Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 марта 2017 года, 14.35</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_usloviyah_frilansa_41613"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41613_drinking-glasses-1867210_960_72.jpg" width=206 alt="В условиях фриланса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://blog.pressfeed.ru/russian-freelance-journalists/>blog.pressfeed.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">В условиях фриланса</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Правила жизни российских журналистов на фрилансе</font></em></span></p><p>Можно сколько угодно читать западные советы для журналистов на фрилансе, но какой в этом смысл, если ты живешь в суровой российской реальности, получаешь гонорары в рублях и постоянно жалуешься на откровенное отсутствие этики у коллег по цеху? И чтобы у вас не было повода упрекнуть нас в западничестве и том, что «в России-то всё по-другому», мы решили собрать советы нескольких российских журналистов, которые работают только на фрилансе. Получилась целая энциклопедия правил журналистов-фрилансеров с главами о финансах, заказчиках, времени, самопродвижении и многом другом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_usloviyah_frilansa_41613">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Можно сколько угодно читать западные советы для журналистов на фрилансе, но какой в этом смысл, если ты живешь в суровой российской реальности, получаешь гонорары в рублях и постоянно жалуешься на откровенное отсутствие этики у коллег по цеху? И чтобы у вас не было повода упрекнуть нас в западничестве и том, что «в России-то всё по-другому», мы решили собрать советы нескольких российских журналистов, которые работают только на фрилансе. Получилась целая энциклопедия правил журналистов-фрилансеров с главами о финансах, заказчиках, времени, самопродвижении и многом другом.

Дарья Шипачева

Фриланс-проекты: VC.ru, Секрет фирмы, Здоровье@mail.ru, Cosmopolitan

Я никогда толком не искала заказчиков. Они находили меня сами. Конечно, для этого потребовалось некоторое время провести «в рынке» – полтора года я работала в штате в РБК, ходила на конференции, знакомилась с людьми, добавляла их в друзья на фейсбуке.

Для меня фейсбук – самый главный рабочий инструмент. Когда начинаются разговоры о том, что его могут заблокировать в России, я покрываюсь холодным потом. Я никогда не искала заказы через базы фрилансеров (точнее, пыталась искать, но ни разу не нашла) – всегда только через фейсбук или личный контакт на профильных мероприятиях.

Не надо стесняться хвалить себя и выкладывать свои статьи в ленте. Именно так тебя часто находят новые заказчики. Можно давать комментарии и писать статьи о карьере в тематические СМИ – это тоже дает поток заказов. Недавно я начала постепенно переходить от деловых тем к науке: теперь пишу о медицине, биотехнологиях и генной инженерии. Я обновила информацию в поле «О себе» на страничке фейсбука – ко мне тут же пришло несколько человек с заказами по научным публикациям.

Не советую быть излишне высокомерными и избегать заказов по копирайтингу. Сегодня журналистика трансформируется, и интересные статьи мы читаем не только в независимых медиа, но и, например, в блогах разных компаний, в рассылках. Не знаю, как вы, а я точно читаю. И иногда думаю – было бы здорово писать для этой компании! Кстати, платят за это обычно больше, чем за статьи в СМИ.

Забудьте про материальную стабильность, оплачиваемые отпуска и больничные. Теперь вы сами себе бухгалтер, HR и финансовый аналитик.

Чтобы не сойти с ума, заведите себе CRM. Я выбрала «Битрикс24». Она бесплатная, там удобно вести учет сделок, строить графики денежных поступлений по месяцам. Раз в пару месяцев я открываю свой интернет-банк, смотрю поступления и разношу по заказчикам и датам. Это помогает понять, какая работа приносит мне стабильные и значительные суммы, а какая – больше нервотрепки, чем денег. От последней, конечно же, стоит отказываться. Лучше взять побольше заказов у тех, кто платит регулярно и хорошо (если это возможно).

Раньше у меня была большая проблема с тем, чтобы сказать «нет» на любое предложение посотрудничать. Ведь чем больше заказов я возьму, тем больше заработаю – а как можно отказаться от денег? Со временем я поняла: часть заказчиков отнимает у меня столько времени и моральных сил, и это никак не компенсируется теми деньгами, что они платят. За то же время, что я пишу одну статью для них, я могла бы написать две-три для других изданий – причем более интересных для меня. Когда работаешь только ради денег, без энтузиазма, особенно если не случился контакт с заказчиком, ты будешь работать очень медленно и с плохим результатом. Это не нужно никому: ни вам, ни заказчику.

