Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_chto_nuzhno_znat_ob_otnosheniyah__42484"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42484_23890659.jpg" width=206 alt="Все, что нужно знать об отношениях " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Марк Мэнсон (Mark Manson)</b></span> <span style="font-size: large;">Все, что нужно знать об отношениях </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Советы от 1 500 человек</font></em></span></p><p>Привет, знаете что? Две недели назад я женился. Как и многие, я спросил совета у знакомых старше и мудрее меня, чтобы мы с женой точно не облажались. Мне кажется, большинство молодоженов так поступают — в смысле, спрашивают совета, а не лажают — особенно после пары коктейлей из бесплатного бара, за который они заплатили кучу денег. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_chto_nuzhno_znat_ob_otnosheniyah__42484">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Привет, знаете что? Две недели назад я женился. Как и многие, я спросил совета у знакомых старше и мудрее меня, чтобы мы с женой точно не облажались. Мне кажется, большинство молодоженов так поступают — в смысле, спрашивают совета, а не лажают — особенно после пары коктейлей из бесплатного бара, за который они заплатили кучу денег.

Но, разумеется, нескольких мудрых слов мне было недостаточно, поэтому я пошел дальше.

Видите ли, благодаря моему сайту у меня есть доступ к сотням тысяч умных, поразительных людей. Так почему бы не посоветоваться с ними? Почему бы не узнать их лучшие советы насчет брака? Почему бы не соединить всю их мудрость и опыт в нечто простое, легко применимое к любым отношениям, вне зависимости от того, кто вы и насколько вы от него/нее устали?

Почему бы не создать ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ОТНОШЕНИЯМ, ВСЕМ ПОСОБИЯМ ПОСОБИЕ на основе множества советов от умных, толковых супругов и влюбленных?

Что я и сделал. За неделю до свадьбы я спросил: «Кто в браке уже более 10 лет и все еще доволен своими отношениями, какими советами вы бы поделились с другими, если бы могли? Что работает в ваших отношениях? А если вы разведены, то что не сработало?».

Реакция была ошеломляющей. Ответило почти 1500 человек, сообщения многих измерялись не абзацами, а страницами. Мне потребовалось почти две недели, чтобы разобраться с ними, но я справился. И то, что я обнаружил, меня поразило…

Они повторяли друг друга.

И это не оскорбление. Скорее наоборот. Это облегчение. Все откликнувшиеся — умные, учтивые люди из разных слоев общества и разных концов мира, каждый со своим прошлым, трагедиями, ошибками и победами…

И все они, по существу, говорили о дюжине одних и тех же вещей.

А значит, эта дюжина должна быть весьма важной и, что существеннее, эффективной.

Вот она.

1. Будьте вместе по правильным причинам

«Никогда не встречайся с кем-либо, потому что кто-то тебя вынуждает. Я женился в первый раз, потому что вырос в католической вере и так следовало делать. Не повторяй моих ошибок. Второй раз я женился, потому что был несчастен и одинок, думал — любящая жена все исправит. Так тоже не делай. Мне потребовалось три попытки, чтобы понять очевидное. Единственной причиной быть вместе может послужить только то, что вам нравится находится рядом с этим человеком. Все действительно так просто».

— Грег

Прежде чем говорить, как надо вести себя в отношениях, стоит начать с того, как не надо.

Когда я обратился к читателям за советом, я добавил предостережение, оказавшееся очень нужным. Я спросил у людей, которые были в браке уже второй или третий (или четвертый) раз, о том, что они до этого делали не так? Где они облажались?

С огромным отрывом победил ответ «встречался с человеком по неправильным причинам».

Эти причины включали в себя:

Давление со стороны друзей или семьи;

Кто-то чувствовал себя «неудачником», будучи одиноким, и согласился на первого встречного;

Отношения ради образа — потому что отношения хорошо выглядели на бумаге (или на фотографиях), а не потому что два человека восхищались друг другом;

Были молодыми и наивными, по уши в любви, думали, что любовь решит все проблемы.

Немая голая девушка на пляже. Ничего необычного, женюсь-ка на ней

Как мы увидим в этой статье, все, что делает отношения «работающими» (и под работающими я имею в виду счастливые и стабильные для обеих сторон) требует искреннего, глубокого восхищения друг другом. Без обоюдного восхищения все остальное развалится.

Другой «неверной» причиной для начала отношений является попытка «исправить» себя, как Грег. Это желание использовать чью-то любовь, чтобы заглушить эмоциональные проблемы, непременно приведет к созависимости и нездоровым, вредным взаимоотношениям, на которые люди незаметно согласились, дабы отвлечься от ненависти к себе. Мы еще поговорим про созависимость поподробнее, но пока что полезно отметить, что сама по себе любовь нейтральна. Это что-то, что может быть здоровым и нездоровым, полезным или вредным, в зависимости от того, почему и как вы любите кого-то, почему и как любят вас. Любви самой по себе никогда не достаточно, чтобы поддерживать отношения.

2. Имейте трезвые ожидания от отношений и романтики

«Вы абсолютно точно не будете сходить друг по другу с ума каждый день, до конца своей жизни, и вся эта чушь про „долго и счастливо" только настраивает на провал. Люди начинают отношения, имея все эти нереалистичные ожидания. Затем, как только они понимают, что больше не сходят с ума, они считают, что с отношениями что-то не так, и их надо заканчивать. Нет! Будут дни, недели, даже дольше, когда вы не будете по уши в любви. Вы даже проснетесь однажды утром и подумаете „Тьфу, ты все еще здесь…" Это нормально! И что еще важнее, переждать это точно стоит, потому что и это тоже пройдет. Через день или неделю, или через долгое время, вы посмотрите на этого человека, и огромная волна любви захлестнет вас, и вы будете любить его так сильно, что будет казаться, что ваше сердце не сможет вместить всю эту любовь и лопнет. Потому что любовь живая и постоянно развивается. Она расширяется и сжимается, мельчает и углубляется. Она не такая, какой была, или какой будет, но она и не должна быть такой. Мне кажется, если бы больше пар это понимало, они бы меньше паниковали и не торопились расставаться или разводиться»

— Паула

Любовь — забавная штука. В древние времена люди искренне считали любовь болезнью. Родители уберегали детей от нее, быстро выдавая их замуж по договоренности, прежде чем те успели бы повзрослеть и наделать глупостей из-за своих чувств.

