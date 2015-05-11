Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 ноября 2017 года, 20:14</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_-_hammurapi_nesravnennyj_tsar_42699"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42699_3fc12ab2ae504cf8123ec60ecab8ada.jpg" width=206 alt="«Я — Хаммурапи, несравненный царь»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://diletant.media/articles/37952995/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Я — Хаммурапи, несравненный царь»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Древнейший свод законов</font></em></span></p><p>Свод законов вавилонского царя Хаммурапи — это один из древнейших кодексов и вершина клинописного права. Удивительно, что в примерно 1750-х годах до нашей эры в законодательстве почти нет ссылок на нечто сакральное и религиозное. Можно сказать, что кодекс Хаммурапи — свод светских законов, начало права таким, каким мы его понимаем. Составители законов написали их на чётком, стройном языке. Филологически безупречный старовавилонский диалект аккадского языка делает стелу с законами выдающимся литературным памятником. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ya_-_hammurapi_nesravnennyj_tsar_42699">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Свод законов вавилонского царя Хаммурапи — это один из древнейших кодексов и вершина клинописного права. Удивительно, что в примерно 1750-х годах до нашей эры в законодательстве почти нет ссылок на нечто сакральное и религиозное. Можно сказать, что кодекс Хаммурапи — свод светских законов, начало права таким, каким мы его понимаем. Составители законов написали их на чётком, стройном языке. Филологически безупречный старовавилонский диалект аккадского языка делает стелу с законами выдающимся литературным памятником.

§ 1. Если человек станет обличать под клятвой человека,бросив на него (обвинение) в убийстве, и не докажет этого, (то) обличавшего егодолжно убить.

§ 2. Если человек бросит на человека (обвинение) в чародействе и не докажет этого, (то) тот, на кого брошено (обвинение в)чародействе, должен пойти к Реке (Река — буквально: «бог-река». Вероятно,Евфрат. Подробности «божьего суда» неизвестны) и броситься (в нее). Если Рекаовладеет им, (то) обличавший его может забрать его дом; (а) если Река этогочеловека очистит, и он останется невредим, (то) того, кто бросил на него(обвинение в) чародействе, должно убить; бросившийся в Реку получает домобличавшего его.

§ 3. Если человек выступит в судебном деле длясвидетельствования о преступлении и не докажет сказанных им слов, (то), еслиэто судебное дело (о) жизни, этого человека должно убить.

§ 4. Если же он выступил для свидетельствования в судебномделе о хлебе или серебре, (то) он должен понести наказание, (налагаемое в)таком судебном деле.

§ 5. Если судья будет судить судебное дело, постановитрешение, изготовит документ с печатью, а потом свое решение изменит, то этогосудью должно изобличить в изменении решения, и он должен уплатить (сумму) иска,предъявленного) в этом судебном деле, в 12-кратном (размере), а также долженбыть в собрании поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться и заседать с судьями на суде.

§ 6. Если человек украдет достояние бога или дворца, (то)этого человека должно убить; а также того, кто примет из его рук украденное,должно убить.

§ 7. Если человек купит из руки сына человека или из рукираба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение либосеребро/либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла,либо что бы ни было, (то) этот человек — вор, его должно убить.

§ 8. Если человек украдет либо вола, либо овцу, либо осла,либо свинью, либо лодку; то, если (это) божье (или), если (это) дворцовое, он может отдать (это) в 30-кратном (размере), а если (это принадлежит) мушкенуму(Сын человека, или человек — полноправный свободный, подданный Вавилонскогоцарства. В данном случае, возможно, свободный сын человека, находящийся подпатриархальной властью отца — главы семьи. Вообще термином «сын человека» или«человек в Вавилонском царстве обозначали людей, принадлежавших к высшему слоюсвободного населения. В каждом отдельном случае для установления правильногопонимания необходимо проанализировать контекст, в котором находится этоттермин), — он может возместить в 10-кратном (размере); если же вору не чемотдать, (то) его должно убить.

§ 9. Если человек, у кого пропало что-либо, схватит пропавшуювещь в руках (другого) человека, (и) тот, в чьих руках будет схвачена пропавшая(вещь), скажет: «Мне, мол, продал продавец, я купил, мол, при свидетелях», а хозяин прощавшей (вещи) скажет: «Я мол, представлю свидетелей, знающих моюпропавшую (вещь», то) покупатель должен привести продавца, продавшего ему(вещь), и свидетелей, при ком он купил; также и хозяин пропавшей (вещи долженпривести свидетелей, знающих его пропавшую (вещь). Судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, при которых была произведена покупка, и свидетели, знающиепропавшую (вещь), должны рассказать перед богом то, что они знают и (тогда)продавец — вор, его должно убить, хозяин пропавшей (вещи) должен получить своюпропавшую (вещь обратно); покупатель должен взять отвешенное им серебро из дома продавца.

§ 10. Если покупатель не приведет продавца, продавшего ему,и свидетелей, при которых он купил, а только хозяин пропавшей (вещи) приведетсвидетелей, знающих его пропавшую (вещь, то) покупатель — вор, его должноубить; хозяин пропавшей (вещи) должен получить свою пропавшую (вещь).

§ 11. Если хозяин пропавшей (вещи) не приведет свидетелей,знающих его пропавшую (вещь, то) он лжец, взводит напраслину; его должно убить.

§ 12. Если продавец (чужой вещи) ушел к судьбе («Ушел к судьбе», то есть умер), (то) покупатель получает в 5-кратном (размере) иск,предъявленный в этом судебном деле, из дома продавца.

§ 13. Если свидетелей этого человека нет поблизости, (то)судьи назначают ему срок до истечения шестого месяца. Если на шестой месяц своихсвидетелей он не приведет, (то) он лжец, должен понести наказание, налагаемое(при) таком судебном деле.

§ 14. Если человек украдет малолетнего сына человека, (то)его должно убить.

§ 15. Если человек выведет за городские ворота раба дворца,или рабыню дворца, или раба мушкенума, или рабыню мушкенума, (то) его должноубить.

§ 16. Если человек укроет в своем доме беглого раба илирабыню, (принадлежащих) дворцу или мушкенуму. и не выведет (их) на кличглашатая, (то) этого хозяина дома должно убить.

§ 17. Если человек поймает в степи беглого раба или рабыню и доставит его господину его, (то) господин раба должен дать ему 2 сикля серебра.

§ 18. Если этот раб не назовет своего господина, (то) долженпривести его во дворец, исследовать его дело и возвратить его господину его.

§ 19. Если он удержит этого раба в своем доме, и потом раббудет схвачен в его руках, (то) этого Человека должно убить.

§ 20. Если раб бежит из рук схватившего его, (то) этотчеловек должен поклясться богом господину раба и будет свободным (от ответственности).

§ 21. Если человек сделает пролом в доме, (то) перед этимпроломом его должно убить и зарыть.

§ 22. Если человек свершит грабеж и будет схвачен, (то) егодолжно убить.

§ 23. Если грабитель не будет схвачен, (то) ограбленныйчеловек должен клятвенно показать перед богом все пропавшее у него, а община и рабианум (Рабианум — староста общинного поселка по царскому назначению), на земле и в пределах которых совер-шен грабеж, должны возместить ему, что у негопропало.

§ 24. Если (при этом загублена) жизнь, (то) община и рабианум, должны отвесить 1 мину серебра его родственникам.

§ 25. Если в доме человека вспыхнет огонь и человек,пришедший тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома и возьмет (себечто-нибудь) из пожитков хозяина дома, (то) этого человека должно бросить в этотогонь.

§ 26. Если редум или баирум (Редум и баирум — категориивоинов. Первый, вероятно, тяжело вооруженный, второй — легковооруженный),которому приказано выступить в царский поход, не пойдет или, наняв наемника,пошлет его в замену: себя, (то) этого редума или баирума должно убить, нанятыйим может забрать его дом.

§ 27. Если редум или баирум будет уведен (в плен) (?),будучи на царской службе, (а) после него его поле и сад будут отданы другому и тот будет нести его (воинскую) повинность, (то) если он вернется и достигнетсвоего поселения, должно возвратить ему его поле и сад, и он будет сам нестисвою повинность.

