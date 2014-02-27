Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 28 сентября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vrozhdennaya_emotsionalnost_40975"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40975_content_teoriya_emotsiy_1__econet_r.jpg" width=206 alt="Врожденная эмоциональность" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Максим Величко, <a href=http://psy-diagnoz.com/theories/103-teoriya-emotsij.html>psy-diagnoz.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Врожденная эмоциональность</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Теория эмоций Келлермана-Плутчика</font></em></span></p><p>Теория разрабатывалась в виде монографии в 1962 году. Она получила международное признание и использовалась для раскрытия структуры групповых процессов, позволила сформировать представление о внутриличностных процессах и механизмах психологических защит. В настоящее время основные постулаты теории включены в известные психотерапевтические направления и психодиагностические системы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vrozhdennaya_emotsionalnost_40975">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Теория разрабатывалась в виде монографии в 1962 году. Она получила международное признание и использовалась для раскрытия структуры групповых процессов, позволила сформировать представление о внутриличностных процессах и механизмах психологических защит. В настоящее время основные постулаты теории включены в известные психотерапевтические направления и психодиагностические системы.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ ИЗЛОЖЕНЫ ШЕСТЬЮ ПОСТУЛАТАМИ

1. Эмоции - это механизмы коммуникации и выживания, основанные на эволюционной адаптации. Они сохраняются в функционально эквивалентных формах через все филогенетические уровни. Коммуникация происходит за счет восьми базисных адаптивных реакций, являющихся прототипами восьми базисных эмоций:

Инкорпорация - поедание пищи или принятие благоприятных раздражителей внутрь организма. Этот психологический механизм ещё известен как интроекция.

Отвержение - избавление организма от чего-либо непригодного, что было воспринято ранее.

Протекция - поведение, призванное обеспечить избегание опасности или вреда. Сюда относится бегство и любое другое действие, которое увеличивает расстояние между организмом и источником опасности.

Разрушение - поведение, призванное разрушить барьер, который препятствует удовлетворению важной потребности.

Воспроизводство - репродуктивное поведение, которое может быть определено в терминах приближения, тенденции к сохранению контакта и смешивания генетических материалов.

Реинтеграция - поведенческая реакция на потерю чего-либо важного, чем обладали или наслаждались. Его функция в обретении вновь опеки.

Ориентация - поведенческая реакция на контакт с неизвестным, новым или неопределенным объектом.

Исследование - поведение, обеспечивающее индивиду схематичное представление о данной окружающей среде.

2. Эмоции имеют генетическую основу.

3. Эмоции — это гипотетические построения, основанные на очевидных явлениях различных классов. Гипотетические модели приведены в таблице 1:





4. Эмоции — это цепи событий со стабилизирующими обратными связями, которые поддерживают поведенческий гомеостаз. Происходящие в среде события подвергаются когнитивной оценке, в результате оценки возникают переживания (эмоции), сопровождаемые физиологическими изменениями. В ответ организм осуществляет поведение, призванное оказать эффект на стимул.

5. Отношения между эмоциями могут быть представлены в виде трехмерной (пространственной) структурной модели. Вертикальный вектор отражает интенсивность эмоций, слева направо - вектор сходства эмоций, а ось спереди назад характеризует полярность противоположных эмоций. Этот же постулат включает положение о том, что некоторые эмоции являются первичными, а другие — их производными или смешанными.

6. Эмоции соотносятся с определенными чертами характера или типологиями. Диагностические термины, например, «депрессия», «маниакальность», «паранойя» рассматриваются как крайние выражения таких эмоций, как печаль, радость и отвержение (таблица 2).





Структурная модель эмоций является основой построения теоретической модели психологических защит.

Модель механизмов психологических защит была разработана Робертом Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом и Х. Контом в 1979 году.

СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ ГЕНРИ КЕЛЛЕРМАНА

МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ

1. Специфические защиты образуются для совладания со специфическими эмоциями.

2. Существует восемь основных механизмов защит, которые развиваются для совладания с восемью основными эмоциями.

3. Восемь основных защитных механизмов обладают свойствами как сходства, так и полярности.

4. Определенные типы личностных диагнозов имеют в своей основе характерные защитные стили.

