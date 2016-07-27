Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 28 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_chto_dusha_zhelaet_41184"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41184_58108ab55f1be7077d2e0ec.jpg" width=206 alt="Все, что душа желает" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Новаторова</b></span> <span style="font-size: large;">Все, что душа желает</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Nooregistry.ru: о пиратах, тенденциях академического книгоиздательства и американских спекуляциях</font></em></span></p><p>Научный мир внимательно следит за трансформацией академического издательства, а самые прогрессивные музеи мира стремятся оцифровать и выложить как можно больше из своей коллекции. Об этом и о многом другом – в новостном дайджесте профильного сайта <a href=http://nooregistry.ru/>Nooregistry.ru</a>. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vse_chto_dusha_zhelaet_41184">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Научный мир внимательно следит за трансформацией академического издательства, а самые прогрессивные музеи мира стремятся оцифровать и выложить как можно больше из своей коллекции. Об этом и о многом другом – в новостном дайджесте профильного сайта Nooregistry.ru.

В последнее время пираты активно завоевывают информационное пространство: сначала весь мир обсуждал то, что созданная всего четыре года назад Пиратская партия Исландии (Píratar) может получить большинство кресел в парламенте страны и самостоятельно сформировать правительство, потом отмечал победу этой самой Пиратской партии. Большинство кресел партия не набрала, но 14,5% от общего числа голосов получила. Это меньше, чем предсказывали опросы, но в то же время первый раз в истории Пиратская партия какой-либо страны мира получила достаточно мест в Парламенте, чтобы влиять на формирование правящей коалиции.

О пиратах и пиратских ресурсах по-прежнему часто вспоминают в Великобритании: большинство пользователей интернета в Великобритании уже привыкли к тому, что «пиратские» сайты блокируются их провайдерами. Но вместо того, чтобы перейти на легальные сервисы, оказалось, что британцы просто стали использовать еще не заблокированные сайты – или нашли пути обойти блокировку.

В итоге в Великобритании теперь обсуждают новую систему штрафов против пиратства: предложенные поправки к британскому закону «О цифровой экономике» показывают желание некоторых членов парламента любыми силами заставить поисковые сервисы бороться с пиратством. Новая поправка, если она будет принята, обяжет компании вроде Google заключать добровольные соглашения с правообладателями – или государство примет меры.

Кстати, большинство россиян тоже предпочитают нелегальный контент.

В ходе онлайн-опроса компания ESET выяснила, что лишь 9% жителей России пользуются только легальным контентом: музыкой, фильмами, играми, софтом. Российские пользователи, как оказалось, чаще всего нелегально скачивают фильмы и сериалы — этот вариант выбрали 70% опрошенных. С большим отрывом следует музыка (46%) и программное обеспечение (45%). Книги в качестве «пиратского» контента не так интересны — этот вариант отметили 34% респондентов.

Все эти пиратские новости смотрятся особенно живописно на фоне американских сплетен: Бюро по охране авторских прав, ответственное за выплаты авторских гонораров, оказалось в центре интриг и скандалов после того, как государственный регистратор авторских прав Мария Палланте неожиданно ушла в отставку.

Академические библиотеки

Новости из академического мира несколько более серьезны. Во-первых, продолжаются дебаты относительно будущего академического книгоиздательства. Некоторые эксперты утверждают, что оно умирает:

«Что творится в университетском книгоиздании? Спросите коллег-редакторов, которые там работают. Всё не слишком радостно. В американских университетских издательствах, за исключением, может быть, самых крупных университетов, всё, оказывается, примерно так же. За 25 лет средние тиражи — и так невеликие — сократились в 10 раз. Хороший тираж нынче — 200 экземпляров. А цены выросли в 4 раза. И библиотеки не спасают. Потому что примерно половину закупленных монографий вообще никто не берёт читать. Интеллектуальная ценность никак не связана с экономической. Что делают издательства? Переходят на Open Access, свободный доступ к электронным публикациям и платный «принт-он-деманд».

Во-вторых, все больше ученых сходятся во мнении, что «процесс поиска научной литературы сегодня – это кошмар». К примеру, профессор биологии Франк Хеппнер написал о том, на что похожа компьютеризированная система поиска академических исследований, и почему найти собственные статьи онлайн ему оказалось отнюдь не так просто.

Все это особенно актуально, учитывая, что в самом конце октября в мире отмечалась Неделя открытого доступа. Коалиция научного издательства и академических ресурсов (англ. SPARC®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) в сотрудничестве с Комитетом Недели открытого доступа объявила темой 9ой международной Недели открытого доступа «Открытость в действии». Неделя открытого доступа отмечалась различными академическими сообществами с 24 по 30 октября.

В открытом доступе

Как и прежде, Nooregistry.ru продолжает внимательно следить за тем, какие новые коллекции и ресурсы открытого доступа появляются в интернете. Здесь новости только хорошие.

Альянс авторов и команда Internet Archive объединились, чтобы сделать книги доступными.

«Чтобы написать книгу нужно время, усилие, а часто еще и любовь. К счастью, книги создаются надолго и могут оставаться актуальными и интересными для нескольких поколений. Так почему же сегодня, когда Интернет дает всем такую возможность сделать свои работы общедоступными, большинство книг, которые были написаны за последние 100 лет, по большей части скрыты от читателей?».

Цифровая публичная библиотека Америки, Europeana, новозеландская DigitalNZ и австралийская Trove занимаются тем, что устраивают GIF IT UP, конкурс на лучшую «гифку», сделанную из свободно доступных в их электронных архивах фотографий и иллюстраций.

Журнал "Знамя", которому недавно исполнилось 85 лет, выложил в открытый доступ архив своих номеров с 1996 по 2016 год. Также в интернете находится коллекция газет русского зарубежья: более 120 наименований изданий 1918-1940 годов.

Google запустил тематическую онлайн-экспозицию, посвящённую миру живой природы и эволюции человечества. Пользователям предлагается посетить 150 интерактивных выставок с 300 тысячами фотографий и видео и 30 виртуальными турами по 50 музеям мира. Выставка доступна на сайте проекта Google Arts & Culture.

Бывший ведущий канадской радиостанции CKLN FM оцифровал с кассет и залил в сеть 30 гигабайт всевозможной подпольной музыки 1980-х и 1990-х. Ноувейв, постпанк, электроника, психоделия — буквально все, что душе угодно, и ни одного знакомого названия.

Областным информационно-библиотечным центром совместно с научно-практическим музеем-лабораторией Самаркандского государственного университета запущен новый сайт «Музеи Самарканда». Очень интересен и предлагаемый разработчиками сайта виртуальный тур по таким достопримечательностям города, как ансамбль Регистан, мечеть Биби-ханым, обсерватория Улугбека, мавзолеи Амира Темура, Шахи-зинда, Ак-сарай.

Национальный музей Швеции опубликовал в высоком разрешении 3000 картин. До 2017 г. галерея закрыта на реконструкцию, и, чтобы все желающие имели больше возможностей насладиться произведениями искусства, в прошлом году музей запустил совместный проект с Wikimedia Швеции. В результате около трёх тысяч картин стали всеобщим достоянием.

Google Street View "оцифровал" Гренландию. Онлайн-сервис предлагает пользователям собственными глазами увидеть самые потрясающие достопримечательности арктического островного государства. 360-градусные панорамы каждого объекта призваны дать полное представление о гренландских ледниках, фьордах и множестве других природных чудес, которые составляют местный пейзаж.





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