§ 28. Если редум или баирум будет уведен (в плен) (?),будучи на царской службе, (а) его сын может нести повинность, (то) должноотдать ем (у) поле и сад, и он будет не (ст)и повинное (ть) своего (о)тца.

§ 29. Если сын его малолетен и, не может нести повинностьсвоего отца, (то) должно отдать треть поля и сада его матери, и мать еговырастит его.

§ 30. Если редум или — баирум из-за (бремени) своейповинности бросит свое поле; сад и дом и будет отсутствовать, и после негодругой возьмет его поле, сад и дом и будет нести его повинность в течение трехлет, (то) если отвернется и потребует свое поле, сад и дом, не должно отдаватьих ему. Тот, кто взял их, и нес его повинность, сам будет нести (ее).

§ 31. Если же он будет отсутствовать только один год и вернется, (то) должно отдать ему его поле, сад и дом, ион сам будет нести своюповинность.

§ 32. (Ее) ли редума или баирума. который был уведен (в плен) (?) во время царского похода, выкупит тамкар (Тамкар — торговый агент на царской службе, крушили купец в ростовщик, торговавший и занимавшийсяростовщичеством и лично от себя) и доставит в его поселение, (то) если в егодоме есть чем выкупиться, он должен выкупить себя сам; если в его доме нечемвыкупиться, он должен быть выкуплен в храме своего поселения (Поселение —военное поселение на пожалованной воинам за службу земле). Если у храма егопоселения нечем выкупить его, (то) его должен выкупить дворец. Его поле, сад и дом не должно отдавать на его выкуп.

§ 33. Если декум или лубуттум (Декум и лубуттум — чиныкомандиров в вавилонском войске) приобретет «человека исторжения» («Человекисторжения» — лицо, насильно завербованное в воины) или на (время) царскогопохода примет наемника (в качестве) замены и пошлет (его, то) этого декума илилубуттума должно убить.

§ 34. Если декум или лубуттум возьмет пожитки редума,причинит вред редуму, отдаст редума в наем, предаст редума на суде (более)сильному (или) возьмет (себе) подарок, (который) дал редуму царь, (то) этогодекума или лубуттума должно убить.

§ 35. Если человек купит у редума крупный или мелкий скот,который дал редуму царь, (то) он теряет свое серебро.

§ 36. Поле, сад и дом редума, баирума или приносящего доход(«Приносящий доход» — наследственный арендатор надела царской земли) не могутбыть отданы за серебро.

§ 37. Если человек купит поле, сад или дом редума, баирумаили приносящего доход, (то) его табличку должно разбить, а также он теряетсвое серебро. Поле, сад и дом возвращается их хозяину.

§ 38. Редум, баирум или приносящий доход не может отписыватьиз поля, сада или дома, (связанных) с его повинностью, своей жене или дочери,а также отдавать за свой долг.

§ 39. Из поля, сада или дома, которые он купил и приобрел он может отписывать своей жене или дочери, а также отдавать за свой долг.

§ 40. Божья жена (Божья женя — категория жриц, имеющих наделна царской земле), тамкар или (обязанный) другой повинностью могут отдать своеполе, свой сад и свой дом за серебро. Покупатель должен нести повинность,(связанную) с полем, садом или домом, которые он купил.

§ 41. Если человек обменяет поле, сад и дом редума баирумаили приносящего доход (на свое имущество) и сделает приплату, (то) редум,баирум или приносящий доход может вернуться к своему полю, саду, а также можетзабрать приплату, которую ему дали.

§ 42. Если человек арендует поле для обработки и не выраститна нем хлеба, (то) его должно изобличить в том, что он не делал (необходимой)работы в поле, и он должен отдать хозяину поля хлеб, как его соседи.

§ 43. Если он не обработает поля и бросит (его, то) он должен отдать хозяину поля хлеб, как его соседи, а поле, которое он бросил,должен вспахать (?), взборонить и вернуть хозяину поля.

§ 44. Если человек арендует на 3 года целину для поднятия,но, по лености, не возделает поля, то на четвертый год он должен поле вспахать(?), вскопать и взборонить и вернуть поле хозяину поля, а также, отмерить(ему) по 10 курру хлеба за 1 бур.

§ 45. Если человек отдаст свое поле земледельцу за аренднуюплату и получит арендную плату за свое поле, (а) потом Адад (Адад — бог грома)затопит поле или наводнение унесет (жатву, то) убыток (падает) только (на)земледельца.

§ 46. Если он не получит арендной платы, или отдаст полеиз-полу или из третьей доли, (то) находящийся на поле хлеб земледелец и хозяинполя должны делить по (условленному) соотношению (частей) (?).

§ 47. Если земледелец, ввиду того, что он не получил в первый год (пользы от) своих трудов, скажет: «Я обработаю поле для себя», (то)хозяин поля не должен противиться (этому): поле его должен обрабатывать только(этот) его земледелец, и при жатве он получит хлеб сообразно с договором.

§ 48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Ададзатопит его поле, или наводнение унесет (жатву), или вследствие засухи в полене вырастет хлеба, (то) он может в этом году хлеб сво (ему) за (им) одавцу не возвращать и увлажнить (Увлажнить документ — то есть, смочить глиняную табличкуи таким образом уничтожил, выдавленные на ней клинописные знаки) свой документ;также и проценты за этот год он может не отдавать.

§ 49. Если человек возьмет серебро у тамкара, и отдасттамкару годное для обработки хлебное или кунжутное поле, говоря ему: «Возделайполе, хлеб или кунжут, который вырастет, собери (и) возьми (себе», и) еслиземледелец вырастит на поле хлеб или кунжут, (то) при жатве вырос¬ший на полехлеб и кунжут должен взять только хозяин поля и должен отдать тамкару хлеб за серебро, взятое им у тамкара, (и) проценты (на) него, а также (за) издержкитамкара по обработке.

§ 50. Если он отдаст (в погашение долга уже) возделанноехлебное поле или возделанное кунжут¬ное поле, (то) находящийся на поле хлеб иликунжут должен взять только хозяин поля и дол¬жен вернуть тамкару серебро (и)проценты (на) него.

§ 51. Если у него нет серебра, чтобы вернуть (долг, то) он может отдать тамкару хлеб или кунжут в цену серебра, а также проценты (на)него, которое он взял у тамкара, согласно царским ус¬тановлениям.

§ 52. Если земледелец не вырастит на поле хлеба или кунжута,(то это) не должно менять его до¬говора.

§ 53. Если человек поленится укрепить плотину своего поля,и, (вследствие того, что) плотина не была укреплена им, в его плотинепроизойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля (общины, то)человек, в плотине которого произошел прорыв, должен возместить хлеб, которыйон погубил.

§ 54. Если он не может возместить хлеб, (то) должно отдатьего и его (движимое) имущество за серебро, и (это серебро) должны разделитьмежду собой люди возделан ной земли (общи¬ны), хлеб которых унесла вода.

§ 55. Если человек, открыв свой арык для орошения по небрежности допустит, что водой — будет затоплено поле его соседей, (то) он должен отмерить хлеб, как у его соседей.

§ 56. Если человек выпустит воду, и водой будет затопленоподготовленное для посева (?) поле его соседа, (то) он должен отмерить (ему) по 10 курру хлеба за 1 бур.

§ 57. Если пастух не договорится с хозяином поля о кормемелкого скота травой, без (ведома) хо¬зяина поля скормит поле мелкому скоту,(то) хозяин поля сожжет свое поле, пастух, без ('ве¬дома) хозяина поляскормивший поле мелкому скоту, должен, сверх того (Увлажнить документ — то есть, смочить глиняную табличку и таким образом уничтожил, выдавленные на нейклинописные знаки), отдать хозяину поля по 20 курру хлеба за 1 бур.