5. Индивид может использовать любую комбинацию механизмов защиты.

На пути к сознанию нежелательная для психики информация искажается. Искажение реальности посредствам защит может происходить следующим образом:

игнорироваться или не восприниматься;

будучи воспринятой, забываться;

в случае допуска в сознание и запоминания, интерпретироваться удобным для индивида образом.

Проявления механизмов защиты зависит от возрастного развития и особенностей когнитивных процессов. В целом они образуют шкалу примитивности-зрелости .

Первыми возникают меха­низмы, в основе которых лежат перцептивные процессы (ощущение, восприятие и внимание). Имен­но перцепция несет ответственность за защиты, связанные с неведением, непониманием информации. К ним относят отрицание и регрессию, которые являются наиболее примитивными и характеризуют «злоупотребляющую» ими личность как эмоционально незрелую.

Далее возникают защиты, связанные с памятью, а именно с забыванием информации - это вытеснение и подавление.

По мере развития процессов мышления и воображения формируются наиболее сложные и зрелые виды защит, связанные с переработ­кой и переоценкой информации - это рационализация.

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ

1. защиты с отсутствием переработки содержания: отрицание, вытеснение, подавление.

2. защиты с преобразованием или искажением содержания мыслей, чувств, поведения: рационализация, проекция, отчуждение, замещение, реактивное образование, компенсация.

3. защиты с разрядкой отрицательного эмоционального напряжения: реализация в действии, соматизация тревоги, сублимация.

4. защиты манипулятивного типа: регрессия, фантазия, уход в болезнь или образования симптомов.

Результатом психоэволюционной теории эмоций Роберта Плутчика и структурной теории личности Генри Келлермана стала «Психодиагностическая система Келлермана-Плутчика», которая легла в основу психодиагностической методики «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index).

Система основывается на теории, что в каждой личности существует диспозиция (наследственная предрасположенность) к определенному психическому расстройству. Механизм психологической защиты играет роль регулятора внутриличностного баланса за счет гашения доминирующей эмоции (схема 1).





Согласно психодиагностической системе, анализ ведущих диспозиций характеризует личностные особенности испытуемого.

При взаимодействии со стимулом возникают характерные для определенной диспозиции переживания в виде эмоций. Ведущая эмоция формирует потребность, которая не всегда вкладывается в рамки приемлемого функционирования. Для поддержания адаптации срабатывает защитный механизм, призванный погасить недопустимую эмоцию, и индивид испытывает неосознаваемый импульс, заставляющий переоценить стимул. Личностный баланс достигается за счет формирования защитного поведения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПОЗИЦИЙ

Диспозиция мании.

Ведущая эмоция - радость, потребность к избытку приятных стимулов - гедонизм. Защита - реактивное образование за счет подавления привлекательности приятных стимулов с помощью « Super - Ego ». Развитие механизма связано с окончательным усвоением индивидом «высших социальных ценностей».Импульс – обрати это в противоположное. Переоценка стимула: «Все, связанное с этим - отвратительно».

Защитное поведение в норме: сильные переживания по поводу нарушений «личностного пространства», подчеркнутое стремление соответствовать общепринятым стандартам поведения, актуальность, озабоченность «приличным» внешним видом, вежливость, любезность, бескорыстие, общительность. Неприятие всего того, что связанно с функционированием организма и отношениями полов.

Диспозиция истерии.

Ведущая эмоция – принятие. Защита – от­рицание. Развивается с целью сдерживания эмоции принятия окружающих, если они демонстрируют эмоциональную индифферентность или отвержение. Излишнее принятие компенсируется отрицанием тех моментов, которые «не нравятся» сознанию. Поток положительных качеств воспринимаемого объекта заставляет истерика идеализировать его (пример, истерики часто влюбляются). Импульс - не замечай этого. Переоценка стимула не происходит, стимул не замечается.

Защитное поведение в норме: общительность, стремление быть в центре внимания, жажда признания, самонадеянность, оптимизм, непринужденность, хвастовство, жалость к себе, обходительность, аффективная манера поведения, пафос, легкая переносимость критики и отсутствие самокритичности.

Агрессивная диспозиция.

