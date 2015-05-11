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cameralabs   понедельник, 6 ноября 2017 года, 19:00

Все фильмы Кристофера Нолана
Умное кино для души и разума


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10 интересных фильмов про войну, в которых все неправда


10 документальных фильмов, меняющих мировозрение




Обычно искусство противопоставляют коммерции, но только не в случае Кристофера Нолана. Став одним из самых кассовых фильммейкеров современности, он сохраняет статус режиссёра авторского кино, воплощает в своих картинах личное художественное видение и восхищает миллионы зрителей.

С каждым фильмом Нолан замахивается на новые высоты. В своих психологизированных триллерах, неонуарных супергеройских боевиках и научно-фантастических картинах он опирается на философские, социологические и этические концепции. Режиссёр исследует человеческую мораль, структуру времени, податливый характер памяти и личностную идентичность.

Его работы пополняют списки самых кассовых фильмов в истории кино. Почти каждую последующую картину Нолана критики называют лучшей в его фильмографии. Ниже список всех фильмов режиссёра в хронологическом порядке.

Дюнкерк / Dunkirk (2017)



Рейтинг на Кинопоиске – 7,5; IMDb – 8,6

Очередная работа Нолана – зрелищное, эмоциональное, масштабное и максимально приближённое к исторической достоверности кино, посвящённое Дюнкеркской операции 1940 года, когда британские и союзнические войска оказались в тисках противника, спиной к морю, лицом к врагу.

«Дюнкерк» – один из величайших военных фильмов и самая кассовая картина о Второй мировой войне. Многие назвали его «шедевром», «триумфом» и лучшей работой Нолана.

Интерстеллар / Interstellar (2014)



Рейтинг на Кинопоиске – 8,6; IMDb – 8,6

Это фильм для сердца, души и разума. «Интерстеллар» – возвышенное размышление о будущем человечества, столкнувшегося с необходимостью переселения на другую планету. Фильм задаёт много важных вопросов о жизни и Вселенной, не упуская из виду человеческого фактора. Блестяще показано, как стремительно ускользает время.

«Интерстеллар» – амбициозный, наводящий на размышления фильм, ставший в один ряд с крупнейшими научно-фантастическими картинами – «2001 год: Космическая одиссея» (1968) Стэнли Кубрика, «Солярис» (1971) Андрея Тарковского и «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта.

Тёмный рыцарь: Возрождение легенды / The Dark Knight Rises (2012)



Рейтинг на Кинопоиске – 8,1; IMDb – 8,5

Продолжение истории о Бэтмене порадовало новыми персонажами; для кого-то их оказалось даже слишком много. Сохранив визуальный и тематический стиль предыдущих частей, добавив петляющий сюжет и впечатляющую кульминацию, «Возрождение легенды» стало достойным окончанием фантастически успешной трилогии. Это ещё один фильм Нолана, преодолевший порог кассовых сборов в миллиард долларов.

Начало / Inception (2010)



Рейтинг на Кинопоиске – 8,7; IMDb – 8,8

«Меня с детства интересовали сны. Всегда восхищала мысль о том, что пока вы спите, ваш разум может создать мир во сне, и вы воспринимаете его так, будто он действительно существует», – Кристофер Нолан.

В этом фильме Кристофер Нолан показал нам профессионалов, промышляющих промышленным шпионажем. Местом преступления становится разум. Они внедряются в чужие сны и пускаются в высшей степени продуманные приключения. Несмотря на предельную структурированность, в них легко можно запутаться. Режиссёр с большой ясностью показал нам невиданный ранее мир, озадачив вопросом: где в нашей жизни заканчивается сон и начинается реальность?

Тёмный рыцарь / The Dark Knight (2008)



Рейтинг на Кинопоиске – 8,5; IMDb – 9

Подхватив темп, заданный в «Бэтмене: Начало», режиссёр показывает нам город, решающий свои проблемы с преступностью и ввергнутый в абсолютный хаос, созданный Джокером. «Психопат, массовый убийца и шизофренический клоун с нулевой эмпатией», – так сам Хит Леджер описал легендарного суперзлодея. Его исполнение роли Джокера заслужило всеобщее признание и отмечено заслуженным посмертным «Оскаром». Хотя не каждый фанат знает, насколько трудоёмкой была подготовка Леджера к этим съёмкам, включая отработку голоса и смеха Джокера, запершись на несколько недель в отельном номере.

