Подписаться на обновления
30 октябряПонедельник

usd цб 58.0833

eur цб 67.5276

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Право автора  Открытая библиотека 
Наталья Катерова   воскресенье, 29 октября 2017 года, 22:00

Wiki-революция
О взаимодействии библиотек и вики-проектов


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Потемкинские библиотеки


Доступная культура дальних стран




В мире, перегруженном информацией, библиотекам приходится нелегко из-за отсутствия навыков, необходимых для работы в цифровой среде. На помощь приходят проекты, которые объясняют, как приручить новые технологии и использовать их в своей работе. Особенно плодотворное сотрудничество существует между библиотеками и проектами Фонда Викимедиа.

Библиотека в стиле wiki

На первых этапах взаимодействие библиотек с вики-сообществом протекало нелегко. Библиотекари сомневались в надёжности проектов, недоверчиво относились к предлагаемым нововведениям. Со временем положение изменилось: работа библиотек с вики-сервисами принесла пользу и традиционным учреждениям, перешедшим на новый технологический уровень, и Википедии, которая обзавелась собственной библиотекой.

Библиотека Википедии была создана для повышения роли ресурса в мире научных исследований. Всё началось с того, что пользователи ресурса начали добавлять ссылки на надежные, по их мнению, произведения, размещенные в свободном доступе. Принцип, на котором основан ресурс – «Один библиотекарь – одна ссылка» (#1Lib1Ref).

Сегодня библиотека Википедии представляет собой огромное книгохранилище с бесконечными «стеллажами» произведений. Платформа предоставляет доступ к десяткам исследовательских баз данных, дает читателю возможность использовать материалы и выбирать из коллекции ежемесячных подборок то, что ему интересно. На платформе размещены книги, исследования, обзоры новостей библиотечного сообщества, информация о глобальных разработках, связанных с библиотеками и цифровыми знаниями.

Равнение на Запад

За время взаимодействия библиотек с вики-ресурсами получилось создать немало полезных проектов. Один из них – совместный проект немецкоязычной Википедии и библиотек Германии.

Немецкая национальная библиотека согласилась помочь Википедии с проектом систематизации данных об известных людях. Были созданы инструменты для сравнения библиотечных записей с метаданными Википедии. Теперь каждый пользователь получил возможность самостоятельно провести работу по сравнению данных вики-статьи с данными авторитетного источника.

За 2 недели пользователями Википедии были установлены ссылки более чем на 22 тысячи статей. Они приводили читателей в каталог национальной библиотеки Германии. Проект оказался полезным и для Википедии, и для немецких библиотек.

Взаимодействие библиотек с вики-проектами связано не только с обменом материалами. Так, например, в Чехии при поддержке Википедии проводились семинары для пожилых людей Seniors Write Wikipedia workshops. Это были встречи, которые постепенно превратились в образовательную программу, выполняемую в партнёрстве с местной библиотекой. Чешские волонтёры разработали программу обучения для пожилых людей, которые хотели бы редактировать Википедию.

Библиотеки часто становятся организаторами и местом проведения курсов подготовки редакторов Википедии. Так, например, взаимодействует библиотека штата Квинсленд и австралийская вики-команда. Подобные мероприятия – прекрасная возможность повысить уровень компьютерной грамотности населения.

Еще одна возможность для сотрудничества – открытие доступа к историческим архивам библиотек. Передача в Wikimedia Commons (Викисклад) произведений, подаренных государственными и общественными организациями, а также иллюстраций, фотографий, видео- и аудиозаписей, перешедших в общественное достояние, облегчает процесс их поиска, а также дает возможность повторного использования. Например, по итогам проекта Британской библиотеки «Механический куратор» во Flickr Commons был выложен 1 миллион изображений, из которых редакторы Википедии извлекли более 50 тысяч исторических карт. Для стран, связанных с европейской колонизацией, эти исторические материалы будут не менее ценными, чем то, что ранее было доступно в публичных библиотеках.

Культурная GLAMолюция

GLAM – совместный проект Викимедиа с галереями, библиотеками, архивами и музеями. Организации-участники предоставляют открытый доступ к различным культурным ценностям, содержащимся в их фондах. Проект помогает учреждениям культуры делиться своими ресурсами с пользователями по всему миру за счёт эффективного сотрудничества с опытными редакторами Википедии. Таким образом, библиотеки и архивы получают новую аудиторию, а у пользователей появляется больше возможностей для культурного и научного развития.

