Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vy_znaete_chto_oni_otreagiruyut_42375"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42375_selfie-1022967_960_72.jpg" width=206 alt="«Вы знаете, что они отреагируют»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков</b></span> <span style="font-size: large;">«Вы знаете, что они отреагируют»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как Instagram Stories навсегда изменили любовную переписку</font></em></span></p><p>Люди в отношениях и не подозревают, что одиночки начали использовать функцию Instagram Stories для флирта в соцсетях и уже не в силах остановиться. Редактор Vice Ханна Юэнс (Hannah Ewens) рассуждает, как всего за год Stories стали самостоятельным инструментом наших любовных игр. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vy_znaete_chto_oni_otreagiruyut_42375">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люди в отношениях и не подозревают, что одиночки начали использовать функцию Instagram Stories для флирта в соцсетях и уже не в силах остановиться. Редактор Vice Ханна Юэнс (Hannah Ewens) рассуждает, как всего за год Stories стали самостоятельным инструментом наших любовных игр.

Эффект, который «истории» в Instagram оказывают на нашу жизнь, скорее всего, глубже и сильнее, чем мы представляем. Когда они только появились, чуть больше года назад, постоянное наблюдение за каждым шагом друзей уже было привычным занятием для подростков, которые делали это в Snapchat и сервисах для влогов. Но жизнь подростков не так уже разнообразна, и большая часть постов происходили дома, в школе или где-то по дороге.

В Instagram Stories – более популярных среди целевой аудитории Instagram «от 20 и старше» – показывают настоящую жизнь: пьяные люди, путешествия, вечеринки, на которые вас не пригласили. Эти истории – доступный, подробный и вызывающий страх пропустить что-то важное рассказ о жизни каждого пользователя, одновременно анонимный и интимный. Многие из нас готовы спокойно игнорировать сообщения в WhatsApp от близких друзей и в то же время ночами напролет смотреть истории едва знакомых людей.

Из всего этого логично вытекает, что сильнее всего Instagram Stories повлияли на свидания. Со времен появления Tinder романтические отношения не менялись так сильно по вине технологий. Людям в отношениях это может быть непонятно, ведь Stories не дают очевидных способов флиртовать или знакомиться с новыми людьми. Но давайте я объясню, как это происходит, с незавидной позиции одинокого человека.

Очевидные форматы историй для привлечения внимания

Давно существует особый тип сообщений, который раньше описывали как «сексуальная фотография или игривая фраза, публикуемая в соцсетях с целью спровоцировать аудиторию публично обсуждать привлекательность автора». Со временем – и во многом благодаря Stories – это определение стало менее конкретным: внимание все более ценно, его жаждут все.

Stories стали настолько популярны, что и здесь можно выделить характерные клише. Любое селфи или фото в зеркале (очевидно); на или в кровати в нижнем белье от Calvin Klein или любой другой casual-марки; скриншот песни из плеера – должно быть, вы знаете, что люди это прокомментируют или отреагируют как-то еще. Или самое каноничное: неровно снятое на фронтальную камеру видео, на котором вы покачиваете головой, надуваете губы, позируете для фотографий (хотя снимаете видео) или просто похотливо смотрите на себя или кого-то рядом.

Вот как это работает. Вы публикуете снимок с расчетом на то, что его увидит один, двое или трое конкретных людей. Они делают то же самое. Вы оба вовлечены в этот странный брачный ритуал: вы смотрите, затем смотрят на вас, оценивают вас и вашу силу. Вы ставите ловушку, они в нее попадают – сила на вашей стороне. Они специально решают не смотреть историю и оставить вас в ожидании – сила утрачена. Но потом человек публикует историю, а вы весь день заняты и смотрите ее только вечером – вы вернули себе перевес. Игра не заканчивается, когда люди переспали. Она продолжается, пока люди не станут встречаться либо не станут друг друга ненавидеть, либо пока им просто не надоест.

