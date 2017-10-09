Высокая цена идеальной картинки

Блогер и писательница Хармони Хоббс была настолько идеальной женой, матерью и хозяйкой, что окружающие не уставали удивляться ее энергии, креативности и железной выдержке. Многие хотели бы быть как она. Однако разгадкой ее феноменальной эффективности были алкоголь и амфетамины. Зачем платить такую высокую цену за собственный перфекционизм? Как избежать сетей зависимости, когда хочется успевать все и на отлично?
Статья опубликована на портале womo.ua.
У меня всегда был идеально чистый дом, не просто гениальная, а еще и эффективная система семейного менеджмента: утром посудомойка разгружалась в особой «умной» последовательности, все члены семьи приучены складывать обувь в ящик в прихожей, дети всегда ложились спать вовремя, у них всегда были подстрижены ногти, я не выходила из дому без макияжа и почти салонной укладки. Я успевала все. Всегда. Но не спешите завидовать. Это все потому, что я вечером расслаблялась бутылкой вина, а утром «взбадривалась» амфетаминами. А секс с мужем был часто, чтобы он не догадался, что со мной что-то не так.
Средство от стресса
Мои проблемы с таблетками начались еще в колледже. Кто-то рассказал о побочном эффекте таблеток для похудения, они здорово «взбадривали». И я нашла эти таблетки в захудалых клиниках для желающих сбросить вес, они располагались в худших районах города. Таблетки и вправду давали желаемый эффект, особенно если гуляешь до ночи с однокурсниками, утром выпиваешь таблетку с кофе и похмелье как рукой сняло, плюс оптимизма и энергии хоть отбавляй. Когда я стала мамой, потребности в энергии возросли, ведь ни сна, ни отдыха от материнства нет. В пять часов вечера я уже начинала прикладываться к бутылке вина, чтобы пережить домашние задания, в девять приходил мой муж, бутылка была пуста, глаза косились на следующую. Таблетки утром я пила горстями, чтобы прийти в себя, стоили они немало, поэтому в семейном бюджете через пару лет образовались дыры, от которых я пыталась мужа отвлечь радостным сексом. У меня ведь все хорошо, я все успеваю, я — девушка с моторчиком. Может быть, кто-то и догадывался, что я пью. Но, скорее всего, они говорили себе: у нее трое детей, понятно, что человеку надо и расслабиться иногда. Я очень хотела быть лучшей матерью с лучшими детьми, но всегда происходило что-то, как мне казалось, не позволяло мне дотянуться до этого уровня. Я расстраивалась. И пила. Много.
Порочный круг
Дети — это всегда проблемы и беспорядок, который не выглядит как идеальная картинка. Поэтому я пила все больше и больше, ведь с увеличением количества детей проблемы и беспорядок нарастали — расслабиться было невозможно. Чем больше я заводилась и расстраивалась, тем больше я пила, чем больше я пила, тем больше хаос проникал в наш дом, а чтобы с ним бороться, надо было бегать еще быстрее, уставать еще больше и опять-таки пить еще больше. Замкнутый круг.
Когда родился второй ребенок, я оставила свою карьеру в страховании и решила оставаться дома с детьми. Я совершенно не жалела о своем решении. Вернее, я не жалела ни о чем, но ровно до того момента, пока дети не орали как резаные: «Маааамааааа!» И тогда я жалела вообще обо всех принятых в жизни решениях, чувствуя себя при этом очень плохим человеком, поэтому рука тянулась к каберне в синей чашечке с Человеком-пауком.
«Почему все такие сложные?»
На позапрошлое Рождество мы повезли детей петь рождественские песни в симпатичный район. Перед выходом муж сделал для всех горячий шоколад. Я плеснула в свою чашку бурбон. Муж заметил, ничего не сказал, когда он отвернулся, я налила еще. В машине все были веселые, но я была уже пьяна и нервничала. «Прекратите!» — рявкнула я на детей сзади. Все умолкли. Я испортила всем праздник. Я продолжала ныть и ныть: «Почему все такие сложные?» Но кто-то из друзей намекнул, что, может, это со мной что-то не так.
С 26 февраля этого года я не пью. Одна моя подруга дала мне понять, что у меня проблемы с выпивкой, и чтобы доказать, что никакая это не проблема, я перестала употреблять алкоголь. Через два дня я ревела: «Я готова убить за бокал вина!» Я поняла наконец, что проблема-таки есть и мне нужна помощь. Первые 30 дней трезвости мои друзья постоянно были рядом, звонили, навещали.
Ловушка перфекционизма
Мой психотерапевт сказал мне, что то, из-за чего я так упорно гналась за порядком, называется перфекционизмом. А вообще, мне понравилось определение «алкоголичка» — я его примеряла, как дорогую шубу на себя: вот, в чем ответ на столько вопросов: я — алкоголик, поэтому я не могла справиться со стрессом без ста граммов, вот почему я нигде и ни с кем себя комфортно не чувствовала.
Сейчас, уже будучи трезвой, я наконец поняла, что я пропустила. Не только праздники, но и маленькие радости: я не замечала, как смешно высовывает язычок мой сын, когда смеется, как разглядывает меня дочь, когда думает, что я не вижу. Я не увидела, кто вообще мои дети, какие они люди. Трезвость показывает мне, какой жалкой я была в моих попытках сделать все идеально, как я боялась потерять над всем контроль.
Быть родителем — это стресс. Я очень хотела воспитать детей, которые изменят мир, я многого от них ожидала и ожидаю. Я так же хочу чистоты дома, качественного семейного времени, хороших оценок, но теперь нет алкоголя и таблеток, которые помогали мне справляться со стрессом. Такое ощущение, что без них я нагая. И я должна научиться заново быть женой, мамой, человеком. Я учусь, как расширить свои стандарты от «безупречного» до «приемлемого». Мне страшно, но сейчас я намного более присутствующая мама, чем раньше.
Источник: refinery29.com
Источник: womo.ua
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