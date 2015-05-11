Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 декабря 2016 года, 02.13</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vsya_zhizn_-_borba_do_pobednogo_kontsa_41304"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41304_lazygirl_1.jpg" width=206 alt="Вся жизнь – борьба. До победного конца?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Добрецова, <a href=http://thedevochki.com/2016/12/06/vsya-zhizn-borba-do-pobednogo-kontsa/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Вся жизнь – борьба. До победного конца?</span></p><p>«Если долго мучиться – что-нибудь получится», «А кому сейчас легко?», «Есть такое слово «надо» – кто из нас не слышал этих чудесных фраз. Всю жизнь мы, воспитанные на суровых идеалах, что-то преодолеваем, например, самих себя. Не хочется вставать в пять утра, чтобы сделать зарядку, принять контрастный душ и сделать макияж как на ютубе? Это ничего, а ты соберись, тряпка. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vsya_zhizn_-_borba_do_pobednogo_kontsa_41304">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Если долго мучиться – что-нибудь получится», «А кому сейчас легко?», «Есть такое слово «надо» – кто из нас не слышал этих чудесных фраз. Всю жизнь мы, воспитанные на суровых идеалах, что-то преодолеваем, например, самих себя. Не хочется вставать в пять утра, чтобы сделать зарядку, принять контрастный душ и сделать макияж как на ютубе? Это ничего, а ты соберись, тряпка.

Интернет полон лайфхаками, как переломать себя разными способами – один другого круче. «Это только первый месяц тяжело», – уверяют нас глянцевые красотки. Ну, может, два. А потом все наладится: и бегать по утрам начнешь, и на тренажерах легко три часа попрыгаешь, и обижаться перестанешь, и сможешь за 24 часа делать то, что другие за месяц. Любая статья, обещающая «три легких способа достижения успеха», начинается с сообщения: «Ты просто лентяйка, которой надо оторвать попу от дивана. Сейчас мы ка-а-ак поднатужимся…»

Только вот надо ли? Серьезно, зачем эта борьба в лучшие годы? Что за мазохизм?

«Ну как же? – кричат любители позаставлять себя. – Если не стараться, так можно лечь на диван и ничего не делать!»

Если твое единственное желание вне «волшебных пинков» от силы воли лежать на диване, то у меня плохие новости. Обычно это означает, что организм уже настолько задолбался от «быстрее, выше, сильнее», что скоро упадет, как загнанная лошадь. Лошадь, допустим, можно другую купить, а вот где достать новый организм – вопрос.

Нет ничего плохого в диване, если не лежать на нем тридцать лет и три года по рецепту Ильи Муромца. Но для таких подвигов мало кто годен, современный человек любопытен и завязан на целую кучу обязательств. Не волнуйся, спихнут тебя с дивана раньше, чем успеешь как следует лечь.

Суровые статьи в популярных журналах предлагают считать себя кем-то вроде Темного Властелина – мол, только дай себе волю, сразу же забьешь на тренировки, съешь калорийный пирожок и уничтожишь все сущее. Очень сложно наслаждаться жизнью, когда ты – Темный Властелин. Приходится переключать все ресурсы на постоянную борьбу с собой. Устраивать внутреннюю войну. Все хорошо представляют, что такое война? Голод, разруха, жертвы, боль… Оно вам надо?

Мотивационные самопинки хороши как тонизирующее средство. Укол адреналина, который может подстегнуть, а может и навредить. Если сто раз сказать человеку, что он свинья – на сто первый он хрюкнет. А если тысячу раз назвать себя ленивой скотиной, в конце концов можно решить, что так и есть. И вот тут уж точно наступит апатия и беспросветная тоска – если я ленивая скотина, чего стараться-то?

Перед тем как снова разворачивать военные действия против себя любимой, задай себе несколько простых вопросов.

Вопрос первый: чего я хочу? Мы склонны формулировать свои желания, ориентируясь на стереотипы успешности – хочу машину-квартиру, похудеть, быть счастливой. Но если поскрести, например, банальное «хочу выйти замуж», может оказаться, что хочется вовсе не «замужа», а финансовой независимости, съехать от родителей и завести собаку, на которую у мамы аллергия. Вот так убиваешься-убиваешься, а через пять лет выясняется, что воз и ныне там – собаки нет, денег нет, а мама продолжает диктовать, как жить. Обидно!

Вопрос второй: есть ли способ достижения цели, который мне нравится больше, чем этот? Если постоянно требуются пинки, значит, ты не хочешь этого делать. Так, может, поискать обходную дорогу, вместо того чтобы героически прошибать стену лбом? Не любишь ходить в тренажерный зал? Ну и не ходи, ради бога, есть танцы, скалолазание, верховая езда, фехтование, каналы про йогу на ютубе. Куча способов поддерживать себя в форме.

Мы все нуждаемся в поддержке. Если близкие нам в ней отказывают – мы чувствуем себя брошенными и преданными. А если уж ты сама себя не поддерживаешь, то как вообще жить? Правильно – никак. Только выживать – строить себе концлагерь, вешать на шею табличку «труд освобождает» и вперед, до победного конца. Конца самоуважения, сил, радости и желания жить.

Дружить с собой гораздо более увлекательно, чем воевать. И результат лучше. В конце концов, если не ты за себя – то кто?

Источник: thedevochki.com





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