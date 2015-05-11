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Евгений Ю. Додолев   , Сегодня, 19:00

«Взгляд-1» vs «Взгляд-2»?
«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей»


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Приговор премьер-министру, или Как в стенах «пресс-клуба» родилось словечко «журналюга»


«Взгляд» изнутри




В самый разгар работы над книгой «Мушкетёры перестройки», приуроченной к 30-летию самого известного отечественного ТВ-проекта (премьерный выпуск – 2 октября 1987) вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов, не без изумления обнаружил, что для многих «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советский пятничный экзерсис с Листьевым и Политковским.

И ведь действительно, сиквел «Взгляд с Александром Любимовым» выходил в эфир с 1994 по 2001, то есть вдвое дольше, чем оригинальная разработка «молодёжки», стартовавшая осенью 1987 и закрытая Кремлем в декабре 1990.

Попросил прокомментировать.

Перед тем, как (сдержанно) высказать самому, процитирую собранные мной реплики.


Вадим Гасанов, ВГТРК:

«Вот здесь мне уже сложно. И вот почему. Я просто почти не смотрел «Взгляд с Александром Любимовым». Он был неинтересен мне. От того «Взгляда», старого, которого ждали, осталось лишь слово в названии, да сам Любимов, но вообще-то Любимов уже совсем-совсем другой. Попытка оживить как-то программу, поднять ее рейтинг при помощи приглашенного Бодрова тоже была, мягко говоря, не самой удачной. Заигрывание со зрителем так прямо и в лоб удачным не бывает в принципе. Парфенов это делает много тоньше.

Ну а то, что молодежь знает только любимовский сиквелл, это не удивительно вообще. Ребята помнят то, что соответствовало условия их формирования, то, что было у них перед глазами. Сейчас они и не поймут, в чем была фишка того «Взгляда». Они просто не знают тех реалий, тех настроений, тех проблем.

Да что говорить, мой племянник вот спросил однажды у меня: «Не понимаю, а почему вы так все гонялись за джинсами, у спекулянтов переплачивали? В чем прикол?». Пришлось читать целую лекцию, двумя словами же не объяснишь. Хотя очевидная же вещь.

Так и современные молодые ребята, родившиеся в семидесятых, вряд ли запомнили знаменитый «Взгляд». В их личных историях того «Взгляда» просто нет. А в истории современного телевидения попытка повторения не оставила следа».

Андрей Добров, Ren-TV:

«Это был очень удачный проект, в котором любимовские наработки сочетались с правильно подобранным ведущим. Плюс, несомненно гениальная режиссерская и продюсерская работа Кушнерева. Но мне вспоминается только то, что было внутри, я программу как зритель почти не смотрел, потому что она готовилась там же, где мы делали «Скандалы недели»«.

Алексей Вишневецкий, «Россия 1»:

«Взгляды» для многих разные. У каждого поколения свое кино, своя музыка, свои телепередачи. Если выпустить сейчас программу «Взгляд» — совершенно другую – с Нагиевым и Бородиной, и она, например, станет популярной, то через 20 лет рожденные в нулевых будут говорить с придыханием о программе «Взгляд» с Бородиной и Нагиевым, а не с Бодровым и не с Листьевым».

Андрей Вульф, мотивационный спикер:

«Честно говоря, я вообще не помню сиквел, а помню только оригинальную программу».


Владимир Зелик, рок-музыкант:

«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей, происходящий совершенно свободно, заранее не отрепетированный (хотя такого не бывает на ТВ, скорее всего), на тему, взятую «с потолка»! Тем он был и интересен. Интересны были и ведущие — худощавый Листьев, нервный Политковский, серьёзный Захаров, улыбающийся Любимов — все они дополняли друг друга, и создавалось ощущение, что и ты сам участвуешь в разговоре!».

Рауф Кубаев, сценарист:

«Именно тот. Листьев, Любимов, Политковский, Захаров. Остальное — производные и эксплуатация бренда».

