Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vzglyad-1_vs_vzglyad-2_42494"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42494_dmitra_dibrov_brezhnev_.jpg" width=206 alt="«Взгляд-1» vs «Взгляд-2»?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгений Ю. Додолев</b></span> <span style="font-size: large;">«Взгляд-1» vs «Взгляд-2»?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей»</font></em></span></p><p>В самый разгар работы над книгой «Мушкетёры перестройки», приуроченной к 30-летию самого известного отечественного ТВ-проекта (премьерный выпуск – 2 октября 1987) вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов, не без изумления обнаружил, что для многих «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советский пятничный экзерсис с Листьевым и Политковским. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vzglyad-1_vs_vzglyad-2_42494">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В самый разгар работы над книгой «Мушкетёры перестройки», приуроченной к 30-летию самого известного отечественного ТВ-проекта (премьерный выпуск – 2 октября 1987) вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов, не без изумления обнаружил, что для многих «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советский пятничный экзерсис с Листьевым и Политковским.

И ведь действительно, сиквел «Взгляд с Александром Любимовым» выходил в эфир с 1994 по 2001, то есть вдвое дольше, чем оригинальная разработка «молодёжки», стартовавшая осенью 1987 и закрытая Кремлем в декабре 1990.

Попросил прокомментировать.

Перед тем, как (сдержанно) высказать самому, процитирую собранные мной реплики.





Вадим Гасанов, ВГТРК:

«Вот здесь мне уже сложно. И вот почему. Я просто почти не смотрел «Взгляд с Александром Любимовым». Он был неинтересен мне. От того «Взгляда», старого, которого ждали, осталось лишь слово в названии, да сам Любимов, но вообще-то Любимов уже совсем-совсем другой. Попытка оживить как-то программу, поднять ее рейтинг при помощи приглашенного Бодрова тоже была, мягко говоря, не самой удачной. Заигрывание со зрителем так прямо и в лоб удачным не бывает в принципе. Парфенов это делает много тоньше.

Ну а то, что молодежь знает только любимовский сиквелл, это не удивительно вообще. Ребята помнят то, что соответствовало условия их формирования, то, что было у них перед глазами. Сейчас они и не поймут, в чем была фишка того «Взгляда». Они просто не знают тех реалий, тех настроений, тех проблем.

Да что говорить, мой племянник вот спросил однажды у меня: «Не понимаю, а почему вы так все гонялись за джинсами, у спекулянтов переплачивали? В чем прикол?». Пришлось читать целую лекцию, двумя словами же не объяснишь. Хотя очевидная же вещь.

Так и современные молодые ребята, родившиеся в семидесятых, вряд ли запомнили знаменитый «Взгляд». В их личных историях того «Взгляда» просто нет. А в истории современного телевидения попытка повторения не оставила следа».

Андрей Добров, Ren-TV:

«Это был очень удачный проект, в котором любимовские наработки сочетались с правильно подобранным ведущим. Плюс, несомненно гениальная режиссерская и продюсерская работа Кушнерева. Но мне вспоминается только то, что было внутри, я программу как зритель почти не смотрел, потому что она готовилась там же, где мы делали «Скандалы недели»«.

Алексей Вишневецкий, «Россия 1»:

«Взгляды» для многих разные. У каждого поколения свое кино, своя музыка, свои телепередачи. Если выпустить сейчас программу «Взгляд» — совершенно другую – с Нагиевым и Бородиной, и она, например, станет популярной, то через 20 лет рожденные в нулевых будут говорить с придыханием о программе «Взгляд» с Бородиной и Нагиевым, а не с Бодровым и не с Листьевым».

Андрей Вульф, мотивационный спикер:

«Честно говоря, я вообще не помню сиквел, а помню только оригинальную программу».





Владимир Зелик, рок-музыкант:

«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей, происходящий совершенно свободно, заранее не отрепетированный (хотя такого не бывает на ТВ, скорее всего), на тему, взятую «с потолка»! Тем он был и интересен. Интересны были и ведущие — худощавый Листьев, нервный Политковский, серьёзный Захаров, улыбающийся Любимов — все они дополняли друг друга, и создавалось ощущение, что и ты сам участвуешь в разговоре!».

