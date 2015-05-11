Вуди Аллен: «Мы живём в поддельном мире»

Главный циник кинематографа XX века говорит о любви и вере в Бога – немного мудрости из книги «Вуди Аллен: Интервью. Беседы со Стигом Бьоркманом».
«Мы живем в поддельном мире. В чуть более мелком масштабе то же самое можно наблюдать в спорте. Существует, например, мир футбола. Ты погружаешься в этот мир, и тебя начинают заботить совершенно бессмысленные вещи: к примеру, у кого больше очков. Люди попадаются на эти удочки, а другие люди делают на этом деньги… Хотя на самом деле стоит на секунду отстраниться от этого, и станет очевидным, что совершенно не важно, кто победит. Это ничего не значит. Точно так же мы создаем для себя мир, который теряет всякий смысл, стоит только от него отстраниться. Никакого смысла в нем нет. Важно самим создавать это чувство осмысленности, потому что смысла самого по себе просто не существует. Природа красива, когда рассматриваешь красивую пасторальную сцену. Если присмотреться, глазам откроется чудовищная картина. Если всмотреться по-настоящему, увидишь насилие, хаос, смертоубийство и каннибализм. Но когда картина берется достаточно широко, как на полотнах Констебля, природа действительно выглядит прекрасной. Думаю, что в лучшем случае мир абсолютно равнодушен. Это в лучшем случае! Ханна Арендт говорила о банальности зла. Но мир тоже банален. И поскольку он банален, он преисполнен зла. Зло проистекает не от дьявола – оно коренится в банальности.
Зло состоит в том, что мир равнодушен. Ты идешь по улице, видишь бездомных, умирающих от голода людей – и тебе все равно. В каком-то смысле ты становишься носителем зла. С моей точки зрения равнодушие эквивалентно злу.
Единственное, или вернейшее, средство, которое, на мой взгляд, дает человеку возможность одержать победу в жизни, – это вера в Бога. Вера в Бога сильнее земной любви, любви между мужчиной и женщиной. Потому что даже самая верная, самая глубокая любовь обречена на потерю: в какой-то момент один из влюбленных умирает. И тогда все, что тебе остается, это религиозность. Если религиозности нет, если нет веры, жить дальше очень тяжело».
Источник: izbrannoe.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Нужны ли стране академики?
Интервью с ректором автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия непрерывного образования».
- «Фольклор спас мне жизнь».
Интервью с Борисом Березовским, руководителем II Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли».
- «Наши элиты боятся будущего».
Интервью с деканом экономического факультета МГУ, членом экспертного совета при правительстве Александром Аузаном.
- Наедине с Я.
Нейробиолог Джон Лилли о несуществующей объективности и смысле страха.
- «Дело поэта — ловить себя на внезапно ясном видении вещей».
Интервью с Василием Бородиным.
- «Красота — символ правды».
Последнее интервью Андрея Тарковского.
- Три квадрата неочевидного.
- Допинг-контроль №6 .
Беседа вторая.
- Отражение нашей жизни.
Михаил Якушев, вице-президент ICANN: «Свобода в интернете основана на доверии друг к другу».
- Журналистика? Нужна. Но другая .
Интервью с Иваном Засурским (МГУ).