Это потому, что любовь, вскружив нам голову как горка кокаина размером с обувную коробку, делает нас очень нерациональными. Мы все знаем парня (или девушку), который вылетел из школы, продал свою машину и потратил все деньги на тайную свадьбу на пляже Таити. Мы также все знаем, что этот парень (или девушка) через пару лет оказался в прежнем положении, чувствуя себя идиотом, к тому же совершенно без денег.

«Ромео и Джульетта» это не история любви. Это трехдневные отношения между 13-летней девушкой и 17-летним парнем, из-за которых умерло 6 человек. С уважением, те, кто и правда читали книгу

Это необузданная любовь. Это то, как природа обманом заставляет нас делать сумасшедшие и нелогичные вещи, чтобы обзавестись потомством — вероятно потому, что если бы мы задумались о последствиях жизни с одним человеком, не говоря уже о возможности завести детей, никто бы этого не делал. Как шутил Робин Уильямс: «Бог дал мужчине мозг и пенис, но крови достаточно только для функционирования одного из них».

Романтическая любовь — ловушка, созданная, чтобы заставить двух человек на время закрыть глаза на недостатки друг друга и организовать детей. В основном, она длится максимум несколько лет. Это пьянящее чувство, когда смотришь в глаза возлюбленного, будто они звезды на небесах рая — да, оно, в основном, уходит. У всех. Поэтому, после того, как оно пропало, вам надо понимать, что вы привязали себя к человеку, которого вы в принципе уважаете, и с которым вам нравится быть рядом, иначе все пойдет под откос.

Настоящая любовь — то есть глубокая, постоянная любовь, неподвластная капризам эмоций или настроений — это выбор. Это постоянная преданность человеку вне зависимости от мгновенных обстоятельств. Это преданность человеку, который, как вы думаете, не будет всегда дарить вам счастье, — но он и не должен! — человеку, который периодически будет полагаться на вас так же, как вы полагаетесь на него.

Такой вид любви намного сложнее. Прежде всего потому, что зачастую он не очень приятный. Малопривлекательный. С большим количеством походов к врачу ранним утром. И удаления физиологических жидкостей, которые вы бы предпочли не удалять. И разбирательств с неуверенностью, страхами и идеями другого человека, даже когда вам не хочется.

Но этот тип любви более значимый и приносит намного больше удовлетворения. В конечном счете, он приносит настоящее счастье, а не кратковременный кайф.

У многих людей так и не выходит пробиться к этой глубокой, безусловной любви. Многие люди вместо этого пристрастились к взлетам и падениям романтической любви. Они там ради эмоций. Когда чувства заканчиваются, они уходят.

Многие начинают отношения, чтобы компенсировать что-то, чего им не хватает или что они ненавидят в себе. Это билет в один конец — к нездоровым отношениям. В таком случае любовь становится условной: вы любите своего партнера только пока он помогает вам лучше к себе относится. Вы вместе, пока даете нужное друг другу. Вы делаете его счастливым до тех пор, пока он делает вас счастливым.

Это условность не дает развиться настоящей, глубокой близости и заковывает отношения в рвущихся агониях внутренних драм каждого человека.

3. Важнейший фактор отношений — уважение, а не общение

«Что я могу вам сказать: уважение — вещь номер один, самое важное, превыше всего. Не сексуальная привлекательность, внешний вид, общие цели, религия и даже не любовь. Временами вы можете не чувствовать любви к своему партнеру. Так наверняка будет. Но никогда не теряйте уважения к нему. Как только вы потеряете уважение, вы никогда его не вернете»

— Лори

Когда мы с моим помощником просматривали сотни полученных ответов, мы заметили интересную тенденцию.

Люди, которые прошли через развод и/или были со своими партнерами 10-15 лет почти всегда утверждали, что общение — важнейшее условие того, чтобы все работало. Говорите часто. Говорите открыто. Говорите обо всем, даже если больно.

И в этом есть смысл (до него я доберусь позже).

Но мы заметили, что все чаще люди, которые в браке уже 20, 30 или даже 40 лет говорили об уважении.

Смысл, каким его вижу я, состоит в том, что эти люди, обладая огромным опытом, поняли, что общение, вне зависимости от степени открытости, откровенности и дисциплинированности, в какой-то момент все равно перестанет работать. Конфликты неизбежны, а чувства всегда будут ранены.

Лишь одно может спасти вас и вашего партнера, лишь одно может смягчить вашу жесткую посадку человеческой ошибочности — непреклонное уважение друг к другу, факт высокого почтения друг к другу, вера друг в друга, порой даже сильнее, чем в самого себя, вера в то, что ваш партнер выкладывается на полную в трудном положении.

Без краеугольного камня уважения вы будете сомневаться в намерениях друг друга. Вы будете осуждать выбор вашего партнера и посягать на его независимость. Вы будете чувствовать потребность скрывать от него что-то из-за страха критики. И вот тогда-то система начинает трещать по швам.

«Этой зимой мы с мужем отметили годовщину, 15 лет. Я много думала над тем, что же удерживает нас вместе в то время, как браки вокруг нас рушатся (серьезно, повсюду… кажется, мы достигли того самого периода). На ум приходит лишь слово „уважение". Конечно, это значит проявлять уважение друг к другу, но ведь это слишком поверхностно. Просто показывать его недостаточно. Нужно чувствовать его глубоко внутри. Я глубоко и искренне уважаю мужа за трудолюбие, за терпение, за креативность, за ум и прочие важные качества. Из уважения вытекает и все прочее — доверие, терпение, настойчивость (ведь порой жизнь подкидывает неприятности, и тогда вам обоим нужно проявить стойкость). Я хочу услышать, что он хочет сказать (даже если я не согласна с ним), потому как уважаю его мнение. Я хочу, чтобы у него было свободное от этой сумасшедшей жизни время, поскольку я уважаю его выбор, как это время проводить и с кем. Взаимное уважение значит, что мы можем спокойно доверить друг другу самое сокровенное».

— Николь

Кроме того, вы должны уважать самого себя. Равно как и ваш партнер должен уважать себя. Потому что без самоуважения вы будете чувствовать себя недостойным уважения, которое чувствует к вам ваш партнер. Вы не захотите принять уважение и будете искать способы его подорвать. Вы будете постоянно чувствовать необходимость компенсации и доказывать себе, что достойны любви, а это дает лишь обратный эффект.

