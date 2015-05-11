Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 6 ноября 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_filmy_kristofera_nolana_42659"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42659_e58f5239e90253adf3e3061a30a93c95_.jpg" width=206 alt="Все фильмы Кристофера Нолана" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>cameralabs</b></span> <span style="font-size: large;">Все фильмы Кристофера Нолана</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Умное кино для души и разума</font></em></span></p><p>Обычно искусство противопоставляют коммерции, но только не в случае Кристофера Нолана. Став одним из самых кассовых фильммейкеров современности, он сохраняет статус режиссёра авторского кино, воплощает в своих картинах личное художественное видение и восхищает миллионы зрителей. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_filmy_kristofera_nolana_42659">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Обычно искусство противопоставляют коммерции, но только не в случае Кристофера Нолана. Став одним из самых кассовых фильммейкеров современности, он сохраняет статус режиссёра авторского кино, воплощает в своих картинах личное художественное видение и восхищает миллионы зрителей.

С каждым фильмом Нолан замахивается на новые высоты. В своих психологизированных триллерах, неонуарных супергеройских боевиках и научно-фантастических картинах он опирается на философские, социологические и этические концепции. Режиссёр исследует человеческую мораль, структуру времени, податливый характер памяти и личностную идентичность.

Его работы пополняют списки самых кассовых фильмов в истории кино. Почти каждую последующую картину Нолана критики называют лучшей в его фильмографии. Ниже список всех фильмов режиссёра в хронологическом порядке.

Дюнкерк / Dunkirk (2017)





Рейтинг на Кинопоиске – 7,5; IMDb – 8,6

Очередная работа Нолана – зрелищное, эмоциональное, масштабное и максимально приближённое к исторической достоверности кино, посвящённое Дюнкеркской операции 1940 года, когда британские и союзнические войска оказались в тисках противника, спиной к морю, лицом к врагу.

«Дюнкерк» – один из величайших военных фильмов и самая кассовая картина о Второй мировой войне. Многие назвали его «шедевром», «триумфом» и лучшей работой Нолана.

Интерстеллар / Interstellar (2014)





Рейтинг на Кинопоиске – 8,6; IMDb – 8,6

Это фильм для сердца, души и разума. «Интерстеллар» – возвышенное размышление о будущем человечества, столкнувшегося с необходимостью переселения на другую планету. Фильм задаёт много важных вопросов о жизни и Вселенной, не упуская из виду человеческого фактора. Блестяще показано, как стремительно ускользает время.

«Интерстеллар» – амбициозный, наводящий на размышления фильм, ставший в один ряд с крупнейшими научно-фантастическими картинами – «2001 год: Космическая одиссея» (1968) Стэнли Кубрика, «Солярис» (1971) Андрея Тарковского и «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта.

Тёмный рыцарь: Возрождение легенды / The Dark Knight Rises (2012)





Рейтинг на Кинопоиске – 8,1; IMDb – 8,5

Продолжение истории о Бэтмене порадовало новыми персонажами; для кого-то их оказалось даже слишком много. Сохранив визуальный и тематический стиль предыдущих частей, добавив петляющий сюжет и впечатляющую кульминацию, «Возрождение легенды» стало достойным окончанием фантастически успешной трилогии. Это ещё один фильм Нолана, преодолевший порог кассовых сборов в миллиард долларов.

Начало / Inception (2010)





Рейтинг на Кинопоиске – 8,7; IMDb – 8,8

«Меня с детства интересовали сны. Всегда восхищала мысль о том, что пока вы спите, ваш разум может создать мир во сне, и вы воспринимаете его так, будто он действительно существует», – Кристофер Нолан.

В этом фильме Кристофер Нолан показал нам профессионалов, промышляющих промышленным шпионажем. Местом преступления становится разум. Они внедряются в чужие сны и пускаются в высшей степени продуманные приключения. Несмотря на предельную структурированность, в них легко можно запутаться. Режиссёр с большой ясностью показал нам невиданный ранее мир, озадачив вопросом: где в нашей жизни заканчивается сон и начинается реальность?