Если вы решили выложить слишком откровенное или вульгарное фото для некоторых из ваших подписчиков (например, друзей с работы или тетушки, которая добросовестно ставит лайки к каждому вашему фото), можно перейти в настройки и скрыть историю от всех, кому ее лучше не видеть. Тогда тот, кому этот снимок предназначен, решит, что вы просто выложили свое чуть ли не обнаженное фото на всеобщее обозрение. Никто и не поймет, что его увидят всего лишь несколько конкретных людей. Вы по сути отправляете им личное сообщение, только скрывая свои истинные намерения.

Как личные сообщения в Instagram преобразили переписку с подтекстом

Есть два варианта того, как вы будете чувствовать себя после переписки с сексуальным подтекстом. Вариант первый: вы гордитесь своей способностью писать грамотно под давлением и задумываетесь, достаточно ли вы остроумны и находчивы, чтобы стать стендап-комиком. Вариант второй: вы возвращаетесь к тому, что когда-то казалось сексуальным и приятным, но сейчас видите только ужасные, агрессивные угрозы и странные фотографии, которые никуда не исчезают с экрана.

До прихода современных технологий мы не видели себя в эпицентре бури: снова вернуться к тем ужасным словам, что мы произносили, было невозможно. Но теперь всем нам приходится с этим считаться, и похоже, что большинству делать этого не хочется.

В Instagram это знают. Благодаря личным сообщениям прямо в меню историй теперь перейти от общедоступных публикаций к приватному флирту можно за одно нажатие. Более того, теперь мы можем удалять сообщения. Действительно удалять. Будто их никогда не было. Если вы сказали что-то не то, вы можете все исправить. Картинки и видео автоматически удаляются спустя 24 часа, и увидеть их второй раз невозможно. Сексуальная переписка стала так же невинна, как и онлайн-знакомства с приходом Tinder.

Люди, которые вам нравятся, очень скучные

До появления Stories легко было поверить, что любой человек с ухоженными волосами и европейским именем – крайне интересная личность. А потом оказывалось, что каждый день он начинает с детских завтраков, а по воскресеньям ходит в один и тот же паб в компании трех друзей, которые выглядят так, будто их всех зовут Бен (типичное американское имя. — Rusbase).

Если вы публикуете больше пяти историй за раз – или, прости Господи, больше десяти – в моей ленте вы будете скрыты. Никому не интересно смотреть вашу повседневную рутину: «О, наконец-то, десятки маленьких белых полосок, можно будет увидеть весь ваш день – просмотр роликов на YouTube утром, селфи в офисном туалете, пение по дороге или возвращение домой». Как только люди поймут, что вы этим промышляете, общество повесит на вас ярлык.

Кто смотрит ваши Stories раньше других?

Когда вы публикуете историю, появляется список пользователей, которые уже ее посмотрели. Но как отсортирован этот список? Это все, за кем я слежу в соцсетях, сверху вниз? Или все, кто следит за мной? Или какая-то сложная смесь этих двух вариантов, составленная алгоритмом? Этот вопрос об Instagram Stories волновал нас с самого их появления.

Когда я смотрю на свой список, кажется, будто все мои знакомые хотят со мной переспать. Мои лучшие друзья; особенно помешанные на мне и те, кто просто не выпускает телефон из своих рук. Но также похоже, будто в этом же списке и те, с кем я хочу переспать, плюс мои самые близкие друзья. Эта особенность очень важна, однако я не раз забывала об этом.

Меня это настолько волновало, что я разослала письма людям, которые якобы занимаются PR в Instagram. Их ответ был таким:

Список людей, просмотревших вашу историю, строится на основе нескольких факторов, среди которых время просмотра и то, насколько часто вы взаимодействуете с аккаунтом конкретного пользователя.

Таким образом, список строится не случайным образом. Он что-то значит, но никто не скажет нам, что именно. Они над нами издеваются.

