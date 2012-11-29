Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 15 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vyzhivut_tolko_otlichniki_41520"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41520_american-1209605_960_72.jpg" width=206 alt="Выживут только отличники" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Доронина, <a href=http://mel.fm/blog/yuliya-doronina/87216-vyzhivut-tolko-otlichniki-pochemu-95-vypusknikov-tak-i-ne-znayut-inostranny-yazyk>mel.fm</a></b></span> <span style="font-size: large;">Выживут только отличники</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему 95% выпускников так и не знают иностранный язык</font></em></span></p><p>Это какой-то сговор. Нет другого объяснения, почему в российских школах сделано все для того, чтобы ученики не знали иностранный язык. Неважно, по какому учебнику занимаются с детьми, это лишь подспорье. Основная задача лежит на преподавателе. И тут возникает вопрос: почему даже у хороших учителей 95% детей в классе ничего не знает? Об этом рассуждает выпускница филологического факультета Волгоградского университета, журналист Юлия Доронина. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vyzhivut_tolko_otlichniki_41520">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Это какой-то сговор. Нет другого объяснения, почему в российских школах сделано все для того, чтобы ученики не знали иностранный язык. Неважно, по какому учебнику занимаются с детьми, это лишь подспорье. Основная задача лежит на преподавателе. И тут возникает вопрос: почему даже у хороших учителей 95% детей в классе ничего не знает? Об этом рассуждает выпускница филологического факультета Волгоградского университета, журналист Юлия Доронина.

То есть ты либо отличник, либо никто. Потому как освоить и поднять на своих хрупких плечах восьмилетнего ребёнка эту программу — невозможно. Есть способные дети, которым не нужно долго объяснять, которые быстрее понимают и математику, и иностранный, такие люди есть везде, кто-то более способный, кто-то менее. Я, например, сейчас не вспомню, как решить уравнение шестого класса, а если мне дать задачу по химии за девятый, то я буду биться над ней денно и нощно, но решить не смогу. У меня другое мышление, а интерес к этим предметам пропал, стоило только перестать их понимать. (Ах да, спасибо российским школам, благодаря им у репетиторов и частных преподавателей так много работы. Спасибо, продолжайте в том же духе!) А самое интересное, что 80% учеников класса средней школы — обычные дети, не акселераты, не семь пядей во лбу, их бы подождать и материал получше объяснить, но нет, система не ждет отстающих. Это даже нельзя назвать естественным отбором, это просто наплевательское отношение педагогов.

У нас в третьем классе дети учат, совершенно не понимая, что это, таблицу неправильных глаголов английского языка. Не имея четко сформированного понятия «прошедшее время», «настоящее время» в русском языке, их заставляют говорить на каком-то английском. Пытаются объяснить им категориями лиц и чисел что-то, им, девятилеткам! Да им бы еще картинки раскрашивать, но нет, седовласая учительница строго вещает: «Окончание -s прибавляется в третьем лице единственном числе». Что? Вы серьезно? В третьем классе? Ребёнок ничего не понимает, даже имея по русскому твёрдую четвёрку. У него просто еще не сформированы понятия «свой язык», «чужой язык», это же ясно как пить дать. Но у нас упорно начинают учить английский даже с первого класса. Это престижно. Для кого? Ребёнок еще толком по-русски не умеет писать, а ему суют английский алфавит. Волшебники!

К слову, английский — самый легкий из наиболее распространённых языков. Поэтому я диву даюсь, как в наших школах умудряются всё так скрупулёзно пропустить через одно место, что к девятому классу получают ленивых детей, боящихся любого иностранного языка и вечно не успевающих за программой

Ведь не дай бог тебе не понять, что значит «окончание -s в третьем лице единственном числе», не дай бог… Представь, что с тобой будет в восьмом классе, когда тебе 13-14, а учебники уже дают present perfect continuous и учитель говорит, что это «действие, которое длилось до определенного момента…» Что-что? Нет, такие снежные комья уже не растопить, спутанные клубки не распутать. Тут родители спохватываются и бегут к репетиторам.

Иногда это помогает, иногда ребёнок уже потерян — ибо вместе с непониманием английского, учителя воспитали в нем неприязнь к таким предметам, убили интерес (который наверняка был). У меня так убили интерес к литературе с шестого по девятый классы, когда учительница не рассказывала ничего, а просто задавала конспектировать биографии писателей и читать от сих до сих. И лишь когда эти покорёженные системой образования дети дорастают до 13-15 лет, они начинают осознавать, что у них большие проблемы и пробелы. Они либо пытаются что-то с этим сделать, либо психика не выдерживает и человек плывет по течению, думая: «на фиг надо» (интерес-то убит ещё в третьем классе).

А тут 11-й класс. Оп! И надо знать около 8 000 слов, чтобы сдать ЕГЭ по английскому. Оп. Прыгай, прыгай. У тебя русский, математика и пара предметов по выбору. Давай, прыгай. Тебя не учили все десять лет в школе, а теперь хотят, чтобы ты сдал экзамен, и требуют чего-то, и ругают, если ты чего-то не понимаешь. Ты надеешься, что дадут списать, и они правда дадут. Это расхолаживает тебя, тебе кажется, что в мире всё проще, чем ты думал, думаешь, что знания — нечто дешевое. Именно с этими мыслями ты поступаешь в университет.

Видимо, система образования действительно рассчитана на акселератов, которые в девять лет уже отличают времена английских глаголов и мастерски переводят порядковые числительные, не забывая ставить артикль. А нам-то что делать — обычным детям со средними показателями IQ?

На выходе мы получаем абсолютно не сведущих одиннадцатиклассников, неуверенных в своих силах, с нулевым знанием английского, ведь система не хочет, чтобы они его знали. Система не хочет, чтобы им вдруг захотелось уехать из страны туда, где говорят на иностранном. Система хочет отбить желание учить и учиться, она искусно покажет тебе, насколько ты ничтожен, насколько ты неспособен выучить неправильные глаголы в девять лет. Чтобы в 15 ты их просто возненавидел.

Да, останутся только отличники. Зубрёжники или просто способные дети. Около 5% тех счастливчиков, которые смогли, сами того не осознавая, которых не надо было сильно толкать, которым не надо было разжёвывать. А ты иди отсюда. Не прожевал жёсткое — значит, ты не нашей стаи.

Источник: mel.fm





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