Пётр Лидов-Петровский, блогер и вице-президент «Мегафона»:

«Ну, я всё-таки родился в 1969: для меня «Взгляд» — это Листьев, Любимов, Политковский и Захаров. С Бодровым вообще не помню — видимо, уже не интересно было».


Дима Мишенин, художник, основатель dopingpong:

«Это была абсолютно другая программа. Гораздо более коммерческая, но с другой стороны без налета ангажированности КГБ, что идет ей в несомненный плюс. О Сергее Бодрове я как раз услышал в связи с ней. Мой приятель с весьма экзальтированной интонацией сообщил: «Дима! Наш, русский Леонардо Ди Каприо теперь ведет Взгляд с Любимовым. Это что-то! Обязательно посмотри!» Я посмотрел и остался очень разочарованным, так как не увидел даже намека на Лео, которого тогда обожал после фильмов «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Дневники баскетболиста». А увидел вполне себе обычного, угловатого и неловкого парня, вообще не кинозвезду. Я довольно поздно для себя раскрыл талант Сергея Бодрова. Мне долго не нравилась вся эта «братская» киноэпопея Балабанова из-за навязчивого и немодного саундтрека и некоторой общей быдловатости истории. Однако впоследствии я раскрыл для себя его фильмы, благодаря участию в них замечательного актера Сухорукова, и роль Бодрова, безусловно, для меня раскрылась по-новому, и все фильмы с их участием по праву заслужили культовый статус. Как и «Взгляд» заслужил свой статус. Просто это не мое кино и не моя передача. А второй «Взгляд» оказался еще больше не моим, так как я не помню содержания ни одного выпуска вообще, и вряд ли я посмотрел от начала до конца хоть одну программу. Наверное, тогда это и был единственный раз, когда я увидел ее, заценив «русского Лео».


Андрей Новиков-Ланской, президент Международного Пушкинского клуба:

«Честно говоря, я даже и не знал, что «Взгляд» продолжался после 1990 года.

Или знал, но забыл».

Иван Усачев, ТВ-продюсер:

««Новый взгляд» оказался более концентрированным, более динамичным и соответствующим духу времени, потому и более популярным. Он, к тому же, вобрал лучшее от своего предшественника. Я, например, с удовольствием смотрел рубрику Саши Политковского «Политбюро». Финальное и самое правильное, на мой вкус, объяснение. Мы запоминаем не все события и явления, а только те, что окрашены в яркие, позитивные эмоции. Перестройка и развал Союза несут для большинства неприятные ассоциации, они связаны с негативными чувствами, страхом, беспокойством, тревогой. «Новый взгляд» выходил в эфир в более стабильные и счастливые времена, поэтому запомнился лучше, чем старый «Взгляд», он олицетворял расцвет России, оптимизм и энергию эпохи. Ну, и не надо забывать, что Любимов умел солировать».


***

Сам я – в качестве резюме – вспомню свою беседу с барабанщиком Роджером Тейлором. Я поинтересовался, не смущает ли его, что он выступает под маркой Queen, пригласив через 18 лет после смерти Фредди Меркьюри, 1946 г.р. на позицию фронтмена группы Адама Ламберта, 1982 г.р.? Мне показалось, музыкант был слегка смущен и ответил он весьма расплывчато, но свести его пассаж можно было к заключению «Это всего лишь бизнес, бэби». И да, если говорить об изначальном квартете «Взгляда» (Константин Эрнст, напомню, сравнил ведущих проекта с «битлами»), то фронтменом (может быть в силу ранней и трагической гибели почти что на глазах всей державы) проекта вполне заслуженно можно числить Влада Листьева.

Как-то так.

И, чтобы там не писал «Огонёк» («Кто помнит, сколько их было — ведущих «Взгляда», появлявшихся в самой свободной студии «Останкино» по пятницам?.. Они стали народными героями») и как бы я лично не ценил вклад Мукусева & Политковского, для почти 200 миллионной советской ТВ-аудитории 1987 года, ведущие «Взгляда» = Первая Тройка (Захаров, Листьев, Любимов).




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Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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