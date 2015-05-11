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gorky.media   пятница, 14 октября 2016 года, 19.00

Все это рок-н-ролл
Нобелевская премия Боба Дилана: взгляд литературного критика Константина Мильчина


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10 интересных фактов о Нобелевской премии


Хотим Нобелевку!




Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал музыкант Боб Дилан. Премия была присуждена ему за «создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции».

«Горький» выясняет, что это значит с точки зрения литературы и музыки — первый комментарий, литературный, дал нам Константин Мильчин.

Алекс Шеппард из New Republic из года в год писал, что Боб Дилан никогда не получит Нобелевскую премию. В 2015-м он даже пообещал съесть свою пластинку Blood on the Tracks, если Дилан все-таки победит. И вот сегодня он опубликовал в твиттере фотографию диска Дилана, на котором лежат нож и вилка. Следим за коллегой, переживаем за его пищеварение.

Каждый год Нобелевскую премию ждут с заранее поджатыми губами. Гигантская машина по написанию разочарованных текстов ждет момента, чтобы начать радостно хулить шведских академиков. И вот, премия вручена, и недоброжелатели радостно принимаются за работу. Премия досталась не тому и не за то. Нобелевскую академию ругают за исключительную политизированность решений. За то, что они дают премии не за литературу, а за конъюнктуру. У букмекеров до последнего момента лидировал сирийский поэт Адонис. Можно легко представить какая бы буря поднялась. «Ну, все понятно, — написали бы хулители, — он получил премию только то за то, что сириец, ну и, дополнительно, за то, что он против Асада». Другим вечным кандидатом и фаворитом букмекеров является кениец Нгуги ва Тхионго. Про него бы написали, что ему вручили премию исключительно за левые взгляды и по квоте на беженцев из неблагополучных стран.

И вот, премия достается Бобу Дилану, американскому певцу, который за свою долгую карьеру сменил столько музыкальных стилей, что одно их беглое перечисление займет пару абзацев. То, что кажется шоком, на самом деле вполне в логике Нобелевского комитета. Дилана уже лет пять называли в числе возможных претендентов. Букмекеры, кстати, кое о чем догадались. Дилан не входил в первую пятерку, но вплотную к ней приблизился, неделю назад на него принимали ставки с рейтингом 50 к 1, сегодня уже 16 к 1. На самом деле такой резкий рост чаще всего означает какой-то слив от шведских академиков, он может оказаться правдивым, а может и нет. В прошлом году коэффициенты Светланы Алексиевич прямо перед самым вручением резко упали. Но они так же падали и в 2013 году, когда премию в итоге получила Элис Мунро. Слабым местом Дилана было то, что он американец, американцы редко получают Нобелевскую премию. Вся конспирология мира построена на доминировании американцев, но Нобеля вручают леваки, которые не очень жалуют США. Последний раз американка Тони Моррисон получила премию аж в 1993 году.

По поводу Дилана все резко ругаются: ну как же, разве это литература, что это за попсовик-затейник. Приходится еще раз повторить в общем-то очевидные вещи. Нобелевская премия по определению необъективна и конъюнктурна, и именно в этом заключается ее высшая объективность и величие. Потому что в случае с хорошими писателями нет возможности точно оценить их. Несчастный Адонис, вечный претендент на Нобелевку, — реформатор арабского поэтического языка, но мы это знаем исключительно потому, что нам про это рассказали знающий арабский и арабскую поэзию люди. А Нгуги ва Тхионго, просто замечательный писатель, этакий африканский Маркес, волшебный реалист, рассказывающий про свою родную Кению одновременно смешное и страшное, да так, что сердце в груди начинает ныть, человек который вводит в мировой оборот сюжеты своего народа кикуйю. И есть Боб Дилан, на стихах которого выросло уже несколько поколений. Вот кого выбрать, а главное по какому критерию?

Ответ простой — премия поощряет регион, жанр, метод. Она ставит на него штамп «годен», «первый сорт», «не проходите мимо». И миллионы литераторов из того же региона, жанра и метода понимают, что их труд не безнадежен. Не Мо Янь получает, а китайская литература. Не Элис Мунро, а жанр рассказа. Не Светлана Алексиевич, а полифония. И так далее. В этом году победил не Боб Дилан, победила традиция песенной поэзии, конкретно американская, шире — вообще мировая. И это прекрасно. Литература не стоит на месте, не замыкается внутри себя, не аристократизируется, а, наоборот, расширяется. Усиливается относительно молодыми жанрами. А кто старейший, мудрейший, прекраснейший в песенной поэзии, кто самый умелый и заслуженный? Конечно же Дилан.

Песенная поэзия получила признание и теперь может занять свое место на Парнасе рядом с другими музами. Не на приставном стульчике, а на своем месте с микрофоном, табличкой и минибаром, потому что у нее теперь есть диплом от шведских академиков.

Источник: gorky.media




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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