Каждая организация может выбрать наилучший вариант сотрудничества: от самых простых, как, например, подготовка тематических семинаров, до наиболее сложных – загрузки на вики-ресурсы материалов из библиотечных коллекций, находящихся в общественном достоянии.

Сообщество GLAM регулярно проводит различные мероприятия: например, конференции GLAM-wiki направлены на популяризацию культурного наследия, а семинары GLAMсamp нацелены на выработку методик, которые сделали бы сотрудничество между библиотеками и вики-проектами более эффективным.

Wiki-инструменты

Википедия постепенно становится платформой непрерывного образования. Различные курсы по информационной грамотности могут включать в себя обучение редактированию статей и загрузке материалов на Википедию или же объяснять принципы работы новых инструментов и сервисов, например, специальной программы загрузки книг BUB. Она загружает произведения из онлайновых публичных репозиториев, таких как Google Books, в интернет-архив Wikimedia Commons. Оцифрованное произведение будет доступно в электронном формате, и его не нужно сдавать, опасаясь штрафа за просрочку.

Основательно подошла Википедия и к решению проблемы «потерянных» цитат. Citoid – новый инструмент цитирования в визуальном редакторе Википедии, который в настоящее время доступен на английском, французском и итальянском языках. Он создает полную цитату в форме шаблона после того, как автор статьи вставляет URL-адрес или DOI в саму статью на Википедии. Пользователям не нужно искать произведение-первоисточник, пролистывая все доступные работы библиотек, остаточно просто загрузить часть цитаты, а остальное сделает программа.

Еще один полезный инструмент – Linkypedia. Он позволяет редакторам и авторам видеть, насколько пользователи заинтересованы в том или ином произведении и как эти произведения используются в Википедии. Примечательно, что Linkypedia создавалась не только в интересах библиотек: любопытство к сервису проявляли и такие организации, как Национальный институт здравоохранения, Йельский университет и New York Times, которые хотели знать, как используется в Википедии их контент и насколько он востребован.

Чтобы в случае возникновения каких-либо вопросов и трудностей читатели и библиотеки могли договориться без посторонней помощи, был создан вики-проект Ask a librarian (или «Спросите библиотекаря»). Это уникальная виртуальная справочная, которая позволяет связаться с представителем научной библиотеки. Проект «Спросите библиотекаря» возник в результате сотрудничества Центра библиотечных автоматизаций (CCLA) и Библиотечного сообщества Тампа-Бэй (TBLC).

В 2002 году идея создать виртуальную справочную библиотечную службу в масштабе одного штата получила грант в размере 339 тысяч долларов. Суть проекта заключалась еще и в том, чтобы читатели могли получить доступ к любым произведениям через встроенные ссылки и виджеты, которые размещались на официальном сайте библиотеки.

За первый год работы инструментом воспользовались 7,5 тысяч человек, а в 2007 году Ask a librarian ответил на 100-тысячный вопрос. Возможности проекта развивались вместе с технологиями: для удобства пользователей внутри ресурса была разработана система обмена текстовыми сообщениями, мобильный веб-интерфейс для планшетов и телефонов, а позже запущено приложение Ask a Librarian Mobile App.

На данный момент Ask a librarian продолжает сближение читателей и библиотек, количество его участников превышает 130 учреждений и включает не только публичные библиотеки, но и целые библиотечные системы, а также библиотеки университетов и колледжей.

Итоги сотрудничества

Создание многочисленных проектов требует тщательной проработки и анализа уже реализованных продуктов. Организация подводит итоги своей деятельности на ежегодной конференции – Викимании. Она привлекает писателей, редакторов, программистов и фотографов более чем из 40 стран. Каждый год конференция проводится на разных континентах.

Викимания организовывается местными волонтерскими командами при поддержке фонда и различных спонсоров. На конференции обсуждаются результаты проектов, текущие проблемы отрасли, представляются исследования и отчеты. Значительная часть конференции отводится на дискуссию по поводу возможности сотрудничества с другими проектами.