Уважение к партнеру и к самому себе связаны между собой. Как выразился Олов, наш читатель: «Уважай себя и свою жену. Никогда не говори плохого ей или о ней. Если ты не уважаешь жену, ты не уважаешь себя самого. Ты выбрал ее — будь достоин своего выбора».

Так как же все-таки выглядит уважение?

Вот стандартные примеры, приведенные многими читателями:

НИКОГДА не говори плохо о своем партнере и не жалуйся на него друзьям. Если у тебя есть проблемы, тебе стоит поговорить об этом с ним, а не со своими друзьями. Разговор о партнере с друзьями подорвет твое уважение к нему и сделает твое отношение к нему только хуже, не лучше.

Относись с уважением к тому, что у партнера есть хобби, интересы и перспективы, отличные от твоих. Только лишь то, что ты бы потратил свое время и энергию по-другому, не значит, что ты сделал бы что-то лучше/хуже.

Уважай право голоса в отношениях. Помни, что вы команда, и если один из участников этой команды несчастен, то союз неуспешен.

Никаких секретов. Если вы вместе и уважаете друг друга, все должно быть по-честному. Понравился кто-то? Обсудите это. У вас есть странная сексуальная фантазия, которая смешно звучит? Не стесняйтесь. Закрытых тем быть не должно.

Уважение рука об руку идет с доверием. А доверие — плоть и кровь любых отношений (не только романтических, но и любых других). Без доверия не может быть чувства близости или комфорта. Без доверия ваш партнер станет в вашем представлении обузой, чем-то, чего стоит избегать и над чем стоит подумать, а не укрытием для вашего сердца и разума.

4. ГОВОРИТЕ ОТКРЫТО ОБО ВСЕМ, ОСОБЕННО О ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ ПРИЧИНЯЮТ БОЛЬ

«Мы всегда говорим о том, что беспокоит только нас, никого более! У нас так много друзей в браке, который не работает, и они рассказывают мне, как все плохо. Я не могу помочь им, они должны говорить об этом со своими супругами — единственными людьми которые могут помочь в этом разобраться. Если вы можете придумать, как всегда говорить с супругом о том, что вас беспокоит, тогда можете поразмыслить над проблемой».

— Ронни

«Секретов быть не может. Секреты вас разделяют. Всегда»

— Трейси

Каждую неделю я получаю сотни писем от читателей, которые просят жизненного совета. Большая часть этих писем рассказывает о сложности романтических отношений.

(Эти письма тоже удивительно часто повторяются).

Пару лет назад я заметил, что мои ответы на большинство таких писем были одинаковыми.

«Распечатайте письмо, которое вы мне прислали, и покажите вашему партнеру. Затем возвращайтесь и спросите еще раз».

Ответ стал настолько обыденным, что я вписал его в поле контактов на сайте, потому что я так устал копировать и вставлять.

Если что-то по поводу ваших отношений вас беспокоит, вы должны быть готовы сказать об этом. Появится доверие, а доверие построит близость. Это, может, и больно, но вам все равно нужно так делать. Никто другой не исправит ваши отношения за вас. Им не стоит в это лезть. Точно как боль в мышцах значит, что они растут, зачастую немного боли в ваших отношениях в уязвимом состоянии — единственный способ сделать их крепче.

Следом за уважением самым распространенным упомянутым залогом здоровых отношений является доверие. Большинство упоминают его в контексте ревности и верности — позвольте партнеру уйти куда-то одному, не впадайте в неуверенность или злость, когда видите, как он с кем-то беседует и так далее.

Но доверие простирается гораздо дальше. Ведь когда речь идет о долгосрочной перспективе, вы сразу несете бред вроде выбора между жизнью и смертью. Если бы завтра у вас обнаружили рак, позволили бы вы вашему партнеру быть с вами и заботиться о вас? Позволите ли ему посидеть недельку с вашими детьми? Доверите ли вы ему свои деньги и доверите ли принять решение под давлением? Поверите ли, что он не будет оскорблять или обвинять вас, если вы совершите ошибку?

Это непросто. Но еще сложнее подумать о подобном на раннем этапе отношений. Сначала доверять кажется очень просто. «Ой, я забыл у нее телефон, но я верю, что она не продаст его и не купит на вырученные деньги крэк… Наверное».

Но чем глубже обязательства, тем теснее сплетаются ваши жизни и тем больше вам приходится доверяться действиям партнера в свое отсутствие.

Есть у Бена Фолдса песня с такими словами: «Сдается мне, что если ты не доверяешь, то и тебе доверья нет». Недоверие порождает лишь взаимное недоверие. Если ваш партнер вечно роется в ваших вещах, обвиняя вас в том, что вы не делали, подвергает сомнению все ваши решения, то вы и вправду станете также сомневаться в его благих намерениях: почему она так не уверена? Что, если она сама что-то скрывает?

Ключ к установлению и сохранению доверия в отношениях кроется в том, чтобы оба партнера были предельно откровенны и уязвимы:

Если что-то вас гложет, скажите об этом. Это важно не только для решения проблем по мере их поступления, это также докажет вашему партнеру, что вам нечего скрывать.

Есть какие-то неудобные и неловкие вещи, рассказывать о которых кому-либо вы терпеть не можете? Расскажите об этом партнеру. Это полезно не только для вас лично, но и для ваших отношений: партнерам стоит знать о неприятных друг другу вещах и о том, как их можно компенсировать.

Давайте обещания и исполняйте их. Единственный способ по-настоящему вернуть утраченное доверие это череда выполненных обещаний. Однако нельзя бездумно начать выполнять новые обещания, не сознавшись в прошлых ошибках и не поставив себе цель исправить их.

Учитесь отличать действительно скрытное поведение партнера от собственных тараканов в голове (и наоборот). Это непросто и скорее всего потребует конфронтации, чтобы докопаться до сути. Но в большинстве ссор один думает, что это абсолютно «нормально», а второй — что это «полная жопа». Зачастую невероятно сложно отличить, кто нерационален и незащищен, а кто весьма разумен и просто пытается за себя постоять. Выясняя, что к чему, сохраняйте уверенность, и когда окажется, что дело в вашей огромной, страшной неуверенности (а порой именно она будет причиной всему, поверьте мне), будьте честны. Признайтесь. И попытайтесь стать лучше.