§ 58. Если после того, как мелкий скот поднимется с лугов(?) (и) все стада (?) будут задержаны в городских во ротах, пастух пуститмелкий скот на поле (и) скормит поле мелкому скоту, (то) пастух долженсторожить поле, которое он скормил (скоту), и во время жатвы отмерить хо¬зяинуполя по 60 курру хлеба за 1 бур.

§ 59. Если человек срубит в саду человека дерево без(ведома) хозяина сада, (то) он должен отве¬сить ½ мины серебра.

§ 60. Если человек даст садоводу поле для (насаждения сада,(а) садовод насадит сад (и) будет растить сад (в течение) 4-х лет, (то) на пятый год хозяин сада и садовод делят между собой поровну; хозяин сада долженвыбрать и взять свою долю (первым),

§ 61. Если садовод не окончит насаждение сада на поле и оставит часть невозделанною, (то) не¬возделанная часть должна войти в его долю.

§ 62. Если он не превратит поле, которое ему дано, в сад,(то), если это — обработанная земля, садовод должен отмерить хозяину поляарендную плату за годы, в которые она находилась, а запустении, как у соседей, а также выполнить. работу (на) поле и возвратить (его) хозяи¬ну поля.

§ 63. Если (это) — целина, (то) он должен выполнить работу(на) поле и вернуть хозяину поля, а также отмерить за один год по 10 куррухлеба за 1 бур.

§ 64. Если человек даст сад садоводу для оплодотворения(пальм, то) садовод, пока он держит сад, должен отдавать две трети из садовогодохода хозяину сада, а треть должен брать (себе).

§ 65. Если садовод не будет оплодотворять сад и уменьшитдоход, (то) садовод (должен отдать) арендную плату (за) сад, как (у) соседей.

§ 66. Если человек возьмет в (долг) серебро у тамкара, и еготамкар будет настаивать (на уплате долга) (?), а ему не чем будет отдать, и он отдаст тамкару свой сад после оплодотворения, и скажет: «Все финики, выросшие в саду, забери за свое серебро», (то) этот тамкар не может соглашаться (на) то.Выросшие в саду финики должен взять только хозяин сада и удовлетво¬рить тамкарасеребром и процентами на него согласно своему документу, а остальные фини¬ки,выросшие в саду, должен вз (ять) только хозяин сада. (Следует лакуна).

§ 71. Если (человек) отдаст хлеб, серебро или (другоедвижимое) имущество (в уплату) за (связан¬ный с) повинностью дом,(принадлежащий к) хозяйству его соседа, который он покупает, (то) он теряетвсе, что он отдал, дом должен вернуться его (хозяину). Если этот дом не связанс повинностью, то он может купить; за этот дом он может да (ть) хлеб, сереброили (другое) движимое имущество. (Следует лакуна).

§ 78. (Если…) живущий (в доме) человек отда (ст) хозяину(дома) полностью (его) годовую наем¬ную плату, (но) хозяин дома прикаж (ет)жи (льцу) вый (ти) до истечения (его) срока, (то) хо¬зяин дома, ра (ди того), — чтоон заставил жильца (выйти) из своего дома до истечения (его) срока, (теряет)серебро, которое да (л ему) жилец. (Следует лакуна).

§ 89. Если там/кар отдаст (хлеб) (или) серебро в долг (подпроценты, то) на 1 курру (он может взять 100 ка (?) зерна (как) процент) — еслион отдал в долг (под проценты) серебро, (то) на 1 сикль серебра он может взять,1/6 (сикля) и 7 ше (как) процент.

§ 90. Если человек, который взял долг (под проценты), не имеет серебра для возвращения (долга), а имеет только хлеб, (то), согласноцарским установлениям, тамкар должен взять в качестве своего процента (из расчета) 100 ка на 1 курку только хлебом.

§ 91. Если Такм ар от/кажется (?) и/ превысит процент в 100ка зерна на 1 курру или серебром 1/6 сикля и 6 ше на 1 сикль и возьмет (его,то) он теряет, что дал.

§ 92. Если тамкар даст под проценты хлеб и (или) серебро и затем возьмет только (?) проценты (…) хлеб и серебро — процентов с него нет(…).

§ 93. (…) или (…), (на то), сколько взял, не укажетуменьшения (?) (суммы долга) и не напишет до¬полнительного документа, илиприбавит проценты к основной сумме (долга, то) этот тамкар должен возвратитьхлеб, сколько он взял (в уплату долга), вдвойне.

§ 94. Если тамкар даст хлеб или серебро в долг (подпроценты) и когда будет давать (в) долг, вы¬даст (серебро) меньшим (вес/ом(или) хлеб меньшей меркой, или когда получает, примет серебро /большим вес/ом)(или) хлеб (большей меркой), (то) этот тамкар теряет, что дал.

§ 95. Если тамкар дает хлеб или серебро /в долг (подпроценты), в то время как контролер (?) не/ присутствует (?), (то) он теряет,что дал.

§ 96. Если человек возьмет у тамкара хлеб или серебро, а не имеет хлеба или серебра для возвра¬щения (долга), но имеет только (другоедвижимое) имущество, (то) он может отдать тамка¬ру перед свидетелями, что (?)принесете — все, что бы ни было в его руках — и тамкар не должен отказываться, а должен принять. (Следует лакуна).

§ 99. Если человек даст человеку серебро в (порядке)товарищества, (то) прибыль или убыток, ко¬торый будет, они должны перед богамиразделить поровну.

§ 100. Если тамкар даст шамаллуму (Шамаллум — торговец на службе у тамкара) серебра для продажи и покупки и пошлет его в путешествие, (а)шамаллум в путешествии (…и) будет умножать доверенное ему серебро, (то) /еслитам/, куда Отправится, шамаллум наживет /прибыль/, (то) он должен подсчитатьпроценты на все серебро, сколько взял, и затем должен сосчитать свои дни и удовлетворить тамкара.

§ 101. Если он не наживет прибыли (там), куда направится,(то) шамаллум должен отдать тамкару взятое серебро вдвойне.

§ 102. Если тамкар ссудит шамаллума серебром (беспроцентно,а тот потерпит убыток (там), куда отправится, (то) он должен вернуть тамкаруосновную сумму.

§ 103. Если на пути неприятель отнимет у него все, что он вез, (то) шамаллум должен поклясться бо¬гом и быть свободным (от ответственности).

§ 104. Если тамкар даст шамаллуму хлеб, шерсть, масло илилюбое (другое) имущество для прода¬жи, (то) шамаллум должен подсчитать сереброи вернуть тамкару. Шамаллум должен полу¬чить документ с печатью о серебре,которое он отдает тамкару.

§ 105. Если шамаллум будет небрежен и не возьмет документа с печатью (о) серебре, которое он отдал тамкару, (то) серебро, (на которое) не(дано) документа с печатью, не причисляется к счету.

§ 106. Если шамаллум возьмет у тамкара серебро и отопрется(перед) своим тамкаром, (то) этот тамкар должен изобличить шамаллума передбогом и свидетелями в получении серебра и шамаллум должен отдать тамкарусеребро, которое он взял, в тройном (размере).

§ 107. Если тамкар поручит что-либо шамаллуму и шамаллумвернет своему тамкару все, что дал ему тамкар, (а) тамкар отопрется {перед) нимв (получении) чего-либо, что дал ему шамал¬лум, то этот шамаллум долженизобличить тамкара перед богом и свидетелями, и тамкар, за то, что он отпирался(перед) своим шамаллумом, должен отдать шамаллуму все полученное им в 6-кратном(размере).

§ 108. Если корчемница не принимает хлеб в уплату за сикеру(Сикера — ячменная водка), принимает серебро по (слишком) большой гире, и тарифное количество сикеры уменьшает (по отношению) к тарифному коли¬чествухлеба («Тарифное количество сикеры уменьшает (по отношению) к тарифномуколичеству хлеба» — то есть, повышает цену на сикеру, бе¬ря за меру сикерыбольшее, чем положено, количество зерна), (то) эту корчемницу должно изобличитьи бр/оси/ть ее в воду.

§ 109. Если в доме корчемницы сговариваются преступники и она не схватит этих преступников и не приведет ко двору, то эту корчемницудолжно убить.

