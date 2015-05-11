«Время такое»

Есть старый анекдот про выбор, где директор выбирал себе секретаря по многим критериям, в итоге плюнул и выбрал девушку, у которой грудь больше. Я люблю анекдоты. Они удивительно точно отражают реальность. Выбор - это очень редко про рацио. В основном - про эмоцию. Мы долго выбираем рационально, и когда надоедает - берем то, что действительно нравится.
Мой знакомый выбирал офис для своей компании. Полтора года. Задрал всю компанию. Он такой коммуникабельный человек. Может остановить кого-нибудь по дороге в кабинет, и давай его вопросами про будущий офис мучить. Ну, плюс он, конечно, сильно либерален. Думает про людей то есть. И технарь. А значит таблица с критериями и их значениями по каждому варианту размером со стену. И когда он научно убедил всю команду валить в Москву Сити, и все выдохнули, случилось оно. Магия выбора. Он пришел с утра и сказал, что решил переехать в соседнее здание. Потому что оно ему нравится.
Знаете, что такое качество? Это способность продукта или услуги соответствовать ожиданиям потребителя. Внимание, не требованиям и не документации на этот самый продукт, а ожиданиям. Я лично сдавал систему очень умному и крайне рациональному человеку. Все было хорошо, и он это знал. Еще бы, когда у тебя программа и методики испытаний размером с "Войну и мир"! Мы прогнали все функциональные тесты, уронили томик с результатами нефункциональных испытаний главному инженеру с их стороны. И тут этот уважаемый человек вздохнул и сказал, что не примет. Почему? Не прет. Ну не нравится ему. Вот и хоть убейся.
Мой друг был дважды женат. Он рано женился первый раз, по-моему в 20. И то ли тогда у нас были плохие отношения, то ли я был где-то далеко, но на свадьбу к нему не попал. Затаил обиду. Расстроился. И через лет семь мы пили с ним чай и он подробно и с матом рассказывал, как он хочет развестись. Он тоже рациональный человек. Он перечислял факты, которые неоспоримо доказывали, что с ней он жить не может. Я не спорил, за свою консультацию я уже вытребовал право погулять на его следующей свадьбе. То есть спорить было не выгодно. Он развелся. И позвал меня на следующую свадьбу через год. Его новой женой была его старая жена. Выпив, он поведал мне, что ему так хочется. Вот и все. Хочется, понимаете?
Мне кажется, в наш рациональный век мы сами немного обманываем себя. Подгоняем решение под ответ. Сначала эмоционально примем решение, а потом под него "подкладываем" факты и мнения. Потому что сейчас не принято выбирать эмоционально. Время такое.
Источник: facebook.com
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