Доверие — как фарфоровая тарелка. Если ты уронил ее и она разбилась, можно ее склеить, приложив много усилий и заботы. Если ты уронил ее во второй раз, она расколется на вдвое большее количество осколков, и, чтобы склеить её снова, понадобится гораздо больше времени и сил, чем в первый раз. Но если ронять ее достаточно часто, она расколется на такие мелкие кусочки, что собрать ее уже не получится, как ни старайся.

5. Здоровые партнеры — здоровые отношения

«Поймите, вы сами делаете себя счастливыми — это вовсе не задача вашего супруга. Я не говорю, что вам не стоит делать друг другу приятно или что ваш партнер не может порой вас порадовать. Я просто имею в виду, что не стоит возлагать на другого ожидания типа „сделай меня счастливым". Это не его обязанность. Поймите, что делает вас счастливыми, будьте счастливы сами по себе, и тогда каждый привнесет в отношения немного счастья».

— Мэнди

Много сказано о «жертвах» в отношениях. Вам нужно сохранять отношения счастливыми, постоянно принося себя в жертву вашему партнеру, его желаниям и нуждам.

В этом есть какой-то смысл. В каждых отношениях оба партнера должны осознанно жертвовать чем-то.

Но проблемы начинаются тогда, когда все счастье отношений зависит от другого человека, а оба партнера находятся в постоянном состоянии жертвования. Просто прочтите это снова. Звучит ужасно. Напоминает мне о старой песне Мэрилина Мэнсона: «Застрелился, ведь люблю тебя; если бы любил себя, то застрелил бы тебя». Отношения, основанные на жертвенности, не могут быть крепкими, рано или поздно они станут разрушительными для каждого партнера.

«Дерьмовым созависимым отношениям свойственна стабильность, поскольку они основаны на негласном соглашении, когда один человек терпит плохое поведение другого, а он терпит первого, и никто из них не хочет остаться в одиночестве. Изначально это выглядит, как „отношения, основанные на компромиссах, ведь именно так люди и поступают", но в реальности каждый из них вынашивает чувство обиды, и обе стороны становятся эмоциональными заложниками друг друга вместо того, чтобы самостоятельно разбираться с собственным дерьмом (у меня, кстати, ушло 14 лет на то, чтобы это понять)».

— Карен

Для здоровых и счастливых отношений нужны две здоровые и счастливые личности. Ключевое слово — «личности». То есть два человека, каждый из которых сохраняет собственную индивидуальность, собственные интересы и стремления, и занятия, которыми он занимается сам в свое личное время.

Вот почему, когда вы пытаетесь контролировать своего партнера (или позволяете ему контролировать себя), чтобы сделать его «счастливым», это оборачивается против вас — индивидуальность обоих партнеров рушится, теряются те самые черты, которые когда-то привлекли вас друг в друге и благодаря которым вы вместе.

«Не пытайтесь изменить своего партнера. Это человек, которого вы выбрали. Он уже был достаточно хорош, чтобы заключить с ним брак, не ждите что он изменится сейчас»

— Эллисон

«Никогда не изменяйте себе ради своего партнера. Это выйдет боком и принесет страдания вам обоим. Осмельтесь быть самим собой и, что еще важнее, позвольте быть собой вашему партнеру. Ведь изначально именно эти два человека влюбились друг в друга»

— Дэйв

Но как этого добиться? Что же, это слегка неинтуитивно. Однако именно об этом писали сотни и сотни успешных пар в своих электронных письмах…

6. Дайте друг другу пространство

«Убедитесь в том, что у вас есть собственная жизнь, в противном случае вам будет сложнее строить совместную. Что я хочу этим сказать? Сохраняйте собственные интересы, друзей, круг поддержки и хобби. Пусть они совпадают там, где это возможно, но полностью идентичными они быть не должны, позволяя вам демонстрировать и рассказывать партнеру о чем-то своем. Это позволит вам как паре расширять горизонты; кроме того, это гораздо интереснее, чем жить одной жизнью на двоих».

— Аноним

Одной из самых популярных тем в письмах были размышления о том, насколько важно создавать пространство и отделяться друг от друга.

Люди поют дифирамбы раздельным банковским счетам и кредитным картам, собственным друзьям и хобби и ежегодным отпускам поодиночке (это сыграло большое значение в моих собственных отношениях). Кое-кто заходит настолько далеко, что рекомендует раздельные ванные комнаты или даже спальни. Некоторые боятся давать партнеру свободу и независимость. Это вызвано недостатком доверия и/или боязнью того, что, если дать партнеру слишком много пространства, он больше не захочет быть вместе. Как правило, чем больше мы хотим, чтобы нас ценили и любили, тем сильнее пытаемся контролировать партнера.

ОДНАКО, что еще более важно, эта неспособность дать партнеру быть самим собой является тонкой формой неуважения. В конце концов, если вы настолько не доверяете собственному мужу, чтобы позволить ему сыграть в гольф с друзьями, или вы боитесь отпустить жену на пару стаканчиков после работы, что это говорит о вашей способности уважать их самостоятельность? Что это говорит о вашем самоуважении? Если вы действительно считаете, что пара стаканчиков после работы отдалят от вас жену, то вы слишком высокого мнения о себе.

«Вместе почти 17 лет. Если вы действительно любите своего партнера, то позволите ему быть собой, вам не принадлежит ни он сам, ни его друзья, ни его занятия или чувства. Я выхожу из себя, когда вижу как жены не пускают своих мужей выпить с приятелями или ревнуют к другой женщине»

— Натали

7. Вы и ваш партнер будете расти и непредсказуемо меняться. Смиритесь с этим

«За 20 лет мы оба очень изменились. Мы сменили конфессии, политические взгляды, бессчетное количество цветов волос и причесок, но мы по-прежнему влюблены друг в друга, быть может, даже сильнее, чем раньше. Наши повзрослевшие дети постоянно рассказывают окружающим, какие мы безнадежные романтики. И самая важная вещь, которая позволяет нам быть такими же сильными, это то, что нам насрать на мнение окружающих о наших отношениях».

— Дотти

Пары, которые женаты более 20 лет, чаще всего говорили о том, насколько сильно меняется человек по прошествии десятилетий и насколько партнер готов принять эти изменения. Одна из читательниц описывала случай на собственной свадьбе, когда один из старших членов семьи сказал ей: «Когда-нибудь, много лет спустя, ты проснешься утром и поймешь, что рядом с собой уже совершенно другой человек; позаботься о том, чтобы влюбиться и в него тоже».

