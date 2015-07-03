Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/vikipediyu_priznali_effektivnym_instrumentom_dlya_prodvizheniya_nauki_42555"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42555_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Кристина Уласович, <a href=https://nplus1.ru/news/2017/09/22/wiki-science>nplus1.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем</font></em></span></p><p>Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья <a href=https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=787119070001117025010118024090064068125005068013093026075075115088100090100103114085029055063104039010060025124003011091004103019036075005000011106019025122077104005018033044104066113021025103009114102125076065096003096099026081075064004089022090102093&EXT=pdf>опубликована</a> на открытом ресурсе SSRN. <a href="http://www.chaskor.ru/article/vikipediyu_priznali_effektivnym_instrumentom_dlya_prodvizheniya_nauki_42555">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

Электронная энциклопедия «Википедия» входит в пятерку самых популярных сайтов в интернете. В то же время в академических кругах она считается ненадежным источником, и ее рекомендуется использовать только для получения широко известной информации (например, если вы хотите узнать значение числа Авогадро). Тем не менее, исследователи все равно пользуются «Википедией» при написании научных работ, поэтому авторы новой статьи решили изучить ее влияние на формирование научного знания.

Американские социологи применили два подхода: анализ больших данных (Big Data) и метод эксперимента. В первом случае исследователи решили сопоставить слова и фразы из «Википедии» с похожими языковыми единицами из научных работ. Для этого они сопоставили полный текст энциклопедии, включая всю историю правок, со статьями из более чем двух тысяч журналов издательского дома Elsevier. Предварительно социологи выбрали из опубликованных работ 90 процентов наиболее часто встречающихся уникальных слов, получив таким образом выборку из 1,1 миллиона слов. Чтобы сделать анализ более эффективным, ученые сфокусировались на статьях (и в журналах, и в «Википедии»), посвященных только одной научной области — химии.

Выяснилось, что статьи, которые публикуют лучшие научные журналы, почти не несут следов влияния «Википедии». Это не удивительно, так как чаще всего в них рассказывается об открытиях, которые из-за своей новизны не могли попасть на страницы энциклопедии. Однако как только проходит время и в «Википедии» появляются тексты, посвященные этим открытиям, новаторские научные работы начинают распространяться быстрее и оказывают заметное влияние на последующие исследования по теме. Этот эффект особенно заметно проявляется в менее развитых странах, где доступ к научным журналам ограничен.

Тем не менее, эти выводы были сделаны на основе корреляций, которые далеко не всегда указывают на наличие причинно-следственной связи. Поэтому американские социологи решили провести рандомизированное исследование. В ходе эксперимента, проходившего с 2013 по 2016 год, ученые попросили студентов, получающих степень доктора философии (PhD), написать научные статьи на темы в области химии и эконометрики, которых еще нет в «Википедии». Половина текстов была загружена на страницы энциклопедии, в то время как оставшаяся часть — контрольная — опубликована не была.

Экспериментальные статьи получили большую популярность в «Википедии». В среднем каждую статью просматривали около 2 тысяч раз в месяц. К февралю 2017 года материалы, написанные участниками эксперимента, собрали в общей сложности 2 миллиона просмотров. Самое главное, новые слова из них стали появляться в работах других исследователей. И хотя ученые обычно избегают ссылок на электронную энциклопедию, экспериментальные материалы из «Википедии» повлияли на частоту появления 0,33 процента слов в вышедших после статьях из выборки. Иными словами, примерно 11 уникальных и значимых слов в каждой работе приходят из интернет-источника. С учетом того, что в выборку попало около 27 тысяч научных статей, изменено оказалось более 316 тысяч слов.

Главный вывод, который делают ученые: «Википедия» способствует распространению новых научных работ и помогает исследователям, имеющим ограниченный доступ к научным журналам. Кроме того, социологи отмечают, что энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем. «Наше исследование показывает, что ученые используют „Википедию“ и что это сказывается на том, как они пишут о науке и своей деятельности», — отмечает один из авторов эксперимента.

Прошлые исследования показали, что в англоязычной «Википедии» журналы с открытым доступом цитируются на 47 процентов чаще, чем платные издания. Также выяснилось, что в энциклопедии соблюдается железный закон олигархии и что мужской характер проекта отпугивает редакторов-женщин.

Источник: nplus1.ru





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