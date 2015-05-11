Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_ne_mogu_zdes_ostavatsya_42308"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42308_emotions-2167461_960_72.jpg" width=206 alt="Я не могу здесь оставаться!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Летова</b></span> <span style="font-size: large;">Я не могу здесь оставаться!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что делать, если ненавидишь свою работу</font></em></span></p><p>Вне зависимости от причин, по которым одна мысль о работе вызывает целую гамму негативных чувств и мыслей, мы редко можем бросить все и уйти «в никуда» в поисках лучшего места. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_ne_mogu_zdes_ostavatsya_42308">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вне зависимости от причин, по которым одна мысль о работе вызывает целую гамму негативных чувств и мыслей, мы редко можем бросить все и уйти «в никуда» в поисках лучшего места.

Лучшее место еще надо найти, и если вы действительно ненавидите свою текущую позицию, то эти поиски не стоит откладывать.

Однако, пока работа мечты не найдена, мы вынуждены терпеть то, что есть. И мы надеемся, что приведенные ниже советы помогут сделать непростую ситуацию хотя бы чуть более приемлемой.

Здраво оцените ситуацию

Это кажется очевидным, но, с головой погружаясь в сильные негативные переживания и жалея себя, мы часто просто не хотим успокоиться и оценить ситуацию рационально.

Между тем понимать, что именно делает нас такими несчастными, критически важно.

Поэтому в первую очередь успокойтесь и задайте себе несколько неприятных простых вопросов, честные ответы на которые помогут разобраться в текущей ситуации.

— Вы ненавидите свою позицию или своего начальника?

— Что именно в содержании вашей работы или в поведении вашего руководства вызывает желание послать все куда подальше?

— Вам когда-нибудь вообще нравилась эта работа?

— Нравилась ли вам какая-либо из ваших работ?

Ясно дело, банальный самоанализ — это не то, на что вы надеетесь в первую очередь. Тем не менее ответы на эти важные вопросы станут фундаментом для реальных шагов по преодолению незавидной ситуации, потому что они помогут очистить сознание от лишних эмоций и сфокусироваться.

Решитесь на серьезный разговор

Как только вы поймете, какая часть вашей профессиональной деятельности питает вашу ненависть к ней, попробуйте обсудить конкретные проблемы с теми, кто, как вы считаете, может разрулить ситуацию.

Даже если в итоге окажется, что разрулить ситуацию невозможно и лучше для вас она не станет, вы внесете ясность.

— Вам кажется, что вы слишком много работаете и этого никто не ценит?

— Вы постоянно оказываетесь крайним?

— На вас вешают чужие обязанности?

— Вы считаете, что давно пришло время повысить вам премию, но никто даже не думает об этом?

Если ваш начальник вменяемый человек, а вы ценный работник, имеет смысл обсудить реально существующие проблемы, иногда это не просто проясняет ситуацию, но и снимает противоречия.

Очень часто «жизненный цикл» работника выглядит примерно так:

Маша устраивается на работу и некоторое время привыкает к ней. Машин начальник наблюдает за этим процессом и видит, что все идет хорошо.

Но в один прекрасный момент Маша ни с того ни с сего пишет заявление и обиженно поясняет (причем, как правило, за спиной у своего начальника), какой несчастной она чувствовала себя все это время.

Да, хороший руководитель должен заботится о своей команде и помогать ей, но он абсолютно точно не должен уметь читать ваши мысли. Серьезно! Поэтому сделайте над собой усилие и обсудите ваши беды и обиды со своим шефом.

Вы ведь все равно ненавидите эту работу. Если ваш начальник вас не ценит и ему все равно или он обидится в ответ и ваши проблемы только усугубятся — это даст вам повод не тянуть с поиском нового места.

Смотрите на вещи в перспективе

«Оставайтесь позитивными» — один из самых раздражающих советов в ситуации острого недовольства жизненными обстоятельствами. Тем более, что выгода от позитивного мышления не так очевидна, как это было принято считать десятилетиями на курсах по повышению самооценки.

Между тем совершенно точно не стоит загонять себя в угол. Если вы ненавидите то, что делаете, очень легко начать жалеть себя и упиваться негативом, считая минуты до окончания рабочего дня, когда вы наконец сможете покинуть эту чертову дыру. Но такое отношения к ситуации, к сожалению, не делает ее проще. Наоборот, станет только хуже.

Вместо того чтобы воспринимать каждый рабочий день как каторгу, попробуйте воспринимать всю эту историю как вызов и отличный повод для прокачки своих профессиональных навыков. Даже если вы ненавидите свою работу, потому что она скучная и тупая. Здесь хитрость в том, о каких именно навыках идет речь. Когда еще вам выпадет шанс упражняться в выдержке и терпении 8 часов подряд!

Пожалуйтесь друзьям

Конечно, ни один нормальный человек не будет просто так разглагольствовать о том, как ужасны его работа, начальство и коллеги в фейсбуке. Но это вовсе не означает, что вы не можете выпустить пар и поделиться своими карьерными проблемами. Иногда жаловаться на жизнь не так и плохо, главное не увлекаться и не переусердствовать.

В общем, возьмите надежного товарища и поговорите с ним о своих проблемах (в качестве компенсации морального вреда можно угостить товарища его любимым напитком), а там, глядишь, и вам полегчает.

Безупречно выполняйте свою работу

Когда вы несчастны, проще всего опустить руки и свести все усилия по выполнению своих должностных обязанностей к минимуму. В этой связи наш последний совет выглядит парадоксально, но только на первый взгляд.

Подавленность, прокрастинация и саботаж не сделают вас счастливее, а хорошо сделанная работа — это всегда хорошо сделанная работа. Она поднимает настроение и придает уверенности. Лично вам, а не работе, которую вы ненавидите.

Источник: megaplan.ru





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