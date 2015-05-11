Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vot_i_avgust_40762"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201607/392_300_40762_ugolok_zarosshego_sada_snyt-trav.jpg" width=206 alt="Вот и август" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Настя Николаева для <a href=http://special.theoryandpractice.ru/august>T&P</a></b></span> <span style="font-size: large;">Вот и август</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Остаток лета в дневниках прошлого столетия</font></em></span></p><p>Август — последний летний месяц, время отпусков и знаковых событий в истории страны. <a href=http://special.theoryandpractice.ru/august>T&P</a> изучили материалы проекта «Прожито» и составили подборку дневниковых записей, сделанных в августе в разные годы. Экскурсии в Ессентуках, беспокойное лето 1914-го, Герберт Уэллс в Москве 34-го, карнавалы в Парке Горького, список дел Тарковского, генеральские дачи и Августовский путч — в дневниках Сергея Прокофьева, Ивана Бунина, Елены Булгаковой и других. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vot_i_avgust_40762">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Август — последний летний месяц, время отпусков и знаковых событий в истории страны. T&P изучили материалы проекта «Прожито» и составили подборку дневниковых записей, сделанных в августе в разные годы. Экскурсии в Ессентуках, беспокойное лето 1914-го, Герберт Уэллс в Москве 34-го, карнавалы в Парке Горького, список дел Тарковского, генеральские дачи и Августовский путч — в дневниках Сергея Прокофьева, Ивана Бунина, Елены Булгаковой и других.

Сергей Прокофьев (1891-1953)

Композитор.

3 сентября (21 августа), 1909 год: Второго августа я приехал в Ессентуки. Это первый раз, как я попал в курортное место. Толпы нарядной публики, гуляющей целый день в парке, производили на меня приятное впечатление. Приятно было смотреть на красивых дам, изящно одетых кавалеров, в то же время чувствовалось, что сам тоже хорошо одет, тоже джентльмен, тоже не из числа последних. Хотя всё же чувствовался какой-то холод, лёгкая скука оттого, что вся эта толпа — чуждая, чуждая, чувствуешь себя одиноким без знакомых. Отчего толпа консерваторских вечеринок, несмотря ни на что, всё же оставляет приятное, тёплое впечатление? Потому что там половина лиц знакомых, все свои, того знаешь, о том слыхал, тот-то тем-то знаменит и т.д. <...>

Мы записались в экскурсию на Бештау. До горы мы ехали в экипажах. В нашем было трое: Варвара Николавна, консерваторка и я. (Консерваторка из нашей Консерватории, кажется, Сыропятова, одна из многочисленных пианисток). На маленькой передней скамеечке мне было сидеть ужасно неудобно. Я вертелся и туда, и сюда, и так, и сяк, и, наконец, понемногу устроился. Так мы ехали с полдороги. Затем пешком полезли на гору. В экскурсию записалось восемь человек. Мама в ней не участвовала. <...> Я с консерваторкой первый очутился на вершине. Мы оживлённо разговорились, затем раза два ещё встречались в Кисловодске. Но, когда я начал иногда поддевать её и в Кисловодске опоздал играть в четыре руки, она нашла, что я недостаточно пропитан уважением к ней, она стала говорить о том, что бывает при дворе и принадлежит к высшим кругам общества. Мне это чванство не понравилось, и я дразнил её до белого каления. При расставании она была зла невероятно, я весело смеялся, хотя и у меня остался осадок от её невыдержанного чванства. <...> Вернувшись в Ессентуки, мы с Варварой Николавной так бодро влетели в наш номер, что мама, ожидавшая нас совсем заморенными, пришла в удивление, а затем в ужас, видя, как мы загорели. Непременно надо умыться кислым молоком с лимоном. Ни того, ни другого в номере не оказалось, и вот мы с Варварой Николавной купили лимон, две порции простокваши, лихо вернулись домой, выдавили лимон, разделили месиво по-братски, намазали им мурло и разошлись спать.

Валентин Булгаков (1886-1966)

Последователь и последний секретарь Льва Толстого.

Руководитель ряда литературных музеев.

