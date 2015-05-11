Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 15:48</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vtoroj_posle_reriha_42347"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42347_img_223.jpg" width=206 alt="Второй после Рериха" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Николай Подсокорский</b></span> <span style="font-size: large;">Второй после Рериха</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Арест Серебряникова показывает, что зачистка московской культурной сцены страны набирает обороты</font></em></span></p><p>Пишут, что задержан режиссер Кирилл Серебренников (по подозрению в мошенничестве на 68 млн рублей). Почему задержание состоялось только сейчас? Наконец-то в Кремле дали отмашку, что "этого" уже можно закрывать? Закончился срок, который ему отвели на бегство из России, и теперь он "сам виноват", что не послушал "мудрых советов" и остался? <a href="http://www.chaskor.ru/article/vtoroj_posle_reriha_42347">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Пишут, что задержан режиссер Кирилл Серебренников (по подозрению в мошенничестве на 68 млн рублей). Почему задержание состоялось только сейчас? Наконец-то в Кремле дали отмашку, что "этого" уже можно закрывать? Закончился срок, который ему отвели на бегство из России, и теперь он "сам виноват", что не послушал "мудрых советов" и остался?

Но загранпаспорт у него отобрали еще во время майских обысков - можно ли было эмигрировать без загранпаспорта? При его связях, думаю, что да. Теперь его будут мурыжить в неволе, вынуждая "признать свою вину". Делать этого он скорее всего не будет. Значит будут сажать. Или Путин в последний момент проявит высочайшую милость и отпустит художника на свободу? А восторженная либеральная интеллигенция тут же начнет ему за это рукоплескать и обсуждать наступление новой оттепели? Не верю я в его милость. Выглядит происходящее скорее как устрашение этой самой интеллигенции перед президентскими выборами. А то разбаловались что-то слишком - письма всякие подписывают, критикуют российские порядки, выражают недовольство политикой государства в области культуры, в общем ведут себя как явные иностранные агенты.

Если Серебренникова все-таки посадят, то это откроет новую страницу в отношениях власти и интеллигенции в России. Точнее страница эта старая, возвращающая нас назад, в совок, во времена товарищей Андропова, Берии и, конечно, Сталина. Сигнал, который власть посылает деятелям культуры через демонстративное преследование худрука "Гоголь-центра" довольно очевиден: больше нельзя получать финансирование из бюджета и хоть как-то при этом критиковать власть, занимать независимую позицию по острым вопросам. Этого нельзя делать даже творческим людям. Даже всемирно известным деятелям культуры. Даже по-тихому, брюзжа у себя в фейсбуке. Даже, если тебя поддерживают какие-то башни, кланы, отдельные высокопоставленные функционеры. Возмездие от силовиков придет обязательно, а президент лишь в очередной раз разведет руками и произнесет коронное: "Дураки!" (и дураками будут те, кто стал жертвой произвола). А, может, это апробируется некая секретная программа перевоспитания нелояльных? Садишься в тюрьму свободомыслящим, а выходишь из нее через несколько лет условным Удальцовым? Ну а если что-то пойдет не так, то еще срок накинут или позвоночник сломают, как Мохнаткину.

Чуткий к политической конъюнктуре генеральный директор Большого театра Владимир Урин понимал уже в начале июля, куда дело идет, и потому отменил за несколько дней премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова. Тогда многие пытались убедить себя и других, что это и правильно - мол балет-то на самом деле не отменили, а лишь перенесли на следующий год, и что он ведь все равно состоится. Так вот теперь должно быть очевидно, что не будет никакого "Нуреева" в Большом. И прав скорее Никита Михалков, присоединившийся к травле Серебренникова и заявивший, что постановка балета "Нуреев" невозможна в Большом театре.

9 июля Кирилл Серебренников в своем выступлении перед актерами и зрителями по случаю закрытия сезона в "Гоголь-центре" сказал: "Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели разные, сменяются ситуации разные, остается искусство. Этому есть миллион подтверждений". На том собрании присутствовали многие известные деятели, включая бизнесмена Романа Абрамовича. Вступится ли он теперь за Серебренникова? Может ли он вообще что-то сделать? Или в нынешней ситуации силовики уже все для себя решили? Во всяком случае показания, которые были выбиты из арестованной экс-главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой (она сразу же заявила журналистам, что признается в чем угодно, лишь бы выйти на свободу), поражают своей нелепостью. Напомню, что она, в частности, заявила, что Серебренников вместе с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали. Более того, Интерфакс передавал, что дочери Масляевой на допросе "пожаловались на слежку". По их словам, ее организовали Серебренников, Малобродский (который давно находится под арестом), а также Итин. Марина и Ольга Масляевы считают, что слежка была организована "с целью выяснить круг общения и оказать давление на их мать". Вопросом слежки за Масляевыми по просьбе следователя незамедлительно занялась ФСБ...

В защиту Серебренникова уже написано немало писем разными уважаемыми людьми. Одно из писем опубликовала и Ассоциация "Свободное слово" - в нем говорилось, что мы имеем дело с "попыткой запугать художника с отчетливо выраженной общественной позицией, непримиримого противника цензуры, не скрывающего своей озабоченности тем, что происходит в стране". Понятно, что одних только писем, даже передаваемых лично в руки Путина, недостаточно и что нужны еще какие-то действия против сползания страны в жуткую сталинскую бездну, где каждый должен бояться, что завтра могут прийти уже за ним. Но главное - не молчать, когда происходит беззаконие, не забывать о тех, кого посадили, по мере сил протестовать против произвола и, конечно, поддерживать тех, кто с ним столкнулся.

Свободу Кириллу Серебренникову!

Источник: facebook.com





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