§ 110. Если божья жена (или) божья сестра (Божья сестра —категория жриц), не живущая в обители, откроет корчму или войдет в корчму для(питья) сикеры, (то) эту свободную женщину должно сжечь.

§ 111. Если корчемница отпустит в долг 60 ка своего (?) пива(?), (то) во время жатвы она должна получить 50 ка хлеба.

§ 112. Если человек находится в путешествии и отдаст(другому) человеку серебро, золото, (драго¬ценные) камни или (другое) имеющеесяу него (движимое) имущество, и пошлет его для (доставки) посылки, (но) этотчеловек не отдаст того, с чем был послан туда, куда был по¬слан, а заберет,(то) хозяин посылки должен изобличить его в том, что он не отдал того, что былопослано, и этот человек должен отдать хозяину посылки все, что он дал ему, в 5-крат¬ном (размере).

§ 113. Если человек имеет за человеком (долг) хлебом илисеребром и без (ведома) хозяина хлеба возьмет хлеб из житницы или с гумна, (то)этого человека должно изобличить во взятии им хлеба из житницы или с гумна без(ведома) хозяина хлеба, и он должен вернуть весь взятый им хлеб, а также теряетвсе, данное им (в долг).

§ 114. Если человек не имеет за человеком (долга) хлебом илисеребром, а будет держать в качес¬тве (живого) залога принадлежащее тому лицо,(то) за каждого заложника он обязан отве¬сить 1/3 мины серебра.

§ 115. Если человек имеет за человеком (долг) хлебом илисеребром и будет держать его заложни¬ка, а заложник умрет в доме взявшего в залог по своей судьбе, (то) это не основание для претензии.

§ 116. Если заложник умрет в доме взявшего в залог от побоевили от дурного обращения, (то) хо¬зяин заложника (Хозяин заложника — должник,отдавший в залог находившееся в его патриархальной власти лицо) долженизобличить своего тамкара (Тамкар — здесь кредитор) если (взятый в залог) — сынчеловека, (то) должно убить его сына, если он — раб человека, он долженотвесить 1/3 мины серебра, а также теряет все, данное им (в долг).

§ 117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за сереброили даст в долговую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, (то) онидолжны служить в доме их покупателя или заимодавца 3 года; на четвертый наддолжно отпустить их на свободу.

§ 118. Если он отдаст в долговую кабалу раба или рабыню,(то) тамкар может передать (его или ее) дальше, может отдать (его или ее) за серебро; (он или она) не может быть требуем (или тре¬буема) (назад) судебнымпорядком.

§ 119. Если человек имеет на себе долг и отдаст за се ребросвою рабыню, родившую ему детей, (то) хозяин рабыни может отвесить серебро,какое отвесил (ему) тамкар, и выкупить свою рабыню.

§ 120. Если человек ссыпает свой хлеб на хранение в домечеловека, и в хлебной кладовой возник¬нет недостача, или хозяин — дома, открывжитницу, возьмет хлеб, или совершенно отопрется, что хлеб ссыпан в его доме,(то) хозяин хлеба должен клятвенно указать перед богом свой хлеб, и хозяин домадолжен отдать хозяину хлеба взятый им хлеб вдвойне.

§ 121. Если человек ссыпет свой хлеб в доме человека, то он должен отдать в год за (каждый) курру хлеба 5 ка наемной платы за житницу.

§ 122. Если человек отдает человеку на хранение серебро,золото или что бы то ни было, (то) он должен предъявить свидетелям все, сколькоон отдает, заключить договор и может отдавать на хранение.

§ 123. Если он отдаст на хранение без свидетелей и договора,и там, куда он отдал, станут отпи¬раться (перед) ним, (то) это не основание дляпретензии.

§ 124. Если человек отдаст человеку на хранение серебро,золото или что бы то ни было перед сви¬детелями, и тот отопрется (перед) ним,(то) этого человека должно изобличить и он должен вернуть все, от чегоотпирался, вдвойне.

§ 125. Если человек отдаст что-нибудь свое на хранение, и там, куда он отдаст, либо вследствие пролома, либо вследствие взлома (?)пропадет что-нибудь (из принадлежащего) ему вместе с чем-либо (принадлежащим)хозяину дома, (то) хозяин дома, который был небрежен и дал пропасть чему-либоотданному ему на хранение, должен восполнить и возместить хозяину имущества(отданное ему на хранение). Хозяин дома может разыскивать все пропавшее (у)него и получить со своего вора.

§ 126. Если /че/ловек, у которого ничего не пропа/ло/,скажет: «/У меня/ пропало нечто», (он) опо¬рочит (?) своих соседей, (то) егососеди должны клятвенно улучить его перед богом в том, что у него ничего не пропадало, и он должен отстать своим соседям вдвойне то, на что он претендовал.

§ 127. Если человек протянет палец против божьей сестры илижены человека и не докажет (обви¬нения, то) этого человека должно повергнутьперед судьями, а также обрить ему виски (Сбривание висков — знак бесчестья).

§ 128. Если человек возьмет жену и не заключит (письменного)договора («Письменный договор» заключался при вступлении в брак. В текстенеясно, заключался ли он непосредственно с невестой или с ро¬дителями невесты),то эта женщина — не жена.

§ 129. Если жена человека будет захвачена лежащей с другиммужчиною, (то) должно их связать и бросить в воду. Если хозяин жены сохранитжизнь своей жене, то и, царь сохранит жизнь своего раба (Слово «раб» здесьупотреблено в переносном смысле, так как каждый подданный считался рабом царя).

§ 130. Если человек изнасилует жену человека, не познавшуюмужчину и жившую в доме своего от¬ца, и возляжет на ее лоно, а его схватят,(то) этого человека должно убить; эта женщина оста¬ется свободной (от ответственности).

§ 131. Если жену человека опорочит под клятвою ее муж, а лежащей с другим мужчиною она не бы¬ла захвачена, (то) она должна произнестиклятву богом и может вернуться в свой дом.

§ 132. Если против жены человека будет протянут палец из-задругого мужчины, а лежащей с дру¬гим мужчиной она не была захвачена, (то) длясвоего мужа она должна броситься в Реку.

§ 133. Если человек будет уведен в плен и в его доме есть(средства для) пропитания, (то) его /же¬на/ должна /…/ /и храни/ть с/воедостояние, (а) в дом дру/гого /не должна вхо/дить… Е/сл/и эта женщина не будет хранить своего /досто/яния и войдет в дом другого, (то) эту женщинудолжно изобличить и бросить в воду.

§ 134. Если человек будет уведен в плен и в его доме нет(средств для) пропитания, (то) его жена может войти в дом другого; эта женщинане виновна.

§ 135. Если человек будет уведен в плен, и в его доме нет(средств для) пропитания, а поэтому его жена войдет в дом другого и родитдетей, (а) потом ее муж вернется и достигнет своей общины, (то) эта женщинадолжна вернуться к своему (первому) супругу: дети следуют за их отцами.

§ 136. Если человек бросит свою общину и убежит (и) послеэтого его жена войдет в дом другого, (то) если этот человек вернется и(захочет) взять свою жену, так как он возненавидел свою общину и убежал, женабеглеца не должна возвращаться к своему мужу.

§ 137. Если человек вознамерится покинуть наложницу,родившую ему детей, или бесплодную (жен¬щину), давшую ему иметь детей(Бесплодная женщина» — бездетная жена должна была предоставлять мужуналожницу для рождения ему детей, то есть жену вто¬рого разряда. По другомутолкованию здесь речь идет о жрице — «божьей жене», которая имела юридическоеправо выходить за¬муж, но не имела права родить детей и поэтому предоставляламужу наложницу. Мотивы, по которым мужчина вступил в такой брак со жрицей,могли быть различными), (то) должно вернуть этой женщине ее приданое, а такжедать ей отрезок поля, сада и (движимого) имущества, чтобы она могла выраститьсвоих детей. Когда она вырастит детей, должно выдать ей из всего данного ее детям долю, подобную (доле) одного (сына) — наследника, и затем ее может взятьзамуж любимый ею муж.