12 августа, 1910 год: Лев Николаевич рассказывал за обедом:

— Я наблюдал муравьев. Они ползли по дереву — вверх и вниз. Я не знаю, что они могли там брать? Но только у тех, которые ползут вверх, брюшко маленькое, обыкновенное, а у тех, которые спускаются, толстое, тяжелое. Видимо, они набирали что-то внутрь себя. И так он ползет, только свою дорожку знает. По дереву — неровности, наросты, он их обходит и ползет дальше… На старости мне как-то особенно удивительно, когда я так смотрю на муравьев, на деревья. И что перед этим значат все аэропланы! Так это все грубо, аляповато!.. Потом говорил:

— Какой прекрасный день в «Круге чтения»! Рассказ Мопассана «Одиночество». В основе его прекрасная, верная мысль, но она не доведена до конца. Как Шопенгауэр говорил: «Когда остаешься один, то надо понять, кто тот внутри тебя, с кем ты остаешься». У Мопассана нет этого. Он находился в процессе внутреннего роста, процесс этот в нем еще не закончился. Но бывают люди, у которых он и не начинался. Таковы все дети, и сколько взрослых и стариков!.. <...> Вечером С. Д. Николаев рассказывал о кавказских друзьях и последователях Льва Николаевича, описывая один за другим их хуторки по Черноморскому побережью и в других областях. Потом H. Н. Ге долго и очень интересно рассказывал о Швейцарии, в которой он прожил десять лет. Лев Николаевич задавал ему один за другим вопросы: о государственном устройстве, владении землей, законодательстве, войске, уголовных законах, тюрьмах, нищих, безработных, цензуре, главное — религиозном движении и пр. <...>

Михаил Пришвин (1873-1954)

Писатель.

14 августа (1 августа), 1914 год: [Петербург] Полузакрыв глаза, милый Д. А. стал пророчествовать за ужином: я вижу время, когда останутся только одна великая держава — варварская Россия и во всей Европе раздробленные мелкие республики — остатки великих держав Европы, потом эти все раздробленные государства соединятся, разобьют Россию и тогда будет республика. Конец его мечтаний — республика. <...>

В пастушечье время, когда жили по солнцу, по месяцу, по звездам, до того эти неизменные в своем беге светила обживал человек, что солнце, звезды, месяц были ему как родные, и чувство он к ним имел личное, такое далекое от нас чувство, из которого рождались слова: «Солнце, остановись». Теперь то же происходит и с государствами: появилась какая-то ненавистная Германия, лично близкая, «родная по крови» Сербия, «Англичанка помогает»... Названия государств — знаки мировых человеческих отношений, неподвластных человеку, как течение небесных светил, эти государства очеловечивают, им приписываются сознательные человеческие действия, они... повальное безумие охватывает людей, и вот они начинают петь: «Немцы, немцы больше всех!» Хоровод вокруг нечеловеческого светила поет с кружкой пива и сигарой в зубах: немцы, немцы больше всех! В хороводе люди получают новое крещение и становятся государственными людьми, т.е. существами безличными, примкнувшими к общему ходу бездумных светил.

Мы ели третье блюдо: вишневый кисель с молоком. Случайно вышло на моей тарелке так, что кисель в молоке принял очертанья европейского материка, я кое-что подделал ложкой, и вышла настоящая Франция, Бельгия, Германия, Австрия, Россия и все воюющие между собой державы. Я стал рассказывать об этом детям; с любопытством смотрела на это прислуга, спрашивая время от времени: а где же Сербия, а где Германия? Я объяснял, как отрезана Германия от всего мира, пришлось взять другую тарелку, изобразить нижнюю половину земли — Америку, весь мир у меня был в двух тарелках. <...>

Александр Блок (1880-1921)

Поэт.

16 августа (3 августа), 1917 год: <...> Душно, гарь, в газетах что-то беспокойное. <...> В газетах на меня произвело впечатление известие о переезде Синода в Москву и о возможности закрытия всех театров в Петербурге. Теперь уж (на четвертый год) всему этому веришь. Мы с Идельсоном переговариваемся иногда о том, как потащимся назад в дружину. Тоска. Но все-таки я кончаю день не этим словом, а противоположным: Люба.

Происходит ужасное: смертная казнь на фронте, организация боеспособности, казаки, цензура, запрещение собраний. Это — общие слова, которые тысячью дробных фактов во всем населении и в каждой душе пылят. Я пошел в «Лигу русской культуры», я буду читать «Русскую волю» (попробую; у «социалистов» уже не хватает информации, они вышли из центра и не захватывают тех областей, в которых уверенно и спокойно ориентируются уже «буржуа»; «их» день), я, как всякий, тоже игрушка истории, обыватель. Но какой полынью, болью до сладости все это ложится на наши измученные войной души! Пылью усталости, вот этой душной гарью тянет, голова болит, клонится. <...>

Иван Бунин (1870-1953)

Писатель.

