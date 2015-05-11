Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:40</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vzglyad_v_spinu_42557"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42557_3-5-670x35.jpg" width=206 alt="Взгляд в спину" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/pochemu-ketcall-ne-norma-povedeniya/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Взгляд в спину</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему кэтколл — это не норма поведения для мужчин</font></em></span></p><p>Многие женщины сталкивались с кэтколлом, даже не подозревая, что это. Припоминаете, как вы, такая вот юная студентка, идете по улице и вслед слышите мяуканье или «кис-кис-кис», которое издают рядом стоящие парни? Или, например, мчитесь на работу, а вслед вам громкое присвистывание? Вот это и называется кэтколл, который, как правило, женщинами игнорируется. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vzglyad_v_spinu_42557">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Многие женщины сталкивались с кэтколлом, даже не подозревая, что это. Припоминаете, как вы, такая вот юная студентка, идете по улице и вслед слышите мяуканье или «кис-кис-кис», которое издают рядом стоящие парни? Или, например, мчитесь на работу, а вслед вам громкое присвистывание? Вот это и называется кэтколл, который, как правило, женщинами игнорируется.

Статья опубликована на портале womo.ua.

Но вот 20-летняя жительница Нидерландов Ноа Янсма молча наблюдать за ситуацией не стала и в течение двух месяцев, если слышала вслед что-то наподобие «Эй, секси-детка, ты куда?» либо же просто свист, подходила к мужчине и бесстрашно делала с ним селфи. Удивительно, что никто из них не воспринимал ситуацию серьезно, а с удовольствием позировал, считая, что сделал девушке комплимент. Таких фото у Ноа набралось около пары десятков. В нашей редакции мнения касательно всей ситуации разделились. Одна половина посчитала, что в таком проявлении внимания со стороны мужчин нет ничего особенного и для них это естественно и природно, другая же — что это неправильно и оправдывать такое поведение мужчин нельзя, так как это отголоски укоренившихся стереотипов о том, как должны вести себя мужчины, и, вообщем, в каком-то смысле является проявлением домогательств. Чтобы разрешить спор, мы обратились к третьей стороне — психологу Марии Фабричевой.

С точки зрения психологии, описанный случай — это однозначное нарушение границ. И не последнюю роль в этом играет культура. Недавно я была в Германии, и заметила, что мужчины в Берлине отходили на довольно приличное расстояние от женщин, отсаживались в транспорте. Мы сначала не понимали, с чем это было связано, а потом нам объяснили, что по законодательству в Германии мужчина не имеет права подходить к женщине ближе, чем на метр, и уж тем более протягивать к ней руки, потому что женщина может испугаться и написать в полицию заявление о сексуальных домогательствах.

У нас такого просто нет и говорить на эту тему можно бесконечно. Но вот такое обращение на улице, когда мужчина свистит вслед или говорит «кис-кис-кис», — это проявление бунтующих детей, пацанов: «Мне все можно на том простом основании, что я — мужчина». И это однозначное нарушение границ. Представьте себе обратную ситуацию, если соберется группа девушек и женщин и выйдет на улицу плотной шеренгой и будет свистеть, хватать мужчин за причинные места… Я думаю, реакция будет разной: кто-то будет у виска крутить, кто-то убежит, но вряд ли кто-то возбудится. В этом и есть культуральная разница.

В этом нет ничего такого?

В нашей стране мужчине больше позволено и больше прощается. У нас очень развита культура изнасилования, когда женщина должна доказывать, что ее насиловали, должна проходить массу экспертиз, должна отстаивать право на неприкосновенность тела, должна оправдываться за то, в чем она была одета, как выразила свою мысль, была ли на ней провокационная красная помада. И такой сценарий поведения мужчины с посылом «тебе все можно» передается из поколения в поколение. Поэтому мужчины часто поддерживают эту «игру», потому что для них это действительно нормально. Корень проблемы же сидит в разнице подходов воспитания девочек и мальчиков. Ну ведь правда же, нас воспитывают по-разному! Мальчик растет с посылом «ты пацан, ты мужик, давай, ты молодец». И мы знаем такие печальные шутки, когда говорят, что если мужчина имеет множество половых связей, то он — «гигант, герой, мачо», а если девушка, то она в лучшем случае — «легкодоступная». Эти стереотипы коренятся в нас настолько глубоко и тянутся так долго, что мало кто замечает, что это выпадает из норм адекватного общения.