Тёмный рыцарь / The Dark Knight (2008)





Рейтинг на Кинопоиске – 8,5; IMDb – 9

Подхватив темп, заданный в «Бэтмене: Начало», режиссёр показывает нам город, решающий свои проблемы с преступностью и ввергнутый в абсолютный хаос, созданный Джокером. «Психопат, массовый убийца и шизофренический клоун с нулевой эмпатией», – так сам Хит Леджер описал легендарного суперзлодея. Его исполнение роли Джокера заслужило всеобщее признание и отмечено заслуженным посмертным «Оскаром». Хотя не каждый фанат знает, насколько трудоёмкой была подготовка Леджера к этим съёмкам, включая отработку голоса и смеха Джокера, запершись на несколько недель в отельном номере.

Исследуя, как человек реагирует на события и обстоятельства, выходящие за рамки разумного или контролируемого, фильм заточен на психологическом конфликте, с которым сталкивается Бэтмен. В роли мудрого дворецкого по-прежнему Майкл Кейн. В прокате «Тёмный рыцарь» собрал более миллиарда долларов.

Престиж / The Prestige (2006)





Рейтинг на Кинопоиске – 8,5; IMDb – 8,5

История о двух фокусниках-иллюзионистах (Кристиан Бэйл и Хью Джекман), чья дружба переходит в конкуренцию, а после – в непримиримую вражду. В сюжете появляется великий изобретатель Никола Тесла (Дэвид Боуи), когда, одержимые желанием обойти друг друга, герои приходят к постановке всё более фантастических и загадочных трюков. Но самая большая загадка фильма – душа человека и происходящее в ней в момент поиска справедливости.

Бэтмен: Начало / Batman Begins (2005)





Рейтинг на Кинопоиске – 7,9; IMDb – 8,3

Нолан перенёс на экран всё то, чего так ждали поклонники Бэтмена, не только вдохнув жизнь в «бэтмениану», но и возродив жанр. Фильм уже не выглядел карикатурным как предыдущие версии. Это зрелое кино с неонуарной атмосферой, где показана предыстория становления героя, его взросление, драматические события, повлиявшие на его моральные устои. Вселенная Готэма ещё никогда не была так убедительна. Главную роль исполнил Кристиан Бэйл, а его остроумного дворецкого – Майкл Кейн. Фильм стал первой частью успешной трилогии о Бэтмене и укрепил репутацию Нолана как одного из самых выдающихся режиссёров в современном Голливуде.

Бессонница / Insomnia (2002)





Рейтинг на Кинопоиске – 7,4; IMDb – 7,2

«Бессонница» – ремейк одноимённого норвежского фильма Эрика Шёльдбьерга. Здесь Аль Пачино исполнил главную роль опытного лос-анджелесского детектива, который прибыл в бесплодные земли Северной Аляски, чтобы раскрыть правду об убийстве юной девушки. Но детектив дико страдает бессонницей, случайно застреливает напарника, а убийца донимает его телефонными звонками, всё больше запутывая. В непривычной роли предстаёт Робин Уильямс. Великолепная актёрская игра, сюжет и атмосфера.

Помни / Memento (2000)





Рейтинг на Кинопоиске – 7,9; IMDb – 8,5

Психологический детектив о молодом человеке по имени Леонард Шелби, который страдает редким расстройством. Он ничего не может удержать в памяти дольше 15 минут. Герой помнит всё до смерти своей жены, но постоянно забывает о недавних событиях и окружающих людях. Леонард вынужден оставлять самому себе фотографии, записки и даже делать татуировки, чтобы найти убийцу жены и отомстить.

Тема амнезии не нова в кинематографе, но воплощена уникально. Нолан оригинально подошёл к стилю и структуре повествования, в итоге «Помни» – один из лучших фильмов 2000-х.

Преследование / Following (1998)





Рейтинг на Кинопоиске – 7,6; IMDb – 7,6

Свой полнометражный дебют Кристофер Нолан снял с бюджетом в 6000 долларов. Это неонуарный триллер о писателе, который будучи сильно стеснённым в средствах, начинает следить за незнакомцами на улице. Просто так, для вдохновения. Он устанавливает для себя правила за кем следить и как долго. Повторно следовать за одним и тем же человеком нельзя. Но однажды герой нарушает собственный распорядок, связывается с вором, которому начинает подражать, и знакомится с роковой блондинкой. Всё выходит из-под контроля.

Источник: cameralabs





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