Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_zavisimosti_ot_pogody_42271"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42271_d7a2779cf084da7a07a56c208ba90fbca43a57a.jpg" width=206 alt="В зависимости от погоды" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Боровикова, <a href=https://chrdk.ru/sci/depending_on_the_weather>chrdk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">В зависимости от погоды</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как погода влияет на наши эмоции, убеждения и решения</font></em></span></p><p>Погода влияет не только на самочувствие, но и на наше поведение. Как показывают исследования, она отчасти определяет, насколько люди склонны помогать другим, сколько чаевых оставляют в ресторане и даже какой университет они выбирают для поступления. <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_zavisimosti_ot_pogody_42271">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Погода влияет не только на самочувствие, но и на наше поведение. Как показывают исследования, она отчасти определяет, насколько люди склонны помогать другим, сколько чаевых оставляют в ресторане и даже какой университет они выбирают для поступления.

История изучения метеозависимости логично начинается вскоре после появления метеорологии. В конце XIX века американский врач Альберт Леффингвелл, изучая официальную статистику по количеству рождений, а также случаев умопомешательства, суицидов, убийств и других преступлений, пришел к выводу, что весна и лето — время повышенной активности. Однозначного объяснения этому Леффингвелл не имел, хотя подозревал некий физиологический механизм влияния тепла и света на живой организм.

«Есть одна гипотеза, которая, как мне кажется, объясняет все эти феномены. Она заключается в том, что из-за постепенного увеличения количества солнечного тепла и света либо каким-то другим образом, пока неизвестным, конец зимы и начало весны и лета приводит все живое в особое состояние нервного возбуждения или подъема. Учитывая свидетельства, которые пока недостаточны для демонстрации, я настроен верить, что один из этих эффектов как в высших животных, так и в человеке, — увеличение объема крови в организме, или то, что сердце бьется быстрее и сильнее в апреле и мае, нежели в ноябре и декабре», — писал он.

В 1904 году американский психолог и педагог Эдвин Декстер выпустил книгу «Влияние погоды» (Weather influences), в которой собрал данные своих исследований о влиянии погодных условий на разные виды человеческого поведения: от убийств и суицидов до ошибок клерков в банках и поведения школьников в учебных заведениях.

В целом он подтвердил основной вывод Леффингвелла: в холодные месяцы наступает период затишья, когда растут только смертность, заболеваемость и пьянство. Кроме того, Декстер выявил следующие закономерности: преступления и случаи помешательства увеличивались с повышением температуры, а заболеваемость и пьянство — наоборот.

График из книги «Влияние погоды», отражающий количество нападений и драк в зависимости от температуры (по шкале Фаренгейта): сплошная линия — мужчины, пунктирная — женщины

Пониженное атмосферное давление, по данным Декстера, способствовало болезням, непослушанию школьников, преступлениям и помешательствам, а в особенности — суицидам, а вот пьянство и ошибки служащих в банках в таких условиях, наоборот, уменьшались. Зависимостей между другими погодными условиями и поведением и состоянием людей ему установить не удалось.

Объяснения этим зависимостям у Декстера опять же не было, хотя он предполагал влияние атмосферных условий на обмен веществ и «уровень энергии» в организме, а также влияние погоды на эмоции.

Сейчас на эту тему уже написаны десятки исследований. Результаты некоторых из них интуитивно понятны: в облачную, дождливую погоду настроение падает и в целом начинает казаться, что жизнь не очень-то удалась.

Зато солнечная погода делает нас более щедрыми. Например, в 1978 году американский психолог Майкл Каннингэм провел два исследования. В первом он опрашивал людей на улице и обнаружил, что они охотнее соглашаются участвовать в исследовании, когда светит солнце. Второе исследование проходило в одном из ресторанчиков Чикаго. Ученый выяснил, что в ясную погоду люди оставляют на 4% больше чаевых — и это с учетом поправки на то, что в ясную погоду чаще предпочитают выбираться в ресторан женщины и люди старшего возраста, которые в целом дают официантам на чай больше других.

Ученый объясняет этот тем, что, возможно, солнечная погода напрямую влияет на настроение благодаря приятным мыслям о веселом времяпрепровождении на свежем воздухе или из-за того, что в такую погоду окружающий мир выглядит более четким и красочным. А возможно, считает он, тут задействованы физиологические механизмы, например выработка гормонов в организме.

Более современные исследования также подтверждают связь склонности помогать другим с солнечной погодой. Например, в исследовании француза Николя Гегена, экспериментатор «случайно» ронял перчатку на улице. И шел дальше, якобы этого не замечая. Как выяснилось, вероятность, что кто-то перчатку поднимет и постарается вам вернуть, в солнечные дни выше. Как и в других подобных исследованиях, солнечная погода противопоставлялась облачной, но не дождливой. Авторы исследования полагают, что склонность помогать случайным прохожим в солнечную погоду объясняется эмоциональным фоном.

Впрочем, подобрать перчатку или оставить чуть больше на чай — это незначительные, сиюминутные решения. Неудивительно, что они принимаются под влиянием настроения. Но есть в жизни и более серьезные вопросы, например, в какое учебное заведение поступить. Казалось бы, такой серьезный выбор люди должны делать, тщательно взвесив все факторы и уж никак не под влиянием такой ерунды, как погода.

Но оказалось, что погода влияет и на такие решения. Британец Ури Симонсон опрашивал абитуриентов, которые приезжали в колледж, куда подумывают поступить, чтобы оценить обстановку на месте. Название учебного заведения не раскрывается, но Симонсон отмечает, что студенческий гид по вузам описывает этот колледж так: «Сон, друзья, работа — выбери два из трех». Проведя опрос примерно 1,5 тысячи абитуриентов Симонсон выяснил, что чаще подавали заявки на поступление абитуриенты, приехавшие в пасмурный день.

Ученый объясняет свои наблюдения тем, что от хмурой погоды абитуриенты грустят, и в этом расположении духа рассматривают перспективу сидеть за учебниками более благосклонно, ну или, по крайней мере, с меньшим отвращением. В то же время тучки за окном отбивают у них мысли о спорте и прогулках на воздухе.

Впрочем, подать документы в университет — это полдела. Вторая половина зависит от приемной комиссии. А ее решение, как выяснил тот же ученый, тоже зависит от погоды. Он исследовал около семисот заявок в университет, оценивая каждую по собственному «индексу ботаника» (рейтинг социальной активности поступающего, деленный на его академический рейтинг) и обнаружил, что в облачные дни комиссия была более склонна принимать во внимание академические успехи поступавших, нежели их общественную активность.

Источник: chrdk.ru





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