21 августа (8 августа), 1917 год: Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он — полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная. Нынче ездили с Колей в Измалково. Идеальный августовский день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе… <...> Поехали домой — встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка — á la художник.

Вера Судейкина (1889-1982)

Актриса Камерного театра и русского немого кино.

12 августа, 1918 год: <...> Что будет в ближайшее время в Москве и Петрограде

Иван Павлович: К 15-му августа старого стиля советская власть уйдет, и хлопанья дверьми не будет.

Сергей Юрьевич: Большевики уйдут в октябре, и уход будет ужасен. Кремль взорвут. Две тысячи человек в день казнят.

Василий Лазаревич: В сентябре конец большевиков, будут резать перед концом — террор.

Леонид Михайлович: Шесть недель сроку большевикам (на основании чехо-словаков). Террор.

Римма Никитична: Все кончится в продолжение августа, но перед тем Россия зальется кровью, и сейчас же будет монархия.

Марья Павловна: Большевиков сменит анархия, и на почве анархии создатся какая-нибудь власть.

Мама: Через две недели большевики кончатся, и я поеду в Москву.

Московские необыватели: Новая власть будет к новому снегу.

Сергей Валерьянович: России, как политического целого, не будет. Будет колония. Самобытное творчество русского гения будет прервано. В экономике европейской жизни русский народ будет выполнять функции чернорабочего.

Исаак Бабель (1894-1940)

Писатель, драматург.

18 августа, 1920 год: Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буксу, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, [нрзб], ему подпевает Суслов, всякие Левки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5-6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. <...> Женщина и социализм. О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б...., но товарищи, и б.... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащат сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи, и у населения.

Никита Окунев (1864-1924)

Служащий пароходства.

25 августа (12 августа), 1921 год: Погода сделалась переменчивой: один день жаркий, солнечный, — другой прохладный и хмурый. Что ни говори, а осень уж почувствовалась! Листопад прогрессирует с каждым днем.

Луначарский возится все с знаменитостями: из-за границы выписал знаменитую танцовщицу-»босоножку» Дункан. Какие-то затевают с ней танцевальные дела в школах, каким-то профессором будет там госпожа Дункан. А за границу отправляет самого Шаляпина. В Америку поедет Шаляпин и будет там получать по 150 млн. советских рублей за каждый вечер. И я оказался сегодня с деньгами: получил за июнь месяц разницу в поясе, т.е. считая московский пояс до 1 июня в 150%, а с 1 июня уже 300%. Получено 110 000 р. (советских). Но дело не в том, что я теперь получаю в месяц около 150 000 р., а в получении самих бумажек. Выдали кредитку в сто тысяч рублей. Новость для всех времен — прошлых и настоящих. Знали мы, бывало, самую крупную бумажку «катеньку», т.е. 100 р., не так давно выпустили «петрушу», т.е. 500 р., а теперь нате какие пошли бумажки: 100 000 р.! И такая маленькая, невидная, недобротная. Старинные рублевки были красивее и содержательнее. Впрочем, «по барину говядина», и тому подобные пословицы. Что теперь 100 тысяч по сравнению с прежним рублем! В Америке, в Германии и в Скандинавских странах помощь голодающим России куется охотно и энергично. Едет в Москву Нансен, объединяющий своим представительством «Красный Крест» этих стран, который и берет на себя сбор и раздачу помощи.

Елена Булгакова (1893-1970)

Жена и хранительница наследия Михаила Булгакова.

15 августа, 1934 год: Опять пропуск в записях. Начало августа мы прожили на даче в Звенигороде с Сергеем. С 9 августа — в Москве. Сейчас думаем, не съездить ли в Киев. Театр русской драмы хочет ставить «Мольера». Стоит ли давать — выпустит раньше МХАТа? Из Парижа прислали перевод «Зойкиной». У М.А. [Михаил Афанасьевич Булгаков. — Прим.ред.] волосы стали дыбом. Перевод-то вообще недурной, но в монологи Аметистова переводчики самовольно вставили имена Ленина и Сталина в неподходящем контексте. М. А. послал тут же письмо с требованием вычеркнуть имена.

Все газеты пишут о предстоящем писательском съезде. Кстати, до сих пор неизвестно, принят М. А. в Союз или нет. В Москву приезжал Герберт Уэллс. Был принят Сталиным, но в газетах беседа не публиковалась. Был Уэллс и у Горького, а в Ленинграде у А. Толстого. Но уехал как-то очень тихо, так что московские сплетники шипят, что ему у нас не понравилось. Приехал, наконец, Станиславский. Глухо слышно, что «Мольера» он будет выпускать. Немирович еще за границей, должен приехать 19 августа. Но сейчас же, как говорят, отбудет в Ялту. <...>

Павел Филонов (1883-1941)

Художник, поэт, один из лидеров русского авангарда.

