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Юлия Макарова   , Сегодня, 09:00

Встречаем свою темную сторону
Астрологический прогноз на ноябрь


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Астрологический прогноз на октябрь


Перфекционизм и прокрастинация




Большая часть месяца проходит под Солнцем в Скорпионе. Это непростой знак, он рассказывает о наших теневых сторонах.

В работе с теневыми сторонами есть большое сходство астрологии с психологией. Если суммировать идеи современной психологии о Тени, то получится так: это темные, неприглядные стороны нашей природы, которые мы боимся показывать другим и постепенно начинаем отрицать или проецировать («я не делаю так» — сделал — «это не я», «все так делают»). Проблема в том, что задавленные части нас постепенно начинают рваться наружу и этот выброс происходит в самый неподходящий момент. А это практически взрыв — именно там, в тени, хранится огромное количество энергии.

Психологический, тантрический и астрологический выход из ситуации — доставать из Тени то, что нужно вам, то есть силу и порыв, установив разумные ограничения. И в этой практике «разумные» — это те, которые действительно нужны: «не убий», «не укради» и дальше по тексту. «Разумными» в этом контексте не считаются ограничения:

культурные (так принято),

гендерные (я же девочка),

возрастные (стар я уже),

привычные паттерны поведения (я по-другому не умею),

желание быть хорошей или красивой («все бабы, как бабы, и только я — богиня, святая, премудрая» — нужное подчеркнуть)

Эти рамки душат нас и нашу Тень, лишают энергии. Пока Солнце в Скорпионе, мы путешествуем по своей теневой стране. А когда 21-го Солнце перейдет в Стрельца, мы воспрянем из недр бессознательного и поднимемся к свету и теплому огню — обновленные и умудренные опытом.

Луна растёт в начале месяца до полнолуния в Тельце 4-го, это должно быть хорошее время. Телец — знак экзальтации Луны, полная Луна здесь дает нам чувство любви и безопасности, как будто мы ненадолго вернулись в глубокое благополучное детство, когда не было забот и беспокойств, когда мы были не индивидуальной душой, а космическим ребенком, младенцем Кришной, у которого во рту Вселенная. Потом Луна начнет убывать, эмоциональное состояние колебаться. Новолуние 18-го числа в Скорпионе будет острым, резким. Но потом Луна пойдет в рост и эмоциональный фон выравняется.

Вот еще некоторые даты, когда наши чувства могут быть прекрасны — 3, 4, 8 ноября.

И ужасны: 6, 10, 15, 17, 20.

Периоды для старта нового 1—4, 18—30. Особенно хорошие дни для начинаний 21 и 28.

Ноябрь дает нам и бизнес-возможности. Произойдет соединение Юпитера и Венеры, это планеты-благодетели, а когда они вместе, они наполняют кошельки и счета. Подробности зависят от вашей карты рождения, немного повезет всем, но сильно повезет немногим. Возможно получение наследства. Период близости Юпитера и Венеры — 7—15 ноября, хорошие дни для бизнеса и деловой активности — 9, 10.

Юлия Макарова, астролог и преподаватель йоги Айенгара, ведущая Астроведения — платной астрологической группы на Facebook с ежедневными прогнозами. Ведет курс вебинаров по основам астрологии.

Источник: yogajournal.ru




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