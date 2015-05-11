Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_poterpel_dva_besslavnyh_porazheniya_v_brake_i_za_vsyu_zhizn_tak_i_ne_nashel_edinomyshlennikov__41656"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41656_800px-einstein_1921_portrait.jpg" width=206 alt="«Я потерпел два бесславных поражения в браке и за всю жизнь так и не нашел единомышленников» " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">«Я потерпел два бесславных поражения в браке и за всю жизнь так и не нашел единомышленников» </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">138 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна</font></em></span></p><p>Научный путь Эйнштейна известен многим: от компаса, подаренного отцом, через теорию относительности к Нобелевской премии по физике. Но жизнь гения вне физических лабора-торий заслужила не меньшего внимания. Рассказываем, кто привёл учёного к E=mc2 и кому мы должны быть благодарны за физика, изменившего мир. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_poterpel_dva_besslavnyh_porazheniya_v_brake_i_za_vsyu_zhizn_tak_i_ne_nashel_edinomyshlennikov__41656">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Научный путь Эйнштейна известен многим: от компаса, подаренного отцом, через теорию относительности к Нобелевской премии по физике. Но жизнь гения вне физических лабора-торий заслужила не меньшего внимания. Рассказываем, кто привёл учёного к E=mc2 и кому мы должны быть благодарны за физика, изменившего мир.

Сын, которого не любили

Говорят, когда родился маленький Альберт, его мать, Паулина Эйнштейн, воскликнула: «О Боже, какого уродца я произвела на свет!». Голова новорождённого ребенка была настолько велика, что обеспокоенные родители сначала приняли её размер за патологическое уродство. Через несколько недель жизни мальчика она приобрела нормальный вид, но теперь уже тело Альберта казалось родным чересчур толстоватым. Вдобавок к странной внешности ребёнок развивался с большим торможением, до трёх лет почти не говорил, а до девяти не мог произносить предложения без предварительной подготовки. Каждую фразу мальчику приходилось долго проговаривать про себя.

Ко всему прочему, на первый взгляд застенчивый и тихий, Эйнштейн страдал сильными припадками ярости, во время которых мог покалечить стоящих рядом людей. Так, под горячую руку будущего гения однажды попала его младшая сестра Майя — тяжёлый предмет прилетел малышке точно в голову. Эти приступы в своей жизни физик будет переживать еще неоднократно.

Большой любви к сыну родители не испытывали. Они раздражались, когда Альберт не мог выговорить простейшие предложения и считали его недоразвитым. Из-за проблем со здоровьем мальчик стал для родителей обузой.

Когда Эйнштейну было 15 лет, семья приняла решение переехать в Милан — без него. Мальчик оставался заканчивать обучение в гимназии, в которой его не выносили и которую он не выносил сам. Учителя поставили на ребёнке клеймо глупца только за неумение решать шаблонные задания. Уже в зрелом возрасте, словно об этом, Эйнштейн скажет: «Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она про-живёт всю жизнь, считая себя дурой».

По родным Альберт скучал очень сильно. Настолько, что вскоре, покинув ненавистную гимназию, собственным ходом отправился к родителям в Италию. Без железнодорожного билета и аттестата о среднем образовании.

К сожалению, приезду Эйнштейна никто не был рад. Паулина и Герман, отец Альберта, бы-ли расстроены тем, что юноша самовольно покинул гимназию без нужной корочки. Мысль о том, что виной этому могли быть сбежавшие в другую страну родители, им в голову почему-то не пришла.

Почти «в своей тарелке»

А вот отношения с товарищами по гимназии в Аарау, куда его отправили «доучиваться» после провала на вступительных в Цюрихский Политехникум, у Эйнштейна складывались неплохо. Он часто играл на скрипке и даже выступал дуэтом с контрабасистом Гансом Биландом. Позже друг очень точно охарактеризует Альберта в гимназические времена: «Уверенный в себе, в серой фетровой шляпе, сдвинутой назад на его пышной чёрной шевелюре, он энергично вышагивал туда и обратно, очень быстро, я бы даже сказал — в сумасшедшем темпе, который навязывал его беспокойный дух, вмещающий в себя целый мир. Ничто не ускользало от быстрого взгляда его больших, ярких карих глаз. Все, кто приближался к нему, были очарованы масштабом его личности».

В этой гимназии Альберт Эйнштейн занимался тем, что ему нравилось, ученики не презирали его за дефекты речи, как это было в Ульме, а потому учеба давалась мальчику хорошо.

Однако в Политехникуме все успехи Эйнштейна пошли на спад. За излишнюю самостоятельность и упёртость его снова невзлюбили преподаватели, ещё серьёзнее, чем в средней школе. Студент ненавидел правила, навязанные методы и всегда всё делал по-своему. Профессора открыто заявляли Альберту, что с физикой ему не по пути, на что юноша спокойно отвечал: «Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного».

Из Политехникума Эйнштейн вышел с дипломом и негативным отношением всего профессорского состава. Ни в семье, ни в немецкой гимназии, ни здесь он понят не был.

Союз физика и математика

Одной из тех, кто внёс в судьбу Эйнштейна положительный вклад, была Милева Марич, сначала однокурсница учёного, затем — жена. Их отношения были плодом не умопомрачительной страсти, а простого взаимопонимания, которого так не хватало в жизни обоим.

