Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vsegda_vmeste_42441"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42441_cam00263-690x45.jpg" width=206 alt="Всегда вместе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Яна Ивашкевич, <a href=http://neinvalid.ru/vsegda-vmeste-siamskie-bliznetsyi-ebigeyl-i-brittani-hensel/>neinvalid.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Всегда вместе</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел</font></em></span></p><p>Эбигейл и Бриттани Хенсел — сросшиеся сестры-близнецы, живущие в штате Миннесота, США. К 23 годам они доказали себе и всему миру, что находясь в одном теле и контролируя только «свою» половину, они могут вести абсолютно нормальную, активную жизнь. Эбби и Бриттани окончили университет, много путешествовали по миру, водят автомобиль, получили работу, — словом, им как будто не на что жаловаться. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vsegda_vmeste_42441">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эбигейл и Бриттани Хенсел — сросшиеся сестры-близнецы, живущие в штате Миннесота, США. К 23 годам они доказали себе и всему миру, что находясь в одном теле и контролируя только «свою» половину, они могут вести абсолютно нормальную, активную жизнь. Эбби и Бриттани окончили университет, много путешествовали по миру, водят автомобиль, получили работу, — словом, им как будто не на что жаловаться.

Анатомия и физиология

Эбигейл и Бриттани – дицефалы дибрахиусы парапаги, иными словами, они сросшиеся близнецы, у которых на двоих одно тело, две головы, две руки и две ноги.

При том, что у девушек два сердца, раздельные легкие, два желудка, одна печень, одна репродуктивная система и каждая из близнецов ответственна только за одну из сторон тела, они подсознательно (с детского возраста) великолепно научились координировать движения общего тела. Это доказывает видео, на котором девушки ведут автомобиль.

Подруга близнецов Кари восхищается слаженной работой близнецов: «Это ведь два разных человека, которые обладают удивительной способностью слаженно работать вместе, осуществляя базовые движения сообща. Я, например, никогда не задумываюсь выполнении этих движений, и каждый день принимаю их как должное».





У девушек разный рост: Эбби (1м 57см) на 10 см выше сестры (1м 47см). Поскольку длина ног у них тоже разная, Бриттани приходится становиться на носочек, чтобы поддерживать баланс.

Их организм по-разному реагирует на кофе. Сердце Бриттани начинает биться чаще после двух чашек кофе, сердце Эбби никак не реагирует на кофеин. У них разная температура тела. И каждая из девушек чувствует прикосновение только к своей половине.

«У меня может быть абсолютно другая температура, — говорит Эбби, — очень часто мы чувствуем, что при соприкосновении наши ладони разной температуры – я очень быстро становлюсь горячей».

Близнецы настолько хорошо знают друг друга, что очень часто говорят одно и то же или заканчивают друг за друга предложения. Врачи объясняют это тем, что в некоторых местах их нервная система пересекается.

Однако между ними существует и ряд весомых отличий. Например, Бриттани боится высоты, а Эбби – не боится. Эбби интересуется математикой и наукой, Бриттани предпочитает искусство.

Факты о сросшихся близнецах:

сросшиеся близнецы развиваются из одного оплодотворенного яйца, поэтому они всегда одного пола и внешне очень похожи;

сросшиеся близнецы – очень редкое явление – 1 случай на 200 000 рождений;

40-60% сросшихся близнецов рождаются мертвыми. Женщины-близнецы выживают чаще мужчин;

неизвестно, почему эмбрион не завершил процесс разделения на два одинаковых близнеца;

несмотря на достижения медицины, хирургическое разделение таких близнецов — очень редкое явление.

Социализация

Как многие 23-летние молодые люди, Эбби и Бриттани обожают проводить время с друзьями. Они играют в волейбол, ходят в походы и на вечеринки. Нет ничего такого, в чем бы они могли отказать себе. У них есть своя страничка в социальных сетях.

Недавно Эбигейл и Бриттани Хенсел приняли участие в реалити-шоу «Эбби и Бриттани», которое вышло на телеканале TLC 28 августа 2013 года. Телевизионное шоу следит за жизнью Эбби и Бриттани с момента окончания университета и акцентирует внимание на процессе поиска работы и путешествии девушек по Европе. Поездка за океан была организована для девушек в качестве подарка на окончание университета.

«Куда бы они ни пошли, на них все таращатся»,- отмечают друзья близнецов. Эбби Хенсел в интервью журналу «Люди» объясняет, что они уже давно привыкли к повышенному к себе вниманию со стороны окружающих. «Мы просто оставляем этот факт без внимания»,- отмечает Эбби.

