его больших, ярких карих глаз. Все, кто приближался к нему, были очарованы масштабом его личности».

В этой гимназии Альберт Эйнштейн занимался тем, что ему нравилось, ученики не презирали его за дефекты речи, как это было в Ульме, а потому учеба давалась мальчику хорошо.

Однако в Политехникуме все успехи Эйнштейна пошли на спад. За излишнюю самостоятельность и упёртость его снова невзлюбили преподаватели, ещё серьёзнее, чем в средней школе. Студент ненавидел правила, навязанные методы и всегда всё делал по-своему. Профессора открыто заявляли Альберту, что с физикой ему не по пути, на что юноша спокойно отвечал: «Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного».

Из Политехникума Эйнштейн вышел с дипломом и негативным отношением всего профессорского состава. Ни в семье, ни в немецкой гимназии, ни здесь он понят не был.

Союз физика и математика

Одной из тех, кто внёс в судьбу Эйнштейна положительный вклад, была Милева Марич, сначала однокурсница учёного, затем — жена. Их отношения были плодом не умопомрачительной страсти, а простого взаимопонимания, которого так не хватало в жизни обоим.

В Политехникуме Милена и Альберт были хорошими друзьями, двумя незаурядными ума-ми, которых не смогла принять строгая система образования. Неудивительно, что среди все-общего порицания их дружба переросла в нечто большее.

Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич (ок. 1905). Источник: wikipedia.org


Они хотели пожениться, но родители Эйнштейна сказали твёрдое «нет». Неказистая, хромоногая, с проблемами в учёбе да ещё и старше на 4 года — не лучшая партия для сына. И Милена сделала ход конём. Она ещё не успела закончить Политехникум, как у них с Альбертом появилась дочь, Лизерль. Рождение внучки, по мнению Милены, должно было смягчить сердце Паулины Эйнштейн и склонить к согласию на брак сына. Но Паулина захлопнула дверь и отказалась смотреть на внучку. Как будто по желанию бабушки, малютка не прожила и двух лет, а Эйнштейн в очередной раз лишился счастья.

Милена Марич была тем человеком, которому физик был во многом обязан своим научным достижениям. Герман Эйнштейн на смертном одре всё-таки дал сыну благословение на брак, и законные супруги окончательно посвятили себя и друг другу, и науке. Вот только нежное чувства Альберта к любимой быстро сменилось на деловое. Ещё незадолго до свадьбы он послал невесте своеобразный контракт с условиями совместного проживания: «Если хочешь замужества, ты должна будешь согласиться на мои условия, вот они:

во-первых, ты будешь заботиться о моей одежде и постели;

во-вторых, будешь приносить мне трижды в день еду в мой кабинет;

в-третьих, ты откажешься от всех личных контактов со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения приличий в обществе;

в-четвёртых, всегда, когда я попрошу тебя об этом, ты будешь покидать мою спальню и кабинет;

в-пятых, без слов протеста ты будешь выполнять для меня научные расчёты;

в-шестых, не будешь ожидать от меня никаких проявлений чувств».

Милена согласилась на всё.

Почти ко всем работам мужа Марич приложила свою руку. Учёный честно говорил близким: «Математическую часть работы за меня делает жена». Они сформировали продуктив-ный союз двух умнейших людей: физика и математика. Подстать Кюри, Эйнштейны могли бы остаться в истории парой, если бы душа Альберта не требовала большего. Постоянные разъезды физика порождали непонимание и конфликты, а утешение Эйнштейн искал у других женщин.

Тем не менее, личность Милены Марич остаётся важнейшей частью в жизненном пути Эйнштейна. Возможно, если бы они не встретились, его теории так и не нашли бы должно-го воплощения, а представления людей о мире остались бы прежними. Она делала за учёного работу, которую он не мог делать сам, а взамен получила измены, развод и ненависть супруга. Правда, и его Нобелевскую премию в придачу.

Своя кровь

Зато вторая спутница Эйнштейна его самолюбие не задевала. Эльза Левенталь, двоюродная сестра, а затем и жена гения, в физике не разбиралась совершенно. Женщина только ухаживала за любимым мужем, позволяла ему приводить любовниц, даже когда сама была дома, и ни в чём ему не отказывала. Для Альберта, который поначалу был влюблён в Эльзу больше, чем она в него, жена стала чем-то вроде бездушного предмета, средством от мучительного одиночества.

Эйнштейн со своей женой Эльзой Левенталь. Источник: wikipedia.org


Эльза Левенталь ничем не пополнила научное наследие Эйнштейна, но подарила ему тепло семейного очага. Рядом с беспрекословной женой учёный мыслил и чувствовал себя прекрасно, а с женщинами, которых она позволяла ему водить — вдвойне. Благоверная не жаловалась, давала деньги и в работу не лезла, чего ещё мог пожелать Эйнштейн?

Шпионка

Последняя и самая загадочная связь была у физика с Маргаритой Коненковой, женой знаменитого скульптора и советской разведчицей. Эйнштейн приехал к Коненковым, которые на тот момент тоже жили в США, позировать для бюста, и, как говорится, закрутилось.

На старости лет Нобелевский лауреат влюбился без памяти. Очаровательной Маргарите было тогда 45, ловеласу Эйнштейну — на 21 год больше. Но их это не волновало.

Эйнштейн с Маргаритой Коненковой. Источник: izbrannoe.com


Влюблённые встречались в своём особом, «секретном» месте и даже придумывали специальные слова, с помощью которых вели переписку. Эйнштейн впервые был так счастлив. Но долг родине вместе с товарищем Сталиным позвали Маргариту Коненкову домой. К слову, как раз после первого испытания американцами атомной бомбы. За океан уплыла последняя большая любовь знаменитого физика, самая яркая за всю его жизнь.

Финал

Все 76 лет, которые были отведены Альберту Эйнштейну, он пытался сбежать от одиночества любыми путями, и чаще всего они приводили его к женщинам. Тиранша-мать Паулина, первая жена Милева, Эльза Левенталь, советская шпионка Коненкова и огромная череда любовниц, — ни одной из них великий физик не был понят до конца.

Его жизнь сделали женщины, они формировали его как личность, прямо или косвенно помогали создавать гениальные работы и просили взамен только его сердце. Но оно уже при-надлежало науке.




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Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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