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blog.pressfeed.ru   пятница, 3 марта 2017 года, 14.35

В условиях фриланса
Правила жизни российских журналистов на фрилансе


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Постправда в журналистике


«Всем приятно комментировать Ленина»




Можно сколько угодно читать западные советы для журналистов на фрилансе, но какой в этом смысл, если ты живешь в суровой российской реальности, получаешь гонорары в рублях и постоянно жалуешься на откровенное отсутствие этики у коллег по цеху? И чтобы у вас не было повода упрекнуть нас в западничестве и том, что «в России-то всё по-другому», мы решили собрать советы нескольких российских журналистов, которые работают только на фрилансе. Получилась целая энциклопедия правил журналистов-фрилансеров с главами о финансах, заказчиках, времени, самопродвижении и многом другом.

Дарья Шипачева

Фриланс-проекты: VC.ru, Секрет фирмы, Здоровье@mail.ru, Cosmopolitan

Я никогда толком не искала заказчиков. Они находили меня сами. Конечно, для этого потребовалось некоторое время провести «в рынке» – полтора года я работала в штате в РБК, ходила на конференции, знакомилась с людьми, добавляла их в друзья на фейсбуке.

Для меня фейсбук – самый главный рабочий инструмент. Когда начинаются разговоры о том, что его могут заблокировать в России, я покрываюсь холодным потом. Я никогда не искала заказы через базы фрилансеров (точнее, пыталась искать, но ни разу не нашла) – всегда только через фейсбук или личный контакт на профильных мероприятиях.

Не надо стесняться хвалить себя и выкладывать свои статьи в ленте. Именно так тебя часто находят новые заказчики. Можно давать комментарии и писать статьи о карьере в тематические СМИ – это тоже дает поток заказов. Недавно я начала постепенно переходить от деловых тем к науке: теперь пишу о медицине, биотехнологиях и генной инженерии. Я обновила информацию в поле «О себе» на страничке фейсбука – ко мне тут же пришло несколько человек с заказами по научным публикациям.

Не советую быть излишне высокомерными и избегать заказов по копирайтингу. Сегодня журналистика трансформируется, и интересные статьи мы читаем не только в независимых медиа, но и, например, в блогах разных компаний, в рассылках. Не знаю, как вы, а я точно читаю. И иногда думаю – было бы здорово писать для этой компании! Кстати, платят за это обычно больше, чем за статьи в СМИ.

Забудьте про материальную стабильность, оплачиваемые отпуска и больничные. Теперь вы сами себе бухгалтер, HR и финансовый аналитик.

Чтобы не сойти с ума, заведите себе CRM. Я выбрала «Битрикс24». Она бесплатная, там удобно вести учет сделок, строить графики денежных поступлений по месяцам. Раз в пару месяцев я открываю свой интернет-банк, смотрю поступления и разношу по заказчикам и датам. Это помогает понять, какая работа приносит мне стабильные и значительные суммы, а какая – больше нервотрепки, чем денег. От последней, конечно же, стоит отказываться. Лучше взять побольше заказов у тех, кто платит регулярно и хорошо (если это возможно).

Раньше у меня была большая проблема с тем, чтобы сказать «нет» на любое предложение посотрудничать. Ведь чем больше заказов я возьму, тем больше заработаю – а как можно отказаться от денег? Со временем я поняла: часть заказчиков отнимает у меня столько времени и моральных сил, и это никак не компенсируется теми деньгами, что они платят. За то же время, что я пишу одну статью для них, я могла бы написать две-три для других изданий – причем более интересных для меня. Когда работаешь только ради денег, без энтузиазма, особенно если не случился контакт с заказчиком, ты будешь работать очень медленно и с плохим результатом. Это не нужно никому: ни вам, ни заказчику.

Всех денег не заработаешь, а вот выгорание и нервный срыв – легко. Первое время на фрилансе я работала без выходных, а через пару месяцев поняла: долго я так не выдержу. Теперь суббота и воскресенье для меня такие же выходные, как и для всех. Правда, государственные праздники я не всегда отмечаю. Вот, например, это 23 февраля я решила проигнорировать: планов на отдых у меня все равно нет, работы много, а лишние выходные мне никто не оплатит.

