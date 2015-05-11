Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:01</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vrut_noyut_im_vse_dolzhny_42582"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42582_hands-718559_960_72.jpg" width=206 alt="Врут, ноют, им все должны" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Врут, ноют, им все должны</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Психиатр о невыносимых людях</font></em></span></p><p>Всяк из нас по-своему неудобен. Но среди тех, чья неудобность зашкаливает, переходит общепринятые границы, есть люди, которые выглядят вполне обычными и здоровыми на первый и даже на второй взгляд. Более того, они нередко вызывают симпатию, сами охотно идут на контакт. И только сойдясь с таким человеком поближе, вдруг ловишь себя на мысли, что уже не знаешь, куда от него спрятаться – ещё вчера вы были едва знакомы, а сегодня ты уже вовлечён в его бурную жизнь в качестве обязательного участника, ты уже что-то этому человеку должен, а то даже и виноват в каких-то его бедах (в список таковых могут попасть и беды, случившиеся задолго до вашего знакомства). <a href="http://www.chaskor.ru/article/vrut_noyut_im_vse_dolzhny_42582">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Всяк из нас по-своему неудобен. Но среди тех, чья неудобность зашкаливает, переходит общепринятые границы, есть люди, которые выглядят вполне обычными и здоровыми на первый и даже на второй взгляд. Более того, они нередко вызывают симпатию, сами охотно идут на контакт. И только сойдясь с таким человеком поближе, вдруг ловишь себя на мысли, что уже не знаешь, куда от него спрятаться – ещё вчера вы были едва знакомы, а сегодня ты уже вовлечён в его бурную жизнь в качестве обязательного участника, ты уже что-то этому человеку должен, а то даже и виноват в каких-то его бедах (в список таковых могут попасть и беды, случившиеся задолго до вашего знакомства).

Мы видим, что человеку плохо, пытаемся помочь, но наши попытки напоминают воду, уходящую сквозь песок. Попутно мы то и дело вынуждены оправдываться – ведь мы уже стали частью жизни этого человека, в которой его никто не понимает и не жалеет. И всё чаще мы чувствуем себя захваченными в плен – и потому всё чаще хотим освободиться. В последние годы стали популярными статьи о психологических травмах. Мода есть мода, многие главные герои этой статьи тоже ей следуют: и вот уже они сами называют себя травматиками, объясняют своё бурное поведение не только настоящими, но и прошлыми неурядицами, что даёт им основания активнее претендовать на особое к себе внимание. О том, как с такими людьми сосуществовать, как им по возможности помочь и о том, что делать им самим, мы разговариваем с санкт-петербургским психиатром Игорем Аносовым.

Есть люди, всячески ищущие общения, при этом ведущие себя неадекватно. Они часто объясняют своё поведение прошлыми психотравмами, часто именно детскими, и называют себя травматиками.

И. А.: Люди, которые в детстве перенесли хроническую психотравму (например, жизнь с пьющими или холодно относящимися к ним родителями), нередко вырастают психопатами, но не требуют к себе повышенного внимания от всех и каждого. Скорее, многие из них ищут себе конкретную компанию, в которой они могут стать лидерами и помыкать остальными так, например, как ими когда-то помыкал кто-то из родителей. Нелюбимый ребёнок может вырасти и искать того, кто будет ему сочувствовать. А вот есть люди, которым «все должны». Они часто страдают ипохондрическими расстройствами. Эти люди ищут у себя болезни и к психиатру, как правило, приходят в последнюю очередь, с большим списком врачей, которых посетили до этого.