Всех денег не заработаешь, а вот выгорание и нервный срыв – легко. Первое время на фрилансе я работала без выходных, а через пару месяцев поняла: долго я так не выдержу. Теперь суббота и воскресенье для меня такие же выходные, как и для всех. Правда, государственные праздники я не всегда отмечаю. Вот, например, это 23 февраля я решила проигнорировать: планов на отдых у меня все равно нет, работы много, а лишние выходные мне никто не оплатит.

Денег, конечно, мне не хватает. На фрилансе есть определенный потолок той суммы, которую ты можешь заработать. Мне говорят: «Просто возьми побольше заказов!». Но написание текстов – это не выпечка тортов: есть какой-то предел моих творческих и умственных способностей. По сути, это один текст в день, максимум – два. Однажды я написала за день три текста (дедлайны так неудачно сошлись), и потом отпаивала себя корвалолом.

Единственный путь больше заработать – повышать цену за тот же объем текста. Знаю, что некоторые авторы не соглашаются писать тексты меньше чем за 20-30 тысяч рублей! Не знаю, правда, есть ли у них заказчики. Если да, то я завидую их авторитету и профессиональной наглости, которая позволяет запрашивать такие суммы. Так как средняя цена за текст сегодня – 3-5 тысяч рублей.

Планирование — это моя самая большая проблема. Для работы с задачами и дедлайнами я раньше тоже использовала CRM, но потом как-то забросила это дело. Теперь держу все в голове, и это иногда сводит с ума. Могу вскочить посреди ночи, вспомнив, что у меня сегодня был какой-то дедлайн, а я не отправила статью. Потом перечитать переписку, понять, что ошиблась с датой, выдохнуть и снова лечь в постель.

И еще один момент, который может оказаться сюрпризом для тех, кто плохо представляет себе работу фрилансера. Это отпуск.

Первое: у СМИ нет выходных, поэтому ты можешь понадобиться в любой момент. И работа есть всегда, за исключением, может, новогодних и майских праздников – в это время в редакциях сидят только дежурные сотрудники, и ты можешь с чистой совестью отдохнуть. В остальное время заменить тебя некому. Так что я максимально двигаю все дедлайны, освобождая хотя бы несколько дней для отдыха. Больше 10 дней на фрилансе у меня не получалось выкроить, а чаще это мини-отпуска в три-пять дней.

Второе: отпуск не оплачивается. Поэтому его надо планировать заранее и копить деньги не только на поездку, но и проживание в этот период. И смириться с мыслью о потерянном доходе.

И старайтесь не болеть. Больничный ведь тоже никто не оплатит. И страховки нет. Так что лучше вести здоровый образ жизни, закаляться, принимать витамины, заниматься спортом.

Тот факт, что нельзя расслабиться и даже поболеть нормально, конечно, давит на психику.Следить нужно также за состоянием нервной системы: высыпаться, отводить время для отдыха в течение дня, разграничивать рабочее и нерабочее время. Я стараюсь вечером выходить из квартиры, и когда возвращаюсь, то дом из режима «офис» переходит в режим «отдых». Но не у всех получается так переключаться, поэтому иногда лучше выбрать для работы коворкинг, антикафе или обычную кофейню недалеко от дома.

Иван Кузнецов

Фриланс-проекты: «Моя планета», «Арриво», TripSecrets, BigPicture, Bird in Flight. Сейчас издаёт первый в России сборник интервью с известными путешественниками

Найдите постоянную удаленную работу. Как ни странно, но это первый совет, который я дам. За тексты фрилансерам в целом платят меньше, чем дизайнерам за сайты, иллюстраторам — за картинки, а программистам — за код. Если дизайнер может взять крупный заказ сразу на 100 тысяч (например, нарисовать сайт), то журналисту за ту же стоимость придется написать 20-30 больших статей в популярные издания. Постоянная удаленная работа в редакции или компании нужна, чтобы покрыть основные расходы: аренду, еду, транспорт, интернет. Но так вы точно будете знать, что получите в конце месяца n-ную сумму и не останетесь на улице без еды.

Переезжайте в провинцию. Если вы не привязаны к Москве или Петербургу и не боитесь маленьких городов (или даже деревень) — жить в провинции будет дешевле. Самая затратная статья расходов, конечно, аренда жилья. В Москве однокомнатная квартира стоит 35-40 тысяч, в Питере — 20-25, в Сочи или Владивостоке — 15-20. Это четыре самых дорогих города России. Ну, может быть, еще Екатеринбург. Во всех остальных городах — аренда еще дешевле. В столице Карелии, Петрозаводске, где я жил в прошлом году — 10-15 тысяч. В четыре раза меньше, чем в Москве! Транспорт также дешевле. А вот коммунальные платежи, еда и связь — более-менее, на одном уровне.