Если основой всех отношений является уважение интересов и ценностей партнера и каждому человеку свойственно развиваться и совершенствоваться, то логично, что с течением времени каждый из вас изменится по-своему непредсказуемо. Поэтому внутри каждой пары очень важна коммуникация, вы должны: а) быть в курсе того, какие изменения происходят с вашим партнером; б) быть готовыми принять и уважать эти изменения.

По-видимому, вы читаете это и думаете: «Само собой, сейчас Билл любит сосиски, а через несколько лет может полюбить стейк. С этим мы справимся».

Нет, я говорю о кардинальных жизненных изменениях. Не забывайте, что вы собираетесь провести вместе десятилетия, и какое-нибудь по-настоящему серьезное дерьмо может разрушить все веселье. Среди основных жизненных перемен, с которыми сталкивались (и преодолели) женатые пары и о которых они рассказали мне в письмах, были: смена вероисповедания, переезд в другую страну, смерть родственников (в том числе детей), уход за старшими членами семьи, смена политических убеждений, даже смена сексуальной ориентации, а в парочке случаев и гендерной идентичности.

Удивительно, но эти пары сохранили отношения, поскольку их уважение друг к другу помогло им адаптироваться и позволило каждому из них расти и развиваться.

«Когда вы обещаете быть преданным кому-то, вы на самом деле не знаете, кому это пообещали. Сегодня вы его знаете, но понятия не имеете, кем станет этот человек через пять, десять лет и так далее. Вы должны быть готовыми к неожиданностям и честно ответить себе, действительно ли вы восхищаетесь этим человеком, независимо от поверхностных (или не таких уж поверхностных) деталей, поскольку я гарантирую вам, что почти все они в какой-то момент претерпят изменения или просто исчезнут».

— Майкл

Само собой, это непросто. На самом деле, временами это будет откровенно раздирать вам душу.

И именно поэтому вам необходимо уметь правильно ссориться.

8. Научитесь ссориться

«Человеческие отношения — живая, дышащая сущность. Очень напоминающая тело с мускулами, которое не может развиваться без стресса и нагрузок. Вам придется ссориться. Вам придется выяснять отношения. Трудности закаляют брак».

— Райан Сэплан

Джон Готтман, чертовски горячий мужчина, психолог и исследователь, потратил больше 30 лет на изучение женатых пар в поисках ключиков, благодаря которым они все еще вместе или наоборот разошлись. Скорее всего, если вы уже читали статьи с советами на тему отношений, то прямо или косвенно знакомы с его работой. Когда речь заходит о том, «Почему люди становятся парами?», он господствует на поле.

В своих экспериментах Готтман запирает женатую пару в комнате, включает камеры и просит их начать ссору.

На заметку: он не просит их говорить о том, насколько хорош другой человек. Он не спрашивает о том, что им больше всего нравится в их отношениях.

Он просит их ссориться. Выбрать какую-нибудь из совместных проблем и обсудить ее перед камерой.

И просто анализируя запись, на которой партнеры беседуют (или в основном кричат, не важно), он с поразительной точностью может определить, ожидает ли их развод.

Интереснее всего в исследованиях Готтмана то, что к разводу, как правило, приводит не то, о чем вы привыкли думать. Он выяснил, что успешные пары, как и неудачные, ссорятся постоянно. И некоторые из успешных пар ссорятся безудержно.

Ему удалось свести характерные черты пар, которые движутся к разводу (или к разрыву) к четырем пунктам. В своих книгах он называет их «четырьмя всадниками» апокалипсиса в отношениях. Вот они:

Критика личных качеств партнера («Ты такой идиот» вместо «Поступок, который ты совершил, был идиотским»)

Защитное поведение (фактически, перекладывание ответственности: «Мне не пришлось бы это делать, если бы ты каждый раз не опаздывал»)

Неуважение (вы унижаете партнера и заставляете его чувствовать себя менее значимым)

Замалчивание проблемы (игнорирование разумных аргументов и самого партнера)

Письма читателей наглядно это подтверждают. Почти в каждом из 1500 с чем-то писем упоминается успешное разрешение конфликтов.

Советы читателей включают в себя:

Не позволяйте себе персональных оскорблений. Есть и другой путь: порицайте грех, но возлюбите грешника. В исследованиях Готтмана «неуважение» — умаление значимости и унижение партнера — первый предвестник развода.

Не переносите прошлые аргументы/конфликты в текущую ссору. Это ничего не изменит и только удвоит разногласия. Да, ты забыл зайти в продуктовый по дороге домой, но при чем тут то, что она нахамила твоей матери на День благодарения?

Если страсти слишком накаляются, дайте себе отдышаться. Удалитесь ненадолго и возвращайтесь, когда эмоции поулягутся. Для меня это особенно важно. Временами, когда у нас с женой ситуация выходит из под контроля, я просто ухожу на некоторое время. Обычно я 2-3 раза огибаю квартал и даю волю эмоциям минут на 15. Когда я возвращаюсь, мы оба чувствуем себя спокойнее и можем продолжить разговор в более конструктивном ключе.

Не забывайте о том, что «быть правым» не так важно, как то, чтобы оба человека почувствовали, что их слышат и уважают. Вы можете быть правым, но если это заставляет вашего партнера чувствовать, что вы его не любите, то вы не победили по-настоящему.

Но все это делает обязательным другой важный момент: в первую очередь будьте готовы к ссоре.

Мне кажется, что когда люди говорят о значимости постоянной «хорошей коммуникации» (очень расплывчатый совет, который все повторяют, но похоже, что очень немногие понимают, что он на самом деле означает), они имеют ввиду: будьте готовы к неудобным разговорам. Будьте готовы к ссорам. Говорите гадости и будьте к ним открыты.

Это неизменная тема от читателей в разводе. Десятки (сотни?) из них рассказывают одну и ту же печальную историю:

«Но, ради всего святого, это не может быть только ее вина. Было время, когда я видел перед собой огромные сигнальные флаги. Вместо того, чтобы выяснить что, в конце концов, я сделал не так, я продолжал рваться вперед. Я покупал больше цветов или конфет или делал больше работы по дому. Я был „хорошим" мужем во всех смыслах этого слова. Но чего я не делал, так это не обращал внимания на нужные вещи. Она не говорила мне что есть какая-то проблема, но проблема была. И вместо того, чтобы это обсудить, я игнорировал все сигналы».