30 августа, 1935 год: Все это время, начиная с первых дней июня, я жил только чаем, сахаром и одним кило хлеба в день. Лишь один раз я купил на 50 к. цветной капусты, да затем, сэкономив на хлебе, купил на 40 к. картошки, раскрасавицы картошки. Дней за 10 до 30 августа, видя, что мои деньги подходят к концу, я купил на последние чая, сахара, махорки и спичек и стал, не имея денег на хлеб, печь лепешки из имевшейся у меня белой муки. 29-го, экономя все время на муке, я спек утром последнюю лепешку из последней горстки муки, готовясь по примеру многих, многих раз, жить, неизвестно сколько, не евши.

30-го, часов 6—7 вечера, почтальон принес мне какую-то, совершенно неожиданную, посылку — ящик из фанеры. Это оказалось, как написано на крышке ящика, из Рыбинска от Коваленко. В ящике было штук 40 хороших яблок. Штук 15—17 были совершенно испорчены. Вечером были Хапаев и Купцов.

Лазарь Бронтман (1905-1953)

Журналист, корреспондент "Правды".

10 августа, 1936 год: Товарища Сталина мне приходилось видеть много раз. На съездах, сессиях, некоторых заседаниях. Очень близко я с ним столкнулся два раза. Впервые это произошло во время V съезда советов в Большом театре. Не помню по какому случаю я поднимался вихрем по винтовой лесенке за кулисами и, стремглав выскочив на площадку, столкнулся лицом к лицу со Сталиным. Он шел в ложу. Сталин посмотрел на мое растерянное лицо, усмехнулся и прошел в ложу. Второй раз я близко видел Сталина в Колонном Зале Дома Союзов в прошлом году на вечере, посвященном пуску московского метро (14 мая 1935 г.)

10 августа 1936 года Москва встречала Чкалова Байдукова и Белякова. Когда машина приземлилась и начала затихать на поле, за черту зрителей выехало несколько закрытых машин. Побежали фотографы. Меня сначала затерли. Обнажив «лейку» побежал и я, прорвав цепь в наиболее слабом месте — сквозь музыкантов. Бегу. До машины около полутора километров. <...> Я пробежал еще несколько шагов, отыскивая остальных, и наткнулся прямо на Ворошилова. В белом кителе он шел на меня. Я посторонился, обернулся и обомлел: рядом со мной шел Сталин! Это было так неожиданно, что я даже не сразу сообразил, что это Сталин. Мне бросилась в глаза пожелтевшая кожа его лица, и я подумал: как он постарел. Лицо у Сталина выглядело уставшим, долгой непрерывной усталостью. Но он был доволен, улыбался. Кто-то, кажется Л.М.Каганович, упрашивал его выступить. Сталин дважды сказал:

— Да, надо сказать слово. Заслужили. Заслуживают.

К нему подбежали дети пионеры. Сталин обнял их и шел вместе с ними. Спрашивал их как зовут. (разговор с ними напечатан в «комсомолке» от 11.08.1936). Я шел все время рядом со Сталиным. <...>

Иван Лебедев

Бухгалтер.

26 августа, 1940 год: 18ч. 46м. Х. Таким образом еще раз: сильные желания — выполняются: я все-же попал на 6-ой традиционный карнавал в Ц.П.К. и О., на сей раз названный «Карнавальное гулянье Молодежи» (При сем 2 билетика — я был, конечно, с «похитителем» — и кусочек серпантина). Я трижды был на карнавалах и более сильное впечатление, хотя и более сумбурное, как за давностью, так и вследствие моего настроения и чрезвычайной подвижности по территории парка, осталось у меня от 1-ого карнавала в 1935 году. Да оно и понятно, ибо и здесь «Только утро любви хорошо, хороши только первые розы»... — ведь тогда в таких масштабах это был первый карнавал в С.С.С.Р. и одно это обстоятельство уже давало известное настроение.

