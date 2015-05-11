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Николай Подсокорский, philologist.livejournal.com   четверг, 22 июня 2017 года, 19.07

Владимир Войнович. «О литературе разрешённой и написанной без разрешения»


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«Милая моя Суворочка!»


Одни корни, разные взгляды




Говорят, что все-таки о писателе следует прежде всего судить не по поведению, а по книгам, я с этим совершенно согласен. Но дело в том, что художественное сочинение состоит не только из фабулы, сюжета и набора литературных приемов, это всегда и отпечаток личности автора. И как бы эта личность ни изощрялась, каких бы острых тем ни касалась или, наоборот, ни избегала, она будет все же видна, ее отпечаток будет непосредственно влиять на качество ею сочиненного. К счастью, литература (я в этом глубоко убежден) есть та область человеческой деятельности, где гений и злодейство все-таки несовместны (Пушкин сказал это не для красного словца).

Владимир Николаевич Войнович (род. 1932) — русский писатель, поэт и драматург. В декабре 1980 года был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства. В 1980–1992 годах жил в ФРГ и США. Сотрудничал с радиостанцией «Свобода». В 1990 году Войновичу было возвращено советское гражданство, и он вернулся в СССР. Ниже текст Войновича приводится по изданию «Континент», 1983. № 37.

Я отношу себя к числу немногих сторонников Юрия Мальцева, хотя его аргументация не всегда выглядит достаточно точной. Мне, как и многим моим коллегам, часто приходится выступать перед публикой и отвечать на вопросы. Некоторые из вопросов почти всегда повторяются. Один из них: «Правда ли, что Чингиз Айтматов прекрасный писатель?» Спрашивающий обычно заранее улыбается и согласно кивает головой, предвкушая положительный ответ. И его не устроит, если я отвечу не прекрасный, а неплохой, или просто хороший. На самом же деле мое мнение об Айтматове еще ниже, в его сочинениях много псевдоглубокомыслия и псевдопоисков как бы истины. Однажды Айтматова где-то в советской печати за что-то слегка пожурили, и представители западной прогрессивной общественности спрашивали меня, как можно его спасти. Я сказал, что его спасать не надо, а от него, пожалуй, стоит. Как член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета, секретарь Союза писателей СССР и Герой социалистического труда он занимается разнообразной казенно-общественной деятельностью, в том числе участвует в травле Андрея Сахарова и других достойных людей. Это не только мерзко, это безвкусно и бездарно.

Говорят, что все-таки о писателе следует прежде всего судить не по поведению, а по книгам, я с этим совершенно согласен. Но дело в том, что художественное сочинение состоит не только из фабулы, сюжета и набора литературных приемов, это всегда и отпечаток личности автора. И как бы эта личность ни изощрялась, каких бы острых тем ни касалась или, наоборот, ни избегала, она будет все же видна, ее отпечаток будет непосредственно влиять на качество ею сочиненного. К счастью, литература (я в этом глубоко убежден) есть та область человеческой деятельности, где гений и злодейство все-таки несовместны (Пушкин сказал это не для красного словца).

Но еще меньше, чем с прямым злодейством, гений совместен с умением заседать в президиумах, произносить казенные речи, травить своих собратьев и плести чиновничьи интриги в партийно-государственных сферах. Я не могу себе представить ни одного действительно крупного писателя, ни Булгакова, ни Платонова, ни Пастернака, заседающими в райкомах, обкомах или президиумах, награждаемых казенными премиями и орденами.

В так называемой советской официальной литературе ни один крупный писатель не располагался с комфортом. Истинных писателей из официальной литературы рано или поздно всегда изгоняли. Их или сажали, как Мандельштама, или доводили до самоубийства, как Цветаеву, до сумасшествия, как Зощенко, и уж во всех без исключения случаях морили голодом, травили и не печатали. И я не вижу, чтобы в последнее время произошли какие-нибудь принципиальные изменения. Между тем, в последние годы я все чаще слышу утверждения, что у советской официальной литературы есть очень крупные достижения. Утверждения эти, как ни странно, принадлежат не только советским казенным критикам (те вообще уверяют, что советская литература самая великая литература в мире), но и писателям, которым самим удержаться в официальной литературе не удалось.