Образование и карьера

Будучи выпускницами Университета Bethel, Эбби и Бриттани пытаются найти работу учителя младших классов по математике.

И хотя у них есть две лицензии, которые дают им право осуществлять преподавательскую деятельность, финансовый вопрос рассматривается несколько иначе. «Совершенно очевидно, что мы будем получать одну зарплату, потому что будем выполнять работу одного человека», — говорит Эбби.

«По мере обретения опыта мы, наверное, вернемся к этому вопросу, поскольку у нас два диплома, и мы предлагаем два разных подхода к обучению — одна может объяснять новый материал в то время, как другая может следить за порядком и отвечать на вопросы, — говорит Бриттани, — поэтому в этом смысле мы делаем работу за двоих».

Шоппинг

«У нас определенно разные предпочтения в одежде, — говорит Эбби. – Бриттани больше нравится нейтральный или даже строгий стиль, в то время как я предпочитаю что-то более веселое, яркое и красочное».





Спор о том, какую одежду надеть, всегда выигрывает Эбби. Бриттани же уверена, что, несмотря на красочные наряды, ее сестра очень похожа на домоседку, в то время как она предпочитает больше времени проводить вне дома.

Трудности «совместной жизни»

Несмотря на то, что девушки живут нормальной семейной и социальной жизнью, учатся и работают, как любые другие молодые люди, существует ряд вопросов, которые они предпочитают не обсуждать. К таким вопросам относится вопрос их личной жизни. Эбби и Бриттани опровергают слухи о том, что Бриттани была помолвлена, называя эти слухи «нелепой шуткой». Однажды Бриттани в телевизионном интервью обмолвилась, что они с Эбби хотят стать мамами, однако «пока не выяснили, как это можно сделать».

Путешествие в другую страну — также для них испытание не из легких. У них два паспорта, но один билет на самолет, поскольку они занимают одно место.

Также им всегда необходимо быть осторожными на публике – очень часто они становятся героями нежелательных фото. Близкий друг близнецов Эрин Джунканс подчеркивает, что девушки всегда находятся начеку, потому что никогда точно не уверены в том, как окружающие отреагируют на их появление и что они могут сказать или сделать. «Я должен всегда быть уверен в том, что они в безопасности. Я всегда слежу за тем, как девушки реагируют на толпу, — говорит Джунканс. – В ряде случаев, когда внимание к ним превышает допустимый предел, мы вынуждены покинуть это место, и они поражают меня своей способностью просто сбросить это с себя и продолжить делать то, зачем мы пришли в то или иное место».

Возможна ли была операция?

Любая операция по разделению сросшихся близнецов – очень сложная и зачастую опасная медицинская манипуляция. В случае с Эбигейл и Бриттани Хенсел это был риск, на который родители девочек были не готовы идти из-за опасений того, что близнецы не выживут или же качество их жизни после операции будет значительно отличаться от качества жизни, которое у них есть сегодня.

Вызов судьбе

Сегодня Эбигейл и Бриттани Хенсел бросают вызов судьбе. Они стали 12-ой парой сросшихся близнецов, которые достигли взрослого возраста. Мама Пэтти Хэнсел говорит о том, что ее надежды на будущее ее дочерей никак не отличаются от надежд на будущее других детей: «Мы решили принять участие в реалити-шоу, потому что это занятно. Кроме того, нам нечего скрывать – вы можете видеть, кто мы такие и как мы живем – точно так же, как другие люди. Как и любая мать, я хочу, чтобы мои дети были успешными, счастливыми и здоровыми людьми. Они счастливы и успешны, и это именно то, чего я хочу».





Эбби говорит: «Очень забавно наблюдать, как люди говорят: «Надо же, они способны делать то, что делаем мы, у них есть друзья, и они всегда чем-то заняты. То, что мы делаем – это нормально, и наша жизнь ничем не отличается от жизни других людей».

Сегодня Эбби и Бриттани начинают взрослую жизнь. Они хотят наслаждаться каждым днем и не собираются строить далеко идущие планы на 10 лет вперед.

Работая учителями в младшей школе, они не только стали примером для своих учеников в академическом плане, но и жизненным примером – живым примером преодоления трудностей и обретения возможности жить полноценной жизнью в одном теле.

«Я не думаю, что есть что-то такое, чего они не смогут попробовать сделать, если действительно захотят, — говорит Пол Гуд, директор школы, в которой работают Эбби и Бриттани. – А самое главное, это то, что они могут преподать урок выживания детям, особенно тем детям, которые в данный момент стоят на пороге трудностей и переживаний – настоящей борьбе за достойную жизнь может научить только живой пример».

Источник: neinvalid.ru





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