— Джим

9. Научитесь прощать

«Когда вы оказываетесь в чем-то неправы — умолкните. Вы можете быть правы и молчать одновременно. Ваш партнер может знать о вашей правоте и чувствовать себя любимым от того, что вы не размахиваете ей, как полутораручным мечом».

— Брайан

«В браке нет такого понятия, как победа в ссоре».

— Билл

Для меня самое ценное в исследованиях Готтмана — то, что даже самые успешные пары на самом деле не решают всех своих проблем. По сути, он пришел к выводам, которые противоречат ожиданиям большинства: в долговременных и счастливых отношениях люди сталкиваются с проблемами, которые никуда не уходят, при этом пары, которые во всем ищут согласие и компромисс, в конечном итоге чувствуют разочарование и разваливаются.

По моему мнению, это все тоже относится к уважению. Когда две самостоятельные личности ведут совместную жизнь, у них обязательно будут разные ценности, разные взгляды на некоторые вещи, и они будут конфликтовать на этой почве. Главное — не пытаться изменить другого человека (потому что желание изменить партнера само по себе неуважительно по отношению к вам обоим), а постараться сохранить различия и, невзирая на них, любить друг друга, и уметь прощать, когда ситуация доходит до крайности.

«Все говорят, что самое важное это компромисс, но у нас с мужем другое мнение. Суть скорее в стремлении к пониманию. Компромисс это херня, поскольку он оставляет обе стороны без удовлетворения, заставляя вас жертвовать небольшой частью себя в попытке сохранить большее. С другой стороны, сопротивление компромиссу может привести к катастрофе, поскольку тогда вы воспринимаете своего партнера, как соперника („Я победила, ты проиграл"). Оба эти пути ошибочны, поскольку они ориентированы на результат, а не на процесс. Когда ваша цель в том, чтобы понять, чего хочет ваш партнер — действительно понять на глубинном уровне, — вам нужно просто изменить процесс. Становится гораздо проще ориентироваться внутри конфликта, поскольку вы видите контекст».

— Мишель

Я много лет писал о том, что ключ к счастью кроется не в том, чтобы воплотить вашу возвышенную мечту, или почувствовать какой-то особенный кайф, но в том чтобы сталкиваться с препятствиями и трудностями и находить удовольствие в их преодолении.

Этот подход, судя по всему, применим и к отношениям: ваш идеальный партнер это не тот, кто не создает проблем в отношениях, но тот, кто создает такие проблемы, от решения которых вы получаете удовольствие.

Но как получить удовлетворение от умения прощать? Что это вообще означает? И вновь несколько советов от читателей:

Когда конфликт исчерпан, он исчерпан. Некоторые пары использует это, как золотое правило своих отношений. Когда ссора окончена, уже неважно кто был прав, а кто ошибался, не имеет значения кто был груб, а кто любезен. Ссора позади. Она в прошлом. И вы оба согласны ее там оставить, а не вспоминать каждый месяц в течение следующих трех лет.

Нет никакого счета на табло. Никто здесь не пытается «выиграть». Нет никаких «ты должен мне за то, что не отнес вещи в прачечную на прошлой неделе». И никаких «Я сделал ей три подарка, а она оказала мне всего одну услугу». Все, что делается в рамках отношений, делается без обсуждений — это означает: без ожиданий и манипуляций.

Когда ваш партнер лажает, умейте разделять намерения от поведения. Вы знаете, за что именно вы его любите, и чем восхищаетесь и должны понимать, что он просто-напросто пытается сделать лучшее из того, на что способен, но иногда лажает просто по незнанию. Не потому что он плохой человек. Не потому что он втайне вас ненавидит и хочет развода. Не потому что кто-то пытается увести его от вас. Ваш партнер — хороший человек. Поэтому вы вместе. Если ваша вера в это когда либо пошатнется, вы можете перестать верить в самого себя.

И наконец, выбирайте темы для ссор мудро. Вам и вашему партнеру еще много раз предстоит посраться, поэтому постарайтесь убедиться, что вы будете делать это из-за чего-то действительно важного.

«Счастлив в браке более 40 лет. Совет, который приходит на ум: выбирайте темы для конфликтов. Некоторые вещи стоят того, чтобы подпортить вам настроение. Большинство того не стоят. Спорьте по поводу каждой мелочи и вы будете спорить непрерывно; с мелочами приходится сталкиваться много раз на протяжении одного дня, они будут всплывать бесконечно. Этот как китайская пытка водой: безвредна в течении небольшого времени, но пагубна в течение длительного. Задумайтесь: это действительно важно или это мелочь? Стоит ли это того, чтобы начинать конфликт?».

— Фред

10. Счастье складывается из мелочей

«Если вы не выделяете времени для совместного обеда, прогулок и походов в рестораны или в кино, то в конечном счете вы станете просто соседями по комнате. Самое важное — оставаться вместе, несмотря на взлеты и падения. В конце концов, ваши дети вырастут, несносный шурин уйдет в монастырь, а родители умрут. Когда это случится, угадайте, кто останется? Все верно… Ваш единственный/единственная. Вы же не хотите через 20 лет проснуться однажды утром и обнаружить рядом незнакомого человека просто потому, что жизнь разрушила те узы, которые связывали вас до того, как началось все это дерьмо. Вы с вашим партнером должны быть в эпицентре урагана».

— Брайан

Примерно в половине из 1500 ответов в той или иной форме появлялся простой, но очень важный совет: никогда не забывайте о мелочах. Они имеют большое значение.

Такие простые вещи, как говорить друг другу «Я тебя люблю» перед сном, держаться за руки во время просмотра фильма, делать приятные пустячки, помогать по хозяйству. Даже убрать за собой, если ты случайно пописал на сиденье унитаза (серьезно, кто-то и такой пример приводил) — все это имеет значение и все это в конечном счете считается.

Так и Фред, женатый уже больше сорока лет, утверждает, что мелкие ссоры, подобно китайской пытке водой, неуклонно ведут к обоюдной усталости, а проявления нежности и маленьких знаков внимания, наоборот, компенсируют это. Не забывайте этим пользоваться.