Рауф Кубаев, сценарист:

«Именно тот. Листьев, Любимов, Политковский, Захаров. Остальное — производные и эксплуатация бренда».

Пётр Лидов-Петровский, блогер и вице-президент «Мегафона»:

«Ну, я всё-таки родился в 1969: для меня «Взгляд» — это Листьев, Любимов, Политковский и Захаров. С Бодровым вообще не помню — видимо, уже не интересно было».





Дима Мишенин, художник, основатель dopingpong:

«Это была абсолютно другая программа. Гораздо более коммерческая, но с другой стороны без налета ангажированности КГБ, что идет ей в несомненный плюс. О Сергее Бодрове я как раз услышал в связи с ней. Мой приятель с весьма экзальтированной интонацией сообщил: «Дима! Наш, русский Леонардо Ди Каприо теперь ведет Взгляд с Любимовым. Это что-то! Обязательно посмотри!» Я посмотрел и остался очень разочарованным, так как не увидел даже намека на Лео, которого тогда обожал после фильмов «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Дневники баскетболиста». А увидел вполне себе обычного, угловатого и неловкого парня, вообще не кинозвезду. Я довольно поздно для себя раскрыл талант Сергея Бодрова. Мне долго не нравилась вся эта «братская» киноэпопея Балабанова из-за навязчивого и немодного саундтрека и некоторой общей быдловатости истории. Однако впоследствии я раскрыл для себя его фильмы, благодаря участию в них замечательного актера Сухорукова, и роль Бодрова, безусловно, для меня раскрылась по-новому, и все фильмы с их участием по праву заслужили культовый статус. Как и «Взгляд» заслужил свой статус. Просто это не мое кино и не моя передача. А второй «Взгляд» оказался еще больше не моим, так как я не помню содержания ни одного выпуска вообще, и вряд ли я посмотрел от начала до конца хоть одну программу. Наверное, тогда это и был единственный раз, когда я увидел ее, заценив «русского Лео».





Андрей Новиков-Ланской, президент Международного Пушкинского клуба:

«Честно говоря, я даже и не знал, что «Взгляд» продолжался после 1990 года.

Или знал, но забыл».

Иван Усачев, ТВ-продюсер:

««Новый взгляд» оказался более концентрированным, более динамичным и соответствующим духу времени, потому и более популярным. Он, к тому же, вобрал лучшее от своего предшественника. Я, например, с удовольствием смотрел рубрику Саши Политковского «Политбюро». Финальное и самое правильное, на мой вкус, объяснение. Мы запоминаем не все события и явления, а только те, что окрашены в яркие, позитивные эмоции. Перестройка и развал Союза несут для большинства неприятные ассоциации, они связаны с негативными чувствами, страхом, беспокойством, тревогой. «Новый взгляд» выходил в эфир в более стабильные и счастливые времена, поэтому запомнился лучше, чем старый «Взгляд», он олицетворял расцвет России, оптимизм и энергию эпохи. Ну, и не надо забывать, что Любимов умел солировать».





***

Сам я – в качестве резюме – вспомню свою беседу с барабанщиком Роджером Тейлором. Я поинтересовался, не смущает ли его, что он выступает под маркой Queen, пригласив через 18 лет после смерти Фредди Меркьюри, 1946 г.р. на позицию фронтмена группы Адама Ламберта, 1982 г.р.? Мне показалось, музыкант был слегка смущен и ответил он весьма расплывчато, но свести его пассаж можно было к заключению «Это всего лишь бизнес, бэби». И да, если говорить об изначальном квартете «Взгляда» (Константин Эрнст, напомню, сравнил ведущих проекта с «битлами»), то фронтменом (может быть в силу ранней и трагической гибели почти что на глазах всей державы) проекта вполне заслуженно можно числить Влада Листьева.

Как-то так.

И, чтобы там не писал «Огонёк» («Кто помнит, сколько их было — ведущих «Взгляда», появлявшихся в самой свободной студии «Останкино» по пятницам?.. Они стали народными героями») и как бы я лично не ценил вклад Мукусева & Политковского, для почти 200 миллионной советской ТВ-аудитории 1987 года, ведущие «Взгляда» = Первая Тройка (Захаров, Листьев, Любимов).





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