И тем не менее впечатления и от 24-ого августа текущего года осталось не малое. (По радио, кстати — к случаю, передают «Фейерверк» великого импрессиониста Дэбюсси) Пасть метро нас выбросила из своей утробы как раз во время — минут 25 десятого. Уже давно стемнело («фейерверк» по радио сменился «Праздненством» — ноктюрн Дэбюсси в исполнении оркестра под упревлением знаменитого америк. дирижера Стоковского, кстати, исполнявшего роль «себя» в фильме «100 мужчин и одна девушка») И, следовательно, с прелестного ажурного висячего Крымского моста открывалось сказочно-чудесное зрелище на Парк. Он весь был залит обыкновенными огнями, огнями иллюминации, огнями всевозможных световых эффектов, огнями, я насчитал, одиннадцати прожекторов, фантастически перекрещивавшихся между собою и с другими огнями Парка. Целыми лавинами во все входы устремлялся народ.

Филадельф Паршинский (1887-после 1942)

Пенсионер.

3 августа, 1931 год: В Москве гостит Гарри Гопкинс [американский политик, соратник Рузвельта. — Прим.ред.] по личному поручению Рузвельта. Хотя в Америке президент имеет больше власти и влияния, чем в Англии премьер, но все-таки странно, почему Гопкинс действует от имени Рузвельта, а не от имени США! А если учесть, что мистер Рузвельт — еврей, а не yankee, то миссия Гопкинса становится понятной.

3 августа 1941 г. утро холодное и пасмурное, ветер с севера (или северо-запада?), в 13 часов +18 °С, ветер средней силы с востока. Недолго светило солнце, а потом опять пасмурно до вечера. Вместо житомирского появилось коростенское и белоцерковское... que est ce que ce? Неужели? — Да! Это значит, что германские войска вклинились уже в Киевскую область. С 19 ч. 30 мин. до 20 ч. 30 мин. три обильных дождя с юга. Ночью туман, к утру ветер уже с юго-запада, но очень слабый, нехолодный.

Григорий Балицкий (1906-1989)

Командир партизанского отряда, Герой Советского Союза.

6 августа, 1943 год: Националистическая сволочь блокирует наш лагерь, ими заняты все лесные тропки и дорожки. Стрельба идет со всех сторон. Послали разведку в три направления, так как имеются сведения, что националистические отряды (3 отряда) находятся в лесах и имеют свои лагеря. Считаю, что, если обнаружили их лагерь, [надо] уничтожать эту мразь. 2 лагеря обнаружено, разведка ведет наблюдение. Вечером получил радиограмму: «Балицкому. Коновалов выходит от нас шестого августа по старому маршруту. Встречайте. Генератор и питание высылаем с ним. С приветом Дружинин — Федоров — Рванов». <...>

Созвал всех командиров на совещание, на котором предупредил, в том числе подполковника Прокопюка, о том, чтобы немедленно покончить со всякого рода стуком, криком, лишним болтанием и прочее. Еще раз напомнил о конспирации и бдительности. Враг коварен, лезет в лес, как свинья.

Владимир Швец

Композитор, музыкальный педагог.

13 августа, 1955 год: Уплывают понемногу дождливые дни августа. Днем — солнце, ночью — ливень. Сыро. Желтизна уже сквозит в деревьях. Но по-прежнему в скверах горят яркие цветы — каны, калачики, львиная пасть, петунья. Вчера Вертгейм мне «пела», что одна из моих учениц не знала года рождения Гайдна и потому получила «3». Как оказалось, о Гайдне ее вообще не спрашивали, а получила она «4». <...>

Читал «Кара-Бугаз» К. Паустовского. У него есть интересные мысли. Например, «Факт, поданный литературно с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто раз ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол». «Страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства».

Николай Каманин (1908-1982)

Летчик и военачальник, генерал-полковник авиации, один из первых Героев Советского Союза, организатор подготовки первых советских космонавтов.

10 августа, 1962 год: ТЮРА-ТАМ. 10-Я ПЛОЩАДКА. <...> Встали сегодня в 6 часов и через 30 минут отправились на зарядку. Надо признать, что Сергей Игнатьевич проводит зарядку основательно: 40 минут он упорно и последовательно выполняет комплекс упражнений и 20 минут плавает. Пожалуй, это полезно для здоровья, но я стеснялся до сих пор тратить так много времени на свою персону. Все космонавты, как обычно, провели физзарядку, Николаев и Попович (сегодня они живут по распорядку предстартового дня) бегали, выполняли упражнения, играли в пинг-понг. Сегодня на старт прибыла группа корреспондентов: ТАСС — Романов, «Правда» — Денисов, «Известия» — Остроумов, «Красная звезда» — Мельников. В 12:00 Николаев и Попович провели с ними первую «пресс-конференцию» продолжительностью 10 минут. <...>

На небе почти полная луна, дует прохладный ветерок, прекрасный вечер обещает на завтра отличный день. Хотя на стартах и бывают происшествия с ракетами, я твердо верю, что техника нас не подведет, но в человеческих возможностях у меня такой уверенности нет. Королев посоветовал мне не держать у ракеты одновременно Гагарина и Титова и несколько сократить переговоры с космонавтами на Земле. Сергей Павлович держится бодро и верит в успех первого группового полета. Он очень много работает и не бережет свои силы. В августе предстоят еще три пуска на Венеру, а в октябре — на Луну и Марс. Королев высказал пожелание побывать за границей, хотя бы в Чехословакии. Он болезненно переживает свою бессмысленную изоляцию, зная, что за границей им интересуются, и многое о нем уже известно.

