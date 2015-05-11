Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 5 января 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vrednye_privychki_raspoznat_i_izbavitsya_41325"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41325_emotion.jpg" width=206 alt="Вредные привычки: распознать и избавиться" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Ходаковская для <a href=http://thedevochki.com/2016/12/08/vrednyie-privyichki-raspoznat-i-izbavitsya/>The devochki</a></b></span> <span style="font-size: large;">Вредные привычки: распознать и избавиться</span></p><p>Из детства каждый из нас тянет за собой чемоданчик комплексов. Он всегда с нами. В пути на работу, во время секса, за дружеским застольем. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vrednye_privychki_raspoznat_i_izbavitsya_41325">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Из детства каждый из нас тянет за собой чемоданчик комплексов. Он всегда с нами. В пути на работу, во время секса, за дружеским застольем.

Внутри него детские травмы, ушедшие любимые, разочаровавшие друзья и много других колюще-режущих предметов. Чемодан бывает закрыт на тысячи замков или просто затянут узлами, бывает легким или тяжелым, набитым под завязку или почти пустым. Но он есть у каждого. Тот тяжелый груз, делающий нас менее подвижными и гибкими, и гораздо более ранимыми, чем нам дано по заводским настройкам. Размер и внутренности этого чемодана во многом определяют, насколько мы будем уязвимыми к внешнему миру, а вот насколько его содержимое будет нами управлять и обусловливать наши действия – решаем мы сами.

Комплексы есть у всех, и их резонанс с окружением всегда вызывает тревогу и страх. Чувства эти довольно неприятные, и мы рефлекторно пытаемся избавиться от них любыми способами: от прямого конфликта до отрицания, от обиды до истерического смеха. Со временем у нас устанавливается стратегия ответа на активизацию комплекса: как максимально быстро отреагировать так, чтобы не было больно и страшно? Так вырабатываются вредные поведенческие привычки-стереотипы, простые и примитивные реакции на внешнюю угрозу – обида, жалоба, агрессия, раздражение и т.д. Сейчас разберемся, в чем их вред и как от них избавиться.

Привычка обижаться

Все мы сталкивались с обидчивыми людьми – у них любое слово или действие вызывает чрезмерный эмоциональный отклик, и общение с такими персонажами превращает жизнь всех окружающих в лавирование по минному полю триггеров в страхе чем-то задеть этого человека. А может, мы и сами такие?

Обидчивость – это всегда прерогатива не любящих себя людей, которые лишь раз за разом находят подтверждение собственных негативных оценок своей личности. На самом деле, нас никогда не обижают, обижаем мы всегда сами себя, ведь обида возникает только в случае попадания слова или действия в точку скопления максимальной неуверенности в себе, в точку, которая беспокоит нас самих, и заставляет нас самих себя не любить. Нам просто больно, что кто-то еще заметил недостатки и слабости, которые мы так прилежно скрывали.

Также обидчивость и ранимость характерны для людей внутренне слабых, ведь с ее помощью очень легко манипулировать. Обидчивые люди не имеют других способов получить желаемое, будь то какая-то вещь или банальное внимание, ведь у себя в голове они недостойны подарков и неинтересные собеседники. Поэтому и добиваются желаемого результата с помощью связки обиды и чувства вины. Один обижается – другой чувствует вину, из-за которой делает все, чтобы избежать конфликта. Цель достигнута, хоть и недостойным методом.

Привычка злиться

Гнев – защитная реакция нашего организма на душевные травмы, проявляющаяся в желании нанести вред другому. Боль, которую нам доставляют эти травмы, слишком невыносима, чтобы ее испытать, поэтому приходится перенести ее вовне: на окружающих, вещи, устройство мира, все человечество в целом.

Мы можем обернуть травму против себя, и тогда это породит чувство вины, самобичевание и саморазрушение. Или же мы можем перенести ее на других и тем самым травмировать.

Каждый раз, когда я вижу злого человека, ругающегося в транспорте, или жестокого родителя, гадаю, что же его так искалечило, кто заставил его так мучаться. Когда злюсь сама, спрашиваю, от чего я защищаюсь. Злых людей всегда жалко, ведь у них нарушены механизмы психологической защиты, они настолько слабы, что могут лишь нападать в надежде на то, что они не пострадают еще больше. И действительно, злость нейтрализует шок, но не вылечивает, снимает боль, но не вынимает шип, который ее причинил. Именно поэтому после приступа агрессии мы часто чувствуем опустошение.

Привычка жаловаться

Жалоба – страх нести ответственность за свою жизнь. Жалующиеся непрерывно люди винят во всех происходящих с ними бедах всех вокруг, но не себя: мало денег – виновато государство, я ничего не добился – меня так родители воспитали, не пошел в тренажерный – погода была плохая. Это люди – вечные жертвы обстоятельств. Они всегда знают все заранее, уверены, что неудачи – их удел, а стакан всегда наполовину пуст.

Даже если предлагать таким людям тысячу решений, они найдут новый повод оставить все как есть и продолжать жаловаться. Но жалоба – это всегда груз, который тянет на дно и не дает двигаться вперед, потому что на самом деле жалобщик не ищет решений проблем. Жертвой всегда быть проще, тогда можно ничего не предпринимать и при этом не быть виновным.

Жалобы допустимы только в том случае, когда они являются констатацией проблемы и ведут к ее решению. Если решить проблему невозможно или сейчас для этого нет достаточно ресурсов, значит, смысла жаловаться нет. Тут подходит избитая фраза: не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.

Избавление

Если какая-то из перечисленных выше реакций характерна для вас – это замечательно. Вы достаточно смелая и сильная личность, чтобы признать в себе негативные и деструктивные стороны. Это всегда самый важный шаг. Теперь это можно изменить.

Каждая из этих реакций – из разряда простейших. Самая примитивная. Вместо того чтобы разобраться, что случилось и как с этим поступить, мозгом выдается самый простой сценарий – дается воля эмоциональному оркестру и с удовольствием на нем играется концерт. Это всегда собственный выбор, вы сами решаете, поддадитесь ли вы эмоциям или спокойно разберетесь с проблемой.

Вообще реакция на тот или иной комплекс опасна тем, что мы часто не знаем, почему так реагируем, что заставляет все внутри нас сжиматься, почему нас так ранят те или иные слова. Иногда мы даже не представляем, что внутри есть комплекс и он нами руководит. Логика первой реакции такова: дергаешь за рычаг – загорается свет, миллисекунды проходят между двумя действиями. На самом же деле множество механизмов срабатывает, чтобы лампочка зажглась. Так и в голове: слова-триггеры запускают шарик, который катится по просторам сознания и проверяет, какая лунка ему подходит, и при наличии таковой падает в нее, запустив ту или иную реакцию. Для нас же проходят доли секунды, и вот нам уже больно. Мы про шарик и знать не знали, а он уже покатился. Поэтому мы пытаемся избавиться не от самого комплекса, а от его производных – страха, тревоги и боли.

Единственно правильной реакцией на задевшее за живое обстоятельство может быть вопрос себе «почему меня это задевает?» – и последующий честный ответ на него, который откроет, требует ли эта ситуация отклика (например, уточнить, что обидевший человек имел ввиду) или нет.

Если не разобраться с ранящими вас вещами хотя бы раз, не понять их истоков и триггеров, комплекс начнет обрастать странными наростами, глупыми домыслами, напрасными ожиданиями и в итоге порождать еще более тяжелые и мрачные обиды, злые выпады. Но, проложив ваш личный маршрут шарика от задевшей реплики до закромов вашего сознания, вы увидите, что это детский неразрешенный конфликт или, например, собственные завышенные ожидания. В результате вы не только освободитесь от этого пресловутого страха быть пойманным своим же комплексом, но и лучше узнаете себя, научитесь справляться с собой и своими эмоциями. А еще сделаете жизнь людей вокруг вас легче и приятнее.

С комплексами можно учиться жить и даже обернуть их в свою пользу, а вот попустительство в отношении своих неуместных эмоций – неудачное решение, так как комплексы снова и снова заточат нас в лабиринты прошлого, в котором нас оскорбили или бросили, в прошлое, которого нет нигде, кроме нашего собственного сознания. Самый серьезный ущерб, который мы можем себе причинить, – это приговорить себя остаться в глубинах наших обид, бесконечно возвращаясь назад, и бесцельно блуждать по коридорам прошедших времен в тисках тревоги и страха.

Источник: thedevochki.com





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