Это становится особенно важным, когда появляются дети. Совет, который я слышал сотни раз, гласит: ставьте ваш брак на первое место.

«Сегодня в нашем обществе детям поклоняются, а от родителей ждут жертвенности во всем. Но если вы хотите вырастить послушных и здоровых детей, сохраняйте здоровые и счастливые отношения в браке. Хорошие дети не сделают ваш брак таковым. Хороший брак поможет вырастить хороших детей. Так что в первую очередь заботьтесь о своем браке».

— Сьюзан

Читатели просто умоляли регулярно устраивать «вылазки в ресторан», планировать поездки на выходные и оставлять время для секса. Даже когда вы устали, напряжены и просто измотаны, младенец плачет, а у старшего сына на следующий день тренировка по футболу в 5:30 утра. Уделяйте этому время. Оно того стоит.

Кстати, раз уж мы заговорили о сексе…

11. Секс имеет значение… Большое значение

«Знаете, как понять, что вы отдаляетесь друг от друга? Начинает пропадать секс. Точка. Другого теста вам уже не нужно».

— Аноним

Я до сих пор вспоминаю колледж и одни из первых своих отношений с маленькой милой рыжеволосой девушкой. Мы были молоды, наивны и без ума друг от друга. Нам повезло жить в одной общаге, и мы трахались, как кролики.

Это все, о чем девятнадцатилетний парень мог только мечтать.

Через пару месяцев в наших отношениях началась первая «черная полоса». Мы чаще ссорились, замечали, что раздражаем друг друга, и вдруг наша привычка заниматься этим несколько раз в день магическим образом исчезла. И этого не хотелось не только ей, но и мне. Это было удивительно для моего подросткового ума, как можно не хотеть секса, даже когда у тебя есть возможность им заняться.

Было ощущение, будто секс связан с эмоциями. Для безмозглого девятнадцатилетнего меня это было шокирующим открытием.

Это был первый раз, когда я открыл для себя правду об отношениях: секс — он как доклад президента о положении в стране. Если с отношениями все хорошо, с сексом тоже все будет отлично. Вы оба будете хотеть его и наслаждаться им. Если с отношениями не все в порядке — если есть неразрешенные проблемы и негативные эмоции, которые не удалось устранить — часто именно секс улетучивается первым.

Это сотни раз подчеркивалось в письмах, которые я получал. Разные пары воспринимали секс по-разному (одни со всей серьезностью подходили к экспериментам в постели, другие свято верили в важность регулярного секса, третьи углублялись в свои фантазии), но основная мысль везде была одинакова: оба партнера должны быть сексуально удовлетворены, и чем чаще это происходит, тем лучше.

Многие читатели считают, что секс не только поддерживает отношения, но и помогает их наладить. В те моменты, когда отношения становятся натянутыми или когда начинаются какие-то проблемы, когда вы чувствуете постоянное напряжение или случается что-нибудь еще (например, связанное с детьми), они доходят до того, что составляют подобие расписания занятий сексом. Говорят, это важно. И что оно того стоит.

Несколько человек даже признались, что, когда их чувства теряют силу, они договариваются заниматься сексом каждый день в течение недели. И на следующей неделе — о, чудо! — у них все снова замечательно.

12. Будьте рациональны и установите правила ваших отношений

«Никогда не бывает так, чтобы оба в равной степени были ответственны за уборку дома, воспитание детей, планирование отпуска, чтобы вы поровну делили обязанности и с одинаковым успехом разбирали посудомоечную машину, готовили обед, зарабатывали деньги и т. д. Все мы любим и ненавидим что-то делать, у всех у нас есть то, что получается хорошо и то, с чем мы справляемся хуже. ОБСУДИТЕ это со своим партнером, когда придет время делить обязанности и справляться со всей той хренью, которой надо заниматься в течение жизни».

— Лиз

У всех есть сложившееся представление о том, как должны работать отношения. Оба партнера делят обязанности между собой. Каждый может поддерживать баланс между временем, проведенным вместе, и временем, оставленным для себя. Оба стремятся найти новые увлечения, а плодами своего труда поделиться со своей половинкой. Оба по очереди моют туалет и готовят восхитительно вкусную лазанью для всей семьи на День благодарения (хоть и не все одновременно).

А вот как отношения работают в реальной жизни.

Беспорядочно. Напряженно. Недопонимание присутствует во всем, и у вас обоих складывается ощущение, что вы пытаетесь поговорить со стеной.

На самом деле, отношения несовершенны и беспорядочны просто потому, что состоящие в них люди тоже несовершенны и беспорядочны. Они хотят разного в разное время и добиваются этого разными путями, и как же так, разве тебе не сообщили об этом? Ну, надо было внимательнее слушать, засранец.

В основном, все советы по этому поводу призывают быть прагматичным. Если жена — юрист и проводит по 50 часов в офисе каждую неделю, а муж — художник и может работать дома, логично предположить, что на него ложится большинство ежедневных родительских обязанностей. Если в своих представлениях о чистоте жена не уступает каталогу Home & Garden, а муж полгода жил, полностью игнорируя люстру на потолке, логичнее именно жене следить за чистотой дома.

Это основы экономики: разделение труда выгодно всем. Выясните, что у вас получается лучше всего, что вы любите, а что терпеть не можете делать, и, основываясь на этом, договоритесь. Моя жена любит убираться (нет, правда), но она терпеть не может все, что плохо пахнет. Так что угадайте, кто должен мыть посуду и выносить мусор? Я. Потому что мне на плохой запах насрать. Я мог бы есть с одной и той же тарелки семь раз подряд. Я бы не почувствовал запах дохлой крысы, даже если бы она лежала у меня под подушкой. Я мог бы выкидывать мусор целый день напролет. Дорогая, позволь мне сделать это для тебя.

В довершении всего, многие пары предлагали составлять правила отношений. Звучит занудно, однако, в этом есть смысл. В какой степени вы будете делиться друг с другом доходами? Насколько можно влезть в долг и сколько выплачивать? Сколько может потратить каждый, не советуясь с другим? Какие покупки следует совершать вместе, а какие вы доверите своей половинке делать самостоятельно? Как вы решите, куда отправиться в отпуск?

Выделите время на обсуждение таких вещей. Разумеется, это не назовешь чем-то классным или волнующим, но это нужно делать. Раз вы делите друг с другом жизнь, значит вы должны все распланировать, учитывая потребности и возможности каждого.