Есть и другая категория людей, которые активно ищут компанию и при этом манипулируют окружающими, пытаются вызвать у них чувство вины, жалуются на недостаточное к себе внимание. Но такими становятся не те, кто перенёс в детстве психотравму. Как правило, такой стиль поведения вырабатывается у тех, кто в детстве был гиперопекаем. «Ты самый хороший, двойку получил — учительница виновата, подрался, даже если сам драку затеял — виноват другой» и так далее. И вот эти люди вырастают, смотрят вокруг и удивляются: «А почему это мне никто ничего не должен? Я же самый лучший!» Тут уже получается вторичная травма. Мужчина, который относится к этой категории людей, ищет себе подругу, а впоследствии и жену, которая будет его опекать так же, как когда-то его опекала мать. Женщина в такой паре нередко тоже происходит из семьи, где была гиперопека, и ей нужен ребёнок вместо мужа. Ей хочется быть лидером, но лидером ласковым. И если ей вдруг это надоедает, то у него возникает обида.

У таких людей в их неудачах виноват кто угодно, только не они. Часто, разбираясь в их ситуации, как таковой и травмы-то там не найти.

Близко общаются с ними обычно недолго: поначалу вроде милейший человек, но как только у него возникает какая-то проблема, он сразу же старается её на вас повесить.

Но есть и другие травмы. Например, человек до какого-то возраста растёт в благополучной обстановке, а потом в его жизни случается, например, реальное предательство кого-то из близких людей. Травма? Травма. И вот человек начинает вести себя неадекватно, и под «раздачу» попадают не виноватые в случившемся люди, а все, кто оказывается рядом. Но понятно, что многие начинают дистанцироваться. И тут опять обида, травма: «Меня никто не любит, со мной никто не дружит, меня не понимают». Человек может доходить до откровенного шантажа: «Ах, вы так, так вот пойду гулять, напьюсь, случится со мной что-то, попомните…» При этом такой человек от реальной помощи может отказываться.

И. А.: Да, таким людям порой даже не нужна какая-то материальная помощь (при этом они могут о ней просить). Им нужно сочувствие, готовность окружающих как-то им помогать. Ведь мы говорим о людях с сохранным интеллектом. Поэтому у них самокритика хоть и своеобразная, но есть: им-то все должны, но как только им предлагают реальную помощь, они стараются отказаться. Ведь принять помощь — это уже ответственность. А ответственности такие люди очень не любят. Они-то сами не хотят быть никому должными. Например, они будут должны этой помощью воспользоваться.

Как охарактеризовать этих людей с точки зрения медицины?

И. А.: Нет для таких людей единого определения. Я приводил пример ипохондрика. У него вот эти ипохондрические переживания как раз и вылезают потому, что он хочет, чтобы кто-то взял на себя ответственность и подтвердил его болезни.

Помимо ипохондриков мы можем выделить ещё один психотип — это истероидные личности. То есть не истерики — у истерика его патологические проявления идут вне сознания, он может где угодно выдать судорожный припадок, аффективную реакцию.

Истероид контролирует свою истерику. Он знает, где можно что-то выдать, где нельзя. На человека, который явно его сильнее, не будет орать. Наоборот, в присутствии такого человека истероид будет вести себя тихо.

Есть ещё гебоидная личность. Патологический вариант — гебефренический синдром: расторможенность, патологичекая манерность, патологическая склонность к сочинительству. Но у гебефреника это всё происходит опять-таки вне сознания. Гебоид — это человек, который ведёт себя так сознательно. Но, тем не менее, он ищет аудиторию для своих гебоидных проявлений.

Например, выпьет такой человек и давай рассказывать: «Да я в Афгане воевал! Да я две чеченские прошёл!» Хотя на самом деле он вообще в армии не служил. И когда видит, что завладел чьим-то вниманием, он начинает автоматически додумывать свою историю. Если с ним не спорить, просто сказать, что вам надо куда-то идти, и распрощаться, он будет спокоен. А вот если ему начать указывать на нестыковки в его рассказе, могут быть два варианта: либо обида, либо аффект вплоть до агрессии — опять-таки в зависимости от того, кто перед ним.

Нередко люди с таким типом поведения начинают злоупотреблять алкоголем и другими психоактивными веществами. Ведь человек обижен, а обиду надо как-то скомпенсировать. Чаще всего прибегают они к алкоголю. Алкоголь — это ведь как медиатор для струны. И вот мы сказали, что многие из этих людей весьма неглупы. То есть если в обычном состоянии такой человек не станет кричать «Вы мне все должны!», то выпивши он становится раскованнее и выдаёт всё это окружающим (неплохо показан такой тип в песне Владимира Высоцкого «Ой, где был я вчера»).