Денег, конечно, мне не хватает. На фрилансе есть определенный потолок той суммы, которую ты можешь заработать. Мне говорят: «Просто возьми побольше заказов!». Но написание текстов – это не выпечка тортов: есть какой-то предел моих творческих и умственных способностей. По сути, это один текст в день, максимум – два. Однажды я написала за день три текста (дедлайны так неудачно сошлись), и потом отпаивала себя корвалолом.

Единственный путь больше заработать – повышать цену за тот же объем текста. Знаю, что некоторые авторы не соглашаются писать тексты меньше чем за 20-30 тысяч рублей! Не знаю, правда, есть ли у них заказчики. Если да, то я завидую их авторитету и профессиональной наглости, которая позволяет запрашивать такие суммы. Так как средняя цена за текст сегодня – 3-5 тысяч рублей.

Планирование — это моя самая большая проблема. Для работы с задачами и дедлайнами я раньше тоже использовала CRM, но потом как-то забросила это дело. Теперь держу все в голове, и это иногда сводит с ума. Могу вскочить посреди ночи, вспомнив, что у меня сегодня был какой-то дедлайн, а я не отправила статью. Потом перечитать переписку, понять, что ошиблась с датой, выдохнуть и снова лечь в постель.

И еще один момент, который может оказаться сюрпризом для тех, кто плохо представляет себе работу фрилансера. Это отпуск.

Первое: у СМИ нет выходных, поэтому ты можешь понадобиться в любой момент. И работа есть всегда, за исключением, может, новогодних и майских праздников – в это время в редакциях сидят только дежурные сотрудники, и ты можешь с чистой совестью отдохнуть. В остальное время заменить тебя некому. Так что я максимально двигаю все дедлайны, освобождая хотя бы несколько дней для отдыха. Больше 10 дней на фрилансе у меня не получалось выкроить, а чаще это мини-отпуска в три-пять дней.

Второе: отпуск не оплачивается. Поэтому его надо планировать заранее и копить деньги не только на поездку, но и проживание в этот период. И смириться с мыслью о потерянном доходе.

И старайтесь не болеть. Больничный ведь тоже никто не оплатит. И страховки нет. Так что лучше вести здоровый образ жизни, закаляться, принимать витамины, заниматься спортом.

Тот факт, что нельзя расслабиться и даже поболеть нормально, конечно, давит на психику.Следить нужно также за состоянием нервной системы: высыпаться, отводить время для отдыха в течение дня, разграничивать рабочее и нерабочее время. Я стараюсь вечером выходить из квартиры, и когда возвращаюсь, то дом из режима «офис» переходит в режим «отдых». Но не у всех получается так переключаться, поэтому иногда лучше выбрать для работы коворкинг, антикафе или обычную кофейню недалеко от дома.

Иван Кузнецов

Фриланс-проекты: «Моя планета», «Арриво», TripSecrets, BigPicture, Bird in Flight. Сейчас издаёт первый в России сборник интервью с известными путешественниками

Найдите постоянную удаленную работу. Как ни странно, но это первый совет, который я дам. За тексты фрилансерам в целом платят меньше, чем дизайнерам за сайты, иллюстраторам — за картинки, а программистам — за код. Если дизайнер может взять крупный заказ сразу на 100 тысяч (например, нарисовать сайт), то журналисту за ту же стоимость придется написать 20-30 больших статей в популярные издания. Постоянная удаленная работа в редакции или компании нужна, чтобы покрыть основные расходы: аренду, еду, транспорт, интернет. Но так вы точно будете знать, что получите в конце месяца n-ную сумму и не останетесь на улице без еды.

Переезжайте в провинцию. Если вы не привязаны к Москве или Петербургу и не боитесь маленьких городов (или даже деревень) — жить в провинции будет дешевле. Самая затратная статья расходов, конечно, аренда жилья. В Москве однокомнатная квартира стоит 35-40 тысяч, в Питере — 20-25, в Сочи или Владивостоке — 15-20. Это четыре самых дорогих города России. Ну, может быть, еще Екатеринбург. Во всех остальных городах — аренда еще дешевле. В столице Карелии, Петрозаводске, где я жил в прошлом году — 10-15 тысяч. В четыре раза меньше, чем в Москве! Транспорт также дешевле. А вот коммунальные платежи, еда и связь — более-менее, на одном уровне.