§ 138. Если человек покидает свою (первую) супругу, не родившую ему детей, (то) он должен отдать ей серебро (в сумме) ее выкупа, а также восполнить ей приданое, принесенное ею из дома ее отца, и может покинутьее.

§ 139. Если выкупа не было, (то) он должен дать ей в качестве разводной платы 1 мину серебра.

§ 140. Если он мушкенум, он должен дать ей 1/3 мины серебра.

§ 141. Если жена человека, которая живет в доме человека,вознамерится уйти и станет поступать расточительно, станет разорять свой дом,позорить своего мужа, (то) ее должно изобличить, и если ее муж решит покинутьее, — он может покинуть ее, он может (в) ее в путь не давать ей ни какой разводнойплаты. Если ее муж решит не покидать ее, (то) муж ее может взять (замуж) другуюженщину, (а) та женщина должна жить в доме своего мужа, как рабыня.

§ 142. Если жена возненавидит своего мужа и скажет ему: «Не касайся меня», (то) должно исследо¬вать ее дело среди ее соседей. Если онацеломудренна и беспорочна, а ее муж ходит (из до¬ма) и очень позорит ее, (то)эта женщина невиновна; она может взять свое приданое и уйти в дом своего отца.

§ 143. Если она не целомудренна и ходит (из дома), разоряетсвой дом, позорит своего мужа, (то) эту женщину должно бросить в воду.

§ 144. Если человек возьмет (замуж) бесплодную (женщину),эта — бесплодная женщина даст своему мужу рабыню и создаст (таким образом)детей, (а) этот человек вознамерится взять (себе) на¬ложницу, (то того) не должно позволять этому человеку, он не может взять наложницу.

§ 145. Если человек возьмет (замуж) бесплодную (женщину),она не даст ему иметь детей, и он воз¬намерится взять (ее) наложницу, (то) этотчеловек может взять себе наложницу (и) ввести ее в свой дом, эта наложница не должна равняться с бесплодной (женой).

§ 146. Если человек возьмет (замуж) бесплодную (женщину),она даст своему мужу рабыню, и та родит детей, а потом эта рабыня станетравнять себя со своею госпожою, (то) так как она ро¬дила детей, ее госпожа не может отдать ее за серебро; она может наложить на нее знак раб¬ства и причислить к (остальным) рабыням.

§ 147. Если она не родила детей, ее госпожа может отдать ее за серебро.

§ 148. Если человек возьмет (себе) жену и ее постигнетпроказа (?), (а) он вознамерится взять (се¬бе) другую, (то) он может взять;покидать жену, которую постигла проказа, он не должен; она может жить в доме,который он построит, и он должен содержать ее, пока она жива.

§ 149. Если эта женщина не согласится жить в доме своегомужа, (то) он должен восполнить ей приданое, принесенное ею из дома ее отца, и она может уйти.

§ 150. Если человек подарит своей жене поле, сад, дом и(или?) (движимое) имущество и выдаст ей документ с печатью, (то) после (смерти)ее мужа ее дети не могут требовать от нее ничего (по суду); мать может отдатьто, что (будет) после нее своему сыну, которого любит; брату она не должнаотдавать.

§ 151. Если женщина, которая живет в доме человека, длятого, чтобы заимодавцы ее мужа не за¬держали ее, обяжет своего мужа договором и заставит его выдать ей документ (относительно этого, то), если этот человекимел на себе долг до взятия (замуж) этой женщины, его заимо¬давцы не могутзадержать его жену. Также, если эта женщина имела на себе долг до своеговступления в дом мужа, ее заимодавцы не могут задержать ее мужа.

§ 152. Если у них образуется долг по вступлении этой женщиныв дом человечка, (то) они совмест¬но отвечают (перед) тамкаром.

§ 153. Если жена человека даст умертвить своего мужа из-за другогомужчины, (то) эту женщину должно посадить на кол.

§ 154. Если человек познает свою дочь, (то) этого человекадолжно изгнать из общины.

§ 155. Если человек сосватает невестку своему сыну и его сынпознает ее, а потом он сам возляжет на ее лоно и будет схвачен, (то) этогочеловека должно связать и бросить его в воду.

§ 156. Если человек сосватает невестку своему сыну, и егосын не познает ее, а он сам возляжет на ее лоно, (то) он должен отвесить ей ½мины серебра и восполнить ей все принесенное ею из дома ее отца, и затем ее может взять (замуж) любимый ею муж.

§ 157. Если человек после (смерти) своего отца возляжет на лоно своей матери, (то) должно сжечь их обоих.

§ 158. Если человек после (смерти) своего отца будетзахвачен на лоне своей мачехи (?), родившей детей, то этого человека должноизвергнуть из отцовского (?) дома (По другому переводу: «Извергнуть от имущества дома его отца»).

§ 159. Если человек, который принес брачный дар в дом своеготестя, отдал выкуп, обратит свой взор на другую женщину и скажет своему, тестю:«Я не возьму твоей дочери», (то) отец де¬вушки может забрать все, что былопринесено ему.

§ 160. Если человек принесет в дом тестя брачный дар (и)отдаст выкуп, а затем отец девушки скажет: «Я не отдам тебе своей дочери», (то)он должен вернуть вдвойне все, что было принесено ему.

§ 161. Если человек принесет в дом своего тестя брачный дар,отдаст выкуп, а затем его друг окле¬вещет его, (и) тесть скажет господину жены:«Ты не возьмешь моей дочери», (то) он должен вернуть все, что было принесеноему, в двойном размере; а его жену его друг не может взять (замуж).

§ 162. Если человек возьмет (себе) жену, она родит ему детей,а затем эта женщина уйдет к судьбе, (то) ее отец не может предъявлять претензиииз-за ее приданого; ее приданое (принадлежит) только ее детям.

§ 163. Если, человек возьмет (себе) жену, и она не даст емуиметь детей, (а затем) эта женщина уйдет к судьбе, (то) если его тесть вернетему выкуп, который этот человек принес в дом сво¬его тестя, ее муж не можетпредъявлять претензии из-за приданого этой женщины — ее при¬даное (принадлежит)только дому ее отца.

§ 164. Если тесть не вернет ему выкупа, (то) он долженвычесть из ее приданого, сколько было ее выкупа, и вернуть ее приданое в домотца ее.

§ 165. Если человек подарит своему наследнику, приятному в его глазах, поле, сад и (или) дом, (и) напишет ему (документ) с печатью, (то)после того, как отец уйдет к судьбе, когда братья ста¬нут делиться, он долженвзять подарок, данный ему отцом, и, сверх того, они должны разде¬лить междусобою достояние отцовского дома поровну.

§ 166. Если человек возьмет жен для сыновей, которых он имеет, (а) для своего меньшего сына не возьмет жены. (то) после того, как отецуйдет к судьбе, когда братья станут делиться, из дос¬тояния отцовского дома онидолжны установить меньшему брату, не взявшему (еще) жены, кроме его доли,серебро (на брачный) выкуп, и дать ему взять жену.

§ 167. Если человек возьмет (себе) жену, и она родит емудетей, (а затем) эта женщина уйдет к судьбе (и) после (смерти) ее он возьмет(себе) другую женщину, и она (так же) родит детей, (то) потом, когда (отецуйдет к судьбе, дети не должны делиться по матерям; они должны взять приданоесвоих матерей и разделить достояние отцовского дома поровну.

§ 168. Если человек вознамерится изгнать своего сына (и)скажет судьям: «Я изгоняю моего сына», (то) судьи должны исследовать его дело,и если сын не совершил тяжкого греха, (достаточ¬ного) для лишения егонаследства, (то) отец поможет лишить его наследства.

§ 169. Если он совершил по отношению к отцу тяжкий грех,(достаточный) для лишения его наслед¬ства, они должны на первый раз проститьего; если (же) он совершил тяжкий грех во второй раз, (то) отец может лишитьсвоего сына наследства.