Игорь Холин (1920-1999)

Поэт, прозаик. Участник Лианозовской группы.

10 августа, 1966 год: Сегодня не мой день рождения. Однако и мне скоро 47 лет. Старость? Да! Только тогда, когда взглянет на тебя девушка лет 18, становишься молодым на минуту. Вскидываешь голову кверху, как молодой человек, проходишь мимо нее. Лирика? Лирика! Глупо? Глупо!

Таким образом прожито 6 августа. Да еще был с Фредынским в парке Горького. Съели два отвратительных шашлыка в ресторане «Кавказский», да еще моя дочь приезжала, да еще читали у Генриха переводы стихов Гейне в 6 номере «Нового мира» Заходера. Халтура. Заходер бездарен, как тысяча чертей. В том же журнале раздел «Без комментариев». Фирсов и Первенцев — страшно. Федоров — дурак. И только после Омара Хайяма стало светло на душе. В половине первого. Завтра уезжаю в добровольное изгнание в Икшу. Комнату в Москве снимать дорого. Там бесплатно. Да здравствует Иодковский.

Евгений Гнедин (1898-1983)

Советский дипломат, журналист, участник диссидентского движения.

4 сентября, 1968 год: Вторая половина августа была столь горестной и волнующей, что невозможно было делать записи в дневнике… Сопоставляя сведения о планах вооруженного вмешательства и о подготовленном ультиматуме с тем, что фактически произошло, констатирую, что планы и график интервенции, совершенной во второй половине августа, были полностью разработаны в июле (если не ранее), и их предполагали реализовать в конце июля. Выражаясь юридически: имеются налицо отягчающие обстоятельства — убийство с заранее обдуманными намерениями.

Реакция коммунистических партий Югославии, Румынии и народа Чехословакии была такой, какую можно было предвидеть. Вместе с тем цинизм и самоуправство интервентов, пожалуй, превзошли ожидания. То, что дело не дошло до обстрела городов и подавления народных выступлений танками, объясняется не великодушием интервентов, а тем, что чехи и словаки избрали и сумели осуществить довольно эффективное пассивное сопротивление. <...> ...В целом, иллюзий быть не может: Чехословакия оккупирована; цензура введена, зачатки демократии ликвидированы; европейское коммунистическое движение обречено на длительный, вернее постоянный, кризис; Россия опорочена в глазах друзей и врагов; политика мирного сосуществования скомпрометирована; если мир не скатится к третьей мировой войне, то только по той причине, что это — глобальная катастрофа. Поэтому будут изыскиваться суррогаты мирного сосуществования, но тень событий августа 1968 года на многие годы омрачит международное положение. <...>

Андрей Тарковский (1932-1986)

Режиссер, сценарист.

1 августа, 1974 год: Выработал план действий:

1. Написать письмо Ермашу, в котором отказаться делать поправки и выяснить его позицию на мою дальнейшую судьбу в смысле работы (к 6–7 августа).

2. Написать письмо Сизову, чтобы поставить его в известность о содержании этого письма (Ермашу).

3. 5-го, в понедельник, перезаписать (во вторую смену) оставшиеся 6 и 7 части.

4. Договориться с Т[амарой] Г[еоргиевной] об экранизации для телевидения. (Если удастся.)

5. Во вторник организовать просмотр для того, чтобы заручиться каким-нибудь мнением:

6. Сурков, Кондрашов (свой), Симонов (сволочь, кажется), Шостакович (если сможет: болен), Смоктуновский, Карасик, Чухрай (?) и проч. Продумать с Феликсом, кого пригласить из писателей, художников и поэтов.

7. Может быть, удастся записать мнения этих людей с тем, чтобы они могли подписаться под ними. И в дальнейшем показать это Ермашу.

8. Если картина все-таки не выйдет или Ермаш к тому же сделает меня безработным, писать письмо Брежневу.

9. Если и оно не поможет, просить через Госкино выехать на два года за границу, чтобы найти возможность поставить там фильм, не компрометируя себя в идейном смысле.