Пишите о том, в чем разбираетесь. Это золотое правило, которое должен усвоить любой, кто зарабатывает на жизнь написанием текстов. Только так они получаются честными, живыми и яркими. Ведь если хорошо знаешь какую-то тему, сможешь легко об этом рассказать. Редакторы это очень ценят. Лучше профессионально разбираться в спорте, путешествиях или финансах, чем быть любителем в 10 областях. Работу нужно искать по этому же принципу. Скажем, вы редактор, ищете работу на спортивном сайте. А тут отличная вакансия на N+1. Забудьте о ней! Совершенствуйтесь в своей теме.

Дружите с редакторами. Журналистика — это почти как шоу-бизнес. Серьезно. Без связей здесь не сделать и шагу. Нет, большинство крупных популярных изданий не скрывают контактов и откликаются на письма, присланные в редакцию. Но это долгий, муторный и часто малоэффективный способ. Вам ответят, дадут одну статью в месяц, а потом ждите до следующего. Так ничего не заработаешь. Чтобы писать больше, нужно дружить с редакторами и другими журналистами, постоянно о себе напоминать, предлагать идеи материалов, серии публикаций и целые рубрики. И везде нужно быть первым: журналистов много, а бюджеты редакций и компаний ограничены.

Станьте отличным продавцом. Любой фрилансер — не только журналист, всегда работает на двух работах. Первая — по профилю, вторая для всех фрилансеров одинаковая — продавец. Нужно уметь «продавать» себя, так о себе рассказывать, чтобы покупателю (заказчику) было не отвертеться. Нужно быть в меру наглым, общительным и держать слово. От качества ваших товаров (текстов) зависит, будут ли новые заказы. Это особенно важно на первых порах, когда журналист работает на имя. Кстати, личный бренд для журналиста тоже важен. Как и в шоу-бизнесе, фрилансеру нужно постоянно «светиться» и быть на слуху, знать всех и каждого в тусовке.

Осваивайте смежные сферы деятельности. Просто журналисты сегодня мало кому нужны. Если раньше можно было прислать редактору текст в вордовском файле и на этом успокоиться, сегодня журналист — это, скорее, продюсер, который руководит процессом от и до. Придумать идею, написать текст, подобрать фото, дождаться публикации и проверить — нет ли в ней косяков — все это ваша работа, за которую зачастую не платят отдельно. Нужно уметь верстать лонгриды, обрабатывать фотографии, монтировать видео, разбираться в контекстной и прочих видах рекламы, и даже программировать… Чем больше у вас навыков, тем больше вероятность, что вы получите работу.

Экономьте деньги и время. Это еще одно золотое правило. Людям часто не хватает денег или времени. Их мало не потому, что вы мало зарабатываете, а потому что много тратите или проводите время впустую. Например, я не так часто покупаю новую одежду, питаюсь, в основном, дома, бережно отношусь к технике (а она дорогая) и путешествую, используя все возможные способы экономии. И почти все время работаю (не смотрел ни одной серии «Шерлока»!). У семейных людей расходы, конечно, возрастают (я живу один), но и здесь можно относиться к финансам и самому ценному — времени — бережно.

Мария Карнаух

Фриланс-проекты: приложения Коммерсанта и РБК, Russia Beyond The Headlines

Вы можете писать о чем угодно и откуда угодно. Жизнь фрилансера за границей совершенно не означает, что ваш удел теперь — вести блог о путешествиях. Вы можете писать для любых изданий, на любые темы, но с одной оговоркой: вы не встречаетесь со спикерами лично и не ходите на мероприятия. На самом деле ни первого, ни второго для написания хорошего материала не нужно (если не брать репортаж). Вменяемый спикер с удовольствием ответит на ваши вопросы по телефону, будь он главой компании или чиновником в Минобразования.

Используйте технологии. Для того, чтобы брать комментарии, достаточно иметь аккаунт в скайпе, фейсбук и иногда e-mail. Спасибо Microsoft за то, что с помощью скайпа можно звонить на любые телефоны — хоть мобильный, хоть городской. Однако не забывайте, что номер при каждом новом звонке одному и тому же спикеру будет отображаться по-разному — иногда как звонок из США, иногда — как засекреченный номер. Как правило, любой, даже самый подозрительный, спикер успокаивается после фразы «Не пугайтесь, я звоню со скайпа». Кстати, у скайпа есть собственная программа записи, которая позволяет записывать звонки сразу на компьютер — незаменимая в работе вещь.