§ 170. Если человеку его супруга родит детей и его рабынятакже родит ему детей, (и)отец при своей жизни скажет детям, которых родила емурабыня: «Мои дети», причислит их к детям супруги, (то) после того, как отецуйдет к судьбе, дети супруги и дети рабыни должны делить между собой достояниеотцовского дома поровну; наследник, сын супруги, при разделе дол¬жен выбрать и взять (свою часть первым).

§ 171. А если отец при своей жизни не скажет детям, которыхродила ему рабыня: «Мои дети», (то) после того, как отец уйдет к судьбе, детирабыни не могут делить с детьми супруги достояние отцовского дома. Рабыня и ее дети должны быть отпущены на свободу, дети супруги не мо¬гут предъявлять к детям рабыни претензии об (обращении в) рабство. Супруга получит свое приданоеи вдовью долю, которую ей дал (и) отписал ей посредством документа ее муж, и будет жить в жилище своего мужа и пользоваться (всем этим), пока жива. (но) не может от¬давать за серебро; что (станется) после нее, (принадлежит) только ее детям.

§ 172. Если ее муж не дал ей вдовьей доли, (то) должновосполнить ей ее приданое, и она должна получить из достояния дома своего мужадолю, подобную (доле) одного наследника. Если ее дети станут притеснять ее,чтобы выгнать ее из дома, (то) судьи должны исследовать ее дело и наказать ее детей; эта женщина не должна уходить из дома своего мужа. Если эта женщинавознамерится уйти, (то) она должна оставить своим детям вдовью долю, которуюдалей муж, (а себе) взять приданое своего отцовского дома, и ее может взятьлюбимый ею муж.

§ 173. Если эта женщина (там), куда войдет, родит детейсвоему второму мужу, а потом эта жен¬щина умрет, (то) ее приданое мети от первого и второго мужа должны разделить (между собою).

§ 174. Если она не родит детей своему второму мужу, (то) ее приданое должны получить только де¬ти ее (первого) супруга.

§ 175. Если либо раб дворца, либо раб мушкенума возьмет(замуж) дочь человека и она родит детей, (то) господин раба не может предъявлятьпретензии к детям дочери человека («Дочь человека» — так называется свободнаяжена раба. Этим подчеркивается сохранение ею в замужестве за рабомпринадлежности к свободному населению) об (обра¬щении их), в рабство.

§ 176. А если раб дворца или раб мушкенума возьмет (замуж)дочь человека, и она, когда он брал ее (замуж), вошла в дом раба дворца илираба мушкенума с приданым (из) своего отцовско¬го дома, и впоследствии послетого, как они поселятся вместе, создадут дом (и) приобретут (движимое) имущество,впоследствии либо раб дворца, либо раб мушкенума уйдет к судьбе, (то) дочьчеловека должна получить свое приданое, а все, что муж ее и она сама приобрелис тех пор, как поселились вместе, должно разделить на две части, и половинудолжен полу¬чить господин раба, половину дочь человека для своих детей.

§ 177. Если вдова, имеющая малолетних детей, вознамеритсявойти в дом другого, (то) она не мо¬жет войти без (ведома) судей. Когда онавходит в дом другого, судьи должны исследовать дело дома ее первого мужа и должны поручить дом ее первого мужа ее второму мужу и этой женщине, и взять с них документ. Они должны хранить дом, а также воспитывать малолетних (детей и)не могут отдавать утвари за серебро. Покупатель, который купит утварь детейвдо¬вы, теряет свое серебро, (их) достояние должно вернуться его хозяевам.

§ 178. Если божьей сестре, божьей жене или храмовойблуднице, которой ее отец дал приданое и написал документ, он не запишет в написанном для нее документе, что она может отдать то, что (останется) посленее, куда захочет, не предоставит ей свободного распоряжения, (то) после того,как отец, уйдет к судьбе, ее братья получают ее поле и сад и должны да¬вать ей,сообразно с размером ее доли, выдачу хлебом, маслом и шерстью и (этим)удовлетворить ее. Если ее братья не станут давать ей, сообразно с размером ее доли выда¬чи хлебом, маслом и шерстью и (этим) удовлетворять ее, то она можетпередать свое поле. и сад подходящему для нее земледельцу, и ее земледелецдолжен содержать ее. Она может пользоваться полем, садом и всем, что дал ей ее отец, пока жива; отдавать (их) за се-ребро (и) уплачивать (ими) другому она не может; ее наследственная доля (принадлежит) только ее братьям.

§ 179. Если божьей сестре, божьей жене или храмовойблуднице, которой ее отец дал приданое и написал документ с печатью, он запишетв написанном для нее документе, что она может от¬дать то, что (останется) посленее, куда захочет, предоставит ей свободное распоряжение, (то) после того, какотец уйдет к судьбе, она может отдать, что (останется) после нее, кудаза¬хочет, ее братья не могут (ничего) требовать с нее (по суду).

§ 180. Если отец не даст своей дочери — божьей жене,(живущей в) обители, или храмовой блуд¬нице приданого, (то) после того, какотец уйдет к судьбе, она получает из достояния отцов¬ского дома долю, подобную(доле) одного наследника, и может пользоваться (ею), пока жи¬ва. То, что(останется) после нее, (принадлежит) только ее братьям.

§ 181. Если отец посвятит богу божью жену, храмовую блудницуили храмовую деву и не даст ей приданого, (то) после того, как отец уйдет к судьбе, она получает из достояния отцовского дома 1/3 своей наследственнойдоли, и может пользоваться ею, пока жива; то, что (останет¬ся) после нее,(принадлежит) только ее братьям.

§ 182. Если отец не даст приданого своей дочери — божьейжене Мардука Вавилонского, не напи¬шет ей (документа) с печатью, (то) послетого, как отец уйдет к судьбе, она получает (при разделе) с братьями из достояния отцовского дома 1/3 своей наследственной доли; повин¬ности она не должнанести; то, что (останется) после нее, божья жена Мардука может отдать кудазахочет.

§ 183. Если отец даст своей дочери от наложницы приданое,отдаст ее мужу и напишет ей (документ с) печатью, (то) после того как отецуйдет к судьбе, она не получит доли в достоянии отцов¬ского дома.

§ 184. Если отец не даст своей дочери (от) наложницыприданого (и) не отдаст ее мужу, (то) после того, как отец уйдет к судьбе, ее братья должны дать ей приданое, сообразно с возможнос¬тями отцовского дома, и отдать ее мужу.

§ 185. Если человек усыновит малолетнего, (находившегося) в пренебрежении, и вырастит его, (то) этот воспитанник не может быть потребован(обратно по суду).

§ 186. Если человек усыновит малолетнего и, (лишь) когда егоусыновили, он узнает своего отца и свою мать, (то) этот воспитанник можетвернуться в дом своего отца.

§ 187. (Приемный) сын евнуха (?), служащего во дворце, и(приемный) сын храмовой блудницы не может быть потребован (обратно по суду).

§ 188. Если какой-либо ремесленник, возьмет малолетнего в воспитанники и научит его своему ре¬меслу, (то) он не может быть потребован(обратно по суду).

§ 189. Если он не научит его своему ремеслу, (то) этотвоспитанник может вернуться в дом своего отца.

§ 190. Если человек вырастит малолетнего, которого он усыновил, (но) не причислит его к своим де¬тям, (то) этот воспитанник можетвернуться в дом своего отца.

§ 191. Если человек вырастит малолетнего, которого он усыновил, (но) создаст свой дом и потом получит детей и вознамерится изгнатьвоспитанника, (то) этот сын не должен уйти с пустыми руками: отец, вырастившийего, должен дать ему из своего достояния 1/3 наследственной доли, и (тогда) тотможет уйти; из поля, сада и дома он может не давать ему ничего.

§ 192. Если (приемный) сын евнуха (?) или (приемный) сынхрамовой блудницы скажет своему от¬цу, вырастившему его, или матери,вырастившей его: «Ты не мой отец» (или) «Ты не моя мать», (16) ему должноотрезать язык. .

