Доцент кафедры мировой истории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт уже несколько лет проверяет ЕГЭ по обществознанию. Каждый год он публикует самые интересные и смешные ляпы из работ участников экзамена.
«Хочу подчеркнуть, что меня как коллекционера интересуют в первую очередь именно нестандартные высказывания, а не какие-либо кричащие ошибочные суждения. В коллекции за этот год использованы выдержки из работ выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края, — комментирует подборку Шмидт. — Лишний раз хочу обратиться к тем взрослым людям, для которых подобные подборки являются симптомом падения образовательного уровня российской молодежи. Ответственно заявляю, что не менее смешные коллекции можно составлять из совершенно публичных высказываний политиков, чиновников, бизнесменов и даже преподавателей вузов. Во времена социальных сетей перлы взрослых людей может отбирать и коллекционировать каждый». Мы выбрали самое интересное из коллекции.
Власть
«Власть использует народ как свое нижнее белье».
«Источник власти — деньги, женщины и дети».
«Источник власти государства — армия и флот. И еще полиция».
«Власть это высокоуважаемые члены общества».
«Власть это собственность государства, которую передают в одни руки».
«Власть всегда может сказать: мы — суровы, но мы — закон».
«Власть это высшая мера наказания для народа».
«Власть это система контроля прав и свобод граждан».
«Власть бывает гражданской, административной и уголовной».
«Власть это способ управления населением с помощью разных источников финансирования».
Демократия
«На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже».
«Люди часто устают от демократии, хотят отдохнуть от нее. Такие, как Сталин, Трамп, Путин тут как тут».
«У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне».
«Элита это жулики, которых не удалось посадить».
Путин
«Мы выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили».
«У нас в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет».
«Не думаю, что в задание включили слова Путина, чтобы мы с ними не соглашались».
«Думаю, Путина никому представлять не надо. Это хорошо известный всем президент России. Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога».
«У Путина нет детей, это плохо. Некому будет передать власть в стране».
Законы
«Законы и так очень сильно раздражают людей, чтобы разрешать новые законы».
«Если совсем не хочешь нарушать закон, сиди дома и читай книжки».
«Россия очень богата правами и обязанностями граждан».
«Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее».
Стратификация, социальная мобильность
«В древности люди делились на богатых и бедных. Сейчас мало что изменилось, разве что все стали грамотными».
«Ярчайшим примером стратификации российского общества являются больные, плохо одетые пенсионеры, любовницы олигархов, пьющие шоферы, неграмотные и грубые учителя, популярность компьютерных игр у детей девиантного возраста и т.д.».
«Не стоит ждать от брака социальной мобильности, так как муж может оказаться сволочью или пьющий».
«У создателя компании „Аппл“ не было земли или наследственного титула. Но мозгами своими он распорядился как надо. Если бы не смерть от рака, мог бы завоевать всю землю и превратить нас в своих рабов. Такой он был чрезмерно умный человек».
«На дне социальной лестницы очень страшно жить».
Подборка полностью, а также ссылки на подборки предыдущих лет на сайте «Телеинформ».
Источник: izbrannoe.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- День сурка и счастье стоматолога.
Что и почему не стоит говорить о людях в соцсетях.
- Благословенная Сибирь.
- Уходите вовремя!
Не стоит оставаться там, где тебя никто не держит.
- Время понтов.
Сейчас — время понтов, и эти понты становятся заразными.
- Талон за макулатуру.
Как советская власть контролировала общество через книгоиздание и библиотеки.
- «Общественность не должна платить за открытый доступ к исследованиям».
Точка зрения австралийского издателя: о сложностях политики открытого доступа.
- Быстрое чтение.
Ученые объясняют, как история о Гарри Поттере меняет общество.
- Почему русские не улыбаются?
Особенности национальной мимики.
- Долгая дорога в тупик.
Зачем постоянно усложнять себе жизнь.
- Отложенная жизнь.
Завтра может не наступить.