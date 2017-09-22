Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 29 октября 2017 года, 22:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/wiki-revolyutsiya_42626"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42626_library-2616960_960_72.jpg" width=206 alt="Wiki-революция" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Катерова</b></span> <span style="font-size: large;">Wiki-революция</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О взаимодействии библиотек и вики-проектов</font></em></span></p><p>В мире, перегруженном информацией, библиотекам приходится нелегко из-за отсутствия навыков, необходимых для работы в цифровой среде. На помощь приходят проекты, которые объясняют, как приручить новые технологии и использовать их в своей работе. Особенно плодотворное сотрудничество существует между библиотеками и проектами Фонда Викимедиа. <a href="http://www.chaskor.ru/article/wiki-revolyutsiya_42626">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В мире, перегруженном информацией, библиотекам приходится нелегко из-за отсутствия навыков, необходимых для работы в цифровой среде. На помощь приходят проекты, которые объясняют, как приручить новые технологии и использовать их в своей работе. Особенно плодотворное сотрудничество существует между библиотеками и проектами Фонда Викимедиа.

Библиотека в стиле wiki

На первых этапах взаимодействие библиотек с вики-сообществом протекало нелегко. Библиотекари сомневались в надёжности проектов, недоверчиво относились к предлагаемым нововведениям. Со временем положение изменилось: работа библиотек с вики-сервисами принесла пользу и традиционным учреждениям, перешедшим на новый технологический уровень, и Википедии, которая обзавелась собственной библиотекой.

Библиотека Википедии была создана для повышения роли ресурса в мире научных исследований. Всё началось с того, что пользователи ресурса начали добавлять ссылки на надежные, по их мнению, произведения, размещенные в свободном доступе. Принцип, на котором основан ресурс – «Один библиотекарь – одна ссылка» (#1Lib1Ref).

Сегодня библиотека Википедии представляет собой огромное книгохранилище с бесконечными «стеллажами» произведений. Платформа предоставляет доступ к десяткам исследовательских баз данных, дает читателю возможность использовать материалы и выбирать из коллекции ежемесячных подборок то, что ему интересно. На платформе размещены книги, исследования, обзоры новостей библиотечного сообщества, информация о глобальных разработках, связанных с библиотеками и цифровыми знаниями.

Равнение на Запад

За время взаимодействия библиотек с вики-ресурсами получилось создать немало полезных проектов. Один из них – совместный проект немецкоязычной Википедии и библиотек Германии.

Немецкая национальная библиотека согласилась помочь Википедии с проектом систематизации данных об известных людях. Были созданы инструменты для сравнения библиотечных записей с метаданными Википедии. Теперь каждый пользователь получил возможность самостоятельно провести работу по сравнению данных вики-статьи с данными авторитетного источника.

За 2 недели пользователями Википедии были установлены ссылки более чем на 22 тысячи статей. Они приводили читателей в каталог национальной библиотеки Германии. Проект оказался полезным и для Википедии, и для немецких библиотек.

Взаимодействие библиотек с вики-проектами связано не только с обменом материалами. Так, например, в Чехии при поддержке Википедии проводились семинары для пожилых людей Seniors Write Wikipedia workshops. Это были встречи, которые постепенно превратились в образовательную программу, выполняемую в партнёрстве с местной библиотекой. Чешские волонтёры разработали программу обучения для пожилых людей, которые хотели бы редактировать Википедию.

Библиотеки часто становятся организаторами и местом проведения курсов подготовки редакторов Википедии. Так, например, взаимодействует библиотека штата Квинсленд и австралийская вики-команда. Подобные мероприятия – прекрасная возможность повысить уровень компьютерной грамотности населения.

Еще одна возможность для сотрудничества – открытие доступа к историческим архивам библиотек. Передача в Wikimedia Commons (Викисклад) произведений, подаренных государственными и общественными организациями, а также иллюстраций, фотографий, видео- и аудиозаписей, перешедших в общественное достояние, облегчает процесс их поиска, а также дает возможность повторного использования. Например, по итогам проекта Британской библиотеки «Механический куратор» во Flickr Commons был выложен 1 миллион изображений, из которых редакторы Википедии извлекли более 50 тысяч исторических карт. Для стран, связанных с европейской колонизацией, эти исторические материалы будут не менее ценными, чем то, что ранее было доступно в публичных библиотеках.

Культурная GLAMолюция

GLAM – совместный проект Викимедиа с галереями, библиотеками, архивами и музеями. Организации-участники предоставляют открытый доступ к различным культурным ценностям, содержащимся в их фондах. Проект помогает учреждениям культуры делиться своими ресурсами с пользователями по всему миру за счёт эффективного сотрудничества с опытными редакторами Википедии. Таким образом, библиотеки и архивы получают новую аудиторию, а у пользователей появляется больше возможностей для культурного и научного развития.

