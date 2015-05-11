Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 апреля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_v_golove_41795"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41795_psihosomatika-670x35.jpg" width=206 alt="Все в голове" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Cветлана Васьковская, доцент кафедры медицинской психодиагностики и клинической психологии Университета имени Тараса Шевченко, <a href=http://womo.ua/vse-v-golove-psihosomatika-u-vzroslyih/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Все в голове</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Психосоматика у взрослых</font></em></span></p><p>В психологии психосоматика – это всегда объяснение того, что любая болезнь является посланием человека самому себе. У тела есть определенный «язык», код, который мы можем прочитывать. Психологи не занимаются лечением, а ищут причины, объяснения болезней. К примеру, хронические болезни – это застарелый конфликт, который существует и постоянно повторяется. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_v_golove_41795">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В психологии психосоматика – это всегда объяснение того, что любая болезнь является посланием человека самому себе. У тела есть определенный «язык», код, который мы можем прочитывать. Психологи не занимаются лечением, а ищут причины, объяснения болезней. К примеру, хронические болезни – это застарелый конфликт, который существует и постоянно повторяется.

Разум и тело

Мы живем в таком мире, где постоянно что-то меняется, и мы не всегда можем легко и быстро привыкнуть к переменам, часто это происходит через преодоление себя или мира. Конечно, наше тело на это отвечает. Тело – это наш верный спутник, оно пробует нам помочь, но имеет свой вегетативный ум, похожий на ум животного, поэтому тело помогает нам в меру своего понимания. Тело никогда не врет, и всегда предупреждает человека о надвигающейся опасности. К примеру, у вас лишний вес – при спортивных нагрузках, диете, и ничего не помогает. Причина может быть в конфликте между высокими личными целями, до которых тело при всех его стараниях не может «допрыгнуть».

Мы всегда будем болеть, потому что всегда в жизни будет новая обстановка, к которой нужно адаптироваться. Что касается популярного представления о том, что «все болезни в голове», то наша болезненность – это связь с чем-то плохим, тем, что нас не устраивает. Мы начинаем реагировать на негативные обстоятельства, «загружаем» тело и оно реагирует в ответ. Печально осознавать, что инерция в теле как материальном объекте – очень велика. У нас есть болезни психосоматические, а есть соматопсихические, во втором случае тело делает нас жертвами.

Родовые травмы

Семейные болезни передают двумя путями – и генетически, и психологически. К примеру, заболевания желудка, такие как язва, обычно передаются от поколения к поколению вместе с первой группой крови, пристрастным переживанием отношений, бережливостью, аккуратностью, ответственностью и даже педантичностью. Но если вы понимаете природу и механизмы передачи семейных болезней, то можете в своем поколении что-то исправлять, учиться бороться с педантичностью, например, и вместе с семейными чертами характера исчезнут и болезни.

Контакт с телом

Проблемы начинаются в тот момент, когда не установлен контакт с телом. Сейчас люди имеют очень мало контакта с телом. Когда мы жили в более «открытых пространствах», мы терпели жару и холод, жажду и голод, и таким образом лучше понимали тело, потому что оно громко сигнализировало о своих потребностях. Это были реальные ощущения, и нужно было с собой договариваться о голоде и холоде. Сейчас большинство людей, включая тех, кто приходит ко мне на консультации с различными заболеваниями, не воспринимают и не читают сигналы, предупреждения тела, которого мы не ощущаем и боимся. Таким образом мы еще больше включаемся в проблемы, которые не можем решить.

Фазы стресса

Когда стресса много, тело начинает сбоить. Сначала понемногу – болит голова, ломит кости. На втором уровне стресса тело начинает отекать. Телесные жидкости отвечают за эмоции, и их застой свидетельствует о том, что есть эмоции, с которыми мы не справляемся. Третья фаза стресса – появляются жидкостные образования, например, кисты, — это складирование эмоций.

Эмоции нам даны для решения жизненных проблем, но часто мы, как животные, бросаемся «в одни и те же ворота» и раз за разом переживаем одно и то же. От этого получаются доброкачественные опухоли, а когда они становятся злокачественными, это четвертая стадия стресса. В раковых этиологиях всегда есть неприятие себя, и иногда люди сами не осознают, что себя не любят. Первые две фазы стресса являются обратимыми – еще можно поработать с эмоциями, и тело поправится, а на третьей и четвертой фазе тело не может избавиться от того или иного обширного процесса, и тут ему уже нужно помогать медикаментозно.

Нас можно разделить на две категории: одни люди интуитивно слышат свою болезнь, чувствуют, каким рекомендациям врача можно следовать, а каким – нет, и они могут сами излечиться. Вторая категория людей панически боится своего тела, выполняет абсолютно все назначения, какими бы абсурдными они ни были, все пробует на себе, и это усугубляет ситуацию. Но необходимо четко понимать свою ответственность за подобные эксперименты над телом.

Источник: womo.ua





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