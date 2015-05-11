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Павел Сидоркин   воскресенье, 6 ноября 2016 года, 09.00

Важная случайность
Четыре случайности, изменившие ход истории


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История одного разорения


Шесть неразгаданных тайн древних цивилизаций




Иногда ошибка в составлении карты местности, любопытство обычной американской домохозяйки или скудный выбор чтения в библиотеке средневекового замка могут привести к историческим событиям, последствия которых длятся целые десятилетия.

Золото домохозяйки

В декабре 1848 года Мэри, жена управляющего калифорнийской лесопилкой Джеймса Маршалла, варила мыло. При этом она бросила в чан с раствором несколько желтоватых камушков, подобранных мужем в реке (женщина любила экспериментировать, добавляя в кипящий щелок травы и минералы). Поварившись, камушки заблестели. Это были первые золотые самородки, найденные в Калифорнии. Весть о находке породила золотую лихорадку — переселенческий бум искателей удачи. Более 300 000 старателей отправились на запад США.

В результате началось освоение Среднего Запада. Все продовольствие, производимое на западном побережье США, теперь сбывалось в Калифорнии. Аляску стало нечем кормить, что послужило одной из главных причин, по которой Россия продала ее Америке в 1867 году.

Чайные налоги Англии

В конце XVIII века Британская Ост-Индская компания, торговавшая индийским чаем, была на грани разорения. При ввозе чая она должна была платить 25-процентный налог, что делало ее товар неконкурентоспособным: контрабандный голландский чай был значительно дешевле. Стремясь помочь компании, английский парламент в 1773 году освободил ее от 25-процентного налога, но ввел трехпенсовую пошлину с фунта чая для американских колоний. Это был символический налог, который ни на что не влиял: даже с его уплатой чай Ост-Индской компании обходился колонистам дешевле, чем голландская контрабанда. Мера была исключительно политической: метрополия хотела как-то обозначить, кто в доме хозяин.

Но колонисты заявили, что в соответствии с британской конституцией облагать их налогами могут только ими же выбранные представители, которых не было в парламенте метрополии. В результате американцы объявили бойкот английскому чаю. 16 декабря 1773 года в Бостоне несколько десятков колонистов пробрались на британские корабли, стоявшие в гавани, и выбросили весь груз чая за борт. Этот демарш потом назвали «Бостонским чаепитием». Англия ответила вводом войск. Так началась Война за независимость.

Карта подполковника Франца фон Вейротера

В 1798 году Павел I отправил русские войска в Италию и Швейцарию, чтобы наказать Францию за захват Мальты, которой он покровительствовал. Итальянским отрядом командовал Александр Суворов (на картине), швейцарским — Александр Римский-Корсаков. Полководцы должны были встретиться у Цюриха, чтобы атаковать войска маршала Массены. Разрабатывая план похода армии Суворова через Швейцарию, подполковник австрийского штаба Вейротер (Австрия была в союзе с Россией) предложил маршрут, опираясь на карту, на которой была указана несуществующая дорога. В результате Суворов не успел, и Римский-Корсаков был разбит. Суворов, подоспей он вовремя, легко разделался бы с Массеной и остановил французскую экспансию. Но из-за ошибки этого не случилось. Франция продолжала вести войны, сотрясавшие Европу еще 15 лет.

Раны Игнатия Лойолы

В мае 1521 года испанский дворянин Игнатий де Лойола участвовал в обороне Памплоны. Ее осаждали французские и наваррские войска под началом Андре де Фуа. «Приступ длился уже порядочное время, когда я был задет снарядом, который проскочил между моими ногами и ранил одну и сломал другую», — рассказывал позже Лойола. После многих операций ноги удалось спасти. В последовавший затем период выздоровления Игнатий попросил, чтобы ему принесли почитать рыцарские романы. Но романов в замке, где он находился на излечении, не оказалось — в семейной библиотеке хранились только «Жизнь Иисуса Христа» картезианца Рудольфа и один том «Жития святых». Пришлось читать то, что есть. За этим занятием, по словам Игнатия, его душой вдруг овладел «непостижимый мир». Так Лойола ушел в религию, став основателем ордена иезуитов, сыгравшего решающую роль в возрождении католицизма после эпохи Реформации.

Источник: vokrugsveta.ru




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