Солженицын однажды заявил, что среди советских писателей есть шесть или семь, которые о деревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. Потому что они сами крестьяне, знают крестьянскую жизнь лучше классиков-дворян и поэтому лучше ее описывают. Тем писателям, которых имел в виду Солженицын, это, естественно, очень понравилось, и вскоре то же самое повторил Борис Можаев в «Литературной газете». Сравнив очерк молодого Толстого с рассказом зрелого Шукшина (очерк был все-таки лучше), Можаев сказал, что «деревенщики» пишут так прекрасно, потому что они сами крестьяне, потому что у них к тому же высшее литературное образование и потому, что, будучи помощниками партии, они овладели самым передовым научным мировоззрением. Ту же мысль, но несколько иначе, сформулировал Юрий Трифонов. Настоящая литература только та, сказал он, которая пишется и печатается в Советском Союзе, в официальных советских изданиях.

Так вот — это неправда. Лучшая литература может быть написана в Советском Союзе и вне его, но печатается она или за границей или нигде, лежит где-то в столах. В советской литературе время от времени появлялись книги неплохие, ну, скажем, хорошие, но книги, которые стали событиями в литературе, книги-открытия всегда из официальной литературы вышвыривались и вышвыриваются вместе с авторами. Если эти книги и печатают, то лишь через много лет после смерти автора, как это случилось с «Мастером и Маргаритой» и как пока не случилось с «Доктором Живаго». Да и то «Мастер и Маргарита» издается (я бы приравнял подобные посмертные издания к мародерству) почти исключительно на экспорт, в московских магазинах эту книгу не купишь (разве что в «Березке»). Да что говорить! Почти во всех крупных городах Запада есть книжные магазины советские и магазины, где продаются книги, изданные здесь. Чья продукция лучше? Это так же сравнимо, как колхозные урожаи с урожаями фермеров.

Советская официальная литература — это литература без «Доктора Живаго», без романов Солженицына, без рассказов Шаламова, без лучших стихов Цветаевой и Ахматовой, без шедевров мемуаристики Лидии Чуковской, Надежды Мандельштам, Евгении Гинзбург, Петра Григоренко, без многого другого. Да и посмертно реабилитированные писатели — Булгаков, Зощенко, Платонов, Мандельштам — официальной литературой присвоены, но не принадлежат ей по праву.

Между прочим, это признают и официальные начальники официальной литературы. Симонов в предисловии к Булгакову утверждал, что Булгаков не какой-то особенный писатель, а всего лишь один из общего ряда, но Феликс Кузнецов и на это не согласился и сказал, что Булгаков, Платонов, Зощенко (не помню, кого он помянул еще) на самом деле никогда не были колонновожатыми советской литературы. Слово «колонновожатый» подходит больше охранникам или овчаркам, но не писателям, но по существу Феликс Кузнецов безусловно прав. Фадеев, Федин, Серафимович, Николай Островский и еще пара сотен колонновожатых создали высшие достижения официальной литературы, пусть они ей и останутся, пусть ими она и гордится.

Мне странно слышать торжественные заявления, что русская литература, несмотря ни на что, все время развивалась и живая традиция не прерывалась. Увы, прерывалась, и боюсь, что прервана и сейчас. Каждодневное вытаптывание всего, что поднимается над общим уровнем, не может не сказаться. Когда мое поколение входило в литературу, в ней не было уже ни одного печатающегося писателя, у которого было бы чему поучиться. Сейчас то же положение. Если взять сколько-нибудь заметных писателей, есть ли среди них хоть один моложе, скажем, лет сорока. Я знал двух таких — Виктора Ерофеева и Евгения Попова, — но они из Союза писателей были вышиблены, не успев в него войти. Если им удастся пронести свои таланты невредимыми сквозь соблазны и испытания, то и в этом случае вряд ли они одни смогут заполнить ту брешь, которая зияет сегодня.

