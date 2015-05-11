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Говорят, что наглость — второе счастье, но никто не хотел бы прослыть наглым человеком. Более того, психотерапевт Барри Михелс считает, что многим его пациентам, особенно женщинам, именно наглости для счастья и не хватает. Речь идет о «здоровой наглости»- ощущении того, что вы вправе просить того, чего вы хотите

Статья опубликована на портале womo.ua.

Ведь если вы не просите, то вас никто не услышит, а значит, желаемого вы не получите, ни в личной, ни в профессиональной жизни.

Здоровая наглость

Обычно наглыми мы называем неприятных людей, каких-нибудь заносчивых знаменитостей или потерявших связь с реальностью политиков, которые думают, что им закон не писан. Это нездоровая наглость, это запущенный нарциссизм. Здоровая наглость — это когда вы чувствуете себя вправе желать каких-то вещей, даже если вы можете их не получить. Есть базовые вещи, которые все хотят: чтобы к нам относились с уважением, чтобы нас не обманывали, поддерживали, чтобы дети и супруги убирали за собой и так далее. Так вот, здоровая наглость — это когда вы себе говорите: «Я имею право хотеть и требовать этого». Если вы не чувствуете этой «наглости», то вы и не просите того, чего хотите, а потому делаете все за всех, или вы просите, но никто вас не слушает, потому что в глубине души вы не верите в то, что действительно имеете право просить.

Такие люди, лишенные «здоровой наглости» внешне кажутся очень милыми и нежными, но внутри у них кипит фрустрация, потому что они не имеют ни малейшего влияния на людей вокруг. Они чувствуют себя невидимыми. Мужчины, которым такой «наглости» не хватает, конечно, встречаются, но в моей практике было намного больше женщин, которым надо было помочь открыть в себе это качество. Это имеет прямое отношение к тому, что с детства женщин учат, что то, что они хотят менее важно, чем то, чего хотят другие люди, особенно мужчины. Я был шокирован тем, что 50-60% моих пациенток в детстве или юности подверглись сексуальным домогательствам. Они выросли с уверенностью, что не имеют права сказать «нет» мужчинам. Для женщин очень важно все-таки чувствовать себя вправе говорить «нет» именно потому, что такую систему взглядов они транслируют как матери своим детям. Дети должны знать, что женщины существуют не для того, чтобы удовлетворять мужчин.

Как стать «наглой»?

Начните с того, чего вы хотите, но обычно не просите. Если вам не понравилось то, что вам принесли в ресторане (не то, сгорело, недоварено и т.п.) — верните это на кухню. Если вам не нравится, как себя ведет кто-то из домашних, скажите ему об этом. Не надо кричать и угрожать. Можно просто сказать: «мне не нравится, как ты сейчас себя ведешь», потом развернуться и выйти. Этим вы их не измените, но вам станет комфортнее с самими собой, потому что вы сказали то, что хотели, выразили свое желание.

Конечно, это непросто. Вас учили помалкивать «в тряпочку» с рождения, а тут вдруг надо осмелиться высказывать свое «фэ». За один день это не делается. Именно поэтому надо начинать с малого, с того мелкого ежедневного дискомфорта, который вообще никто терпеть не обязан. И при этом вы как человек, делающий совершенно непривычное высказывание, будете чувствовать себя абсолютно разнузданным тираном. Я это называю «обратным индикатором», это чувство несоответствия, которое вы будете ощущать, это признак того, что вы меняете вашу жизнь в лучшую сторону. Вы должны понять, что это хорошее чувство, требовать и просить каждый день что-то, что обычно вы не решаетесь просить. Каждый день, как домашнее задание.

Инструмент «наглости»

Чтобы ощущение того, что вы — наглый деспот, превратилось в позитивную внутреннюю силу, которой вы можете пользоваться тогда, когда вам это необходимо, используйте следующий алгоритм:

Подумайте о чем-то, чего вы хотите, — «Порш», личное время, красивый сад и т.д. Когда вы полностью осознали свое желание, перестаньте думать об объекте желания, просто продолжайте чувствовать желание, скажите Вселенной: «Я хочу!» и представьте себе, что Вселенная это одобряет и улыбается вам.

Помня о том, что это у вас чистое желание (не о чем-то конкретном), усильте его до требования. Скажите Вселенной: «Я требую!» А Вселенная при этом рада еще больше.

А теперь пусть ваше желание превратится в «Я заслуживаю!» И Вселенная обнимает вас. Вы только что прошли испытание и стали полноправным гражданином мира.

Это упражнение, которое может занимать от 5 до 10 секунд и делать его можно после пробуждения или перед сном. Или в любое время, когда вам очень чего-то захочется.

Зачем нам это?

Почему Вселенная хочет, чтобы мы обладали «здоровой наглостью»? Потому что Вселенная всегда хочет равновесия и цельности. Если вы совершенно лишены чувства, что вы вправе требовать, то люди вокруг вас будут иметь его в переизбытке. Дети будут погонять вами, супруг не будет брать ваше мнение в расчет, коллеги и друзья будут требовать от вас бесконечных уступок. Если вы безгласны, то другие неизбежно будут чрезмерно эгоистичны. Но если вы научитесь «здоровой наглости», то у людей вокруг будет шанс избавиться от чрезмерного эгоизма. Для Вселенной это шанс установить гармонию, поэтому она приветствует ваше стремление стать тверже.

Две большие разницы

Как не переборщить и как отличить «здоровую наглость» от нездоровой? Просто. Наглый в негативном смысле человек никогда ничего не обсуждает. Он просто требует то, чего хочет. Чтобы не ошибиться, спрашивайте себя: «Если бы кто-то требовал от меня того же, меня бы это обидело?» При этом думайте о том, что происходит у вас внутри. Вы же постоянно боитесь просить «лишнего», чего-то, чего вы «не заслуживаете» — и чувствуете это как табу и первородный грех. Но просить чего-то — совсем не грех, даже если ответ — «нет».

Источник: womo.ua





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