§ 193. Если (приемный) сын евнуха (?) или (приемный) сынхрамовой блудницы узнает (о) доме своего (естественного) отца и возненавидитотца, вырастившего его, или мать, вырастившую его, и уйдет в дом своего отца,(то) ему должно вырвать глаз.

§ 194. Если человек отдаст своего ребенка кормилице, и этотребенок умрет в руках кормилицы, а кормилица без (ведома) его отца и его материподменит (его) другим ребенком, (то) ее должно изобличить, и за то, что она без(ведома) его отца и его матери подменила его другим ребенком, должно отрезатьей груди.

§ 195. Если сын ударит своего отца, (то) ему должно отрезатьпальцы.

§ 196. Если человек повредит глаз кого-либо из людей, (то)должно повредить его глаз.

§ 197. Если он сломает кость человека, (то) должно сломатьего кость.

§ 198. Если он повредит глаз мушкенума или сломает костьмушкенума, (то) он должен отвесить 1 мину серебра.

§ 199. Если он повредит глаз раба человека или сломает костьраба человека, (то) он должен отве¬сить половину его покупной цены.

§ 200. Если человек выбьет зуб человека, равного себе, (то)должно выбить его зуб.

§ 201. Если он выбьет зуб (у) мушкенума, (то) он долженотвесить 1/3 мины серебра.

§ 202. Если человек ударит по щеке большего (по положению),чем он сам, (то) должно в собрании ударить его 60 (раз) плетью (из) воловьей(кожи).

§ 203. Если кто-либо из людей ударит (по щеке кого-либо из людей, кто подобен ему, (то) он дол¬жен отвесить 1 мину серебра.

§ 204. Если мушкенум ударит (по) щеке мушкенума, то он должен отвесить 10 сиклей серебра.

§ 205. Если раб человека ударит (по) щеке кого-либо из людей, (то) должно отрезать ему ухо.

§ 206. Если человек ударит человека в драке и нанесет емурану, (то) этот человек должен поклясться: «Я ударил его не умышленно», а такжеоплатить врача.

§ 207. Если (тот) умрет от его побоев, (то) он долженпоклясться, и если (потерпевший) — кто-либо из людей, он должен отвесить ½мины серебра.

§ 208. Если потерпевший — кто-либо из мушкенумов, то он должен отвесить 1/3 мины серебра.

§ 209. Если человек ударит дочь человека и причинит выкидышее плода, (то) он должен уплатить за ее плод 10 сиклей серебра.

§ 210. Если женщина умрет, (то) должно убить его дочь.

§ 211. Если он причинит побоями дочери мушкенума выкидыш ее плода, (то) он должен отвесить 5 сиклей серебра.

§ 212. Если эта женщина умрет, (то) он должен отвесить ½мины серебра.

§ 213. Если он ударит рабыню человека и причинит выкидыш ее плода, (то) он должен отвесить 2 сикля серебра.

§ 214. Если эта рабыня умрет, (то) он должен отвесить 1/3мины серебра.

§ 215. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовымножом и излечит (этого) человека или снимет бельмо (?) человека бронзовым ножоми вылечит глаз человека, (то) он должен получить 10 сиклей серебра.

§ 216. Если (больной) — кто-либо из мушкенумов, (то) он должен отдать врачу 5 сиклей серебра.

§ 217. Если (больной) — раб, человека, (то) господин рабадолжен отдать врачу 2 сикля серебра.

§ 218. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовымножом и причинит смерть (этому) че¬ловеку или снимет бельмо (?) человекабронзовым ножом и повредит глаз человека, (то) ему должно отрезать пальцы.

§ 219. Если врач сделает тяжелый надрез бронзовым, ножомрабу мушкенума и причинит ему смерть, (то) он должен возместить раба за раба.

§ 220. Если он снимет бронзовым ножом его бельмо (?) и повредит его глаз, (то) он должен отве¬сить серебром половину его покупной,цены.

§ 221. Если врач срастит сломанную кость человеку иливылечит болезненную опухоль (?), (то) больной должен отдать врачу 5 сиклейсеребра.

§ 222. Если (больной) — кто-либо из мушкенумов, (то) он должен отдать 3 сикля серебра.

§ 223. Если (больной) — раб человека, (то) господин рабадолжен отдать врачу 2 сикля серебра.

§ 224. Если лекарь волов или овец сделает тяжелый надрезволу или овце и излечит (животное, то) хозяин вола или овцы должен дать лекарю(в качестве) его наемной платы 1/6 сикля серебра.

§ 225. Если он сделает тяжелый надрез волу или овце и причинит смерть (животному, то) он дол¬жен отдать хозяину вола или овцы ¼ (?)его покупной цены.

§ 226. Если цирюльник, без (ведома) господина раба сбреет(рабский) знак не своего раба, (то) этому цирюльнику должно отрезать пальцы:

§ 227. Если человек обманет (?) цирюльника и тот сбреет(рабский) знак не своего раба, (то) этого человека должно убить и зарыть (?) в его воротах; цирюльник должен поклясться: «Я сбрил неумышленно», и бытьсвободным (от ответственности).

§ 228. Если строитель построит человеку дом и завершит ему(его, то тот) должен дать ему в пода¬рок 2 сикля серебра за (каждый) cap(площади) дома.

§ 229. Если строитель построит человеку дом и сделает своюработу непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяинудома, (то) этого строителя должно убить.

§ 230. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, (то)должно убить сына этого строителя.

§ 231. Если он причинит смерть рабу хозяина дома, (то) он должен отдать хозяину дома раба за раба.

§ 232. Если он погубит достояние, (то) он должен возместитьвсе, что он погубил; а за то, что по¬строил дом не прочно, так что он обвалился, должен отстроить обвалившийся дом за со¬бственный счет.

§ 233. Если строитель построит человеку дом и не укрепитсвою работу, так что стена обрушится, (то) этот строитель должен упрочить стенуза собственное серебро.

§ 234. Если корабельщик соорудит человеку судно(вместимостью) в 60 курру, (то) тот должен дать ему в подарок 2 сикля серебра.

§ 235. Если корабельщик соорудит человеку судно и сделаетсвою работу ненадежно, так то суд¬но в том же году станет течь (?) (или)получит (другой) недостаток, (то) корабельщик дол¬жен сломать это судно,сделать прочное за собственный счет и отдать прочное судно хозяи¬ну судна.

§ 236. Если человек отдаст свое судно в наем корабельщику, а корабельщик будет небрежен и по¬топит или погубит судно, (то) корабельщикдолжен возместить судно хозяину судна.

§ 237. Если человек наймет корабельщика и судно, нагрузитего хлебом, шерстью, (растительным) маслом, финиками или каким бы то ни былогрузом, (а) этот корабельщик будет небрежен и потопит судно или погубитнаходящееся на нем, (то) корабельщик должен возместить судно, которое он потопил, и все, что он погубил в нем.

§ 238. Если корабельщик потопит судно, но поднимет е/го/ (из воды, то) он должен отд/ать/ се¬ребром половин/у е/го/ покупной цены.

§ 239. Если человек наймет /корабельщика, он должен дав/атьему/ 6/курру хлеба/ в год.

§ 240. Если суд/но/, идущее вверх по течен/ию/, ударятсудно, идущее вн/из/ по тече/нию/, и по¬топит (его, то) хозяин судна, чье суднобыло потоплено, должен клятвенно показать перед богом все, что погибло на егосудне, и судно, шедшее вверх по течению, которое, потопило судно, шедшее внизпо течению, должно возместить ему судно и все погибшее у него.

§ 241. Если человек возьмет в залог быка, (то) он долженотдать 1/3 мины серебра.

§ 242−243. Если человек наймет на 1 год (скотину, то) он должен отдать ее хозяину: наемную плату за рабочего вола — 4 курру хлеба,наемную плату за корову- (?) — 3 курру хлеба.

§ 244. Если человек наймет быка (или) осла, и его убьет в степи лев, (то убыток ложится) только (на) его хозяина.

§ 245. Если человек наймет быка и причинит ему смертьнебрежностью или побоями, (то) он дол¬жен хозяину быка возместить быка за быка.

