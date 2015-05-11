Все в голове

Психосоматика: вирусное заболевание — недостаток смысла жизни
В психологии психосоматика – это всегда объяснение того, что любая болезнь является посланием человека самому себе. У тела есть определенный «язык», код, который мы можем прочитывать. Психологи не занимаются лечением, а ищут причины, объяснения болезней. К примеру, хронические болезни – это застарелый конфликт, который существует и постоянно повторяется.
Разум и тело
Мы живем в таком мире, где постоянно что-то меняется, и мы не всегда можем легко и быстро привыкнуть к переменам, часто это происходит через преодоление себя или мира. Конечно, наше тело на это отвечает. Тело – это наш верный спутник, оно пробует нам помочь, но имеет свой вегетативный ум, похожий на ум животного, поэтому тело помогает нам в меру своего понимания. Тело никогда не врет, и всегда предупреждает человека о надвигающейся опасности. К примеру, у вас лишний вес – при спортивных нагрузках, диете, и ничего не помогает. Причина может быть в конфликте между высокими личными целями, до которых тело при всех его стараниях не может «допрыгнуть».
Мы всегда будем болеть, потому что всегда в жизни будет новая обстановка, к которой нужно адаптироваться. Что касается популярного представления о том, что «все болезни в голове», то наша болезненность – это связь с чем-то плохим, тем, что нас не устраивает. Мы начинаем реагировать на негативные обстоятельства, «загружаем» тело и оно реагирует в ответ. Печально осознавать, что инерция в теле как материальном объекте – очень велика. У нас есть болезни психосоматические, а есть соматопсихические, во втором случае тело делает нас жертвами.
Родовые травмы
Семейные болезни передают двумя путями – и генетически, и психологически. К примеру, заболевания желудка, такие как язва, обычно передаются от поколения к поколению вместе с первой группой крови, пристрастным переживанием отношений, бережливостью, аккуратностью, ответственностью и даже педантичностью. Но если вы понимаете природу и механизмы передачи семейных болезней, то можете в своем поколении что-то исправлять, учиться бороться с педантичностью, например, и вместе с семейными чертами характера исчезнут и болезни.
Контакт с телом
Проблемы начинаются в тот момент, когда не установлен контакт с телом. Сейчас люди имеют очень мало контакта с телом. Когда мы жили в более «открытых пространствах», мы терпели жару и холод, жажду и голод, и таким образом лучше понимали тело, потому что оно громко сигнализировало о своих потребностях. Это были реальные ощущения, и нужно было с собой договариваться о голоде и холоде. Сейчас большинство людей, включая тех, кто приходит ко мне на консультации с различными заболеваниями, не воспринимают и не читают сигналы, предупреждения тела, которого мы не ощущаем и боимся. Таким образом мы еще больше включаемся в проблемы, которые не можем решить.
Фазы стресса
Когда стресса много, тело начинает сбоить. Сначала понемногу – болит голова, ломит кости. На втором уровне стресса тело начинает отекать. Телесные жидкости отвечают за эмоции, и их застой свидетельствует о том, что есть эмоции, с которыми мы не справляемся. Третья фаза стресса – появляются жидкостные образования, например, кисты, — это складирование эмоций.
Эмоции нам даны для решения жизненных проблем, но часто мы, как животные, бросаемся «в одни и те же ворота» и раз за разом переживаем одно и то же. От этого получаются доброкачественные опухоли, а когда они становятся злокачественными, это четвертая стадия стресса. В раковых этиологиях всегда есть неприятие себя, и иногда люди сами не осознают, что себя не любят. Первые две фазы стресса являются обратимыми – еще можно поработать с эмоциями, и тело поправится, а на третьей и четвертой фазе тело не может избавиться от того или иного обширного процесса, и тут ему уже нужно помогать медикаментозно.
Нас можно разделить на две категории: одни люди интуитивно слышат свою болезнь, чувствуют, каким рекомендациям врача можно следовать, а каким – нет, и они могут сами излечиться. Вторая категория людей панически боится своего тела, выполняет абсолютно все назначения, какими бы абсурдными они ни были, все пробует на себе, и это усугубляет ситуацию. Но необходимо четко понимать свою ответственность за подобные эксперименты над телом.
Источник: womo.ua
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