Но бывает, что и без алкоголя люди себя «раскачивают» и доходят до подобных выпадов. Жить рядом с таким человеком вообще непросто. Это жизнь в постоянном ожидании очередного срыва.

И. А.: И тех, кто так ведёт себя, не будучи под воздействием алкоголя, мы видим регулярно — в общественном транспорте, в магазинах. Вы когда-нибудь обращали внимание, какое лицо было у такого человека до того, как он начал конфликтовать, и каким оно становится, когда вокруг него уже все на взводе? Он успокаивается, на его лице может даже появиться улыбка.

Как вообще вести себя тем, кто оказывается рядом с таким человеком?

И. А.: Если есть возможность, то от таких людей лучше держаться подальше, общение с ними сводить к минимуму. Что касается их близких, то здесь патовая ситуация. Характерный пример: какой-нибудь праздник — Новый год, День рождения и тому подобное. Не пригласить человека — вроде как-то нехорошо. Пригласить — это рисковать тем, что праздник будет испорчен. Даже если наш герой ничего страшного не выдаст, окружающие будут сидеть весь вечер и думать о том, как бы этот человек не сорвался. Потому, что он способен буквально на ровном месте испортить всем настроение. Причём истероид ещё и убедителен.

В результате у компании не только испорчено настроение и «вынесены мозги», но и остаётся чувство вины — обидели человека.

Пока наш герой не вошёл в раж, можно сказать открытым текстом: «Так, мы тебя знаем, хочешь заводиться — выйди поори, потом, если хочешь, возвращайся, только тихо». Но для этого в компании должен быть лидер, чей статус признаётся и тем, кто склонен к неадекватному поведению. Если это скажет кто-то другой, то у истероида будет ещё один повод для раздражения. И самое неприятное, что медицина здесь мало что может, каких-то действенных методов психокоррекции взрослой личности практически не существует. Хотя мы и стараемся что-то делать. Ведь всё равно эти люди ко мне приходят, приходится проводить психотерапию с элементами гештальта.

Вот пример: девушка, склонная к истероидным проявлениям, написала в социальной сети, что прощается с жизнью. Те, кто это прочитал, обеспокоились. Потом выяснилось, что она в порядке, и одна её знакомая сказала, что при встрече даст ей по лицу.

И. А.: И это будет неправильно ещё и потому, что даст истероиду новый повод почувствовать себя жертвой. Во-вторых, добрая затрещина может подействовать на такого человека отрезвляюще только в остром состоянии, в состоянии аффекта, но не постфактум. Да и в аффекте затрещина может подействовать, когда он только начинает заводиться, а вот когда уже завёлся — тут уже можно только изолировать его от компании.

Уместно ли говорить с таким человеком об этике? Например, когда он шантажирует или оскорбляет.

И. А.: Весьма уместно, даже необходимо. Достаточно жёсткая должна быть позиция, если человек идёт на шантаж. И об этике таким людям напоминать надо: «Что ж ты делаешь-то? Ты же нас пугаешь!» Но лучше так говорить им попозже, не во время обострения.

Чаще всего этот шантаж не опасен. Но я приведу пример, когда всё закончилось очень грустно, когда человеку на пике истерики сказали, что он истерик. Я тогда работал на «скорой», наша бригада выехала по вызову – человек порезал вены. Приехали – там стандартные поверхностные насечки, видно, что сделано больше напоказ, фельдшер бинтует пострадавшего и приговаривает подчёркнуто иронично: «Кто ж так режет-то? Уж пугать – так пугать, режут-то вот где да поглубже, а ещё лучше – в окно…» Забинтовала ему руку, сидит, пишет историю, вдруг за спиной звук разбитого стекла и мелькнувшие ноги.

