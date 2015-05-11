Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 29 марта 2017 года, 12.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/voz_a_ne_glyanets_41731"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41731_magazines-1174419_960_72.jpg" width=206 alt="ВОЗ, а не глянец" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Надежда Ткачук</b></span> <span style="font-size: large;">ВОЗ, а не глянец</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как нам прививают «выгодные» системы питания и почему вегетарианство – это плохое решение</font></em></span></p><p>На днях мне снова прислали невероятно уверенно написанный и очаровательный по своему содержанию пост про вегетарианство. Я вообще стараюсь как можно реже забредать в места, где можно столкнуться с подобными выступлениями, потому что каждый раз, когда нечто подобное встает перед моими глазами, я хочу с головой завернуться в белый халат и тихонько заплакать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/voz_a_ne_glyanets_41731">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На днях мне снова прислали невероятно уверенно написанный и очаровательный по своему содержанию пост про вегетарианство. Я вообще стараюсь как можно реже забредать в места, где можно столкнуться с подобными выступлениями, потому что каждый раз, когда нечто подобное встает перед моими глазами, я хочу с головой завернуться в белый халат и тихонько заплакать.

Для начала хотелось бы отметить несколько важных аспектов, которые позволят заранее отмести большую часть возражений. Да, в некоторых случаях качество зубов, волос и ногтей у людей, отказавшихся от мяса, начинает улучшаться. Еще бы, ведь с отказом от мяса они начинают активнее питаться овощами – и зимой, и летом, – и, как следствие, в каком-то смысле вынужденным образом нивелируют гиповитаминоз. К тому же, мясо мясу рознь, и шашлык никто не считает здоровой пищей – для потребления белка, как и для всего на свете, есть количественные нормы и, конечно, способы обработки продукта. Я не говорю здесь и о тех, кому вегетарианство или частичное ограничение белковой пищи необходимо вследствие каких-либо болезней (например, частных случаях мочекаменной болезни, при которых белковая пища может спровоцировать кризис).

Но на этот раз я узнал, что отказ от мяса защищает от болезней (через какой этиопатологический механизм, от каких именно? Зачем тогда иммунная система?), что есть очень важные витамины, которые заменяются мясом (заменяются? Заменяются белком на уровне кофакторов вопреки законам органической химии?), и что вегетарианство способно вылечить более 400 миллионов людей, страдающих диабетом, от «сахарной» болезни (почему же до сих пор тысячи из них продолжают умирать, а болезнь до сих пор считает неизлечимой?).

В тот момент перед моими глазами пронеслись стройные ряды чертежей с аллостерическими центрами ферментов, невероятный по зрелищности и высоте художественной мысли трактат о механизмах пищеварения за авторством нетленного А. Д. Адо, старая фотография умирающей от рисовой диеты женщины африканского племени, и так любимые мною схемы типов иммунного реагирования. И именно эти знания определяют тысячи аргументов касательно того, почему человек становится здоровее, умеренно употребляя правильно приготовленные мясные продукты. Это старые, давно известные данные из области так называемых наук о живом – биохимии, биофизики, общей биологии, гистологии, гигиены (в том числе гигиены питания), пропедевтики и патфизиологии. В них есть все и о составе желудочного и дуоденального сока, и об общих законах передачи энергии в живых и неживых системах, и о филогенезе и эволюции системы питания, и о элементарной химии и особенностях синтеза заменимых и незаменимых аминокислот, в том числе витаминов. О каждом из перечисленных аспектов я могу слагать стихи.

Но я даже заикаться не буду.

Потому что все это упирается в одно и то же – никто ни из ярых веганов, ни из противников прививок, ни из любителей гомеопатии – никто не обладает достаточно высоким уровнем знаний, не имеет достоверных исследований и реальных аргументов, чтобы вести диалог на таком уровне. Чаще всего люди демонстрируют чудовищные пробелы даже в школьной системе образования по биологии и природоведению, что делает их отличной мишенью масс-медиа, активно прививающих «выгодные» вкусы – в питании, в одежде, в образе жизни, в оценке политической ситуации.

Разумеется, не все должны разбираться в науке, чтобы быть здоровыми – как и не всем надо быть электриками или плотниками, чтобы жить с удобствами. Для этого есть хотя бы ВОЗ. И на текущий момент именно эта организация является самым авторитетным источником информации о здоровье; именно ее совет прорабатывает международную классификацию болезней (МКБ), составляет протоколы лечения и обследования, определяет пределы норм и патологии, проверяет достоверность передовых исследований и объединяет мировой опыт, заодно собирая обширную статистику.

Весь мир пользуется системой ВОЗ. Выше инстанции нет. И именно ВОЗ определяет нормы потребления белка и нормы потребления жиров – сколько животных и сколько растительных, в каком возрасте и с какой половой принадлежностью, с каким уровнем физической или умственной загруженности.

ВОЗ. А не глянец. Не статья в интернете, под которой подписался некий дядя Вася под видом профессора-диетолога, не случайно подобранная книжка, которая не входит в стандарт медицинского ВУЗовского образования. Только ВОЗ.

И в этом контексте мне видится поразительной человеческая беспечность, готовность отдать себя в руки какой угодно теории, если она достаточно раскручена, пользуясь при этом, как говорят психотерапевты, исключительно формальной критикой и не желая понимать и принимать свою вероятную некомпетентность в этих вопросах – хотя в признании этой некомпетенции нет ничего стыдного Наоборот.

Но знаете, все это еще не так страшно.

Страшно – это фотографии и истории болезни больных детей, которым матери в соответствии со своими представлениями о здоровье, убеждениями или модными веяниями привили собственную, лишенную животного белка диету.

Никогда не видели таких? Неудивительно, ведь эти фото не расходятся большими тиражами и печатаются исключительно на дешевой неблестящей бумаге, и чаще простыми черно-белыми чернилами, а также распространяются только в научных библиотеках при ВУЗах или центрах повышения квалификации.

И к счастью или нет, в моей семье принято потреблять только такую литературу.

Источник: chaskor.ru





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