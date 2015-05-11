Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 16 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_tajny_ho’oponopono_41820"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41820_iskusstv.jpg" width=206 alt="Все тайны хо’опонопоно" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/poleznyie-sovetyi/2017/04/ho-oponopono-drevnee-gavayskoe-iskusstvo-resheniya-problem/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Все тайны хо’опонопоно</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Управление реальностью через управление мыслями</font></em></span></p><p>Хо’опонопоно – это древнее гавайское искусство решения проблем. В переводе с гавайского языка слово Хо’опонопоно означает «исправить ошибку» или «сделать верно». <a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_tajny_ho’oponopono_41820">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Хо’опонопоно – это древнее гавайское искусство решения проблем. В переводе с гавайского языка слово Хо’опонопоно означает «исправить ошибку» или «сделать верно».

Хо’опонопоно – это древнее гавайское искусство решения проблем. В переводе с гавайского языка слово Хо’опонопоно означает «исправить ошибку» или «сделать верно».

Хо’опонопоно помогает удалить, нейтрализовать и стереть деструктивные программы, чтобы стать единым с Божественным сознанием, которое присуще каждому человеку, слиться с потоком Изобилия и получить Вдохновение.

Ниже представлена отличная памятка для тех, кто уже знаком с методом и хочет быстро время от времени восстановить основные тезисы Хо’опонопоно.

Она так же будет отличным вступлением и для тех, кто только начинает осваивать этот чудесный метод.

1. Невозможно понимать и контролировать все вокруг

Невозможно знать обо всём, что происходит вокруг вас. Ваши тело и мозг регулируют сами себя прямо сейчас, без какого-либо вашего участия. В атмосфере присутствуют многочисленные невидимые сигналы, диапазон которых очень широк – от радиоволн до мыслеформ. Вы не можете воспринять все эти сигналы.

Вы действительно принимаете участие в создании собственной реальности прямо сейчас, но это происходит бессознательно, без какой-либо осведомлённости или контроля с вашей стороны. Вот почему вы можете мыслить позитивно и всё равно оставаться в нужде. Ваш сознательный разум не является творцом.

2. Вы не управляете всем

Очевидно, что если вы не знаете обо всём, что происходит, то не можете и контролировать это.

Это только ловушка вашего Эго, заставляющего думать, что мир управляется вашими приказаниями.

Поскольку ваше Эго не способно видеть то, что происходит в мире в текущий момент, то не совсем разумно позволять ему решать, что лучше для вас. У вас есть право выбора, но вы не можете управлять событиями.

Вы можете использовать своё сознание, чтобы выбрать, что вы предпочитаете испытать (пережить), но вы должны позволить решить за вас, произойдут эти события или нет, как они произойдут и когда. Ключом здесь служит подчинение.

3. Вы способны исцелить всех, кого встречаете в жизни

Что бы ни появлялось в вашей жизни (неважно, каким образом), оно поддаётся исцелению только потому, что находится в сфере вашего действия. Суть в том, что если вы можете чувствовать это, то можете исцелить это. Если вы видите проблему в ком-то другом и это вас беспокоит, то вы можете это устранить (исцелить себя).

Или как я когда-то сказал Опре Уинфри: «Если вы можете заметить это, то вы получили это». Вы можете не иметь ни малейшего понятия, почему это случилось в вашей жизни или почему сложились такие обстоятельства, но должны принять это, потому что вы об этом ничего не знаете. Чем больше вы исцеляете то, что встречается у вас на пути, тем чище вы становитесь и тем ближе вы к проявлению того, чего желаете, так как вы освобождаете энергию, доступную теперь для использования по отношению к другим проблемам.

4. Вы несёте полную ответственность за весь свой жизненный опыт

Всё, что происходит в вашей жизни, не является вашей виной, но вы несёте за эти события полную (100%) ответственность. Концепция личной ответственности простирается гораздо дальше, чем вы говорите, делаете и думаете. Она включает в себя то, что говорят, делают и думают в вашей жизни другие.

Принятие на себя полной ответственности за события в своей жизни означает, что если в вашей жизни появился человек, у которого есть проблема, то это будет и ваша проблема. Данный принцип тесно связан с предыдущим принципом, гласящим, что вы способны исцелять всех, кто встречается на вашем пути. Таким образом, вы не имеет права обвинять кого-либо или что-либо в том, что происходит. Вы только можете взять на себя ответственность, что означает принять происходящее, признать его своим и любить его. Чем больше вы исцеляете то, что встречается на вашем пути, тем прочнее становится ваша связь с источником жизни.

5. Ваш билет к отсутствию ограничений – это повторение фразы «Я люблю тебя»

Пропуск, который ведёт вас в мир за пределами постижимого, от исцеления до исполнения желаний, это простая фраза «Я люблю тебя». Повторение этой фразы Богу очищает всё в вас, что позволяет вам ощутить чудо данного момента – отсутствие ограничений. Идея в том, чтобы любить всё вокруг.

Любить свой лишний вес, своего проблемного ребёнка, соседа или супруга, любить их всех. Любовь преобразует энергию и освобождает её. Фраза «Я люблю тебя» служит волшебным паролем к ощущению Бога.

6. Вдохновение намного важнее намерения

Намерения – это игрушки разума, а вдохновение – это указание от Бога. В какой-то момент вы подчиняетесь и начинаете прислушиваться, вместо того, чтобы просить и ожидать. Намерение – это попытка управлять своей жизнью, основываясь на ограниченном видении своего Эго.

Вдохновение – это получение послания от Бога и действие в соответствии с этим посланием. Намерения срабатывают и дают результаты, вдохновение срабатывает и творит чудеса. Что вы выбираете?

Шпаргалка по хо’опонопоно:

Я руководствуюсь в своей жизни и в своих взаимоотношениях с людьми следующими принципами.

1. Физическая Вселенная – это воплощение моих мыслей.

2. Если мои мысли вредоносны, они создают вредоносную физическую реальность.

3. Если мои мысли совершенны, то они создают физическую реальность, источающую ЛЮБОВЬ.

4. Я несу полную ответственность за создание моей физической Вселенной.

5. Я несу полную ответственность за трансформацию вредоносных мыслей, создающих

вредоносную реальность.

6. Ничто не существует отдельно от меня. Всё существует как мысли в моём разуме.

Источник: cluber.com.ua





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