В Политехникуме Милена и Альберт были хорошими друзьями, двумя незаурядными ума-ми, которых не смогла принять строгая система образования. Неудивительно, что среди все-общего порицания их дружба переросла в нечто большее.

Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич (ок. 1905). Источник: wikipedia.org





Они хотели пожениться, но родители Эйнштейна сказали твёрдое «нет». Неказистая, хромоногая, с проблемами в учёбе да ещё и старше на 4 года — не лучшая партия для сына. И Милена сделала ход конём. Она ещё не успела закончить Политехникум, как у них с Альбертом появилась дочь, Лизерль. Рождение внучки, по мнению Милены, должно было смягчить сердце Паулины Эйнштейн и склонить к согласию на брак сына. Но Паулина захлопнула дверь и отказалась смотреть на внучку. Как будто по желанию бабушки, малютка не прожила и двух лет, а Эйнштейн в очередной раз лишился счастья.

Милена Марич была тем человеком, которому физик был во многом обязан своим научным достижениям. Герман Эйнштейн на смертном одре всё-таки дал сыну благословение на брак, и законные супруги окончательно посвятили себя и друг другу, и науке. Вот только нежное чувства Альберта к любимой быстро сменилось на деловое. Ещё незадолго до свадьбы он послал невесте своеобразный контракт с условиями совместного проживания: «Если хочешь замужества, ты должна будешь согласиться на мои условия, вот они:

во-первых, ты будешь заботиться о моей одежде и постели;

во-вторых, будешь приносить мне трижды в день еду в мой кабинет;

в-третьих, ты откажешься от всех личных контактов со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения приличий в обществе;

в-четвёртых, всегда, когда я попрошу тебя об этом, ты будешь покидать мою спальню и кабинет;

в-пятых, без слов протеста ты будешь выполнять для меня научные расчёты;

в-шестых, не будешь ожидать от меня никаких проявлений чувств».

Милена согласилась на всё.

Почти ко всем работам мужа Марич приложила свою руку. Учёный честно говорил близким: «Математическую часть работы за меня делает жена». Они сформировали продуктив-ный союз двух умнейших людей: физика и математика. Подстать Кюри, Эйнштейны могли бы остаться в истории парой, если бы душа Альберта не требовала большего. Постоянные разъезды физика порождали непонимание и конфликты, а утешение Эйнштейн искал у других женщин.

Тем не менее, личность Милены Марич остаётся важнейшей частью в жизненном пути Эйнштейна. Возможно, если бы они не встретились, его теории так и не нашли бы должно-го воплощения, а представления людей о мире остались бы прежними. Она делала за учёного работу, которую он не мог делать сам, а взамен получила измены, развод и ненависть супруга. Правда, и его Нобелевскую премию в придачу.

Своя кровь

Зато вторая спутница Эйнштейна его самолюбие не задевала. Эльза Левенталь, двоюродная сестра, а затем и жена гения, в физике не разбиралась совершенно. Женщина только ухаживала за любимым мужем, позволяла ему приводить любовниц, даже когда сама была дома, и ни в чём ему не отказывала. Для Альберта, который поначалу был влюблён в Эльзу больше, чем она в него, жена стала чем-то вроде бездушного предмета, средством от мучительного одиночества.

Эйнштейн со своей женой Эльзой Левенталь. Источник: wikipedia.org





Эльза Левенталь ничем не пополнила научное наследие Эйнштейна, но подарила ему тепло семейного очага. Рядом с беспрекословной женой учёный мыслил и чувствовал себя прекрасно, а с женщинами, которых она позволяла ему водить — вдвойне. Благоверная не жаловалась, давала деньги и в работу не лезла, чего ещё мог пожелать Эйнштейн?

Шпионка

Последняя и самая загадочная связь была у физика с Маргаритой Коненковой, женой знаменитого скульптора и советской разведчицей. Эйнштейн приехал к Коненковым, которые на тот момент тоже жили в США, позировать для бюста, и, как говорится, закрутилось.

На старости лет Нобелевский лауреат влюбился без памяти. Очаровательной Маргарите было тогда 45, ловеласу Эйнштейну — на 21 год больше. Но их это не волновало.

Эйнштейн с Маргаритой Коненковой. Источник: izbrannoe.com





Влюблённые встречались в своём особом, «секретном» месте и даже придумывали специальные слова, с помощью которых вели переписку. Эйнштейн впервые был так счастлив. Но долг родине вместе с товарищем Сталиным позвали Маргариту Коненкову домой. К слову, как раз после первого испытания американцами атомной бомбы. За океан уплыла последняя большая любовь знаменитого физика, самая яркая за всю его жизнь.

Финал

Все 76 лет, которые были отведены Альберту Эйнштейну, он пытался сбежать от одиночества любыми путями, и чаще всего они приводили его к женщинам. Тиранша-мать Паулина, первая жена Милева, Эльза Левенталь, советская шпионка Коненкова и огромная череда любовниц, — ни одной из них великий физик не был понят до конца.

Его жизнь сделали женщины, они формировали его как личность, прямо или косвенно помогали создавать гениальные работы и просили взамен только его сердце. Но оно уже при-надлежало науке.





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