Если мужчина вспомнит, что он — взрослый, а не пацанчик, которому страшно и он быстро хватает девочку за косичку, читай за попу, если он вспомнит, что любая женщина достойна уважения, и захочет выразить свою признательность женской красоте, он сделает просто комплимент. Хотя опять-таки в нашей культуре тема комплимента тоже особенная. Часто женщины считают, что если ей сделали комплимент, значит она уже что-то должна, а мужчина же думает, что это какой-то намек, поэтому для него лучше промолчать либо действовать по вышеупомянутому сценарию.

Вся эта ситуация еще более усугубляется социальными сетями. Раньше были распространены сайты знакомств, а сейчас приложения, где ты выбираешь партнера, обмениваешься фото и до конца не знаешь, кто по ту сторону экрана и как он ведет себя в социуме. И это, конечно, тоже стирает грани.

По Фрейду

Человек — это не только биологическое существо. Я читала Фрейда, но писал он очень давно, и мне кажется, в сегодняшнем мире он бы мог в чем-то пересмотреть некоторые свои взгляды. Да, если говорить об инстинктах, на низших потребностях люди — млекопитающие. Но почему мы считаемся homo sapiens? Потому что природа нас одарила корой головного мозга. У нас развиты лобные доли, которые регулируют поведение высшего порядка, в том числе наши решения. А тем, кто верит во все эти игры с полигамностью, проявлениями биологического, я рекомендую открыть учебник зоологии, например, и посмотреть, как живут львы в прайдах. Лев достойно бьется за свою самку, а не бьет свою львицу по морде. Вот у нас в обществе есть эта привычка выбирать только то, что нам подходит: раз Фрейд сказал, что нами движет либидо, значит нужно удовлетворять свои потребности. Нет, Фрейд не это имел ввиду. Он говорил о том, что человек первично испытывает голод разного характера, один из которых сексуальный. Эрик Берн также говорил, что люди испытывают голод структурный, — чем бы себя занять, и основной голод — по поглаживаниям, как бы себя похвалить и от кого бы это принять. Так вот, ни структурировать время качественно, ни обмениваться поглаживаниями мы не умеем. Нас этому не учили. Но мы можем делать выбор, потому что, о, чудо, каждый из нас способен думать и делать выбор благодаря все тем же лобным долям!

Как реагировать на неприемлемое поведение

Первое — нужно оценивать ситуацию. Например, если человек изрядно выпивший и находится в измененном сознании, лучше отстраниться, выразить через тело свой гнев — передернуть плечами, фыркнуть себе под нос и пойти дальше, не вступая в конфликт.

Второе — отстаивать границы. Если же к женщине в транспорте прижимается парень, пытается ее ущипнуть, она имеет полное право сказать: «Отойдите от меня, не трогайте меня». Не нужно стесняться отстаивать свои границы, если хватает энергии сказать это вслух. Если же сил не хватает, мы имеем право отойти, потому что как бы странно ни звучало, но многих девушек в такие моменты зажимает от страха и они даже не могут сдвинуться с места и терпят всю поездку.

Стоит ли отвечать? Опять-таки нужно смотреть по ситуации. Если вы видите, что человек застрял в своем детском состоянии, можно тоном мамы сказать, например: «Толик, не шали», указав «условному» Толику, что ведет он себя как ребенок.

Но это все точечное решение проблемы. Я вижу решение на глобальном уровне. Мы столько времени уделяем «воспитанию благородных леди», но хотелось бы, чтобы уделяли внимание и качественному воспитанию мальчиков. А чтобы был здоровый сын, нужен здоровый папа, который станет для него проводником, который своим примером покажется, как вести себя с женщинами. Ну и как минимум хотелось бы, чтобы женщины не разрешали себе принимать подобное поведение мужчин за норму и говорить, что «в этом нет ничего такого».

Источник: womo.ua





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