Юрий Нагибин (1920-1994)

Писатель-прозаик, журналист и сценарист.

18 августа, 1978 год: Съездил на машине по «Золотому кольцу». Загорск — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Суздаль — Владимир — Москва. Перед Ярославлем заглянули (я ездил с Гришкой Ширшовым) в Карабиху — усадьбу Некрасова. Обычная липа: ни одной некрасовской вещи, всё — «того времени». Потрогал старое ржавое ружье, висящее на стене, и подивился его весу. «Милицию вызвать?» — послышался тут же окрик молоденькой экскурсоводки. «Так уж сразу — милицию?» — спросил я. «Да, так уж сразу!» — нахально подтвердила девка. «А без милиции никак нельзя?» Тут она вдруг что-то смекнула про себя и заткнулась. До чего все граждане настроены на хамство, угрозы, репрессии! Казалось бы, у нас должно было возникнуть отвращение ко всякого рода насилию — какое там! Так и рвутся в экзекуторы. Этой славной девушке медово рисовалось, как вызванный ею милиционер крутит руки пожилому седому человеку и тащит в участок. Там избивают до полусмерти, после чего, обвинив в сопротивлении властям, подводят под указ о пятнадцати сутках, о чем сообщают на работу, где начинаются свои репрессии. Этот противный эпизод только и остался во мне от посещения приюта певца обездоленных и униженных.

Анатолий Черняев (1921)

Помощник М. С. Горбачева по международным делам.

26 августа, 1982 год: В отпуску. С 13 по 25 августа был в Литве с дочкой Аней. На другой день по приезду был приглашен первым Секретарем ЦК КП Литвы Гришкявичусом на его «виллу», рядом с нашим домом отдыха. Пообедали, говорили. Но с этого момента я уже для всех в Литве стал «генералом». В холодильнике на другое утро появились водка и пиво, конфеты. Секретарь обкома Клайпеды приехал, чтоб договориться о вышеупомянутой поездке. Директор дома отдыха ходил все время вокруг. Председатель горисполкома Паланги «лично» пригласил сопроводить в янтарный музей в замок Тышкевича, показать город, потом появился Секретарь ЦК КП Литвы Шепетис (умный, широко образованный, по западному демократичный, человек большой культуры. Ведает в ЦК идеологией). И завершилась вся эта поездка для меня явно «не по чину» и не по заслугам.

Наталья Шмелькова (1942)

Художница, близкий друг В. Ерофеева.

Конец августа, 1987 год: В Коктебеле получаю от Венички письмо.

«Пользуюсь тем, милая девчонка, что минут через несколько Балашиха Надька и Инжакова Ольга отправятся в столицу и попутно опустят тебе эту короткую эпистолу. <...> На неделю прервались всякие прогулки в леса, все записки в блокнотах, даже всякое чтиво. Приступил было к «Ожогу» Васьки Аксенова, но дошел только до 25-й страницы, прочел: «Мы шли по щиколотку в вонючей грязи поселка Планерское, а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миазмы», — сплюнул и отложил в сторону. Сказал только «экое паскудство» и больше ничего не сказал.

Вчера (впервые после твоего отъезда) высунулось солнце. Но погоду на осень и зиму сулят пасмурнее и холоднее обычного. Так что я и радио перестал включать. Подумал только «Экая гнусность» и больше ни о чем никогда не хочу думать. Довершает все мои неуютности прилипчивый пес Улан, обжора и бич Божий, мое мохнатое наказание, долговязая моя отрава. И с ним мне соседствовать до 29-го. <...>»

Юрий Лапшин

Заместитель командира 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка из состава советских войск в Афганистане.

16 августа, 1988 год: Баграм. Вторник. Вечер. Ждали В. Востротина вчера (звонил Командующему ВДВ, докладывал за неделю и он сообщил, что командир уже в Фергане), а встретили только сегодня. Командирский УАЗ, БТР прикрытия, и поехали встречать борт. Торопились, гнали, а первыми сели два борта с бомбами из Кабула. Суматошное столпотворение на краю ВПП при свете фар. Встречи и прощания. На удивление много знакомых. Кто встречает, кто провожает, кто прилетает, кто улетает домой. Есть же счастливчики. А вот командира командующий армией вызвал все же в спешке. Валера пробыл дома всего-то пару дней, и сразу назад. Повлияла, судя по всему, суматоха вокруг Кундуза. <...>

