Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 25 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_ne_mogu_ne_sushchestvuet_41714"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41714_.jpg" width=206 alt="«Я не могу» не существует" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://finparty.ru/mba/71448/>finparty.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я не могу» не существует</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">11 фраз, которые никогда не произносят умные люди</font></em></span></p><p>Эти безобидные, на первый взгляд, высказывания могут сильно навредить карьере, предупреждает психолог и бизнес-консультант Трэвис Брэдбери. Избегайте их, даже когда они кажутся уместными и никого не обижают. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_ne_mogu_ne_sushchestvuet_41714">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эти безобидные, на первый взгляд, высказывания могут сильно навредить карьере, предупреждает психолог и бизнес-консультант Трэвис Брэдбери. Избегайте их, даже когда они кажутся уместными и никого не обижают.

«Это несправедливо»

Да, жизнь — штука несправедливая, и поверьте: все уже в курсе. Если вы на это начинаете жаловаться вслух, стало быть, ждете от мира большего, чем он может дать, и невольно выглядите человеком неопытным и наивным.

Приводите факты вместо того, чтобы описывать свое отношение к ним. Вот пример подходящего высказывания при несправедливом, на ваш взгляд, решении босса: «Я слышал, что новый проект в итоге будет выполнять другой сотрудник. Можно ли узнать, почему вы не поручили его мне? Я хотел бы подтянуть свои навыки».

«Мы всегда так делали»

Технологии настолько стремительно меняют бизнес-среду, да и не только ее, что любое принятое решение может оказаться безнадежно устаревшим уже через считаные месяцы. Поэтому напоминая, что «так было всегда», люди нередко всего лишь демонстрируют собственную лень и неготовность к новому. Для босса это хороший повод поинтересоваться, почему его подчиненный до сих пор не попробовал изменить привычный порядок по собственной инициативе, не дожидаясь «волшебного пинка».

«Нет проблем»

А что, они могут возникнуть? Произнося «нет проблем» или «без проблем» в ответ на просьбу или слова благодарности, тем самым вы прозрачно намекаете, что собеседник способен доставить вам неудобство, и вынуждаете его чувствовать себя вам обязанным. Это вряд ли кому-то понравится.





Лучше немного сместить акцент и говоить о том, что вам приятно оказать требуемую услугу: что-то вроде «Обращайтесь, всегда рад!» или «С удовольствием этим займусь!» Смысл меняется несильно, но эти фразы совсем иначе влияют на людей.

«Может, я сейчас скажу глупость, но...»

Здесь меж строк читается неуверенность в правильности того, что вы собрались предложить. Это подталкивает аудиторию сразу же недоверчиво относиться к вашим словам — даже если дальше речь пойдет о самых разумных вещах.

Не стоит выступать в качестве судьи самому себе и подрывать свой авторитет. Избегайте оборотов вроде «Я, наверное, задам дурацкий вопрос...», «Может показаться странным, но...» А если вы действительно чего-то не знаете и поэтому не уверены в своей правоте, то пообещайте найти недостающую информацию и вернуться к затронутой теме позже.

«Это займет всего минуту»

Вот лучший способ приуменьшить ваш труд в глазах собеседника. А заодно создать впечатление, будто вы работаете в режиме «галопом по Европам». Фразу эту можно произносить только в одном случае: когда вы в буквальном смысле все успеете сделать за 60 секунд. Собеседник ни в коем случае не должен думать, что вам потребуется меньше времени и усилий, чем это будет в действительности.





«Хорошо, я попытаюсь»

Слова «попробую» и «подумаю» ни к чему особо не обязывают. Это сигналы о том, что вы сомневаетесь, справитесь ли с задачей. Всегда лучше брать на себя ответственность: либо четко соглашаться выполнить поручение, либо предлагать альтернативу. «Я попытаюсь» звучит так, словно на самом деле вы не слишком будете пытаться.

«Он тупой, ленивый, некомпетентный»

Пренебрежительные высказывания о коллеге, которым вы недовольны, однозначно не добавят вам очков. Если тот заслуживает критики, окружающие это знают либо скоро поймут и без вас. Если же не заслуживает — вы просто сами будете выглядеть недалеким.

Почти в любом коллективе есть люди и некомпетентные, и невоспитанные. Помогите им стать лучше — или увольте, а если не можете, то и незачем говорить гадости. К тому же обвинения в чужом непрофессионализме зачастую выглядят как попытка самоутвердиться за счет других.

«Этого нет в трудовом договоре»

Фраза, которую можно произносить разве что саркастически, ибо с таким подходом карьеру вряд ли кому-то удастся сделать. Если босс поручает работу, которая не соответствует вашей должности, лучше всего не отказываться и аккуратно ее выполнить. А уже после этого можно поговорить с ним о вашей роли в компании и о том, какие обязанности будут за вами закреплены в дальнейшем. Разумеется, речь идет не о тех ситуациях, когда поручение противоречит вашим моральным принципам или этике.





«Это не моя вина»

Искать виноватых — вообще не лучшее занятие, как и перекладывать ответственность за свои поступки на других. Если вы имели хоть какое-то отношение к произошедшему, скажите об этом, если нет — беспристрастно объясните, что случилось. Приведите факты, и пусть руководитель или коллеги сами делают выводы о чьей-либо виновности.

Как только вы начнете переводить стрелки на других, вас станут воспринимать как человека, избегающего ответственности. Это всех раздражает. Одни больше не захотят браться с вами за совместную работу, другие в следующий раз будут действовать на опережение и обвинять в любых неудачах именно вас, пока вы не успели обвинить их.

«Я не могу»

Когда люди слышат «я не могу», они воспринимают это как «я не буду». Если вам и вправду не хватает полномочий или умений для выполнения какой-то задачи, объясните, что именно вы в состоянии сделать в данном случае. То есть вместо констатации «я не могу» расскажите о том, что можете.





Пример: вместо «Я не могу сегодня задержаться допоздна» — «Я могу прийти завтра с утра пораньше. Это подойдет?» Еще пример: вместо «Я не смогу обработать эти цифры» — «Я пока не знаю, как анализировать эту информацию. Может ли мне кто-нибудь помочь, чтобы в следующий раз я справился самостоятельно?»

«Ненавижу эту работу»

Это уж точно последнее, что хотят слышать от вас коллеги и руководители. Такие высказывания не только характеризуют говорящего, но и плохо влияют на моральный климат в коллективе. Хороший босс быстро вычислит «возмутителя спокойствия» и примет меры, особенно если за дверями есть много желающих занять место недовольного.

Источник: finparty.ru





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