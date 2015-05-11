Возможность выбирать

Недавно выступал в одном региональном вузе, рассказывал про тренды в образовании. Одним из них я считаю "сетевизацию" вузов, учебных программ и самых команд преподавателей. Эта теза вызвала известное недовольство преподавателей, которые были в зале. И, оппонируя одному из них, я сказал, что меня изрядно раздражает пословица "Где родился, там и пригодился".
Конечно, я был не совсем прав. То есть неверно привел пример пословицы. И заслуженно получил по мордасам, включая обвинения в "непатриотизме". Это урок, как говорил Жванецкий "тщательнЕе надо, товарищи, тщательнЕе". Btw, имел в виду я следующее: сидение на одном месте не обосновывается относительной хорошестью этого места. Потому что и "хорошесть" относительна и жизнь очень короткая.
Вот тут давеча прошел выпускной. У меня много знакомых, которые выпустили детей из школы. Как написал один из них: "Ребенка отчислили из школы. Причина - успешное завершение". Я говорил с ними, меня многие спрашивают на предмет поступления в вузы. И я собрал свою личную статистику. Это несколько сотен детей-родителей, пар и в одиночку.
Итак:
- 75% родителей настаивают на выборе "денежной" профессии. Ни один из них не предпринимает попыток понять, какая профессия будет таковой через 6-8 лет;
- 50% родителей настаивают, чтобы ребенок "пошел по их стопам". Основной мотив - он учтет мои ошибки. На самом же деле они просто хотят их исправить за счет другого;
- 25% родителей интересуются тем, что хочет сам ребенок. Предлагают разные варианты и изучают вместе с ним возможности обучения и трудоустройства;
- 1 (один, одна штука) родитель согласился, что его ребенок год поищет себя. То есть не сразу поступит в вуз, а постажируется по трем выбранным направлениям;
При этом по детям статистика такова:
- 75% детей выбирают вуз по косвенным признакам. К ним относятся: бренд, совет родителя или приятеля, отзывы о халявности обучения, размер оплаты;
- 50% детей не знают, какую выбрать профессию. И не делают попыток узнать, надеясь это понять за годы обучения;
- 25% детей не знают сути профессии, на которую идут учиться. Я не говорю о нюансах (программист не тестирует код, но пишет unit-тесты), а именно о сути (алгоритмирование и программирование связаны);
- 1 (один, совсем один) ребенок сказал, что не поступит в вуз пока не поймет, кем он хочет быть. И, да, его родитель с ним согласился. Со скрипом.
Теперь вернемся к начальной мысли. Я боюсь показаться неоригинальным, но создавая для наших детей условия максимального благоприятствования мы лишаем их мотива к развитию. Да-да, я понимаю, что странно звучит: мы заработали им возможность расти с меньшими проблемами, так почему мы должны их искусственно создавать?
Я не думаю, что надо создавать их искусственно. По моей статистике вполне достаточно просто не давить своим мнением и дать ребенку возможность решать самому. Проинформировав его о вариантах, разумеется. И, конечно, не цитировать разные пословицы. В том числе ту, которую я упомянул. Потому что сгодится можно много где. И быть счастливым.
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