То есть нужно учитывать – да, истероид критичен и, как правило, не особо опасен ни для себя, ни для окружающих, но на пике аффекта он может что-то страшное вытворить. Или когда гебоид уже вошёл в раж и проассоциировал себя со своим выдуманным персонажем, а ему говорят прямо в лоб: «Слушай, не ври, хватит, надоело!», вот тут он может «взорваться», выйти из под самоконтроля – особенно, если ещё и выпил рюмку-другую.

Пример такого «взрыва», недавно прогремел на всю страну: 4 июня, в Тверской области, во время застолья, обидевшийся на слова типа «Да ты и не служил вовсе!» бывший якобы десантник ушел за ружьём, а вернувшись, начал методично расстреливать всех присутствовавших в доме собутыльников.

Может ли человек, о котором мы говорим, почувствовав, что между ним и его привычным кругом общения возникла дистанция, отнестись к своему поведению более критично?

И. А.: 50 на 50. Всё будет зависеть от воспитания, от уровня интеллекта, от выраженности вот этих черт характера – от степени акцентуации по гебоидному или истероидному типу. Кто-то скажет себе: «Что я зарвался», может быть, придёт к тому, кому устроил истерику, попросит прощения. Если человек по уровню акцентуации ближе к расстройству личности, может отреагировать противоположным образом: «Ах, они все меня не любят, не ценят, они все плохие, а я…» Чем ближе к расстройству личности, тем меньше критического осмысления своих поступков и мыслей.

А вот такой пример: женщина, склонная к истерикам и к гебоидным проявлениям, в ответ даже на очень осторожные попытки обратить её внимание на свои поведенческие ошибки, а не на внешние обстоятельства, отвечает, что у неё и так всегда была низкая самооценка, что если бы она продолжала заниматься «самоедством», то погибла бы.

И. А.: Но здесь как раз критичность есть. Здесь перекладывание вины на других – это защитная реакция. Она отлично понимает: если она признает, что сама виновата в своих бедах, то дальше придётся признать, что она бесхарактерная, с расстроенными нервами, всем приносит только проблемы. А вот тут уже могут возникнуть и настоящие суицидальные мысли: «Если я такая плохая, то зачем мне жить?» Тут уже лучше обращаться к психиатру, это уже уровень расстройства личности. Но помощь возможна, есть много шансов вернуть человека к нормальному существованию.

Как такой человек может к психиатру попасть? Как близкие могут повлиять на ситуацию?

И. А.: Как и во многих других случаях, прямое предложение обратиться к психиатру, скорее всего, вызовет отторжение. Но уже слово «психотерапевт» звучит по-другому. А можно обратиться к психологу – ведь психолог выслушает, поймёт, что к чему, и может посоветовать обратиться к психотерапевту. Основной аргумент у тех, кто не хочет обращаться к психиатру: «Я что, сумасшедший?» И человеку надо объяснить, что к психиатру надо идти не когда ты уже сумасшедший, а для того, чтобы не стать сумасшедшим. Ещё момент: психиатрическая помощь – дело тонкое. Прежде, чем её оказывать, нужно обсудить проблему, то есть решить, нужно ли в конкретном случае лечение или достаточно беседы. Это опять-таки может определить только психиатр. То есть это ещё один аргумент за то, что не надо бояться психиатра.

Начинать нужно всегда с того психиатра, который ближе находится. И платить какие-то сумасшедшие деньги не надо – сначала надо обратиться в свой «родной» психоневрологический диспансер, по месту жительства. Здесь у людей возникает ещё один страх – перед постановкой на учёт. Но человек – не мешок с картошкой, чтоб его учитывать. Да, в диспансере заведут карточку, чтобы если пациент, года через два, снова придёт к врачу, врач не был вынужден, по второму кругу, задавать ему вопросы, заданные при первой беседе. Информация из кабинета врача может уйти только в правоохранительные органы, суд или прокуратуру, которые также несут ответственность за соблюдение конфиденциальности.

Интервью подготовил Игорь Лунёв

Источник: matrony.ru





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