Мне кажутся странными также всякие разговоры о пользе цензуры. Цензура кому-то, может, и нужна, но истинному писателю она ничего, кроме вреда, принести не может.

Писатель, как и крестьянин, нуждается в свободе. Я совершенно не разделяю восторгов некоторых моих коллег по поводу того, что такому-то писателю удалось сказать кое-что кое о чем, что-то удалось протащить сквозь цензуру. Я лично предпочитаю книги, которые сквозь цензуру протащить не удалось. Я хотел бы воспользоваться случаем и сказать об одной из таких книг. Это роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, одного из самых трагических и крупных писателей советского периода. Этот роман не только не был напечатан и не получал государственных премий, он был в 1960 году арестован. Именно не изъят, не отобран, не конфискован, а арестован. Надо сказать, тот, кто отдавал приказ об аресте романа, отличал настоящую литературу от неплохой. Чудом сохраненный, этот роман двадцать лет спустя был напечатан и, насколько я вижу, не обратил на себя никакого внимания эмигрантской критики.

Критикам некогда, они разбирают романы Залыгина и Михаила Алексеева (я читал где-то недавно что-то весьма положительное об этом псевдописателе). А между тем, в романе Гроссмана написано не кое-что кое о чем, а настоящая берущая за душу правда о войне, о мире, о колхозах, о лагерях советских и немецких и о многом другом без намеков и экивоков, а все как было и с огромной художественной силой. Такой силы роман и раньше не мог появиться в официальной литературе, и сейчас не может. Когда защищают официальную литературу, говорят: но не обязательно же всем писать о лагерях. Ведь не все же сидели. Да, правда. А во время войны не все воевали. Но можно ли представить себе сколько-нибудь серьезный роман, в котором действие происходит между 41-м и 45-и годами и ни слова не сказано о том, что идет война?

Еще я хочу сказать вот о чем. Сейчас в самых разных кругах от советских функционеров до эмигрантов стало принято говорить презрительно о людях, сопротивляющихся насилию, о диссидентах (я, как многие другие, не люблю это слово), относиться к ним как к людям второго сорта, неудачникам, которые, не умея ничего другого, выбрали диссидентство как путь к легкому успеху. Я лично к такого рода «мнениям» отношусь враждебно.

Среди диссидентов есть, конечно, и дураки, и больные, и никчемные, и тщеславные люди, но есть среди них и те, кто перешли в разряд диссидентов не потому, что не были способны к своей профессиональной деятельности, а потому что «оглянулись окрест себя и душа их страданиями уязвлена стала». Таких людей я уважаю больше, чем высокомерных недиссидентов, людскими страданиями неуязвленных.

Возвращаясь к вопросу, одна или две литературы и какая лучше, я бы cкaзал, что принятое некоторыми критиками деление литературы на официальную и эмигрантскую вообще порочен. Писателей, затравленных советской властью, можно ли называть официальными? Можно ли считать Булгакова и Маркова принадлежащими к одной компании? Так же как не каждую бездарь из эмиграции можно внести в тот же список, что Бунина и Набокова. Гораздо точнее был Мандельштам, который делил литературу на разрешенную и написанную без разрешения. Я хочу быть понятым правильно. Я вовсе не собираюсь распределять места в литературе. Литература — не скачки, в ней первых-вторых не бывает. Каждый писатель занимает в ней свое место, не первое, не второе, а именно свое, если вообще занимает. Вот это «если» будет решено не кем-то из нас (мы, может быть, все пристрастны), а только временем. Но по опыту всей литературы я знаю, что остается в ней только то, что написано без разрешения.

Источник: izbrannoe.com




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Нельсон Мандела, 1918-2013

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Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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