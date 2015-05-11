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СВЕТЛАНА СОКОЛОВА-МИХАЙЛОВА   пятница, 23 июня 2017 года, 16.00

Восстание машин и свёкла
Главная страшилка нашего времени


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Стоит ли преступление наказания?


Социальные роботы: высокие технологии против одиночества




Понасыпало, как снегу в начале мая, новостей, от которых хочется скрести затылок и тянуть: «Вот это да-а-а». Заметили, какая нынче главная технологическая страшилка? Нет, речь не о потугах государственных мужей запретить небо, воздух, землю и огонь (в смысле мессенджеры, высказывания в соцсетях, сайты для взрослых, сайты для детей и т. д.) — этот тренд перешёл в разряд «но, боже мой, какая скука». Все нормальные люди давным-давно научились обходить блокировки и теперь только диву даются, насколько далеки от народа запретители каналов связи и интернет-ресурсов.

Сейчас нас пугают существа, которых мы создали своими же руками, — роботы. Просто у людей так заведено: бояться того, что породили. Об этом, кстати, прекрасно написала Мэри Шелли в истории про доктора Франкенштейна. Очень поучительная сказка.

Так вот. Земля полнится слухами, а интернет статьями о том, как роботы придут и выдавят людей из-за станков. «Шесть миллионов рабочих мест в сфере ­ретейла под угрозой. Следующим может пасть магазин, в котором работаете вы» — примерно в таком, апокалиптическом духе описывает ситуацию новостной сайт cnn.com. Таксисты, кассиры, переводчики, уборщики мусо­ра, охранники тоже находятся в зоне риска, уверяют аналитики.

Робот может отобрать ваше офисное кресло и завладеть пультом управления кондиционером. Да. Но вот чего у роботов нет и никогда не будет, так это ­чувства юмора. С 90-х годов прошлого века в компьютерной лингвистике существует направление computational humor. Исследователи пытаются понять, может ли автомат генерировать остроты, освоив соответствующие лингвистические конструкции. Однако до сих пор машины не только шутят куда хуже радиоведущих, но и вообще к юмору ужасно равнодушны. Я думаю, коллеги из них так себе.

Так что никакой робот не оценил бы майскую, абсолютно серьёзную, новость, что в Ставропольском НИИ овце­водства и козоводства создали «убийцу Windows» — операционную систему Ivan OS. Оно, может, и хорошо, что создали, — пусть будет. Но почему её разрабатывали вместо того, чтобы взращивать мелкий рогатый скот, — загадка. Мы не роботы, поэтому можем позволить себе улыбнуться, а не биться как рыба об лёд в поисках ответа: «Зачем?»

Более дальновидными, нежели программисты-козоводы, мне кажутся учёные из Самары, которые ещё в прошлом году показали направление исхода, если роботы выгонят нас из офисов. ­СамГТУ совместно с НПО им. Лавочкина создали космический принтер — печатать из реголита кирпичи для российской лунной базы. Если что, попробуем улизнуть в космос и там построить новый дивный мир.

Тем временем на западе Сибири, в городе изобретателей Томске, как обычно, своя атмосфера. «Базу-то, конечно, когда ещё построят… Лет, может, через ­двадцать. Мы уж пока как-нибудь тут», — думают местные инже­неры и предлагают добывать трудноизвлекаемую нефть с помощью свёклы. Оказывается, в кожуре этого корнеплода есть бактерии, которые действуют как катализатор, способствуя вытеснению нефти из скважины. Звучит, может, и диковато, но, говорят, специалисты уже оценили новый метод.

Решать инженерные задачи с помощью нестандартных ходов и подручных средств с бабушкиного огорода искусственный интеллект, кстати, пока не умеет — как и шутить. Если вы долистаете «Кота» до конца, то найдёте афишу с анонсом фильма «Магнус». В частности, это история о том, как компьютер проиграл человеку в шахматы. Потому что человек способен действовать иррационально, а машина нет.

К счастью, в мире достаточно хорошо оплачиваемых занятий, где нужны оба этих качества: чувство юмора и умение использовать условную свёклу не по назначению. Так что долой страшилки! Восстание машин-профессионалов откладывается. Продолжаем следить за новостями.

Источник: kot.sh




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