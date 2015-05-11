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Николай Подосокорский   вторник, 6 июня 2017 года, 16.00

Виртуальная дружба
Тенденции коммуникации в Facebook


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Что о нас знает Facebook


Спам в Facebook




Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Понятно, что блогерам, политическим публицистам и тем, кто вообще часто высказывается на большую аудиторию относительно острейших социальных проблем, грех на что-то жаловаться. Тебя читают, комментируют, лайкают?! Будь благодарен и не вякай! Но все-таки выскажусь относительно политики виртульного френдинга. Я давно подошел к тому пределу взаимной дружбы, который установил сам фейсбук – не более 5 тысяч друзей.

7-8 лет назад вся эта виртуальная дружба была во многом случайной – кого-то френдил я, кто-то френдил меня – люди были более-менее доброжелательными и терпимыми. Сейчас все жестко разделены по разным лагерям. Шаг вправо или влево считается попыткой к бегству и карается расстрелом. Кто-то банит меня, кого-то баню я. Удовольствия от этих процедур, наверное, не получает никто.

Но все-таки, поясню кого я удаляю из друзей и кого добавляю в друзья?

Итак. Удалить я могу за следующее:

1. Мертвая страница. Френд сам не оставлял на ней записей более 2-х лет.

2. Мы лично не знакомы, никогда не общались, я не помню, чтобы человек оставил какой-либо комментарий на моей странице. Его посты мне тоже неинтересны.

3. Френд явно хамит, грубит, пытается выстроить иерархические отношения, где он – нечто вроде гуру, наставляющего меня в том, что я могу размещать на своей странице и что нет.

4. Иногда я читаю контент френда и просто понимаю, что мы - слишком разные люди. Ну, например, был такой случай. Один мой «либеральный» френд по ФБ чуть ли не каждую неделю проводил у себя своего рода «сталинские репрессии», объявляя громогласно: забанил такого-то за то-то. И я каждый раз понимал, что на месте «врагов народа» мог оказаться я сам. В итоге я не выдержал и сам его забанил. Говорят, что он сильно оскорбился и послал мне в ответ много «проклятий». Что было ожидаемо. Но хорошо, что это случилось до того, как мы с ним познакомились в реале.

5. Когда друг или подписчик пытается говорить не от себя лично, а как бы от народа: «Вам же многие говорили, что Вы не правы и пишете сущую глупость!». Ок. Если ты не «ты», а «мы», то до свидания!

Теперь о тех, кого я добавляю в друзья:

1. Я прокручиваю вниз 10-15 общедоступных записей на стене и делаю вывод: интересно ли мне это будет ежедневно видеть во френдленте или нет? Если нет, то и не добавляю.

2. Смотрю на количество общих друзей. Если их совсем мало, человек непонятный, пишет тоже что-то невнятное, то не добавляю.

3. Порой пытаются добавиться люди, у которых закрытые аккаунты. То есть добавляется человек с напрочь закрытой страницей. Спрашивается: кто он? и зачем он?

4. В основном добавляю филологов, историков, культурологов, социологов, библиотекарей, писателей, политологов, политиков, эзотериков, гражданских активистов, то есть тех, в ком жизнь кипит и кому интересен кто-то, кроме него самого.

5. Людей, кто проявляет подлинный интерес к тому, о чем ежедневно пишу я сам. То есть если Вы в целом разделяете мой взгляд на мир (понятно, что в преломлении через интернет-пространство), то мы вполне можем стать друзьями.

Источник: facebook.com/podosokorskiy




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