Каждая организация может выбрать наилучший вариант сотрудничества: от самых простых, как, например, подготовка тематических семинаров, до наиболее сложных – загрузки на вики-ресурсы материалов из библиотечных коллекций, находящихся в общественном достоянии.

Сообщество GLAM регулярно проводит различные мероприятия: например, конференции GLAM-wiki направлены на популяризацию культурного наследия, а семинары GLAMсamp нацелены на выработку методик, которые сделали бы сотрудничество между библиотеками и вики-проектами более эффективным.

Wiki-инструменты

Википедия постепенно становится платформой непрерывного образования. Различные курсы по информационной грамотности могут включать в себя обучение редактированию статей и загрузке материалов на Википедию или же объяснять принципы работы новых инструментов и сервисов, например, специальной программы загрузки книг BUB. Она загружает произведения из онлайновых публичных репозиториев, таких как Google Books, в интернет-архив Wikimedia Commons. Оцифрованное произведение будет доступно в электронном формате, и его не нужно сдавать, опасаясь штрафа за просрочку.

Основательно подошла Википедия и к решению проблемы «потерянных» цитат. Citoid – новый инструмент цитирования в визуальном редакторе Википедии, который в настоящее время доступен на английском, французском и итальянском языках. Он создает полную цитату в форме шаблона после того, как автор статьи вставляет URL-адрес или DOI в саму статью на Википедии. Пользователям не нужно искать произведение-первоисточник, пролистывая все доступные работы библиотек, остаточно просто загрузить часть цитаты, а остальное сделает программа.

Еще один полезный инструмент – Linkypedia. Он позволяет редакторам и авторам видеть, насколько пользователи заинтересованы в том или ином произведении и как эти произведения используются в Википедии. Примечательно, что Linkypedia создавалась не только в интересах библиотек: любопытство к сервису проявляли и такие организации, как Национальный институт здравоохранения, Йельский университет и New York Times, которые хотели знать, как используется в Википедии их контент и насколько он востребован.

Чтобы в случае возникновения каких-либо вопросов и трудностей читатели и библиотеки могли договориться без посторонней помощи, был создан вики-проект Ask a librarian (или «Спросите библиотекаря»). Это уникальная виртуальная справочная, которая позволяет связаться с представителем научной библиотеки. Проект «Спросите библиотекаря» возник в результате сотрудничества Центра библиотечных автоматизаций (CCLA) и Библиотечного сообщества Тампа-Бэй (TBLC).

В 2002 году идея создать виртуальную справочную библиотечную службу в масштабе одного штата получила грант в размере 339 тысяч долларов. Суть проекта заключалась еще и в том, чтобы читатели могли получить доступ к любым произведениям через встроенные ссылки и виджеты, которые размещались на официальном сайте библиотеки.

За первый год работы инструментом воспользовались 7,5 тысяч человек, а в 2007 году Ask a librarian ответил на 100-тысячный вопрос. Возможности проекта развивались вместе с технологиями: для удобства пользователей внутри ресурса была разработана система обмена текстовыми сообщениями, мобильный веб-интерфейс для планшетов и телефонов, а позже запущено приложение Ask a Librarian Mobile App.

На данный момент Ask a librarian продолжает сближение читателей и библиотек, количество его участников превышает 130 учреждений и включает не только публичные библиотеки, но и целые библиотечные системы, а также библиотеки университетов и колледжей.

Итоги сотрудничества

Создание многочисленных проектов требует тщательной проработки и анализа уже реализованных продуктов. Организация подводит итоги своей деятельности на ежегодной конференции – Викимании. Она привлекает писателей, редакторов, программистов и фотографов более чем из 40 стран. Каждый год конференция проводится на разных континентах.

Викимания организовывается местными волонтерскими командами при поддержке фонда и различных спонсоров. На конференции обсуждаются результаты проектов, текущие проблемы отрасли, представляются исследования и отчеты. Значительная часть конференции отводится на дискуссию по поводу возможности сотрудничества с другими проектами.

Сотрудничеству между библиотеками и вики-проектами уже семь лет, и эти дружеские отношения продолжают развиваться с пользой для обеих сторон. Все больше библиотек принимает участие в проектах Викимедиа, и все более очевидной становится выгода от этого взаимодействия. Библиотечное сообщество получает не только техническую поддержку, но и огромную группу волонтеров, помогающих сделать доступ к произведениям быстрым и легким. А вики-проекты поддерживаются профессиональным сообществом, что неплохо сказывается на имидже всей организации. От этого сотрудничества выигрывают все, так как работа идет ради общей цели – свободного и доступного знания.





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