Одна женщина даже рассказала, что они с мужем устраивают «ежегодные корректировки». Она сразу попросила меня не смеяться — они серьезно так делали. Каждый год они с мужем обсуждают все, что касается домашнего хозяйства, что им нравится, что им не нравится и что они могут сделать в следующем году, чтобы изменить это. Звучит несколько невразумительно, но именно поэтому люди замечают, что происходит с их половинками. А раз они все время остаются в курсе потребностей друг друга, то они скорее всего еще сильнее сблизятся, чем отдалятся друг от друга.

13. Учитесь ловить волну

«Я замужем уже 44 года, у меня четверо детей и шесть внуков. Пожалуй, самое важное, что я поняла за эти годы — любовь, которую вы испытываете друг к другу, постоянно меняется. Иногда вы чувствуете глубокую любовь и удовлетворение, а иногда вам не хочется иметь ничего общего с супругом. Иногда вы смеетесь вместе, а, бывает, срываетесь друг на друга. Это похоже на американские горки: вы все время взмываете вверх и летите вниз, но чем дольше вы остаетесь вместе, тем легче вы переживаете эти падения, а взлеты становятся все длиннее, наполняются любовью и чувством удовлетворения. Даже если вам кажется, что вы больше никогда не сможете полюбить своего партнера, это может измениться, только дайте шанс. Я считаю, что люди слишком быстро сдаются. Нужно стать тем человеком, каким вы хотите видеть своего супруга. Как только вы сделаете это, вы почувствуете огромную разницу».

— Крис

Из всех тех сотен аналогий, которые приводились в последние три недели, одна запала мне в душу. Медсестра написала мне, что ей часто приходилось работать с пожилыми пациентами. Однажды она разговорилась с восьмидесятилетним пациентом о браке в целом и о том, почему его брак продлился так долго. Мужчина ответил что-то вроде: «Отношения похожи на волны, и люди должны научиться их ловить». Когда она попросила его объяснить, что он имел в виду, он сказал, что в отношениях, как в океане, идут непрерывные волны эмоций, взлеты и падения, и некоторые волны длятся лишь часы, а другие — месяцы и даже годы. Главное — понимать, что эти волны только в очень редких случаях имеют что-либо общее с качеством самих отношений: люди теряют работу, члены семьи умирают, пары переезжают, люди меняют карьеру, зарабатывают и теряют кучу денег. Ваша задача в качестве постоянного партнера просто ловить эти волны вместе с тем, кого вы любите вне зависимости от того, куда они ведут. Ни одна такая волна не вечна, и в конечном счете вы просто останетесь вместе.

«Два года назад я вдруг начал злиться на жену по любому поводу. Мне казалось, что мы будто мы идем вместе по жизни и трудимся над тем, чтобы вместе жить и растить детей, но настоящей связи между нами не существует. Все испортилось до такой степени, что я обдумывал возможность жить отдельно; и все же, стоило мне серьезно задуматься об этой проблеме, я не мог выявить ни одной причины для расставания. Я знал, что она чудесный человек, замечательная мать и друг. Я прикусил язык и надеялся, что эта неудовлетворенность пройдет так же внезапно, как и появилась. К счастью, так оно и случилось, и теперь я люблю ее больше, чем когда-либо. Я понял, что нужно давать своему супругу право сомневаться. Если вы были счастливы на протяжении столь долгого времени, на это должна быть достойная причина. Будьте терпеливы и сосредоточьтесь в первую очередь на тех оставшихся чертах вашей половинки, в которые вы когда-то влюбились».

— Кевин

А теперь я бы хотел поблагодарить всех читателей, которые нашли время, чтобы что-то написать и отправить мне. Как всегда, было немного унизительно читать эти полные мудрости и жизненного опыта письма. Я получил огромное количество замечательных ответов, добрых и искренних советов. Было очень сложно из всего этого выбрать именно те, которые оказались здесь, и во многих случаях я мог бы заменить цитаты на десятки других, говорящих о том же.

Такие проекты всегда поражают меня, ведь когда ты просишь у тысяч людей совета в чем-либо, ты ожидаешь получить тысячи разных ответов. Но вместо этого, теперь уже в двух случаях, большинство полученных советов одинаковы. Это показывает, насколько мы все на самом деле похожи. И как бы плохи ни были дела, мы не так одиноки, как кажется.

Я бы хотел закончить, подытожив все советы в отдельном аккуратном абзаце. Но читательница по имени Марго справилась с этим намного лучше, чем я бы смог. Так что мы закончим вместе с Марго:

«Вы можете преодолеть все что угодно, если вы не вредите себе или своему партнеру. То есть эмоционально, физически, финансово или духовно. Не избегайте обсуждения любой проблемы. Никогда не стыдите друг друга и не высмеивайте то, что делает вашего партнера счастливым. Запишите, за что вы полюбили друг друга, и зачитывайте это каждую годовщину (можно и чаще). Пишите друг другу любовные письма. Ставьте друг друга на первое место. Когда появятся дети, вами легко сможет овладеть это безумие, когда они становятся единственной целью жизни… Но не забывайте ту любовь, которая позволила им появиться на свет. Это чувство должно оставаться сильным, чтобы и их научить любви. Супруг всегда на первом месте. Каждый из вас будет продолжать развиваться. Не отставайте друг от друга. Будьте тем, кто поощряет это развитие. Не надейтесь на то, что другой будет поддерживать отношения. Вы оба должны понять, что все зависит только от вас, и оба должны работать над ними. Полюбите уборку дома, готовку, заботу о домашнем очаге. Это то, чем нужно заниматься каждый день, так что настройтесь на веселый лад, и занимайтесь этим вместе. Не жалуйтесь никому на вашего партнера. Любите его таким, какой он есть. Любите даже тогда, когда нет настроения. Доверяйте друг другу. Всегда давайте друг другу право сомневаться. Будьте откровенны. Не скрывайте ничего. Гордитесь друг другом. Живите собственной жизнью, но рассказывайте о ней партнеру, делитесь ей с ним. Балуйте и обожайте друг друга. Обратитесь в консультацию до того, как вам это действительно понадобится, ведь вы вместе стараетесь работать над отношениями. Отказывайте, уважая чувства другого. Будьте открыты для перемен и принимайте новое. Распечатайте этот список и каждый день сверяйтесь с ним».

Источник: inosmi.ru





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