Вы не сможете скрыть свою сущность от тех, кто вам нравится

Нынешние подростки знают, как важно не публиковать в соцсетях ничего необдуманного, незаконного и того, что помешает найти хорошую работу. Они поняли это на примере поколения идиотов, которые только начали пользоваться интернетом. О любой вашей прихоти и увлечении сразу же узнают все, кого вы любите и уважаете, потому что не публиковать фрагменты своей повседневной жизни уже невозможно. Мы неисправимы. И эти фрагменты либо заинтересуют вашу аудиторию еще больше, либо отпугнут, в зависимости от того, насколько вы совместимы.

Слишком легко случайно просмотреть чью-то историю, когда нужно было просто перейти в профиль человека

Представим ситуацию: вы в гостях у друзей, за плечами уже несколько крепких напитков, чтобы летний вечер стал еще приятнее. Вы решаете показать кому-то человека, за ночь с которым вы бы без долгих раздумий пожертвовали кем-то из дальних родственников – однако важно, что на этого человека вы предусмотрительно не подписаны. Вы находите его в поиске и неуклюже нажимаете не на имя пользователя, а на фото. На весь экран открывается какое-то бессодержательное видео...

Вы инстинктивно отбрасываете телефон в другой конец комнаты. Под пронзительный крик своих друзей – ой, так ведь это вы кричите! – вы хватаете телефон с пола, смотрите на экран и видите последнюю из длинной вереницы историй, которые все это время показывались, а затем перед вами снова экран поиска с именами людей, за которыми вы активно следите. Все истории того человека «просмотрены».

Вы забегаете в спальню и хотите разбиться об стену, как мультяшный персонаж, но вместо этого хватаете первую попавшуюся подушку и долго кричите в нее. Из другой комнаты доносится хохот друзей. Для них это шутка, для вас же это конец.

Ваши самые преданные зрители – те, с кем у вас уже был секс

В Instagram я смотрю истории всего трех категорий людей: 1) тех, с кем хочу переспать; 2) моих близких друзей; 3) женщин, чью кожу я мечтала бы носить вместо своей, то есть успешных и талантливых. Между тем, среди самых преданных и добросовестных зрителей моих Stories есть те, с кем я один или несколько раз спала и с тех пор не видела, кто просто следит за мной в интернете, кто меня ненавидит или же мои бывшие.

Все мы следим друг за другом в интернете еще со времен MySpace и MSN. Только теперь мы куда более открыто говорим об этом. Поскольку истории так спонтанны и никогда не заканчиваются, их просмотр не кажется таким уж значительным делом, и именно поэтому наши бывшие любовники могут делать это совершенно спокойно. Тем более, когда строка из непросмотренных историй в приложении так привлекает внимание.

С бывшими постоянно приходится задумываться. Этот человек снова хочет со мной переспать? Или он оставляет меня «про запас»? Или я – какой-то странный трофей, который он просто не хочет упускать из вида? ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ?

Жажда внимания будет вечной

Не хотелось бы преувеличивать важность этого моего исследования, но истории действительно перевернули с ног на голову тысячи лет изучения страсти. Больше нет ничего недоступного. Если вы смотрите чьи-то истории в Instagram после добавления из Tinder или после пары проведенных вместе ночей, вы уже знаете этих людей достаточно близко и можете без труда попасть прямо в их мир.

Некоторые люди из-за этого начинают скучать, другие же становятся одержимы. Из-за Tinder и других способов познакомиться с будущими любовниками через смартфон обычный флирт практически исчез из реальной жизни, и его место заняли Stories. Эти странные, бессмысленные, забавные, скучные, интригующие, легкомысленные видео и фотографии.

Даже если истории исчезнут, на их место придет что-то новое. Как сказал Славой Жижек, «смысл желания — не в том, чтобы выполнить свое предназначение и найти удовлетворение, а в том, чтобы заново возродиться в форме желания». Все мы заперты в этом мазохистском замкнутом кругу, который сами же и создали.

Источник: rb.ru





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