После ухода полка началась нудная однообразная жизнь. День похож на день. «Духи» нас прекратили трогать. Изредка, обычно с 16.00, следуют залпы РСов куда-то в район «зеленых». Видели только столбы пыли и слышали глухие удары сжатого воздуха. Авиация работает куда-то в глубь горного массива. Никого не видим. Только в один из дней засекаем семерых человек и двух лошадей в районе Чакарай. Разгоняем их артиллерией. Нудный вынужденный отдых. Задач, в принципе, никаких. Впереди все заминировано. Работают периодически только стволы. Прочитаны все книги. Почты, газет нет. Как назло, единственной найденной книгой становится С. Сергеев-Ценский. Только его сумрачного мироощущения не хватало для полной тоски. Жара и мухи. Неделя на одном рисе. Как китаец. Под конец, даже сахар кончился. Тихо мечтаем о возвращении домой. День за днем, как капли в таз.

Валерий Золотухин (1941-2013)

Актер театра и кино.

20 августа 1991 года: Как вести себя, что делать, куда смотреть в эти «окаянные дни»? Звонит Братислава, просит три-пять предложений-заявлений в прямой эфир. Уехать на дачу? Смыться из Москвы на это время? А как же — «Бумбараш за Ельцина»? Или это только на словах, а когда могут взять за ж…, так — нет, ребята, я не прав?! Извините, погорячился! Или идти до конца?! Нет, сначала получить машину, а потом уж заявлять. Быть может, съездить в Шостку, надоел уж этот ленинградский Бойко, заработать лишнюю тысячу для рынка?! Что делать? Всю ночь глаза были на грани слез, а сегодня у Сережи 12-летие!! Тамара веселая, и это тоже раздражает. Братислава не отвечает, конечно. Ну их на х…, все эти заявления в эфир. Затаиться и лечь на дно, спрятать тело жирное в утесах или… Проиграв на выборах, коммунисты хотят взять реванш пулями, это их излюбленный прием в течение семидесяти страшных лет. Партократия в агонии направляет стволы орудий на свой народ, на выбранного всенародно президента России, на свободную печать, гласность и с таким трудом давшиеся демократические завоевания. Кемеровская область не признала законным ГКЧП — Тулеев вылетел в Москву для консультации с правительством России. В который раз наши парни, обманутые своими верховными начальниками, направляют свои автоматы на свободу и права человека. Закрыты «Московские новости», закрыт «Московский комсомолец»… Позвонил Лавлинскому. Жена: «Как у вас дела… при новом… по-моему, прекрасно». Вот и весь разговор. Такие, казалось бы, хорошие люди, а как глубоко в тотальном режиме …твою мать. Все наперекосяк. Моя мать и то дальше видит. <...> Господи, спаси и помилуй мою Родину! Да что же, Господи, это за испытания, за что?!

Дмитрий Каралис (1949)

Писатель, прозаик, публицист и киносценарист.

10 сентября, 1998 год: 18 августа Ельцин отправил в отставку правительство Сергея Кириенко — доллар вырос в три с лишним раза. Взлетели цены. Магазины импортной техники закрываются «по техническим причинам» — боятся торговать: курс растет ежечасно. Паника. Скупают мебель, одежду, макароны, сахарный песок, соль, крупы. <...> Успел купить ксерокс на деньги, что выделил Миронов. Вчера привезли белый овальный стол — по старой цене, за 3млн. Старую цену удалось сохранить, запугав производителя жуткими государственными санкциями.

Доворовались в Москве! Президент, похоже, недееспособен. И мы всей семьей голосовали за этого человека, радовались его победе над Горбачёвым! Кто придумал звание олигархов для Березовского и прочих бывших фарцовщиков? Они сами и придумали. В одну неделю пресса всей страны стала вдруг использовать это словечко, отдающее величием Древнего Рима. Народу исподволь внушалось, что олигархи — это такие могущественные, умственно зрелые парни, которые сидят на семи холмах, ворочают миллионами и думают о благе страны. Без них ни одна пушка не выстрелит, ни один волос с головы примадонны не упадет. Люди, равные богам! <...> Ельцин, похоже, никому не нужен, кроме своей семьи, его администрации и лиц, пользующихся его покровительством. Нечто похожее было с Горбачёвым перед его добровольной отставкой. <...> Похоже, весь мир злорадствует — огромная страна, а порядка и достатка никак не создадим. Сегодня полнолуние. Огромная Луна с отчетливыми пятнами. Кажется, напряги зрение, и увидишь наш советский «Луноход», застрявший в кратере лунного вулкана двадцать лет назад.

Источник: theoryandpractice.ru





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