Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 24 ноября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vzyatsya_za_mozg_41171"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41171_organic-1280537_960_72.jpg" width=206 alt="Взяться за мозг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Андрей Константинов, <a href=http://kot.sh/statya/2394/vzyatsya-za-mozg>kot.sh</a></b></span> <span style="font-size: large;">Взяться за мозг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как стать элитой информационного общества</font></em></span></p><p>Эту колонку я пишу по мотивам разговора в баре. Несколько человек, пытающихся осмыслить влияние технологий на повседневную жизнь, решили обсудить, что бы такое сделать со своим мозгом. В необходимости взяться за мозг никто не сомневался — время нынче такое, что бежать приходится, просто чтобы оставаться на месте. Вот только готов ли к этому мозг, доставшийся нам от никуда особо не спешивших предков? <a href="http://www.chaskor.ru/article/vzyatsya_za_mozg_41171">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эту колонку я пишу по мотивам разговора в баре. Несколько человек, пытающихся осмыслить влияние технологий на повседневную жизнь, решили обсудить, что бы такое сделать со своим мозгом. В необходимости взяться за мозг никто не сомневался — время нынче такое, что бежать приходится, просто чтобы оставаться на месте. Вот только готов ли к этому мозг, доставшийся нам от никуда особо не спешивших предков?

Культура, образование — всё готовило нас к жизни в «медленном» мире, где хватало времени на праздное любопытство и вдумчивое чтение толстых книг. Но информационный взрыв сделал привычные программы поведения безнадёжно устаревшими. Невозможно обработать каждодневную лавину информации старыми методами. А где взять ресурсы, чтобы одновременно работать над несколькими проектами, а то и в нескольких местах, как того требует время? А как общаться, если друзья, коллеги и знакомые всегда доступны и находятся на расстоянии клика?

В общем, мозгу срочно требуется апгрейд. Те, кто его совершит, станут элитой информационной эпохи: как рыбы, будут они плавать в море данных, выуживая оттуда ценные знания и готовые решения, пока прочие барахтаются и тонут. Так что же предпринять, чтобы стать избранным?

Собравшиеся в баре стали делиться опытом. Можно ненадолго разогнать мозг при помощи ноотропов — хими­ческих препаратов вроде фенотропила и ­модафинила. Но пользы от них немного: в лучшем случае делают чуть бодрее, да и то если принимать изредка. Кто-то пробует транскраниальную магнитную или электрическую стимуляцию мозга — аппараты для неё легко купить, да вот толку от них не больше, чем от гомеопатии и прочего плацебо.

Кто-то предложил расширять возможности мозга, вставляя в него имплантаты. Дело, может, и хорошее, да где ж их взять? Пока из имплантатов производятся только слуховые. Ну и отдельные энтузиасты-биохакеры норовят вшить себе новые органы чувств и обрести способность к эхолокации или ощущению электрополей. А это ещё больше перегрузит нас информацией, которую мы и так не успеваем обработать.

Есть мнение, что у кого будут круче интеллектуальные имплантаты, тот и войдёт в элиту. Вроде бы убедительно. Но так ли отличается будущее с имплантатами от настоящего с гаджетами? Мы и так уже киборги со всеми своими «умными» устройствами — просто носим экзокортекс, он же внешний мозг, в кармане, а не пытаемся вставить его в черепную коробку. И что же, у кого круче айфон, тот умнее или успевает больше?

По-моему, наши творческие способности сегодня определяются не крутостью гаджетов, а независимостью от них. Смартфоны и прочие компьютеры — не просто инструменты, которые служат нашим целям. Не в меньшей степени они управляют нами, играющими в предложенные ими игры по предложенным ими правилам.

В виртуальном мире очень легко получить награду — виртуальную, конечно, вроде лайка, заработанных очков, иллюзорных побед. А поведение, которое подкрепляется наградой, повторяется. Это простейший великий закон, управляющий поведением людей, как и других живых существ. За ним стоят сложные механизмы, связанные с центрами подкрепления в мозге и нейромедиатором дофамином. Кстати, легендарная подопытная крыса жмет на педаль, раздражая себе «центр удовольствия» до полного изнеможения не потому, что ей хорошо, а потому что ей все время кажется, что вот-вот станет хорошо – именно так дофамин заставляет нас повторять поведение. В общем, мы подсели на электронные наркотики — именно в этом причина нынешней эпидемии прокрастинации, когда мы увязаем в соцсетях или играх, вместо того чтобы начать работу.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, как стать элитой информационной эпохи. Боюсь, вариант только один: через самодисциплину. Для тех, кто окажется к ней неспособен, найдутся внешние кнут и пряник, которые заставят что-то делать в промежутках между нажатиями на «педаль».

Вроде бы всё просто. Не зависать в чатах и соцсетях, когда нужно что-то сделать. Не ловить покемонов. Перестать чуть что теребить смартфон. Легко сказать! Да ничего сложнее этого, может, и нет! Так ведь потому и элита, что стать ею очень непросто.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №9 (23) за сентябрь 2016 г.

Источник: kot.sh





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