Пишите о том, в чем разбираетесь. Это золотое правило, которое должен усвоить любой, кто зарабатывает на жизнь написанием текстов. Только так они получаются честными, живыми и яркими. Ведь если хорошо знаешь какую-то тему, сможешь легко об этом рассказать. Редакторы это очень ценят. Лучше профессионально разбираться в спорте, путешествиях или финансах, чем быть любителем в 10 областях. Работу нужно искать по этому же принципу. Скажем, вы редактор, ищете работу на спортивном сайте. А тут отличная вакансия на N+1. Забудьте о ней! Совершенствуйтесь в своей теме.

Дружите с редакторами. Журналистика — это почти как шоу-бизнес. Серьезно. Без связей здесь не сделать и шагу. Нет, большинство крупных популярных изданий не скрывают контактов и откликаются на письма, присланные в редакцию. Но это долгий, муторный и часто малоэффективный способ. Вам ответят, дадут одну статью в месяц, а потом ждите до следующего. Так ничего не заработаешь. Чтобы писать больше, нужно дружить с редакторами и другими журналистами, постоянно о себе напоминать, предлагать идеи материалов, серии публикаций и целые рубрики. И везде нужно быть первым: журналистов много, а бюджеты редакций и компаний ограничены.

Станьте отличным продавцом. Любой фрилансер — не только журналист, всегда работает на двух работах. Первая — по профилю, вторая для всех фрилансеров одинаковая — продавец. Нужно уметь «продавать» себя, так о себе рассказывать, чтобы покупателю (заказчику) было не отвертеться. Нужно быть в меру наглым, общительным и держать слово. От качества ваших товаров (текстов) зависит, будут ли новые заказы. Это особенно важно на первых порах, когда журналист работает на имя. Кстати, личный бренд для журналиста тоже важен. Как и в шоу-бизнесе, фрилансеру нужно постоянно «светиться» и быть на слуху, знать всех и каждого в тусовке.

Осваивайте смежные сферы деятельности. Просто журналисты сегодня мало кому нужны. Если раньше можно было прислать редактору текст в вордовском файле и на этом успокоиться, сегодня журналист — это, скорее, продюсер, который руководит процессом от и до. Придумать идею, написать текст, подобрать фото, дождаться публикации и проверить — нет ли в ней косяков — все это ваша работа, за которую зачастую не платят отдельно. Нужно уметь верстать лонгриды, обрабатывать фотографии, монтировать видео, разбираться в контекстной и прочих видах рекламы, и даже программировать… Чем больше у вас навыков, тем больше вероятность, что вы получите работу.

Экономьте деньги и время. Это еще одно золотое правило. Людям часто не хватает денег или времени. Их мало не потому, что вы мало зарабатываете, а потому что много тратите или проводите время впустую. Например, я не так часто покупаю новую одежду, питаюсь, в основном, дома, бережно отношусь к технике (а она дорогая) и путешествую, используя все возможные способы экономии. И почти все время работаю (не смотрел ни одной серии «Шерлока»!). У семейных людей расходы, конечно, возрастают (я живу один), но и здесь можно относиться к финансам и самому ценному — времени — бережно.

Мария Карнаух

Фриланс-проекты: приложения Коммерсанта и РБК, Russia Beyond The Headlines

Вы можете писать о чем угодно и откуда угодно. Жизнь фрилансера за границей совершенно не означает, что ваш удел теперь — вести блог о путешествиях. Вы можете писать для любых изданий, на любые темы, но с одной оговоркой: вы не встречаетесь со спикерами лично и не ходите на мероприятия. На самом деле ни первого, ни второго для написания хорошего материала не нужно (если не брать репортаж). Вменяемый спикер с удовольствием ответит на ваши вопросы по телефону, будь он главой компании или чиновником в Минобразования.

Используйте технологии. Для того, чтобы брать комментарии, достаточно иметь аккаунт в скайпе, фейсбук и иногда e-mail. Спасибо Microsoft за то, что с помощью скайпа можно звонить на любые телефоны — хоть мобильный, хоть городской. Однако не забывайте, что номер при каждом новом звонке одному и тому же спикеру будет отображаться по-разному — иногда как звонок из США, иногда — как засекреченный номер. Как правило, любой, даже самый подозрительный, спикер успокаивается после фразы «Не пугайтесь, я звоню со скайпа». Кстати, у скайпа есть собственная программа записи, которая позволяет записывать звонки сразу на компьютер — незаменимая в работе вещь.

