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izbrannoe.com   понедельник, 27 февраля 2017 года, 19.00

«Всегда улыбайтесь»
Секреты супердолгожительницы Жанны Кальман


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Хорошо сохранились: что советуют ученые, исследовавшие привычки долгожителей


Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей




Француженке Жанне Луизе Кальман принадлежит до сих пор не побитый мировой рекорд продолжительности жизни — 122 года и 164 дня. Вела ли она здоровый образ жизни? Не совсем. Курила как паровоз до 117 лет, любила выпить вина и дня не могла прожить без шоколада — съедала по килограмму в неделю. Зато в 85 она занималась фехтованием, ездила на велосипеде до 100 лет, постоянно шутила и радовалась жизни как в детстве.

В 90-летнем возрасте Кальман заключила сделку с адвокатом Франсуа Раффре. Согласно договору, Раффре обязался выплачивать ей каждый месяц содержание 2500 французских франков. Взамен он должен был получить квартиру Кальман после её смерти.

Рыночная цена квартиры была равна примерно 10 годам выплат. Жанна Луиза прожила ещё 32 года, в итоге квартира досталась семье Раффре более чем втрое дороже её рыночной стоимости. Сам адвокат до этого так и не дожил — он умер в 77-летнем возрасте. Кальман тогда стукнуло 120 и оставшиеся 2 года до её кончины деньги ей выплачивала вдова Раффре. «В жизни иногда бывают плохие сделки», — философски прокомментировала этот факт долгожительница.

Неужели это правда?

Есть многочисленные предположения о существовании людей, проживших больше Кальман — 150 и даже 200 с лишним лет. Но случай Жанны Луизы уникален тем, что есть многочисленные подтверждения её возраста.

Её имя фигурирует в 16 различных переписях с 1875 по 1975 года и в 23 документах, подтверждающих даты рождения, крещения, замужества и смерти Кальман и её близких родственников. Эти сведения специально собрали и проверили учёные из трёх стран — американский демограф Джеймс Вопел, финский демограф Вяйнё Каннисто и датский эпидемиолог Бернанд Хойне. Когда Кальман исполнилось 120 лет, они объединились в неофициальный комитет, чтобы проверить подлинность документов о ней.

Ван Гог Жанне не понравился

Итак, официальная и подтверждённая дата рождения Жанны Луизы — 21 февраля 1875 года. Обоим её родителям было по 37, когда она родилась. Старших сестёр Жанна Луиза не застала — они умерли в раннем детстве, ещё до её рождения. Её старший брат Франсуа тоже прожил долго — он умер в 1962 году в возрасте 97 лет.

Когда построили Эйфелеву башню, Жанне было 14 лет. В это время она подрабатывала в лавке отца, куда как-то заглянул Ван Гог. В одном из интервью она сказала, что не стала обслуживать его, поскольку «он был страшен как смертный грех, имел мерзкий нрав, и от него пахло выпивкой».

В 1896 году, в возрасте 21 года, она вышла замуж за своего троюродного брата Фернана Кальмана и через два года после этого родила дочь Ивонн. В 1932 году Ивонн умерла от пневмонии, в 1942 году из жизни ушёл и Фернан. Жанне Луизе было уже 67 и кто бы мог подумать, что ей предстоит пережить своего супруга на целых 55 лет!

В 1985 году Жанна переехала в дом престарелых. Согласиться на переезд её вынудило то, что она чуть не устроила пожар, готовя себе еду. После этого она неохотно оставила квартиру и согласилась принять заботу о себе. Ей было 110 лет.

В этом возрасте она уже находилась под пристальным вниманием врачей и журналистов. Нейропсихолог Карен Ритчи каждые 6 месяцев проводила исследования её психического и умственного состояния. По её словам, Кальман до конца жизни сохранила ясную память и ум. Она с удовольствием рассказывала стихи, которые выучила ещё в детстве, и с лёгкостью решала арифметические примеры.

Секреты долгой жизни от Жанны Луизы Кальман

Образ жизни, генетика и прочие медицинские характеристики Кальман стали предметом многих исследований, которые не принесли никаких сенсаций. Кроме довольно хороших генов (многие её родственники жили долго, но никто не дожил до 100 лет) ничего необычного в её организме и образе жизни не обнаружили.

Факты таковы: после замужества Жанна Луиза больше не работала ни дня — занималась домашним хозяйством. При этом она всегда много двигалась, была очень жизнерадостным человеком с отменным чувством юмора.

В 85 лет она занималась фехтованием, а в 100 — ездила на велосипеде. В 114 лет снялась в кино, а в 117, после 95 лет регулярного курения, наконец, отказалась от сигарет. Не то чтобы пагубная привычка начала сказываться на её здоровье, просто она практически ослепла и её стало трудно самой прикуривать сигарету, а постоянно просить об этом посторонних было неловко.

То, что она говорила о себе в интервью, наводит на мысли, что всё-таки именно оптимизм, жизнерадостность и отсутствие сожалений позволили ей прожить так долго.

Судите сами:

Я получала удовольствие при любом удобном случае, я соблюдала принципы морали, и мне не о чем жалеть. Мне повезло.

Молодость — это состояние души, а не тела. Поэтому я еще совсем девчонка, просто последние 70 лет плохо выгляжу.

Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого.

У меня огромное желание жить и хороший аппетит, особенно к сладостям.

Я никогда не пользуюсь тушью для ресниц, потому что много смеюсь до слез.

Я плохо вижу, плохо слышу и чувствую себя плохо, но все это ерунда.

Мне кажется, что я умру от смеха.

Всегда улыбайтесь. Так я объясняю причину своего долголетия.

С 12 мая 2016 года старейший житель Земли — 117-летняя Эмма Морано. Кстати, она тоже всегда любила шоколад и была оптимисткой.

Источник: izbrannoe.com




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«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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