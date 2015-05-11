Циничность потихоньку входит в моду, а доброта постепенно начинает считаться признаком дураков. Однако в любом времени есть истории, которые пробуждают в нас человечность. Эта — одна из них.
Хочу рассказать ситуацию которую наблюдал на днях. Вечером шёл с работы по Новинскому бульвару и зашел в кафе купить стакан кофе, на кассе была небольшая очередь (первой стояла бабушка на вид либо бездомная либо очень малоимущая, два молодых парня, мужчина средних лет и я ). Так вот эта бабушка сказала продавцу (парень — азиат) что она замерзла и попросила налить ей стаканчик горячей водички.
Я подумал, что продавец откажет ей и попросит удалится из кафе, но я ошибся, продавец приготовил ей чай, нагрузил полный пакет всякой выпечки, упаковал булку хлеба, посадил за столик и сказал что сейчас принесут горячий супчик. Бабушка не веря в своё счастье стояла и чуть ли не плакала.
Так как это заняло какое-то время, стоящие за бабушкой два парня начали громко возмущаться, кричать, что в кафе в центре города не должны пускать, а тем более обслуживать всяких бомжей и всякую шушеру. Когда же наступила их очередь заказывать, продавец не обращая на них внимания начал принимать заказ у стоящего за ними мужчины.
Два парня возмутились, что их пропустили получили от парня- продавца ответ: «мы всякую шушеру не обслуживаем». Вы бы видели реакцию парней, они криками и оскорблениями потребовали позвать менеджера.
Когда пришёл менеджер и узнал всю ситуацию, он просто послал тех ребят и попросил больше к ним в кафе не приходить. Так вот, если продавец или менеджер того кафе читаете это, то знайте, вы поступили правильно. А тем двум парням хочу пожелать научиться уважать других людей и быть повежливее.
Источник: life-theory.ru
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