Именно в Фейсбуке я нахожу большую часть спикеров. Как правило, они отвечают на сообщения.

Не обязательно сразу говорить, что вы живете в другой стране или городе. Как показывает мой опыт, заявление «я живу в Стамбуле и пишу заметки отсюда» обескураживает — что спикера, что потенциального работодателя. Поэтому я советую начинать переговоры о работе на новое издание с обсуждения портфолио. А место жительства упоминать можно уже в конце, когда редактор поверил в ваши профессиональные качества. Спикерам вообще необязательно знать, откуда вы работаете — для них главное, на какое издание.

Не только статьи, но и копирайт. На написание заметок в разные издания прожить можно, но сложно. Во-первых, темы могут отменяться, выход статей — переноситься (вместе с вашим гонораром). Во-вторых, бюджет на фрилансеров — это первое, что режется в СМИ в тяжелые времена кризиса. Поэтому готовьтесь к многозадачности: копирайтерство и райтерство, а также SMM — прекрасные дополнения к вашему заработку. А иногда и основная его часть.

Александр Марфицин

Фриланс-проекты: Lifehacker, VC.ru, Тинькофф-журнал, блог Нетологии

Пробуй писать для изданий, которые тебе нравятся читать. Хороших авторов всегда не хватает, поэтому шанс начать писать в любимое медиа на самом деле относительно высок. Конечно, надо показать, что умеешь, но если голова на плечах есть, то справишься.

Всегда работай по предоплате. Полной или частичной. Ничто так не дисциплинирует как деньги. Даже договорные отношения, скреплённые бумагой, так не дисциплинируют, как оплаченные заранее деньги.

Ищи трудные, но выполнимые задачи. Особенно если ты начинающий автор. Тогда каждая статья должна стать для тебя челленджем. Не умеешь брать интервью? Возьми. Боишься просить коммент у спикера? Спроси, а лучше позвони лично, чтобы вообще прям страх-страх. Писал новости и не умеешь лонгриды? Делай лонгриды.

Учись продавать себя. Шуми в фейсбуке, заведи телеграм-канал и постоянно создавай поводы заговорить о себе. К сожалению, в нашей профессии зачастую решает внешняя оболочка — очень много посредственных авторов и редакторов зарабатывают кучу денег лишь из-за правильного имиджа. Хвали себя, говори, какой ты классный, показывай свою работу. Иногда критикуй коллег, но по делу.

Общайся и заводи знакомства. В нашей профессии много интровертов, но, к сожалению, так далеко не уедешь. Хочешь общаться с крутыми профессионалами и коллегами по цеху? Заводи знакомства. Ходи на конференции, ненавязчиво знакомься, предлагай свои услуги, помогай советом, а иногда и делом.

Не замыкайся на писательстве, прокачивай смежные навыки. Глобально на одном умении писать далеко не уедешь. Это ремесло с относительно низким порогом входа, конкуренция большая, а крутых спецов, которые много умеют, мало. Прокачивай навыки в дизайне, маркетинге, программировании. Будь готов сменить специализацию в любой момент.

Анна Неретина

Фриланс-проекты: Psychologies.ru, Hello blogger

Работайте сразу в нескольких крупных проектах. От потери работы вы не застрахованы ни в офисе, ни на фрилансе. Но во втором случае этого можно избежать, занимаясь несколькими крупными проектами одновременно. Да, это достаточно трудоемко, но зато вы не окажетесь в ситуации, когда проект закрыт, а новый вы так и не нашли.

Откладывайте 10% от заработанных денег на депозит. Самое главное финансовое правило для журналиста на фрилансе — при любых обстоятельствах откладывать 10% от суммы на отдельный счет. За год наберется неплохая сумма на отдых. К тому же, в непредвиденной ситуации эти деньги помогут пережить пару месяцев без заказов.

Станьте сами себе проджект-менеджером. Журналист-фрилансер — не только исполнитель, но и менеджер проекта. Поэтому ваша работа — не только написать. Ищите новые варианты сотрудничества, посещайте профессиональные мероприятия, объединяйтесь с коллегами по цеху и будьте в курсе трендов.

Найдите помощника. Наверняка есть задачи, которые вы с легкостью сможете делегировать: расшифровка интервью, поиск контактов экспертов или написание несложных текстов под вашим руководством. А в экстремальной ситуации помощник сможет вас заменить.

Источник: blog.pressfeed.ru





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