Именно в Фейсбуке я нахожу большую часть спикеров. Как правило, они отвечают на сообщения.

Не обязательно сразу говорить, что вы живете в другой стране или городе. Как показывает мой опыт, заявление «я живу в Стамбуле и пишу заметки отсюда» обескураживает — что спикера, что потенциального работодателя. Поэтому я советую начинать переговоры о работе на новое издание с обсуждения портфолио. А место жительства упоминать можно уже в конце, когда редактор поверил в ваши профессиональные качества. Спикерам вообще необязательно знать, откуда вы работаете — для них главное, на какое издание.

Не только статьи, но и копирайт. На написание заметок в разные издания прожить можно, но сложно. Во-первых, темы могут отменяться, выход статей — переноситься (вместе с вашим гонораром). Во-вторых, бюджет на фрилансеров — это первое, что режется в СМИ в тяжелые времена кризиса. Поэтому готовьтесь к многозадачности: копирайтерство и райтерство, а также SMM — прекрасные дополнения к вашему заработку. А иногда и основная его часть.

Александр Марфицин

Фриланс-проекты: Lifehacker, VC.ru, Тинькофф-журнал, блог Нетологии

Пробуй писать для изданий, которые тебе нравятся читать. Хороших авторов всегда не хватает, поэтому шанс начать писать в любимое медиа на самом деле относительно высок. Конечно, надо показать, что умеешь, но если голова на плечах есть, то справишься.

Всегда работай по предоплате. Полной или частичной. Ничто так не дисциплинирует как деньги. Даже договорные отношения, скреплённые бумагой, так не дисциплинируют, как оплаченные заранее деньги.

Ищи трудные, но выполнимые задачи. Особенно если ты начинающий автор. Тогда каждая статья должна стать для тебя челленджем. Не умеешь брать интервью? Возьми. Боишься просить коммент у спикера? Спроси, а лучше позвони лично, чтобы вообще прям страх-страх. Писал новости и не умеешь лонгриды? Делай лонгриды.

Учись продавать себя. Шуми в фейсбуке, заведи телеграм-канал и постоянно создавай поводы заговорить о себе. К сожалению, в нашей профессии зачастую решает внешняя оболочка — очень много посредственных авторов и редакторов зарабатывают кучу денег лишь из-за правильного имиджа. Хвали себя, говори, какой ты классный, показывай свою работу. Иногда критикуй коллег, но по делу.

Общайся и заводи знакомства. В нашей профессии много интровертов, но, к сожалению, так далеко не уедешь. Хочешь общаться с крутыми профессионалами и коллегами по цеху? Заводи знакомства. Ходи на конференции, ненавязчиво знакомься, предлагай свои услуги, помогай советом, а иногда и делом.

Не замыкайся на писательстве, прокачивай смежные навыки. Глобально на одном умении писать далеко не уедешь. Это ремесло с относительно низким порогом входа, конкуренция большая, а крутых спецов, которые много умеют, мало. Прокачивай навыки в дизайне, маркетинге, программировании. Будь готов сменить специализацию в любой момент.

Анна Неретина

Фриланс-проекты: Psychologies.ru, Hello blogger

Работайте сразу в нескольких крупных проектах. От потери работы вы не застрахованы ни в офисе, ни на фрилансе. Но во втором случае этого можно избежать, занимаясь несколькими крупными проектами одновременно. Да, это достаточно трудоемко, но зато вы не окажетесь в ситуации, когда проект закрыт, а новый вы так и не нашли.

Откладывайте 10% от заработанных денег на депозит. Самое главное финансовое правило для журналиста на фрилансе — при любых обстоятельствах откладывать 10% от суммы на отдельный счет. За год наберется неплохая сумма на отдых. К тому же, в непредвиденной ситуации эти деньги помогут пережить пару месяцев без заказов.

Станьте сами себе проджект-менеджером. Журналист-фрилансер — не только исполнитель, но и менеджер проекта. Поэтому ваша работа — не только написать. Ищите новые варианты сотрудничества, посещайте профессиональные мероприятия, объединяйтесь с коллегами по цеху и будьте в курсе трендов.

Найдите помощника. Наверняка есть задачи, которые вы с легкостью сможете делегировать: расшифровка интервью, поиск контактов экспертов или написание несложных текстов под вашим руководством. А в экстремальной ситуации помощник сможет вас заменить.

Источник: blog.pressfeed.ru




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«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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