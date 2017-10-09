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Арина Холина, журнал "Сноб"   , Сегодня, 03:04

Все наоборот
Москвичи против провинциалов


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Кодекс российского провинциала


Провинциальные сюжеты




В середине нулевых вдруг один за другим появились тексты “10 признаков того, то вы стали москвичом”, “Как стать москвичом” и так далее. Неплохие, но юмор в них заменяла обида, она же злость. Я хорошо помню сокрушительный ответ Сергея Минаева (писателя) на одно из таких эссе – кажется, это еще на сайте “Вгляда” было. Ответ собрал какие-то мега-тысячи-миллионы просмотров и комментариев.

Тогда тема “Нерезиновая-Замкадье” звучала бравурно. Эти слова (вот “Нерезиновая” и “Замкадье”) в то время и появились. Москву буквально распирало от приезжих, которые и сами были не особенно рады жить в столице – но у них не было выбора. Хочешь немного денег – только Москва. Не хочешь жить в СССР – только Москва (в том смысле, что в провинции долгое время ничего не менялось).

В Москве никто никому не был рад – ни “понаехавшие”, ни “коренные”. Разброд и шатания.

В последнее время, как мне кажется, многое изменилось.

Реально же был МКАД и ЗаМКАД. Москвичи воспринимали жизнь за пределами Третьего Кольца как зоопарк – чего-то ходят, рычат, едят лаптями. И только не надо фыркать и делать вид, что вот вы – никогда. Я сама – очень даже “когда”. Ну, такое было время.

А провинциалы, в свою очередь, рассчитывали ворваться в столицу и вырвать из нежных ручек ленивых москвичей то, что плохо лежит.

За годы вот что произошло: большие города обрасли жиром. И не только деньгами, бизнесами, работами, но и культурным слоем.

Еще лет десять назад считалось, что только в Москве все культурно, а в губерниях – мрак, дешевка и безвкусица.

Окей, иногда так и есть. В каких-то наглухо промышленных городах, которые под культурную жизнь не заточены.

Не знаю, как другие, но я стала воспринимать это как самобытность. Даже в крайних видах. Разумеется, как потомственный сноб и высокомерная тварь я с преогромным удовольствием наливаюсь презрением и сарказмом, слушая рассказы о местечковых нравах, но это уже обычная жизнь, а не некое подобие Железного Занавеса, как было во времена “замкадья”.

Всегда и везде будет Охрененно Прекрасная Столица с Самыми Умными и Красивыми, будут крупные города, конкурирующие по стилю и гонору со столицей, будут какие-то большие промышленные или сельскохозяйственные центры, надутые деньгами, которые считают нас, рафинированных москичей и петербуржцев напыщенными нищебродами (потому что мы детям одежду покупаем в H&M, а они – от D&G). И это нормально. Берлинцы никогда не сдадутся и всегда будут считать жителей Дюссельдорфа ограниченными буржуа, все вместе они будут ненавидеть колхозную Швабию, а Швабия будет уверенна, что она всех этих снобов купит на базаре за полцены. И каждый будет прав.

Я осознаю, что русская провинция живет очень по разному, и что в массе магазины “Дикси” вместо обосратых ларьков – это еще не эволюция. Но вот уже в “Дикси” те же тетки из ларьков – они улыбаются. Они милые. Не знаю, как это работает, но работает. И это прогресс, да.

В одном журнале (это был какой-то из недавних SNC) я читала большой пребольшой репортаж о моде в нескольких больших городах (русских) – и это было скорее занимательное краеведение, а не fashion исследование. Ты понимаешь, что жизнь там, конечно, провинциальная (ну это же провинция все-таки), но она активная, все развивается, люди набрались опыта, люди точно так же, как и в Москве, пытаются создать нечто интересное и конкурентное у себя.

Мы у себя в Москве точно так же подтягиваемся к Европе – то есть ко всем культурным наработкам, которые произошли, пока страна была в ссср-летаргии.

Показатель изменений – люди возвращаются домой. В Воронеж, в Липецк, в Екатеринбург, в Челябинск. Я говорю о знакомых, которые раньше только приезжали, а теперь уезжают.

Уверенно и надолго мигрирует в Москву разве что Минск – но это все же другая страна.

Провинциалы, кстати, по сравнению с нулевыми поскучнели. Они приезжают точно такие же модные, красивые, умные как и ваши москвичи. А если и попадаются восторженные выскочки (спасибо им за это), то Москва быстро их портит – они почти мгновенно “окультуриваются” и больше ничуть не отличаются от позеленевших от собственной изысканности москвичей.

Ну, и важно, что многие больше ездят по русским городам (тут кризис сделал доброе дело), и много интересных фестивалей в разных местах – это обмен, очень полезный и для тех, кто коренной в “нерезиновой” (устаревший термин, да?), и тех, кто живет в своей глуши, света белого не видит.

Я чего так волнуюсь за эту тему – вот меня всегда угнетала эта ситуация “Москва и все остальное”, “Москва и табула блин раса”. Это была отчаянная, обидная, злая и неуютная ситуация. Больная. Люди должны жить в своим местах, в понятных им правилах. Ну, то есть не мне должны – они сами хотят (многие), но когда у них нет для этого возможностей, это страшно. Я по этому поводу и за тот же Тольятти сколько-то времени волнуюсь – город-завод, где все может рухнуть в один момент (я писала, что сейчас Сбербанк делает там как-то огромный call центр – и это хорошо, потому что люди останутся дома. Те, кого сейчас уволят с АвтоВАЗа).

Мне нравится, что знакомые возвращаются домой – и не потому, что нарожали детей, а жить негде, или потому, что мама болеет, а потому, что им подвернулась там хорошая работа.

Я не особенно люблю эти слова “где родился – там и пригодился” (еще и потому, что почему-то Никита Михалков запили эту пословицу). Но как человек, наблюдавший за миграцией 2000ых из серии “пора валить”, и ее последствиями (все потихоньку возвращаются или же корячатся из последних сил), я пришла к выводу, что все-таки лучшее место – дом. Может, эта косность, свойственная человеку (ну или лично мне), или какие-то привычки, с которыми невозможно бороться, или скрытый патриотизм, но мой вывод в том, что это приятно – делать место, в котором живешь, лучше, а не бежать из него. Не в том смысле, что я против жизни в других странах – я имею в виду исключительно невротическую миграцию “не могу так больше жить!”, которая ни к чему, как правило, не приводит (только если в узелке нет хотя бы 10 миллионов евро). Не можешь – измени что-нибудь. Где, в конце концов, юношеский максимализм, который движет нас вперед?

В общем, это очень приятное движение – вот что жизнь в провинции становится самодостаточной. Даже если мы, тонкие и звонкие москвичи, хихикаем над “их нравами”, лицами и платьями – все это не имеет никакого значения, если люди работают, строят дома, ведут свои инстаграммы и не собираются никуда уезжать, потому что им хорошо дома. Пусть они приезжают в Москву на праздники, высмеивают бледных и странно одетых москвичей – и возвращаются домой с новыми впечатлениями. Мир так и меняется – по-немногу, медленно и неповоротливо.

Источник: snob.ru




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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