Сотрудничеству между библиотеками и вики-проектами уже семь лет, и эти дружеские отношения продолжают развиваться с пользой для обеих сторон. Все больше библиотек принимает участие в проектах Викимедиа, и все более очевидной становится выгода от этого взаимодействия. Библиотечное сообщество получает не только техническую поддержку, но и огромную группу волонтеров, помогающих сделать доступ к произведениям быстрым и легким. А вики-проекты поддерживаются профессиональным сообществом, что неплохо сказывается на имидже всей организации. От этого сотрудничества выигрывают все, так как работа идет ради общей цели – свободного и доступного знания.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Музей с доставкой на дом

Крупнейшие цифровые проекты российских библиотек и архивов

Информации, доступной в интернете, становится все больше: вот и российские музеи начинают выкладывать в открытый доступ интересные коллекции. Пользователям уже доступен первый в России интернет-музей гравюры, коллекции манускриптов с рукописями, насчитывающими порядка тысячи лет, русские романсы и выставки в формате 3D.

21.10.2017 14:00, Алена Глазунова

Доступная история
Открытая библиотека

На книги не жалко

Какие гранты может получить библиотека, и как обойти все сложности при подаче заявки

Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще люди обсуждают вопросы «когда перестанут читать газеты», «через сколько лет закроются книжные магазины», «как скоро библиотеки станут лишь музеями». Кажется, многие россияне уже давно позабыли о своих читательских билетах и скорее купят книги в магазине, чем возьмут их в библиотеке бесплатно. На самом деле, студенты вузов, преподаватели, родители с детьми, учащимися в начальной школе, заходят в библиотеки часто. Более того, государство выделяет средства на развитие библиотек, а фонды выплачивают им солидные гранты. Рассказываем, за что можно получить такой грант и с каким трудностями придется столкнуться при подаче заявки.

20.10.2017 16:00, Ольга Кареева

Доступная история
Открытая библиотека

От Манхэттана до Кавказа

Коллекции карт и глобусов в открытом доступе

Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое.

17.10.2017 16:00

Доступная история
Открытая библиотека

Открытая библиотека

Как сделать общественное достояние доступным?

НП «Викимедиа РУ» при поддержке Фонда президентских грантов запустило проект, в результате которого российские библиотеки должны научиться использовать инструменты открытого доступа в цифровой среде. Разбираемся, в чем суть проекта и чем он может помочь самим библиотекам.

16.10.2017 13:00, Катерова Наталья, Трищенко Наталия

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Доступная история

Исторические коллекции онлайн

Дипломатия, разведка, Гражданская война в США, деятельность НКВД, Великая Отечественная и Вторая мировая войны – эти темы будут интересны всем, особенно если изучать их по документам, брошюрам и письмам участников событий. Теперь список доступных источников пополнился новыми уникальными материалами.

14.10.2017 16:00, Наталья Глухова

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Документальное прошлое

Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе

Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

13.10.2017 16:00, Николай Романов

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки

Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем

Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

12.10.2017 16:00, Кристина Уласович, nplus1.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации»

У российских библиотек будет свое облако

В поисковой системе Российской национальной библиотеки читательский запрос может выглядеть так: «книжка про то, как большой человек попал в страну маленьких человечков». И мы понятия не имеем, какие технологии задействованы, чтобы система сообразила: речь о Гулливере. Те, кто имеет об этом понятие (библиотечные программисты), 12 лет назад начали собираться на международные конференции для обмена опытом. В этом году форум (собрались более 400 специалистов из 38 стран) впервые прошел в России, в Петербурге. «По итогам» мы поговорили с Олегом Шориным, одним из организаторов конференции, замдиректора РНБ по информатизации.

11.10.2017 16:00, Анастасия Долгошева, spbvedomosti.ru

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»
Сохранить недолговечное

Сохранить недолговечное

Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива

Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

10.10.2017 16:00, prlib.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Цифровое настоящее и будущее российских библиотек

Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху, и если есть, то кому и в каком виде они будут нужны - этот вопрос красной нитью проходил через многочисленные мероприятия, приобретая разные акценты в зависимости от форматов мероприятий и возрастных групп участников дискуссионных площадок.

09.10.2017 13:00, aselibrary.ru

Учиться никогда не поздно
Голоса прошлого





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 