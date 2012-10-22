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ussr-kruto.ru   суббота, 10 декабря 2016 года, 20.01

«Влюблен по собственному желанию»
Скончался старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян


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В Санкт-Петербурге скончался режиссер киностудии «Ленфильм», народный артист России Сергей Микаэлян. Режиссер работал на студии «Ленфильм» с 1956 года, и за это время снял такие фильмы, как «Разноцветные камешки», «Звездочка моя ненаглядная», «Рейс 222». Рассказываем о создании одного из самых знаменитых фильмов режиссера «Влюблен по собственному желанию».

Мода на аутотренинг

Режиссер фильма Сергей Микаэлян вспоминает, что идея картины «Влюблен по собственному желанию» родилась не вдруг: «Я взял за привычку гнать от себя грустные мысли и взращивать радужные. Мне хотелось поделиться с кем-нибудь этим опытом. Вдруг я наткнулся на газетную публикацию о начинавшем входить в моду аутотренинге. Оказывается, я большую часть своей жизни им занимался, не подозревая об этом! Я подумал: а что если работать над собой целенаправленно? Мечтал, как, выйдя из кинотеатра, зрители наперегонки помчатся домой заниматься аутотренингом, станут лучше и счастливее, и возникнет целое поветрие самовоспитания, вроде моды на бег трусцой или аэробику».

Сначала Сергей Микаэлян писал сценарий будущего фильма один. Потом к работе подключился журналист Александр Васинский. А с закадровыми монологами героев помог Виктор Мережко.

В Ташкент за главным героем

Актрису Евгению Глушенко утвердили на роль Веры, душевной, но невзрачной библиотекарши, без проб – Микаэлян видел ее в фильмах «Впервые замужем» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

А вот актера на роль Игоря, бывшего спортсмена, ныне работающего на заводе и сильно пьющего, искали долго.

– Один претендент был слишком прямолинеен, другой слишком благополучен, третий без юмора или не «монтировался» с Евгенией Глушенко», – вспоминает режиссер.

Олег Янковский уже снимался у Сергея Микаэляна в фильме «Премия». Они подружились, но Микаэляну даже в голову не приходило предложить Янковскому главную роль – актеру было далеко за тридцать.

– По сценарию же Игорю, главному герою, года 23-24. Мне казалось, что молодому человеку легче зажечься теорией самовоспитания оптимистки Веры, – говорит Сергей Микаэлян. – Но потом я решил: пусть это будет Янковский.

Евгения Глушенко поддержала выбор режиссера:

– Я была уверена, что Олег прекрасно сыграет джентльмена, даже опустившегося. Он ведь настоящий аристократ.

Олег Янковский в это время уже снимался в фильме Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Но актер решил уплотнить свой рабочий график: «Такие роли – подарок. Работа над ними – удовольствие». А создатели фильма ради участия Янковского провели первый месяц съемок в Ташкенте, где актер тогда гастролировал в составе родного «Ленкома».

Заправский токарь

Благодаря любви Вера превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Чтобы сыграть «страшненькую» девушку, Евгении Глушенко пришлось щеголять в «толщинках» – специальных накладках, добавлявших героине лишние килограммы. Мало того, гримеры нарисовали на лице актрисы прыщики.

А Янковскому целую неделю пришлось «стажироваться» за станком в токарном цехе. «Олег быстро освоился и в кадре выглядел заправским токарем», – говорит Сергей Микаэлян.

По сюжету Вера с Игорем отправляются в Подмосковье на поиски могилы солдата Великой Отечественной. Эти эпизоды тоже снимались в Средней Азии, куда война не дошла и где не было военных захоронений. Пришлось специально готовить и везти в Ташкент два обелиска. Там же, в Узбекистане, понадобилось набрать пионеротряд из ребят славянский внешности. Задача осложнялась тем, что всех школьников в это время увезли на уборку хлопка. «Ассистент по актерам с ног сбился, пока искал русских детей, – вспоминает оператор-постановщик Сергей Астахов. – Под конец пришел к режиссеру и сказал: «Делайте, что хотите, но тридцати не найду!» Микаэлян ответил: «Ну что ж, найдите двадцать восемь». Пришлось поднапрячься, но пионеротряд собрали.

Неожиданные трудности

Трудности в съемках встречались там, где их никто не ожидал. В фильме есть сцена, когда в библиотеку приходит пенсионерка и просит Веру: «Отметь завтра Лескова, но не на меня, а на Долболобова». «А зачем такому Лесков?» – шутит Вера. Старушка отвечает: «Интеллигент в седьмом поколении! А фамилия – это трагедия его жизни». На съемках пожилая актриса никак не могла выговорить «Долболобов». Произносит реплику, доходит до фамилии, открывает рот и… замирает. Микаэлян придумал другую, похожую по артикуляции фамилию, – Кормолобов. Ее актриса произнесла с первой попытки, потом просто переозвучили.

Не стоит ворошить прошлое

Несколько лет назад у создателей фильма родилась идея снять продолжение – о том, какими стали современные Вера и Игорь. Начало съемок запланировали на лето 2005 года. Но проект застопорился из-за категорического нежелания участвовать в нем Олега Янковского. «Дважды в одну воду не входят. Я прочел один вариант сценария, второй, третий, – рассказал актер. – А недавно снова встретились с Микаэляном. Поговорили и решили, что все-таки этого делать нельзя». Без Янковского режиссер не стал приглашать Евгению Глушенко, которая, кстати, оказалась не против «поворошить прошлое».

– В прокате 1983 года фильм посмотрели 25,6 млн зрителей.

– Картина получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля 1983 года в Ленинграде.

– Евгения Глушенко получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Западном Берлине (1983).

– Олег Янковский был признан лучшим актером 1983 года по опросу журнала «Советский экран».

– Фильм купили для проката 23 страны.

Фразы из фильма

Моцарт – это вдох, а Бетховен – выдох.

– Расписывайся, завтра в совхоз поедешь.

– Что-то я не в том списке. Обычно меня в Амстердам.

Ножки… как у козы рожки.

Я прогуливаю, к вину пристрастен, и мой дедушка был на оккупированной территории.

Вы не ширпотреб, вы индпошив!

Не двигайтесь! Вот так. Не двигайтесь! Джотто! «Мадонна Ависанти».

За что же умненьких природа обижает?!

Только красавицы могут не думать о внешности.

– Примитив! Каракатица!

Источник: ussr-kruto.ru




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Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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