Исследуя, как человек реагирует на события и обстоятельства, выходящие за рамки разумного или контролируемого, фильм заточен на психологическом конфликте, с которым сталкивается Бэтмен. В роли мудрого дворецкого по-прежнему Майкл Кейн. В прокате «Тёмный рыцарь» собрал более миллиарда долларов.

Престиж / The Prestige (2006)



Рейтинг на Кинопоиске – 8,5; IMDb – 8,5

История о двух фокусниках-иллюзионистах (Кристиан Бэйл и Хью Джекман), чья дружба переходит в конкуренцию, а после – в непримиримую вражду. В сюжете появляется великий изобретатель Никола Тесла (Дэвид Боуи), когда, одержимые желанием обойти друг друга, герои приходят к постановке всё более фантастических и загадочных трюков. Но самая большая загадка фильма – душа человека и происходящее в ней в момент поиска справедливости.

Бэтмен: Начало / Batman Begins (2005)



Рейтинг на Кинопоиске – 7,9; IMDb – 8,3

Нолан перенёс на экран всё то, чего так ждали поклонники Бэтмена, не только вдохнув жизнь в «бэтмениану», но и возродив жанр. Фильм уже не выглядел карикатурным как предыдущие версии. Это зрелое кино с неонуарной атмосферой, где показана предыстория становления героя, его взросление, драматические события, повлиявшие на его моральные устои. Вселенная Готэма ещё никогда не была так убедительна. Главную роль исполнил Кристиан Бэйл, а его остроумного дворецкого – Майкл Кейн. Фильм стал первой частью успешной трилогии о Бэтмене и укрепил репутацию Нолана как одного из самых выдающихся режиссёров в современном Голливуде.

Бессонница / Insomnia (2002)



Рейтинг на Кинопоиске – 7,4; IMDb – 7,2

«Бессонница» – ремейк одноимённого норвежского фильма Эрика Шёльдбьерга. Здесь Аль Пачино исполнил главную роль опытного лос-анджелесского детектива, который прибыл в бесплодные земли Северной Аляски, чтобы раскрыть правду об убийстве юной девушки. Но детектив дико страдает бессонницей, случайно застреливает напарника, а убийца донимает его телефонными звонками, всё больше запутывая. В непривычной роли предстаёт Робин Уильямс. Великолепная актёрская игра, сюжет и атмосфера.

Помни / Memento (2000)



Рейтинг на Кинопоиске – 7,9; IMDb – 8,5

Психологический детектив о молодом человеке по имени Леонард Шелби, который страдает редким расстройством. Он ничего не может удержать в памяти дольше 15 минут. Герой помнит всё до смерти своей жены, но постоянно забывает о недавних событиях и окружающих людях. Леонард вынужден оставлять самому себе фотографии, записки и даже делать татуировки, чтобы найти убийцу жены и отомстить.

Тема амнезии не нова в кинематографе, но воплощена уникально. Нолан оригинально подошёл к стилю и структуре повествования, в итоге «Помни» – один из лучших фильмов 2000-х.

Преследование / Following (1998)



Рейтинг на Кинопоиске – 7,6; IMDb – 7,6

Свой полнометражный дебют Кристофер Нолан снял с бюджетом в 6000 долларов. Это неонуарный триллер о писателе, который будучи сильно стеснённым в средствах, начинает следить за незнакомцами на улице. Просто так, для вдохновения. Он устанавливает для себя правила за кем следить и как долго. Повторно следовать за одним и тем же человеком нельзя. Но однажды герой нарушает собственный распорядок, связывается с вором, которому начинает подражать, и знакомится с роковой блондинкой. Всё выходит из-под контроля.

Источник: cameralabs




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Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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