§ 246. Если человек наймет быка и сломает ему ногу илирассечет ему жилу на затылке (?), (то) он должен хозяину быка возместить быказа быка.

§ 247. Если человек наймет быка и повредит ему глаз, (то) он должен отдать хозяину быка сереб¬ром половину его покупной цены.

§ 248. Если человек, наймет быка и сломает ему рог, отрежетему хвост или повредит ему ноздри (?), (то) он должен отдать серебром 1/5 егопокупной цены.

§ 249. Если человек наймет быка и его поразит бог, так чтоон падает, (то) человек, который нанял быка, должен произнести клятву богам и быть свободным (от ответственности).

§ 250. Если бык, идя по улице, забодает человека и причинитему смерть, (то) это не основание для претензии.

§ 251. Если бык человека бодли/в/ и соседи заявят ему, чтоон бод/л/ив, а тот не притупит ему ро¬гов и не спутает своего быка, и этот бык,забодает сына человека и причинит ему смерть, (то) он должен отдать ½ минысеребра.

§ 252. Е/сл/и (погибший) — раб человека, (то) он долженотдать 1/3 мины серебра.

§ 253. Если человек наймет человека для службы на своемполе, /по/ручит ему плуг (?), /в/верит ему /с/кот (и) договором обяжет егообрабатывать поле (и) /е/сли этот человек украдет се¬мена или корм, и (это)будет схвачено в его руках, (то) должно 'отрезать ему пальцы.

§ 254. Если он присвоит (?) плуг (?) или изнурит скот, (то)он должен возместить разницу хлеба, так как он мотыжил (вместо того, чтобыпахать).

§ 255. Если он отдаст скот человека в наем или украдетсемена, и, (таким образом), не вырастит хлеба на поле, (то) этого человекадолжно изобличить, и он должен /от/мерить во время жа/твы/ по 60 кур/ру хлебаза 1 бур.

§ 256. Ес/ли/ он не в состоянии опл/ат/ить то, за что он ответственен, (то) должно разорвать (?) его на этом поле с помощью скота.

§ 257. Ес/ли/ человек наймет земледельца, (то) он должендавать ему 9 курру хлеба в 1 год.

§ 258. Если человек наймет погонщика быков, (то) он должендавать ему 6 курру хлеба в 1 год.

§ 259. Если человек украдет оросительное орудие с обрабатываемой земли (общины, то) он должен отдать хозяину оросительного орудия5 сиклей серебра.

§ 260. Если он украдет кожаное ведро (?) или мотыгу (?),(то) он должен отдать 3 сикля серебра.

§ 261. Если человек наймет пастуха пасти крупный или мелкийскот, (то) он должен давать ему 8 курру хлеба в 1 год. (Следует лакуна).

§ 263. Если он погу/бит/ б/ыка/ или /овцу/, которых дали/ему/, (то) он должен возмести/ть их/ хозяину быка за /быка/ и овцу за /овцу/.

§ 264. Если пастух, которому д/ан/ы для па/стьбы/ круп/ный/или мелки/и скот/,. получит в/с/ю наемную плату и уд/овл/етворится, но несмотря на это/станет у/ме/ньшать (число) крупно¬го или мелкого скота илиуменьшать прирост, (то) он должен отдать прирост и доход, сооб¬разно со своимдоговорам.

§ 265. Если пастух, которому даны для пастьбы крупный илимелкий скот, будет нечестен, изменит клейма или отдаст (скот) за серебро, (то)его должно изобличить, и он должен возместить его хозяину в 10-кратном(размере) что украл, крупным или мелким скотом.

§ 266. Если в загоне произойдет прикосновение бога или левубьет (животное, то) пастух должен перед богом очистить себя, а хозяин загонадолжен простить ему (?) падеж (в) загоне.

§ 267. Если пастух будет небрежен и допустит случиться в загоне белокровию (?), (то) пастух дол¬жен возместить хозяину крупным и (или)мелким скотом ущерб (от) белокровия (?), который он причинил в загоне.

§ 268. Если человек наймет быка для молотьбы, (то) его наемнаяплата — 20 ка хлеба.

§ 269. Если он наймет осла для молотьбы, (то) его наемнаяплата 10 ка хлеба.

§ 270. Если он наймет козленка (?) для молотьбы, (то) егонаемная плата 1 ка хлеба.

§ 271. Если человек наймет быков, повозку и его погонщика,(то) он должен давать 180 ка хлеба в день.

§ 272. Если человек наймет одну только повозку, (то) он должен давать 40 ка хлеба в день.

§ 273. Если человек наймет наемника, (то) он должен даватьему от начала года до пятого ме¬сяца б ше серебра в день. С шестого месяца до конца года он должен давать 5 ше се¬ребра в день.

§ 274. Если человек нанимает какого-либо ремесленника,

Плату /…/ 5 ше серебра,

плату землекопа (?) 5 (?) /ше сереб/ра,

/плату пор/тного (?) /… ше сереб/ра,

/плату камне/реза /… ше сереб/ра,

/плату…/ /…/ ше серебра,.

/плату куз/неца (?) /… ше серебра/,

плату/ столяра 5 (?) ше серебра,

/плату/ кожевника /…/ ше серебра,

плату плотника /…/ ше серебра,

/плату стр/оителя /в/ день /он должен да/вать.

§ 275. /Если че/ловек наймет /судно вниз по течению/, (то) 3ше серебра в день его плата.

§ 276. Если человек наймет судно вверх по течению, (то) 2½ ше серебра в день его плату он должен давать.

§ 277. Если человек наймет судно вместительностью в 60курру, (то) он должен давать 1/6 (сикля) серебра в день (в качестве) его платы.

§ 278. Если человек купит раба (или) рабыню и до прошествиямесяца его постигнет падучая (?), то покупатель может вернуть (его) своемупродавцу и (этот) покупатель получает серебро, кото¬рое он отвесил.

§ 279. Если человек купит раба (или) рабыню и подвергнетсяиску, (то по) иску отвечает только его продавец. /

§ 280. Если человек купит во враждебной стране раба (или)рабыню человека, (и) когда придет в Страну, господин раба или рабыни признаетсвоего раба или рабыню, (то) если эти раб или рабыня — дети Страны, их должноотпустить на свободу без какого-либо серебра.

§ 281. Если они — дети другой страны, (то) покупатель долженназвать перед богом серебро, кото¬рое он отвесил, а господин раба или рабыниможет отдать тамкару отвешенное им серебро и выкупить своего раба или рабыню.

§ 282. Если раб скажет своему господину: «Ты не мойгосподин», (то тот) должен изобличить его как своего раба и затем его господинможет отрезать ему ухо.

(Вот) справедливые законы, утвержденные Хаммурапи,победоносным царем, водворившим истинное благополучие и доброе управление в стране. Я — Хаммурапи, несравненный царь. Я не пренебрегая черноголовыми,которых даровал мне Энлиль и пасти которых поручил мне Мардук, не был нерадив,отыскивал для них безопасные места (жительства), раз/р/ешал ва/ж/ные беды,давал сиять на них св/ет/у. Могучим оружием, врученным мне Забабою и Иштар,премудростью, осужденной мне Эа, мощью, данной мне Мардуком, я изгнал враговвверху и внизу, погасил раздоры, даровал стране благоденствие, дал людям жить в огражденных селениях, не допускал и до тревог. Меня призвали великие боги, и вот я — благодетельный пастырь, жезл которого прям: моя благая сень распростертанад мои градом, в моем лоне я держу людей Шумера и Аккада, при помощи моейбогини-покровительницы (и) ее братьев я правил ими в мире, укрывал их своеюмудростью. Чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказываласьсправедливость, в Вавилоне, городе, главу которого вознесли Ану и Энлиль, в Э-Сагиле, храме, основание которого прочно, как небо и земля, чтобы судился судв стране, чтобы решались приговоры в стране, чтобы притесненному оказатьсправедливость, я начертал мои драгоценные слова на моей стеле и поставил передизображением моим, царя справедливого…

Источник: diletant.media





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: