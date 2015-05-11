Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 3 ноября 2016 года, 21.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vozmozhnost_vybirat_41095"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41095_persons-36465_960_72.jpg" width=206 alt="Возможность выбирать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Возможность выбирать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему у детей должна быть возможность понять, чем они хотят заниматься</font></em></span></p><p>Недавно выступал в одном региональном вузе, рассказывал про тренды в образовании. Одним из них я считаю "сетевизацию" вузов, учебных программ и самых команд преподавателей. Эта теза вызвала известное недовольство преподавателей, которые были в зале. И, оппонируя одному из них, я сказал, что меня изрядно раздражает пословица "Где родился, там и пригодился". <a href="http://www.chaskor.ru/article/vozmozhnost_vybirat_41095">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Недавно выступал в одном региональном вузе, рассказывал про тренды в образовании. Одним из них я считаю "сетевизацию" вузов, учебных программ и самых команд преподавателей. Эта теза вызвала известное недовольство преподавателей, которые были в зале. И, оппонируя одному из них, я сказал, что меня изрядно раздражает пословица "Где родился, там и пригодился".

Конечно, я был не совсем прав. То есть неверно привел пример пословицы. И заслуженно получил по мордасам, включая обвинения в "непатриотизме". Это урок, как говорил Жванецкий "тщательнЕе надо, товарищи, тщательнЕе". Btw, имел в виду я следующее: сидение на одном месте не обосновывается относительной хорошестью этого места. Потому что и "хорошесть" относительна и жизнь очень короткая.

Вот тут давеча прошел выпускной. У меня много знакомых, которые выпустили детей из школы. Как написал один из них: "Ребенка отчислили из школы. Причина - успешное завершение". Я говорил с ними, меня многие спрашивают на предмет поступления в вузы. И я собрал свою личную статистику. Это несколько сотен детей-родителей, пар и в одиночку.

Итак:

- 75% родителей настаивают на выборе "денежной" профессии. Ни один из них не предпринимает попыток понять, какая профессия будет таковой через 6-8 лет;

- 50% родителей настаивают, чтобы ребенок "пошел по их стопам". Основной мотив - он учтет мои ошибки. На самом же деле они просто хотят их исправить за счет другого;

- 25% родителей интересуются тем, что хочет сам ребенок. Предлагают разные варианты и изучают вместе с ним возможности обучения и трудоустройства;

- 1 (один, одна штука) родитель согласился, что его ребенок год поищет себя. То есть не сразу поступит в вуз, а постажируется по трем выбранным направлениям;

При этом по детям статистика такова:

- 75% детей выбирают вуз по косвенным признакам. К ним относятся: бренд, совет родителя или приятеля, отзывы о халявности обучения, размер оплаты;

- 50% детей не знают, какую выбрать профессию. И не делают попыток узнать, надеясь это понять за годы обучения;

- 25% детей не знают сути профессии, на которую идут учиться. Я не говорю о нюансах (программист не тестирует код, но пишет unit-тесты), а именно о сути (алгоритмирование и программирование связаны);

- 1 (один, совсем один) ребенок сказал, что не поступит в вуз пока не поймет, кем он хочет быть. И, да, его родитель с ним согласился. Со скрипом.

Теперь вернемся к начальной мысли. Я боюсь показаться неоригинальным, но создавая для наших детей условия максимального благоприятствования мы лишаем их мотива к развитию. Да-да, я понимаю, что странно звучит: мы заработали им возможность расти с меньшими проблемами, так почему мы должны их искусственно создавать?

Я не думаю, что надо создавать их искусственно. По моей статистике вполне достаточно просто не давить своим мнением и дать ребенку возможность решать самому. Проинформировав его о вариантах, разумеется. И, конечно, не цитировать разные пословицы. В том числе ту, которую я упомянул. Потому что сгодится можно много где. И быть счастливым.

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