Ведущая эмоция – гнев. Защита – замещение. Развивается для сдерживания эмоции гнева на более сильного, старшего или значимого субъекта, выступающего как фрустратор. Замещение может направляться как вовне, формируя деструктивное поведение, так и внутрь в виде аутоагрессии. Импульс- напади на что-то, заменяющее это. Переоценка стимула: «Вот кто во всем виноват».

Защитное поведение в норме: импульсивность, раздражительность, вспыльчивость, требовательность к окружающим, реакции протеста в ответ на критику, отсутствие чувства вины.

Диспозиция психопатии.

Ведущая эмоция – удивление. Защита – регрессия. Развивается в раннем детстве для сдерживания чувств неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с проявлением инициативы. Как правило, поощряется взрослыми, имеющими установку на эмоциональный симбиоз и инфантилизацию ребенка.Импульс – плачь об этом. Переоценка стимула: «Вы обязаны мне помочь».

Защитное поведение в норме: импульсивность, слабохарактерность, отсутствие глубоких интересов, податливость влиянию окружающих, внушаемость, неумение доводить до конца начатое дело, легкая смена настроения, умение легко устанавливать поверхностные контакты. Склонность к мистике и суевериям, непереносимость одиночества, потребность в стимуляции, контроле, подбадривании, утешении, поиске новых впечатлений. В эксквизитной ситуации - повышенная сонливость и неумеренный аппетит, манипулирование мелкими предметами, непроизвольные действия (потирание рук, кручение пуговиц и т.п.), специфическая «детская» мимика и речь.

Депрессивная диспозиция.

Ведущая эмоция – печаль. Защита – компенсация, компенсирует недостающую самооценку, что позволяет личности справляться с состоянием подавленности. Импульс – постарайся приобрести это.Переоценка стимула: «Зато я... Все равно я... Когда-нибудь я...».

Защитное поведение в норме: постоянные страдания из-за утраты воображаемого объекта и потери самоуважения. Поведение, обусловленное установкой на серьезную и методическую работу над собой, нахождение и исправление своих недостатков, достижение высоких результатов в деятельности; серьезные занятия спортом, коллекционирование, стремление к оригинальности.

Параноидальная диспозиция.

Ведущая эмоция – отвращение (неприятие). Защита – проекция. Развивается как результат эмоционального отвержения в раннем детстве со стороны значимых лиц. Проекция позволяет переносить собственную неполноценность на других. Импульс – обвини это. Переоценка стимула: «Все люди порочны».

Защитное поведение в норме: контроль, отсутствие внушаемости, повышенная критичность, гордость, самолюбие, эгоизм, злопамятность, обостренное чувство справедливости, заносчивость, подозрительность, ревнивость, враждебность, упрямство, несговорчивость, нетерпимость к возражениям, замкнутость, пессимизм, повышенная чувствительность к критике и замечаниям, требовательность к себе и к другим, стремление достичь высоких показателей в любом виде деятельности.

Пассивная диспозиция.

Ведущая эмоция – страх. Защита – подавление (вытеснение). Развивается для сдерживания эмоции страха, проявления которой неприемлемы для позитивного самовосприятия и грозят попаданием в прямую зависимость от агрессора. Импульс – не помню об этом. Переоценка стимула: «Мне это незнакомо».

Защитное поведение в норме: инертность и пассивность, уход в себя, безынициативность, склонность быть зависимым от кого-либо, тщательное избегание ситуаций, которые могут стать проблемными и вызвать страх, покорность, робость, забывчивость, боязнь новых знакомств.

Обсессивная диспозиция.

Ведущая эмоция – ожидание. Защита – рационализация (интеллектуализация и сублимация). Развивается в раннем подростковом возрасте для сдерживания эмоции ожидания или предвидения боязни пережить разочарование неудач и неуверенности в конкуренции со сверстниками. Импульс – переопредели, переосмысли это. Переоценка стимула: «Все объяснимо».

Защитное поведение в норме: повышенный контроль, не позволяющий узнать эмоции других, склонность к анализу и самоанализу, ответственность, добросовестность, основательность, любовь к порядку, нехарактерность вредных привычек, предусмотрительность, дисциплинированность, индивидуализм, стремлением придерживаться во всем середины.

Источник: econet.ru





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